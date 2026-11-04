2026-11-04 15:30 睿忒
舞曲新星強勢突圍！ADÉLA 慵懶性感的〈Nicole Kidman〉態度十足！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：ADÉLA 以〈Ain't In LA〉與〈Nicole Kidman〉連續走紅。
- 重點二：〈Nicole Kidman〉靈感來自他試衣時對自己外貌的自信。
- 重點三：MV 致敬 Nicole Kidman 多部電影，展現強烈舞台魅力。
Hi there，如果是有在關注西洋音樂的朋友，相信大家最近一定或多或少都接收到了來自ADÉLA的風潮吧，他在2024年從KATSEYE的徵選中落選後便開始發行個人音樂作品，一開始雖然也獲得了一些樂迷的支持，但終歸沒有引起廣泛的討論；然而到了今年7月時，他所發行的〈Ain't In LA〉(2026) 在網路上掀起了熱烈的迴響，可以說是他以此收穫了自己的首支熱門單曲，再來便是在9月時隨著首張專輯《PRIMA》(2026) 發行的〈Nicole Kidman〉(2026) 了，乘著前一首單曲的熱度加持，也再次獲得了巨大的商業成功。
目前前述兩首歌在全球榜單前列高居不下的 ADÉLA，他成為了首位進入美國 Billboard Hot 100 的斯洛伐克藝人，這在競爭激烈的美國樂壇是非常不容易的事情，而且他不僅僅是上榜，〈Nicole Kidman〉還一度衝進了前十的位置，可見近期的他聲勢有多麼驚人。但必須提一下在〈Ain't In LA〉爆紅的時候，個人好像沒有對這首歌多麼喜愛，但後來的〈Nicole Kidman〉就真的非常地打中我的口味，慵懶卻有力的那副作派，實在很引人入勝啊！
〈Nicole Kidman〉以知名女演員Nicole Kidman為歌名，想當然爾是在向 Nicole 致敬，而 ADÉLA 創作這首歌的起因是，在一次受邀參加 Golden Globe Awards (金球獎) 前的試衣階段，他看著鏡子的自己感到非常滿意，就好像成為了自己所喜愛的女演員 Nicole 一樣地美，而在當下他便決定要以這個崇拜的名字創作一首歌，於是就誕生了這首商業勢頭強勁的〈Nicole Kidman〉，而必須說這首歌的曲風也非常有 Nicole 性感漂亮的風格呢。
ADÉLA 曾說過自己的表演受到了Ariana Grande和Doja Cat的影響，在這首〈Nicole Kidman〉似乎可以窺見一二，不管是聲音或視覺都帶著渾然天成的性感，而在這之餘又不讓人感到矯揉造作，就更別提他在歌曲裡適度穿插著的氣音運用，整首歌在旋律流暢前進的同時，被 ADÉLA 成功營造出性感火辣卻不低級的氛圍，這種想要讓大家都看見自身性感的大方，是他最有自信的展現。
在〈Nicole Kidman〉的 MV 裡，也非常理所當然地和 Nicole Kidman 扯上關係，ADÉLA 在影片中以多個造型及場景致敬了《Eyes Wide Shut (大開眼戒)》(1999)、《Moulin Rouge! (紅磨坊)》(2001)、《Birth (靈異緣未了)》(2004) 等 Nicole 的多部電影，這種做法和歌曲的整體氣氛非常契合，也有相輔相成的效果，不但傳達出了 ADÉLA 致敬之意，也在其中展現出他自己的肢體表現，從小就練舞的身段在鏡頭上的表現力果然非常好，而這就必須提到他的現場演出了，十足的表演張力也很令人讚嘆啊！
直到現在 ADÉLA 還有兩首歌在 Spotify 全球榜的前十名持續影響聽眾，並且〈Nicole Kidman〉也仍舊穩穩地待在 Billboard Hot 100 的前十名，這樣的成績顯示了 ADÉLA 並不只是一夕爆紅而已，他的作品同樣有足夠好的品質吸引人不斷地聆聽，我想這也代表了如今西洋樂壇又多了位唱跳俱佳的新生代歌手，並且很快地就產出了代表作，我們在將來也能夠繼續獲得更多高品質舞曲啦！
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🎧《PRIMA》官方收聽連結：adela.lnk.to/PRIMA
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精華 FAQ
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他先靠〈Ain't In LA〉打開知名度，再以〈Nicole Kidman〉延續熱度，兩首歌都在全球榜單表現亮眼，也讓他成為首位進入 Billboard Hot 100 的斯洛伐克藝人。
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ADÉLA 在受邀參加 Golden Globe Awards 前試衣時，看到鏡中的自己感到非常滿意，聯想到自己像 Nicole Kidman 一樣美，因而萌生以她為名創作歌曲的想法。
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文章認為歌曲兼具慵懶、性感與力量感，氣音運用恰到好處；MV 則致敬多部 Nicole Kidman 電影，並突顯 ADÉLA 的舞蹈身段與現場表演張力。
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