十籠包子一籠有毒，只能稱重一次，55為何是關鍵？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 包子題核心是一次稱重找出10籠中唯一有毒的一籠。

包子題核心是一次稱重找出10籠中唯一有毒的一籠。 重點二： 以1到10籠各取1到10個包子，總數正好是55個。

以1到10籠各取1到10個包子，總數正好是55個。 重點三：重量多出幾錢，就能直接對應出有毒包子的籠號。

8月8日那天，我一連看了好幾支很有意思的短影片，有Reels，也有Shorts。其中讓我印象最深的，就是今天拿來寫文的這一支。

還是那支輕快悠揚的弦樂配樂，還是那個清亮的女聲旁白。

畫面裡有十籠熱騰騰的包子，每籠十個，總共一百個。旁邊還有一座堆得像小山一樣的黃金。

旁白說：「這裡有十籠包子，其中一籠含有劇毒，你只要吃掉那九籠無毒的，就能得到後面那堆黃金。」

為了方便觀眾看清楚，那籠有毒的包子被畫成了綠色的包子，安安靜靜地擠在九籠無毒的白色包子中間。

……這是什麼惡趣味啊？

我對影片提出的這個情境並不怎麼喜歡，倒是數學題的部份讓我覺得非常有趣。

▋吃錯就沒命，但秤只給你看一眼

當然，影片裡的綠色只是為了方便觀眾辨認。如果真的發生這種情況，有毒與無毒的包子在外觀、氣味上都沒有差別，而且那一籠的十個包子全部有毒，只要吃錯一個就會沒命。

好在題目還算有點良心，給了一個可以辨認毒包子的線索。

正常包子每個重一兩，有毒的包子每個重一兩一錢。換句話說，每個毒包子都比正常包子多出一錢。

面前還有一台能精確顯示重量的秤。

這下好辦了吧？把十籠包子逐一拿去稱重，重量異常的那籠就是毒包子。剩下九籠放心吃，吃完把黃金搬回家。

可惜，題目又補了一條規則：只能稱重一次。

一次！你連第二次確認的機會都沒有。

現在，黃金還擺在那裡，包子也還冒著熱氣。只要找錯一籠，這頓飯就可能變成你人生最後一餐。

這下該怎麼辦？

▋只能稱重一次，逐籠檢查行不通

先看看我們知道哪些條件。

每一籠都有十個包子，正常包子每個一兩，有毒包子每個多一錢。

這裡有個容易算錯的地方。影片採用的是中國大陸的市制，一斤等於十兩，和台灣沿用的一斤十六兩不同。

中國大陸原本也採用十六兩一斤，直到1959年6月25日，國務院發布《關於統一我國計量制度的命令》，規定改為十兩一斤，由各地安排實施。當時為了避免換算錯誤，還允許中醫處方用藥暫時繼續使用舊制。

同樣叫做「一斤」，換算方式卻不相同。做房仲時也常遇到類似問題，例如同樣是三十坪，究竟指權狀總坪數、主建物面積，還是實際使用空間？有沒有包含車位、共有部分或增建？

數字看起來一樣，計算範圍可能差很多。所以，除了核對數字，還得確認它究竟代表什麼。

回到這道包子題。

依照題目使用的市制重量，十個正常包子剛好是一斤，十個毒包子則是一斤一兩。

知道這些之後，最容易想到的方法，就是拿一整籠去稱。如果重量是一斤，這籠安全；如果是一斤一兩，就抓到了。

然而，你只有一次機會。假設第一籠剛好安全，你頂多排除一個嫌疑犯，剩下九籠照樣不知道誰有毒。

那麼，每籠各拿一個呢？十個包子，正常總重應該是一斤。如果秤出一斤一錢，就表示其中有一個毒包子。

可是問題又來了。你知道毒包子混在樣品裡，卻不知道來自哪一籠。十籠包子仍然全部有嫌疑，這次稱重等於白做。

如果真的想贏得黃金，就得想辦法讓秤上的數字直接告訴你：有毒的究竟是哪一籠。

▋五十五個包子，讓毒籠自己暴露編號

這道題最巧妙的地方，就在取樣方式。

首先，替十籠包子編號，從第一籠到第十籠。

接下來，照著編號拿包子。第一籠拿一個，第二籠拿兩個，第三籠拿三個，第四籠拿四個……依此類推，直到第十籠拿出十個。

全部加起來，總共有多少？

1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＝55

一共五十五個包子。

如果全部都是正常包子，每個重一兩，總重量就應該是五十五兩。換算成題目使用的市制重量，就是五斤五兩。

可是我們知道，當中一定有毒包子，而且每個毒包子都比正常包子多出一錢。

假設你把五十五個包子放上秤，得到的數字是：五斤五兩六錢。比正常重量多了六錢。

這六錢究竟代表什麼？非常簡單。每個毒包子多一錢，所以總重量多六錢，就代表這五十五個包子裡有六個毒包子。

接著看看剛才的取樣方式。哪一籠拿了六個包子？第六籠。

答案出來了！第六籠就是有毒的那一籠。

看出這個方法妙在哪裡了嗎？

因為每一籠拿出的數量都不同，重量差就能直接對上籠子的編號。第一籠有毒，總重量多一錢；第二籠有毒，就多兩錢。以此類推，第六籠多六錢，第十籠則多十錢，也就是一兩。

換句話說，重量多出幾錢，有毒的就是第幾籠。

原本需要分別檢查的十籠包子，現在只要一次稱重，就能找到答案。

不過，先別急著吃！

這裡還有個容易忽略的小細節。剛才拿出來的五十五個包子，可不能全部混成一堆。你得在取樣時就做好分類，讓十組包子保持分開，再放到同一台秤上一次稱出總重量。

為什麼這麼麻煩？因為如果全部混在一起，即使知道第六籠有毒，也無法辨認樣品中哪些包子來自其他九籠。

所以，想真正拿到黃金，還必須保留每個包子的來源，並且假設取樣、稱重過程不會造成交叉污染。否則毒包子找到了，九十個安全包子卻湊不齊，黃金還是領不到。

▋原來，這種稱重謎題，近70年前就有人玩過

這個方法看起來充滿現代演算法的味道，難道是電腦普及之後才有人想出來的？

查了一下資料，發現這道題還有個歷史相當悠久的硬幣版本。

1957年2月，美國科普雜誌《科學美國人》（Scientific American）刊登了知名數學科普作家葛登能（Martin Gardner）的「數學遊戲」（Mathematical Games）專欄，其中就有一道利用一次稱重尋找假幣的謎題。

題目是這樣的：桌上有十疊硬幣，每疊十枚，其中有一整疊是假幣。已知每枚假幣都比真幣重一公克，現在只有一台可以測量重量的秤，請問最少要稱幾次，才能找出假幣在哪一疊？

解法跟包子題一樣。從第一疊拿一枚、第二疊拿兩枚，一路拿到第十疊的十枚，總共五十五枚硬幣。如果總重量比正常值多了七公克，就表示第七疊是假幣。

這道題後來還在2025年1月4日，被《科學美國人》重新刊登，標題叫做〈Math Puzzle: Find the Fakes〉。

至於今天這個包子版本，究竟是不是直接改編自葛登能的硬幣題，目前沒有資料能夠確定。不過，把硬幣換成毒包子，再加上一大堆黃金，娛樂效果倒是提高不少。畢竟，找錯假幣頂多答錯題目，找錯毒包子可是連命都沒了。

▋從一次稱重到QR Code，編碼能做到什麼？

包子題是用「不同的數量」讓重量自己報出編號；這種「在數據裡夾帶識別資訊」的智慧，其實天天都在我們生活裡運作——比如你手邊隨時會掃的QR Code。

有些QR Code明明已經刮傷、沾到污漬，甚至缺了一角，手機卻還是能掃描成功。

為什麼？因為QR Code本身就設計了錯誤更正功能。

根據QR Code開發公司DENSO WAVE的官方技術說明，QR Code使用里德－所羅門碼（Reed–Solomon code），在原始資料中加入額外的錯誤更正資訊，讓讀取設備有機會修復部分受損的資料。

QR Code有四種常見的錯誤更正等級，分別是L、M、Q、H，約能復原7%、15%、25%、30%的碼字。

這些百分比指的是資料碼字的復原能力，可不能直接理解成遮住相同比例的整張圖案，就保證還能掃描成功。

當然，毒包子的稱重方法與QR Code使用的錯誤更正演算法並不相同。包子題利用事先設計的取樣數量，讓不同來源產生可以辨認的重量差；QR Code則運用更複雜的數學編碼與冗餘資料，協助偵測、修復讀取時的錯誤。

不過，兩者確實有個值得比較的地方。原本有十個可能的答案，如果我們採用一般取樣方式，稱一次重量可能只能知道樣品裡有沒有毒包子，卻無法知道來源。但是，當每一籠的取樣數量都不同，十種可能就有了十種不同的重量結果。

資訊如果經過適當安排，就能讓有限的測量或讀取結果，提供更多有用的判斷依據。

一邊是五十五個包子，一邊是數位資料。處理的對象不同，背後都少不了精心設計的數學方法。

▋完美的數學公式，最怕遇到不完美的現實條件

不過，故事講到這裡，還有一件事情必須注意。

這個方法之所以能準確找出毒包子，是因為題目給了非常理想的條件。

首先，十籠裡恰好只有一籠有毒，而且那一籠的十個包子全部有毒。其次，每個正常包子的重量必須完全相同，每個毒包子也必須恰好多出一錢。第三，秤的精確度必須足夠，而且測量結果可靠。最後，所有包子的來源都要保持清楚，不能在稱重前後發生混淆。

只要其中一個條件改變，答案就可能不同。

例如，假設每個正常包子的重量本來就有些微差異，這一錢的差距還能準確代表毒包子的數量嗎？又或者，有毒的那籠只有三個包子被下毒，其餘七個都正常，剛才的取樣方法還能保證找出來源嗎？答案就沒那麼簡單了。

在現實生活中，包子大小、內餡、水分含量都可能不同，毒物也未必會造成固定的重量差。當然不能真的拿這個數學遊戲當成食品安全檢測方法。

做房仲久了，看到這種題目，難免會多想一件事：這些已知條件，究竟是誰確認的？

畢竟，數學題裡的已知條件，出題者都幫你寫好了；真正處理房屋交易時，很多事情卻得自己查。屋主提供的資訊、登記資料、現場使用情況，還有那些可能影響交易的細節，都需要逐項核對。

有些事情可以透過文件確認，有些需要進一步查證，還有些即使努力追查，仍然可能沒有明確答案。對買賣雙方負責，就得分清楚哪些已經確認、哪些仍有疑問。否則，只要有一個重要前提判斷錯誤，後面的計算與分析，就可能跟著出問題。

回到這道包子題，在題目給定的條件全部成立時，這個答案確實漂亮得讓人驚訝。只用五十五個包子、一台秤，就能從十種可能中找出唯一的毒籠。不用試吃，不用猜測，也不用賭運氣。

如果主辦者真的願意照規則發黃金，那麼恭喜你，最困難的數學關卡已經過了。接下來唯一的問題，大概就是你有沒有本事一口氣吃下九十個包子。畢竟，數學題解決了，胃容量可沒有跟著增加。

萬一黃金還沒搬到手，就先把自己吃進醫院，那也挺冤枉的。

不過，這場賭局能夠破解，終究得感謝出題者給了我們一套完整而準確的條件。算式算得再漂亮，條件一旦搞錯，黃金照樣領不到。

——萬家鄉