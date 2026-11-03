你也「月薪成癮」了嗎？我的個體化進程與多巴胺戒斷指南

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章主張多巴胺不是快樂來源，而是渴望與期待的驅動力。

文章主張多巴胺不是快樂來源，而是渴望與期待的驅動力。 重點二： 組織管理可用健康里程碑，把短期刺激轉為長期變革動能。

組織管理可用健康里程碑，把短期刺激轉為長期變革動能。 重點三：透過儀式、學習與內在接納，才能擺脫成癮並找回自由。

「慾望是你與自己簽訂的契約：在得到你想要的東西之前，你承諾讓自己保持不快樂。」～納瓦爾 Podcast

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在無數個高壓燒腦的職場提案後，週末清晨，我原先規劃給自己一段手沖濾杯的咖啡時光。但不知道為什麼，手卻像膝反射般，本能地滑開 Shien，在網站上漫無目的地滑動。看著那些 硬磅的素 T、EUR 44 號的黑色皮鞋、小白鞋、還有真皮的皮帶，我反覆對照尺碼、加入購物車、下單，然後在接下來的幾天裡期待著包裹。

那一刻，「付清」帶來的亢奮感在頂點，但當包裹過幾天真正送到、拆開箱子的那一秒，內心那股熱情卻瞬間熄滅。

這種我們每天都在經歷、推著我們不斷向外抓取卻永遠感到匱乏的幕後推手，正是多巴胺。

被誤解的驅動力：多巴胺只負責出發，不負責抵達

☛ 有人問 81 歲的大提琴演奏家 Pablo Casals：「為什麼每天還要花好幾小時練習？」「我想，這樣我會更進步。」他回答。 「

（P. 395，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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多巴胺在現代大眾心理學中常被污名化。它被簡化成滑手機、吃高熱量垃圾食物、追求短暫快感的毒藥。但從神經科學與行為心理學的角度來看，多巴胺本身是無辜的。它從來都不是快樂的分子，而是渴望與期待的分子。它的職責是在我們出發前注入燃料，一旦目標到手，它的分泌量就會瞬間歸零。

身價約 73 億新台幣的英國企業家 Steven Bartlett 曾在他的著作與播客中提出一個警示：現代社會最危險的設計，就是演算法把人類的反饋迴路縮得太短了。當反饋變得隨手可得、毫無延遲，我們就會在廉價的即時滿足中，逐漸失去對長線目標的專注力。

這就是低階多巴胺的陷阱。它給了你追求的幻覺，卻在得到後留下一片虛無。

組織管理：用高階多巴胺設計「健康的里程碑」

然而，多巴胺並非萬惡之源，它是人類進步與探索未知的根本燃料。高階經理人不會因噎廢食地抗拒它，而是懂得在組織管理中，即時滿足團隊成員的基本需求，升級為追求長期變革的高階多巴胺。

在我的職涯歷練中，有一段大異其趣的實驗組和對照組經歷。

一開始，我待在強調業績衝刺的前線業務通路端。前線的文化是非常多巴胺驅動的：業績競賽、即時跳動的數字、跨部門破單的慶功。這種短線反饋能帶來極高的爆發力，讓團隊像上了發條一樣瘋狂衝刺。

但當我轉調到該公司的內勤管理部門時，負責推動一項影響全公司數千名員工的數位行銷工具落地時，過去在前線收穫豐碩的那套「即時多巴胺魔術」完全失靈。為什麼？新工具的導入與應用沒有 Quick Win，是一個漫長、枯燥、且在初期幾乎看不到任何實打實業績成效的系統工程。更可怕的是，員工必須放棄原有的工作習慣，承受初期的學習恐懼。

這時，管理者的價值就在於重新設計健康的「里程碑」。你不能只對同仁談論 3 年後可以怎怎怎，因為那太遙遠，無法激發大腦的化學反應。我們必須像遊戲設計師一樣拆解目標：在各部門培養種子教師，當他們用新的行銷工具解決了一個以前的痛點，優化轉換數據時，我們立即給予公開的肯定與認證；當某單位的採用率達標，甚至能提出 Counter Proposal 時，我們舉辦一場小型的慶祝儀式。

透過這種有節奏、有組織的健康反饋，管理者成功把員工對未知的恐懼，轉化為解鎖新技能的成就感。這就是高階多巴胺的應用——它不再是盲目的刺激，而是引領組織穿越變革沙漠的水源。

納瓦爾的財富哲學：一千公里的重新馴化

👉 送你一個「一夕成功」的公式 ──慾

▍ 你每天都出現；望

▍ 你努力工作；是

▍ 你嘗試新事物；你

▍ 你失敗；與

▍ 你改進；自

▍ 你成長；己

▍ 你面對無數挑戰與挫折；簽

▍ 你懷疑自己；訂

▍ 你想放棄；的

▍ 但你沒有；契

▍ 你一次再一次重頭開始；約

▍ 你每天都出現；：

▍ 你努力工作；在

▍ 你嘗試新事物；得

▍ 你失敗；到

▍ 你改進；你

▍ 你成長；想

▍ 你面對無數挑戰與挫折；要

▍ 你懷疑自己；的

▍ 你想放棄；東

▍ 但你沒有；西

▍ 你一次再一次重頭開始；之

▍ 日日、月月、年年、十年又十年，然後你前

「一夕成功」。，

（P. 251，《從內做起》，Developing the leader within you 2.0，天恩出版社）

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這種將多巴胺從短線刺激提升到長線追逐的思維，與納瓦爾的財富哲學不謀而合。納瓦爾曾說過一句深刻的話：

因為月薪本質上是一種低階的即時反饋，它給了你短期的安全感，卻讓你出賣了最珍貴的資產——時間，進而放棄了長線的探索。納瓦爾提倡，真正能讓人獲得自由的，是去追求特殊知識、複利效應以及無需授權的槓桿（如媒體與知識產品）。他說：

如果你不想在三十年後還在出賣時間，你現在就得開始積累資產。

追求特殊知識與複利的過程，本質上就是一場對多巴胺的重新馴化。這就像長跑。在過往一整年的長跑歷練中，我完成了三場馬拉松賽事，全年累積跑量達到了 1,345.2 公里。長跑在前三十公里幾乎沒有任何多巴胺的即時獎勵，你必須在清晨五點的寒風中推開家門，獨自忍受肌肉的酸痛與呼吸的沉重。

然而，當你把時間軸拉長，那跑過的一千多公里不會背叛你。它會轉化為心肺功能的提升、意志力的淬煉，這就是長線複利的展現。

把長跑的體悟放在個人品牌的複利積累，亦然。

有人靠寫作年收 1.2 億，我則是 0 元。

我畢業於政大新聞系、政大新聞所，寫東西是我最熱愛的事情之一，興致一來，我可以綁住自己，墜入心流，連寫 3,000、5,000 字都不是問題。

上週跟老朋友聚會，他問我：「喂，你在 Linkedln 上發表這麼多文章，一言不合就寫個幾千字，到底要幹嘛？」

我很驚訝，自己居然啞口無言。

對啊，我針對公司的洗手間有瞬熱水器就可以噴一篇百字文；關於職場管理與溝通一個晚上可以完成千字文，都不用打草稿的，所以，「我到底要幹嘛？」

如果我，「沒有想幹嘛呢？」

如果我，沒有想要「現在」就幹嘛呢？

我有一份很好的正職工作，有人靠寫作年收 1.2 億，我則是 0 元。連斜槓都稱不上。

寫作，對我而言，是反思、是復盤、是檢查、是觀察、是分享、是一趟趟透過「輸出」來自檢的旅程。

如果硬要回答「我想幹嘛」，我認為－－

「單純地想提供自己的親身經驗跟觀點，幫助到他人」是很接近的答案。

我很喜歡的大腕演說家 Simon Sinek 說：「你知道某件事，你做了某件事，你看到某件事也試過，你成功或失敗了，而他人還未曾經歷或不知道，這正是你的價值所在。」

大部分人寫作或發表是基於「Taking Mentality」- 想變現、想有千萬點閱、百萬追蹤、想要賣書或賣課程等，這都無可厚非，而且「以終為始」很好；但我寫作或發表是基於「Giving Mentality」- 「我要告訴你一些事情，也許對你有價值。」

我要告訴你的事情，分為以下幾種：

⭕ 你可能不知道，那你不妨參考看看；你

⭕ 你可能知道，那不妨立刻行動、交叉驗證；承

⭕ 你可能知道，但從未行動（那等於不知道？），那不妨再找其他資料比對一下；諾

⭕ 你可能知道，但從未以這個面向或角度理解過，那下次遇到時，不妨換個視角檢視。

可能是年紀大了，看得多了，我開始擁有全觀的長線思維時，不去追逐當下市場上最熱門、暴賺暴跌的短線投機。相反地，我在自己的專業領域裡耕耘，持續透過寫作、在方格子、Threads、FB、Linkedln 產出觀點，與陌生網友互動、交流。即使累積了超過兩百場的演講與培訓能量，我還是有「冒牌者症候群」，我依然戰戰兢兢。因為心底的我清楚明白，每一次的產出都是在為自己的個人品牌與無形資產疊加複利。

轉化日常：用具體儀式建立內在秩序

為了不讓自己被外在的多巴胺盲目牽著走，我們需要有一套可依循的日常系統，來對抗數位時代的系統性失控。這讓人想到《和尚賣了法拉利》中，那位放棄了世俗成就與豪車的律師，在喜馬拉雅山找到的日常轉化方式。

書中建議透過十個具體的儀式來轉化日常生活，分別是：

1. 獨處儀式： 一段靜默的時間。 讓

2. 鍛鍊儀式： 充滿活力的身體運動。 自

3. 活力飲食儀式： 以植物性食物為主的飲食。 己

4. 豐富知識儀式： 終身閱讀與學習。 保

5. 自我反省儀式： 回顧一天並尋求進步。 持

6. 早起儀式： 隨太陽升起而起床。 不

7. 音樂儀式： 永不忽視聲音的力量。 快

8. 語言儀式： 透過頌念（Mantras）來集中思想。 樂

9. 一致性格儀式： 依據核心價值觀生活。 。

10. 簡約儀式： 只專注於你的優先事項。

如果重組一番，其實就是一套精準的「多巴胺戒斷與重塑指南」：

1. 獨處儀式（一段靜默的時間）與 5. 自我反省儀式（回顧一天並尋求進步）：每天保留給自己一段與外界斷聯的空白，退掉所有通知，審視自己今天是在盲目追求，還是走在對的路上。

2. 鍛鍊儀式（充滿活力的身體運動）與 6. 早起儀式（隨太陽升起而起床）：清晨推開家門去晨跑，用肉體的淬煉代替手機螢幕的廉價反饋。

3. 活力飲食儀式（以植物性食物為主的飲食）與 7. 音樂儀式（永不忽視聲音的力量）：週六清晨磨豆時，聽著喜歡的音樂，給感官健康的刺激。

4. 豐富知識儀式（終身閱讀與學習）與 5. 語言儀式（透過頌念來集中思想）：透過閱讀經典、反覆思考核心心智模型，來集中自己散亂的思想。

9. 一致性格儀式（依據核心價值觀生活）與 10. 簡約儀式（只專注於你的優先事項）：這正是納瓦爾所說的追求特殊知識，不跟隨別人的腳步，只把精力留在對自己最重要的事上。

這十個儀式，本質上就是透過有意識的行為，把大腦的控制權從盲目的外部刺激，拿回到自己手中。

最後，說到戒斷多巴胺，上述的「4. 豐富知識儀式（終身閱讀與學習）」絕對是最硬派但也最可以根治的藥方。

納瓦爾說過：Impatience with actions, patience with results."

翻成中文就是：「對行動要迫不及待，對結果要保持耐心。」（出處： The Almanack of Naval Ravikant）

這跟我這幾年很喜歡的一個觀念如出一轍：Micro Speed; Macro Patience.（小事講效率；大事求耐心。）

「小事講效率；大事求耐心」，是我這 2 年蠻喜歡的一個觀念。在工作、運動、關係、學習、投資、購屋等幾乎任何事情，似乎皆能適用。

▍每天都要推進，但不急於覆盤；」

▍每天都求點滴，但不急於結果；～

▍每天都做功課，但不急於決斷；納

▍每天都變更強，但不急於兌現。

我自己是「歐語系學習狂魔」，週日下午，經常有這個場景：

趁著兄妹倆自己玩，偷得浮光掠影，做這一輩子最喜歡做的事情之一：背法文字典，然後把那些旁門左道的生詞，記錄在秘密小本上。

可能一輩子都不會用到這些生澀冷峻的單詞，但我能從當下獲得樂趣，即足以成為永恆。

可能一輩子都不會將法文應用在工作上，但進入這本 “ 法漢字典 ”，卻絕對能帶我去到 -

法文檢定 C1 的考場、師大法語中心、法國巴黎高等政治學院、奧賽博物館、傷兵院、羅亞爾河、艾菲爾鐵塔、塞納河左岸、雙叟咖啡、羅浮宮、外交特考法語組的考場、法蘭瓷公司的面試現場、愛橋、愛牆、植物園、政大交換學生法語組選拔的現場、蒙馬特、聖米歇爾山、聖母院......

「#一件事做100次會怎樣」？如何持續堅持自主訓練，是學習成功的關鍵。學習過程不容易，令人望而生畏，但學習成功、享受豐碩的果實，會令人陶醉。

日復一日、潮起潮落，

▍很無聊，但也很性感；瓦

▍很土炮，但也很紮實；爾

▍很漫長，但也知馬力；

▍很骨感，但也頗豐滿。

看看在大聯盟奮戰的李灝宇，要打出一支一壘安打，難道不需要練習揮棒 100 次、1,000 次？

看看在大聯盟奮戰的鄧愷威，要投出一記醉人的滑球，難道不需要重複投 100 球、1,000 球？

學習這碼事兒，曾國藩這兩句話道破一切關鍵：

「士人讀書，第一要有志，第二要有識，第三要有恆。有志則斷不甘為下流。有識，則知學問無盡，不敢以一得自足。有恆，則斷無不成之事。」

「人而無恆，終身一無所成。」說得直白。

薩提爾與榮格：從向外索取到內在平靜

但是，如果我們的一生都僅僅活在多巴胺的追逐中，哪怕我們運用高階多巴胺成為了頂尖的經理人、完成了上千公里的長跑、或是透過複利累積了財富，我們依然是不自由的。因為多巴胺的本質是向外索取，而外在世界的資源與讚美永遠都有盡頭。多巴胺的盡頭，往往是更深沉的虛無。

這時，心理學家卡爾．榮格（Carl Jung）與維吉尼亞．薩提爾（Virginia Satir）的思考維度就顯得格外重要。

薩提爾曾說過一句充滿力量的話：

我們不能改變過去發生的事，但我們可以改變這些事對我們的影響。

我們每天面對的那些職場變革恐懼、生活壓力，或者想要拼命透過網購或數字來證明自己的衝動，其實都對應著我們內在冰山底層的渴望。多巴胺讓我們誤以為，只要向外抓取到足夠多的職位、裝備或讚美，就能填補內心的空缺。

但榮格在「個體化進程」中強調，人生的前半段，我們都在建立人格面具（Persona），向外追求社會認同，這是一段多巴胺驅動的旅程。人生的後半段，則是一場面對內在陰影、將潛意識意識化的過程。正如薩提爾的核心思想：生命圓滿的關鍵，在於「我們如何與自己和解，接納自己真實的模樣」。

這在神經科學上，對應了從多巴胺向內啡肽（Endorphins）與血清素（Serotonin）的轉移。

我想起獨自在清晨的馬拉松賽道上奔跑，跨越了肉體極限的三十五公里撞牆期後，大腦分泌的不再是狂躁、催促你前進的多巴胺，而是帶來強大止痛效果與平靜欣快感的內啡肽。那是一種在痛苦中生出的、對肉體與心靈的絕對掌控感。

當我結束了一整天的辦公室人生，在回家的路上，變回一個爸爸、一個先生。打開家門，看著孩子炸翻了客廳，嬉鬧玩耍，一家人圍坐在餐桌旁吃著熱騰騰的菜飯，安全、踏實、歲用靜好。在那個當下，腦袋裡不再運轉著下一個專案、下一個雄心壯志，而是能真正安靜下來享受這份此時此刻。

這正是納瓦爾所定錨的人生終極價值：一個平靜的心靈、一個健康的身體、一個充滿愛的家。這些東西是無法被買賣或投機得到的，它們必須靠每天清醒的選擇去贏得。這三者，恰恰就是擺脫多巴胺控制後，內在神經遞質達到完美平衡的狀態。

結語：拿回生活的主導權

說到底，多巴胺只是一個工具，關鍵在於我們是成了它的囚徒，還是它的主人。

在生活層面，我們需要透過具體的儀式，自律地戒斷演算法帶來的廉價滿足，保留清明的心智；在職場層面，我們需要善用高階多巴胺的能量，為長線的組織轉型與品牌建設設計合理的節奏，帶領團隊突破盲點；而在生命的底層，我們更需要將多巴胺那股向外追逐的狂躁力量轉回內心，像薩提爾所說的那樣，走向接納自我、理解自我的個體化進程。

多巴胺能帶我們走得很遠，但只有當你學會停下腳步、看清自己真正要的是什麼時，你才會獲得真正的自由與平靜。