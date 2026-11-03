「永遠不要賣你自己不會買的東西；永遠不要為你不尊重的人工作；永遠只和你喜歡的人合作。」——查理·蒙格清醒金句庫

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蒙格強調終身學習與每日進步一點點。

蒙格強調終身學習與每日進步一點點。 重點二： 他主張逆向思考，先避開愚蠢與風險。

他主張逆向思考，先避開愚蠢與風險。 重點三：在商業人際上要守原則、重耐心與尊重。

查理·蒙格（Charlie Munger）一生中最精華、最透徹的清醒金句庫：

💡 一、 自我提升與成長（反求諸己）

▋「要得到你想要的東西，最可靠的方法是讓你配得上它。」

▋「如果我們能像避免愚蠢一樣去追求智慧，這個世界將變得好得多。」

▋「在漫長的人生中，每天睡覺前比醒來時聰明一點點，這會帶來極大的幫助。」

▋「承認自己的無知，是智慧的開端。」

▋「如果不終身學習，你在生活中將無法取得太大的成就。只靠現有的知識，你連今天都過不好。」

▋「當你發現自己掉進坑裡時，第一件該做的事就是停止繼續往下挖。」

▋「想要變聰明，最好的方法不是試圖成為天才，而是持續避免做出愚蠢的事。」

▋「去愛那些值得愛的人，去學那些值得學的事，做一個值得信任的人。」

🧠 二、 逆向思維與多元思維模型（底層邏輯）

▋「反過來想，永遠反過來想。」

▋ 「如果你手裡拿著一把錘子，在你眼中所有的問題看起來都像是一根釘子。」

▋「如果我知道我會死在哪裡，我就永遠不會去那個地方。」

▋「在手裡拿著錘子的人眼裡，世界需要被敲打；但在擁有全套工具的人眼裡，世界充滿了選擇。」

▋「摧毀你最愛的想法，是你必須掌握的一項極其艱難的技能。每年你都應該至少毀掉一個你曾深信不疑的信念。」

▋「如果你想幫助一個國家發展，先去想想是什麼讓這個國家走向毀滅；如果你想讓自己幸福，先去想想是什麼讓你感到痛苦。」

▋「單一學科的知識只會讓你成為一個盲目專精的工具人，只有跨學科的框架才能帶你看到真相。」

▋「別吸毒，別亂穿越馬路，別染上愛滋。」（幽默卻直指核心的避開麻煩智慧）

▋「在漫長的一生中，總是期待麻煩的到來。我總是想著麻煩，我的想法是穩重的，所以當麻煩來臨時，我早已做好準備。」

🎯 三、 欲望、情緒與內在安寧（防禦內耗）

▋「嫉妒是一種愚蠢的罪惡，因為它是唯一完全無法帶來樂趣的罪。你得不到任何好處，卻會感到無無盡的痛苦。」

▋「少一點貪婪，多一點耐心，就能解決人生大多數的麻煩。」

▋ 「渴望快速致富是非常危險的。」

▋ 「幸福生活的秘訣很簡單：不要期望太高；對生活抱持幽默感；讓自己身邊圍繞著愛你的人；最重要的是，學會應對巨大的變故。」

▋「把自己塑造成一個受害者，是人生中最可怕的思維陷阱。一旦你認為一切都是別人的錯，你就永遠無法改變自己的命運。」

▋ 「別把時間浪費在抱怨那些你無法改變的事物上，這只會消耗你寶貴的生命。」

📈 四、 商業、決策與耐心（抗脆弱心態）

▋「重要的不是你擁有多少好想法，而是你能否避開那些壞想法。」

▋「大錢不在於買入或賣出，而在於等待。」

▋ 「用合理的價格買一家極好的公司，遠勝過用便宜的價格買一家平庸的公司。」

▋ 「能力的關鍵不在於邊界有多大，而在於你是否清楚地知道自己的邊界在哪裡。」

▋ 「多數人只是假裝在思考，真正的思考是承認複雜性，並有耐心地拆解它。」

▋ 「如果一件事情太難了，我們就會把它放在『太難』的箱子裡，然後轉頭去看別的事。知道什麼時候該放棄，也是一種高級智慧。」

▋「現實世界的問題，不會恰好落在某個學科的界線之內，總是跨越了彼此界線。如果兩件事物的關係密不可分，只考慮其中一個，而無視另外一個，是大有問題的。」

▋「你必須知道重要學科的重要理論，並經常使用——要全部都用上，不是只用幾種。大多數人都只使用某種學科，例如經濟學的思維模型，試圖用一種方法來解決所有問題。」

▋「生命無非就是一個接一個的關聯。」

▋「大錢不在於買入或賣出，而在於等待。不需要頻繁動作，而是要像打棒球一樣，靜靜等待那記進入『核心地帶』的好球。」

▋「只要做好準備，在人生中抓住幾個機會，迅速採取適當行動，去做簡單而合乎邏輯的事，這輩子就能得到很大的財富。但這種機會很少，通常屬於不斷尋找和等待、充滿求知欲望、又熱中分析各種不同變數的人。」

🤝 五、 處事與人際哲學（謙遜與利他）

▋「如果你不能比你的對手更了解他的立場，你就沒有資格反對他。」

▋「獲得好伴侶最好的方式，就是讓自己成為一個值得被愛的伴侶。」

▋「說實話最大的好處是，你不需要記住自己曾經說過什麼。」

▋「離開任何一段關係或組織時，確保你離開得比當初進來時更體面。」

六、核心人生哲學與處世原則

▋「凡事往簡單處想，往認真處行。」

▋「因為蒙格，我從猩猩進化到人類，如果不認識他，我會比現在窮得多！」（巴菲特語）

▋「想要得到你想要的東西，最可靠的辦法，是讓自己配得上擁有它。」

▋「獲得智慧，是一種道德責任，為了讓生活更美好，必須終身學習。如果沒有終身學習，不會有很高成就。光靠已有的知識，在人生中走不了多遠。」

▋「每天睡覺前比早上醒來時聰明一點點。」

▋「我這輩子遇到的聰明人，沒有不每天閱讀的，一個都沒有。我手裡只要有一本書，就不會覺得浪費時間。」

▋「要理解人，就要理解他們的動機。」

▋「如果你不了解心理學，就不可能理解世界。人類最大的風險不是智力不足，而是心理偏誤。」

▋「一個人獲得 10 美元的快樂，並不正好等於失去 10 美元的痛苦。換句話說，失去造成的傷害，大於獲得帶來的快樂。」

▋「如果我愛的女孩不在身邊，我就愛身邊的女孩。人類的大腦，很容易滿足於容易到手的東西。對容易得到的東西，大腦會高估其重要性。」

七、蒙格的 3 個終極處世原則

▋「不要賣你自己不會買的東西。」

▋「不要替你看不起的人做事。如果在工作上學不到東西，就要考慮換工作。」

▋「每天起床時，都想辦法比昨天更聰明一點。當你活得夠長時，你就成功了。」