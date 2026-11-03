你是否以為只有「Z世代整頓職場」？Y 世代、X 世代不也曾經整頓過以前的職場？你自己，難道不曾是整頓別人的大將？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者以 M 的離職與優秀表現，反思主管管理方式與委屈來源。

作者以 M 的離職與優秀表現，反思主管管理方式與委屈來源。 重點二： 文章主張世代差異存在，但不應把整體 Z 世代貼上標籤。

文章主張世代差異存在，但不應把整體 Z 世代貼上標籤。 重點三：面對安靜離職，主管與人資應透過溝通、1-ON-1 與引導改善。

【真實案例一】

那一個燥熱難耐的下午，Ｍ 提了離職，跟作為直屬主管的我，絕對脫不了關係。

每一個瞬間，都是人生。

M 報到的瞬間，我有生力軍入列的瞬間；

M 提離職的瞬間，我被離職的瞬間。

那一個早晨的瞬間，當 M 口乾舌燥地說：

「Elvis，我下午可以找妳聊聊嗎？」

我零秒人間清醒。

不用猜，也知道這是閉門官宣。

我故作冷靜地出門，壓抑心中不安地做完約定好的 40 分鐘演講後，回到了公司。耐不到下午，我就直接找她談了。

令人吃驚的是，提完離職到真正離開的最後 10 天裡，她一邊準備交接工事，一邊維持高品質的輸出，如此雲淡風輕、水過無痕。

幾乎讓人忘記世間有「待退最大」這個都市傳說；

幾乎讓人忘記她的離職程序已經簽核完成；

幾乎讓人誤以為，她不走了。

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時間回到 2023 年 4 月，到了新公司，我開始組團。

不想耗費生命等 104 履歷，我在 Linkedln 上關鍵字搜尋，主動發私訊給覺得不錯的 Profile。對，就是 BD。

我發出去的 70+ 訊息中，只有不到 15% 回覆；其中有回覆的那 10 個人，其實只有 40% 感興趣，其他都委婉打槍。

那 40% 的候選人中，只有她最終走進了面試間，只有她最終成為我的 Team-Member。

晃眼 2.2 年。

就跟所有的筵席一樣，無不散。

有九宮格開胃菜，就有最後一道水果盤。

有聘僱合約，就有離職證明。

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關於她的毅然離職，當時的我難免想：

想轉職的人，有沒有想過留下來？

提離職的人，為何去意如此死絕？

要離職的人，對於下一個雇主與環境，為何如此樂觀？

然而，平心而論，我自己也轉換工作好幾次，我也曾經是那個「沒想過留下來」、「去意如此死絕」、「對於下一個雇主與環境超級樂觀」的人。

因此，我怎能不尊重呢？

對了，關於已經離職的她：

▍超級會做 PPT，很快、品質又好

▍能力很全面，文案穩定、也會做基本排版設計，甚至會微剪片

▍邏輯思路很清晰

▍手腳超快

▍很安靜、很 I、超級冷靜

▍情緒穩定

▍會自行想方設法解決問題，很多事情，我們都沒有做過，她甚至是第一個鑽木取火，生出熊熊火焰的人

▍Excel 也有一定火候

▍很少請假

▍主動回饋的能力一流

▍很少準時繳交報告，通常是超前 2 個工作天以上，提早交件

▍對「交辦」的理解能力一流

▍幾乎沒有錯失過任何一個應該發生的 BAU

▍能接受反饋

▍讓人安心、省心、超乎期待

未來，任何人跟我 Reference 她，我會這麼回答：

「不要問。問她，我只有推爆。」

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馬雲說過，員工離職的原因百百種，但歸根究柢就兩點最真實：「錢，沒給到位；心，委屈了」。

她提了離職，心不可能不委屈。心，委屈了，跟作為直屬主管的我，絕對脫不了關係。

與其內耗，我會認真覆盤跟反思，還有什麼應當調整的管理能力與思維。

儘管離職的決策必定胃納了「推力」和「拉力」，而且是不可而知的黃金比例。

無論如何，祝福她 --

人生沒有目的，純粹的漂流，也是一種浪漫；

人生沒有答案，你自己在哪，那裡就是答案；

人生沒有對錯，每個人的路，只能自己走過。

別來無恙、日後靜好、後會有期，祝福妳。

價值觀是我們選的路，而人與人的相遇與離散，是這條路上最真實的風景。

無非對錯，沒有輸家。

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【真實案例二】

17 個月前，我在 Linkedln 發表了一篇文章，創下了我發文有史以來最高的按讚數跟瀏覽量 – 1,347 個讚、106,004 個觸及，且獲得《商業周刊》轉載。那篇文章是這樣寫的：

【我可能錯了。當小主管 10 年來，我從在意到鈍感的 9 件事】

▍ 在走廊間擦身而過不打招呼，也沒點頭示意

▍ 會議邀請沒按「接受」回覆

▍ 訊息已讀不回

▍ 一大早看到人沒說早安

▍ 沒有按照死線繳交作業

▍ 各種微表情抑或眼神逼視

▍ 開會時眼神飄向遠方

▍ 把私事的情緒帶到辦公室

▍ 遲到

10 年前，剛為人主管，我覺得職場禮節蠻重要的，上述 9 個行為可能都會觸動我的敏感神經。

然而，這幾年來，漸次變成「成熟大人」後，我認為同事把事情做好，如期如質如預算，比上述這些「枝微末節」更加重要，我真心寧願他們把精力花在將工作做得更苛刻、更精益求精、更獨樹一格。只要我的同事能展現做事的實力與正確的工作心態，我就服，上述 9 個行為，我都提醒自己不需要放大，甚至，一點都不重要。

因為，真相其實是這樣的：

▍ 在走廊間擦身而過不打招呼，也沒點頭示意 - BUT, 我找他談公事時，他來了。

▍ 會議邀請不按「接受」回覆 - BUT, 會議時間一到，他出現了。

▍ 訊息已讀不回 - BUT, 當我詢問狀況時，他很明顯「在狀況內」。

▍ 一大早看到人不說早安 - BUT, 要談正事時，他有在聽。

▍ 沒有按照死線繳交作業 - BUT, 我問專案進度時，他答得出來，而且能說明原委。

▍ 各種微表情抑或眼神逼視 - BUT, 你好好跟他說時，他能夠調整。

▍ 開會時眼神飄向遠方 - BUT, 你問他問題 / 想法時，他能提出觀點。

▍ 把私事的情緒帶到辦公室 - BUT, 你好好提醒他時，他會改變。

▍ 遲到 - BUT, 他通常是最後一個離開的 Team-Member。

為什麼我練習並提醒自己不再在意這些「繁文縟節」？

很可能我意識到 10 年前，那樣子、那副德性的我，可能錯了。

《我可能錯了》這本書中，有我很喜歡的 7 個金句，可以對付 10 年前，那樣子、那副德性的我：

1. 適時放下執念，即便它是對的

2. 可能是，可能不是

3. 我一生擔心的大部分事情，從來沒發生過。至於大多數確實發生的事，我永遠無法預料

4. 不要相信你的每一個念頭

5. 我可能錯了

6. 我們最難放下的念頭，到頭來往往對自己的傷害最大

7. 覺得別人很討厭，是人之常情。如果你想讓一個人好相處，行為舉止也不會讓你太反彈，其實只有一個小祕訣：學會喜歡他們本來的樣子

新的世代有自己的「格」，我努力學會喜歡他們本來的樣子。

他們不是很在意這些不起眼的事情或俗套的「待人接物」，因此我也告訴自己，我自己對內對外、對上對下一定要懂得應對進退，但不需要把這套標準，強加在同事身上。

職場一輪遊，做人還是做事重要？人本是萬物的尺度，但也不非得都丈量一切，對人對事的評斷，最好綜合考量，而經常，都是「自由心證」罷了。

正如同李河泉老師在《帶心管理學：降低離職率，創造高績效》的線上課的 Chapter 3 --〔不是吃不了苦！打破世代誤解與迷思〕提到的，年輕人的原生家庭的父母，早就「放下身段」，不再威嚴，不會要求他們「道早安」。所以，這沒有對錯，就是世代差異。既然沒有對錯，主管，應該有包容的雅量。

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對了，差點忘了告訴你，上面 2 個真實案例的主角是同一個人，都是 M。

M，是我遇過最靠譜的「Z」世代之一。

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關於「Z世代整頓職場」這個議題，我想做的第一件事，是冒昧地提供「Z世代」19 個「學生思維」，如果你剛從學校畢業，或者還未跌入而立之年，你也許可以參考以下想法，為什麼？如果試試看，你也許不會成為「大人巨嬰」：

1. 希望別人按照自己的想法做事

2. 道德感太高，喜歡審判別人，非黑即白，看不透職場小人，看不起職場政治

3. 只做人不做事

4. 只做事不做人

5. 慕強文化：越優秀的人，越能取得資源，「謙虛」在職場世界不是美德

6. 以為多少努力就有多少收穫，且時時精算、時時計較

7. 愛用「等級」去分人

8. 在學校，開會經常流於「討論」；在職場，開會的唯一目標是要「定案」

9. 商業世界的本質：交換思維、信任與契約關係

10. 在學校，你經常「製造」問題；在職場，你必須「解決」問題

11. 以為所有事都像考試那樣有個正確答案，人生都耗在尋找「正確」上而停滯不前，喜歡批判別人與自己的「不對」。現實是，很多事情沒有絕對好壞對錯

12. 玻璃心

13. 甚麼都好好好的濫好人

14. 像在學校一樣，做什麼事都只會埋頭苦幹、被動等待，只做好份內的事，不主動舉手，不主動提案

15. 一不開心就玉石俱焚，思想極端、行動猛烈

16. 在學校，你經常「信口開河」；在職場，你必須「說到做到」

17. 以為跟學校一樣，不會的東西總會有人教自己，不會主動尋求答案

18. 你以為你對別人客氣，別人就會對你客氣。現實是，人只會對強大的人客氣

19. 怨天尤人，永遠不看向自己，錯的永遠是別人

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我想做的第二件事，是想把「Z世代整頓職場」這個句子中的「Z世代」拿掉。為什麼呢？因為不管是哪個世代，都有他們獨特的原生家庭樣貌、時代背景、甘樂與痛苦，以及逐漸形成的學習心態、工作方式、價值觀等。就跟我一直很 Diss 「草莓族」一詞一樣，把一整個世代發狠地貼上標籤是在幹嘛？每個世代、每個年紀，都有爛草莓好嗎？

倘若我拿掉「Z世代」這 3 個字，那麼，對我而言，「整頓職場」就跟「躺平族」、「表演式工作」、「懶人工作」（Lazy Girl Jobs）、「週五安靜日」（Quiet Fridays）、「微休假」（Micro-vacations）、「微離職」、「Coffee Badging（咖啡打卡）」等一樣，只是一個時代對於「工作」的倦怠與 Diss 罷了。

而上述這一切花花綠綠的「職場反動」、「職場政變」的始作俑者，非 COVID-19 期間大行其道的「安靜離職」莫屬。畢竟，「安靜離職」真的是「整頓職場」最完美的落地實踐之一啊！

「安靜離職」一詞，根據《世界經濟論壇》( World Economic Forum ) 網站的定義：

「安靜離職」( Quiet quitting ) 意指不要太用力工作的「技術」，被 Z 世代廣泛傳散著，真正爆紅是因為 TikTok 的推波助瀾。

研究指出，COVID-19 深化了職場工作者的壓力、頹喪、以及失落感。

遠距工作則讓更多人了解工作的型態可以更多元，甚至斜槓或者去做自己真正熱愛的事情。

談「安靜離職」的文章很多，這篇我想要從 3 個維度，分別提出 3 個見解來拆解此現象。

第一維度：個人的角度，你的角度

為了你自己著想，壓低身段配合他人也是一種辦法。～《非常律師禹英禑》

1.既是流行，切忌跟風

大家都躺平了，都趁著 WFH 的時候摸黑，不代表你要跟風。隨波逐流是最無聊的。沒有起風的能力，至少有點主見，別跟風。何況是流行，就代表終將過去，你躺平下去，萬一旁人都起身，開始汲汲營營、拼死工作，你不就死定了？

2.允許安靜，毋須安靜離職

記得有一次開車回家的路上，聽曾博恩主持的 Podcast 節目 - 〈博音〉，裡頭提到他有次跟流浪漢聊天，那位流浪漢很堅定地強調自己「雖然因經商失敗、家人身亡而遭受重擊，但他不是遊民，只是無家可歸，『暫時性地借住台北車站附近』，必將再起」。同樣的道理，工作上我們難免感到挫折、無力、失望，偶爾讓自己安靜一下可以，一小時、一天，都還行，那只是一個「片刻」；但「安靜離職」代表一個已經進去了的、習慣了的「狀態」，這就不太妥當。「『安靜』的片刻」稍縱即逝，你再次鼓起勇氣與戰鬥力回到辦公桌前，開始又一次的企劃案或者寫到一半的 Code；「『安靜離職』的狀態」已形成常態，你再次鼓起勇氣與戰鬥力回到辦公桌前，繼續打還沒打完的遊戲或者上直播聊天室「抖內」年輕妹妹。

3.脫下口罩，不再安靜

避免最終黯然離職，應當避免安靜離職；避免墜入安靜離職的深淵，應該避免安靜；避免安靜的第一步，也許是「脫下口罩」。我沒在開玩笑，我的見解是，這兩、三年，大家躲在口罩背後，第一沉默寡言、第二心不在焉、第三懶得理人，辦公室裡的「冷參與文化」，讓辦公室的冷氣更加冷冽，讓溝通變得稀罕。鼓勵你從自身做起，在防疫前提下，偶爾脫下口罩主動說話，頻繁而大量溝通，讓辦公室變得熱鬧，不須誇張到甚麼像家的氛圍，但一天待 8~10 小時的處所，你難道不希望多點聲音、多點人味、多點......情緒流轉？

第二維度：老闆的角度、主管的角度

1.釐清員工為何安靜躺平

個體躺平的原因百百種，許多是個人問題，但企業主絕對難辭其咎。個體之所以躺平，是因為公司太穩定進而無趣？是因為前景不明讓員工感到無力，乾脆內捲？是因為政治鬥爭讓員工不想選邊站也不想被爆頭，乾脆噤聲？是因為教育訓練安排不夠，讓員工覺得沒有成長，乾脆逕行向外發展？

2. 鼓勵熱鬧，倡議熱鬧的好處

安靜的對面，站著姓「熱」名「鬧」的那個人。「熱鬧」代表組織士氣，代表人跟人之間開口講話，代表議論著某個專案，代表在進行季度業績未達標的檢討，甚至代表各部門為了各自的利益劍拔弩張。無論如何，「熱鬧」，都比站在對面的「安靜」那個人要象徵為「踴躍」、「在意」、「主動」、「涉入」。

3. 大聲疾呼犯錯的必要，且言行合一

為了熱鬧，管理者一定要鼓勵部屬主動拋出想法、提案、問題，只要是對公司有益，不存在任何錯誤的想法、提案、問題。矛盾的是，儘管絕大多數的企業最高主管都在大聲疾呼「早早犯錯，快快成功」，但當員工真的犯錯時，往往翻臉不認人、罵到下面的人臭頭，最終變成「快快安靜，別想犯錯」的負面結果。一次兩次，最後演變成沒人敢提議、說話，因為，不說就沒事。

第三維度：企業人資的角度

既然「安靜離職」盛行，建議企業人資部門應透過 Reference Check，確認候選人是否曾「內捲」過；

若這個候選人「內捲」過，又如何？就一定不用嗎？有這麼萬惡不赦嗎？如果內捲是他上一個雇主的問題呢？

若這個候選人沒有「內捲」過，又如何？他投入工作的堅持與熱情源自何處？

最後一件重要的事情：別當正義魔人

在《高難度溝通：麻省理工最熱門的溝通課，在對立的世界裡，如何善用溝通打破僵局》（Breaking Through Gridlock）一書中，作者傑森‧傑伊（Jason Jay）與加布列‧葛蘭特（Gabriel Grant）指出，「自以為正確」、「自以為正義化身」、「自以為確定無疑」、「自以為安全」這 4 點是溝通障礙的 4 大 NG 心態。我同時認為，正是這 4 大 NG 心態讓我們作繭自縛，讓我們走心、玻璃心了。與人溝通時，因為你心裡總是抱持「我鐵定是對的」、「我是正義魔人」、「我確定無疑」、「我懶得聽你說下去」等心障，造成溝通的分歧，使得你受委屈、從而靜默無語。

避免最終黯然離職，應當避免安靜離職；避免墜入安靜離職的深淵，應該避免安靜；避免安靜的第一步，也許是「破除 4 大 NG 心態，開放在開放地與他人溝通」。你熱鬧了，別人也不好沉默；你開口了，同事難免搭理；你不安靜，沒人需要離職。

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呼應上述「第二維度：老闆的角度、主管的角度」，為讓「XXX 整頓職場」的影響降到最低，至少有這 9 件事情可以提供給管理者借鏡：

一、每次你開口，便學不到新東西；聆聽，才是王道。648 場 1-ON-1 後的心法與提問公式】

14 年前，我開始當主管帶人，我就要求自己與部屬定期 1-ON-1。

最高紀錄是一度帶 28 個人團隊，一個人 1 個小時，每一次 1-ON-1 就要吃掉 4 天的時間，真的吃不消；後來調整為上限值是 8 個人，人再多，只好讓中階小主管去做 1-ON-1。

很多主管認為，1-ON-1 不僅尷尬，重點是沒甚麼好處，只是浪費時間、甚至虛情假意，但我認為，1-ON-1 的雙方，都能學到東西。對主管而言，除了學到東西以外，更重要的是「獲取情報」，獲取同事對工作、任務、其他同事、合作對象、利害關係人、甚至生活上的變化或者影響因素的分享，及早發現，超前治療。

舉例而言，之前某一次跟下面的部屬 1-ON-1 時，我獲取的情報以及學到的東西包括：

✅ 同事 F 提出他參加「雪坊優格 x Garmin Run」的異業合作跑步活動，仔細討論下，才發現「雪坊優格」也許可以當作我們下一檔活動合作的對象；

✅ 與同事 F Brainstorming 下，發現團隊人力若更充沛，明年或者後年也許可以跟網紅合作；

✅ 對於同事 A 而言，「成就感」是工作上最重要的原動力，沒有之一。我們進一步拆解他的「成就感」來源、如何形塑等，我也跟他分享，「成就感」是我最在意的職場感受之一，理論上，我們一定更有默契；

✅ 先前困擾同事 B 的舊戀情干擾，漸漸弭除；

✅ 對於同事 C 而言，比較不喜歡變動太大、「Out-of-Control」的感覺；

✅ 同事 D 說：ChatGPT 幫助他增進不少工作效率；

✅ 再次與同事 E 核對年度 KPI 以及關鍵檢視指標時，發覺彼此的認知落差，重新再對焦一次。

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〔1-ON-1要幹嘛？不搞清楚，兩造都覺得耽誤工作、浪費光陰〕

往下談之前，我想先分享，關於說話，可解構出 5 個說話場景的策略與成功的關鍵：

▍談判 - 權力在雙方，偏重「協調」

▍辯論 - 權力在他方，偏重「捍衛」

▍演講 - 權力的形成，偏重「表現」

▍說服 - 權力在對方，偏重「改變」

▍溝通 - 權力的流動，偏重「理解」

因此，1-ON-1 的「為何而戰」即是 -

1-ON-1 的賽局中，沒有誰大於誰，權力是互相流動的，偏重「理解」。要透過雙方的真誠對話、沒有其他人干預的情況下，去「理解彼此」、「蒐集訊息」、「從對方身上學習」。

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【超害羞揭露 - 我的 1-ON-1 公式〕

說到底，4 個溝通的核心目的為：

▍同步信息 / 觀點

▍釐清瓶頸 / 阻礙

▍維持關係 / 信任

▍達成目標 / 目的

為符合實際操作的流程與情境，我的 1-ON-1 公式是 -

▍緩緩破冰 / 瞎聊- 聊聊最近的時事（如川普的關稅壁壘、罷免等）或者一件你知道關於對方的小事（如清明連假有回宜蘭嗎？）；接著定義 1-ON-1 是可以無話不聊的場合。

（為什麼要那麼「搞剛」？我聽過一句話，與其溝通「事情」，不如溝通「人性」。唯有在對話的伊始，搞清楚「人性」，才能洞悉要溝通甚麼「事情」，不是？）

▍同步信息 / 觀點- 對於幾項核心專案，做大面向的對焦，不一定要談到執行細節，若要討論更細的行動方案，建議另外約會議

▍釐清瓶頸 / 阻礙- 這段期間，工作上遇到的困難？「我可以如何幫助你？我可以提供甚麼資源？」這是我經常在 1-ON-1 問的黃金問題

▍維持關係 / 信任- 透過有「臨在感」的傾聽，真誠的好奇心，聊聊「軟性話題」，如出國的計畫、報名台北馬拉松的目標、登嘉明湖的爽感、好吃的澳式早午餐餐廳、追的劇、去大巨蛋看龍象大戰等

▍達成目標 / 目的- 為了讓 1-ON-1 不至於流於形式，一定要 Recap 整場 1-ON-1 彼此的對話，最後收在三件事，例如：

「1. 對於剛剛談的 AI 課程，你可以蒐集更多不同的課程資訊，我們下週討論；」

「2. 對於跟 X 品牌的跨業合作，不急，你後續有更多想法，都可以先文字化我們核對，倒不一定要做 PPT；」

「3. 對於 Y 大型活動現在落後的狀況，我們下午約 M, N, O 三個人線上會議，時間確定後，你再私訊我。」

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〔「跟夥伴 1-ON-1」的討論，如何提問？〕

我最喜歡的「學提問」書籍之一，《學問-100 種提問力，創造 200 倍企業力》（Brian Stanfield 主編，台北市：開放智慧引導科技，2017.01）提到 4 個層次的問問題方法，簡稱 O.R.I.D.：

O: 客觀性層次( The Objective Level ) –問的是事實和外在現況。

R: 反映性層次( The Reflective Level ) –為了喚起對於客觀資料立即出現的反應和內在的回應，有時候呈現為情緒、感覺、隱藏的形象以及客觀事實帶來的聯想。每當我們遇到外在的現實狀況（資料/客觀事物）時，就會體會到內在的反應。

I: 詮釋性層次( The Interpretive Level ) –尋找意義、價值重要性以及涵義。

D: 決定性層次( The Decisional Level ) –想找出決議，讓對話劃下句點，對未來下定決心（頁 46-47）

所以，「跟夥伴 1-ON-1」的討論，如何提問？

O: 客觀性問題

(1) 在 JJJ 專案中，你實際上跟 KKK 部門的誰一起共事？你和他們一起做什麼工作？

(2) 在 GGG 專案以及 HHH 專案中，目前進度是？

(3) 過去一個，你達成了哪些勝利 / 成就 / 里程碑？

R: 反映性問題

(1) 你最喜歡做的是什麼？為什麼？

(2) 你最不喜歡做的是什麼？為什麼？

(3) 你做的工作中，哪些會讓你覺得驕傲？

(4) 在這裡工作，你最喜歡的是？

(5) 在這裡工作，讓你感到困難的是什麼？

(6) 在這裡工作，哪些時候你覺得不被肯定？

I: 詮釋性問題

(1) 你從這份工作學到了什麼？

(2) 哪些地方是你仍然不太了解的？

(3) 2025 以來，你對自己有什麼新的了解或期待？

D: 決定性問題

(1) 距離年底，還有 8 個半月，你工作上的目標是什麼？

(2) 哪些支持可以幫助你達成這些目標？

(3) 如果你需要幫助或需要建議，你覺得可以找誰？

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〔1-ON-1 真的如此必要嗎？〕

1-ON-1 一定要做，我頻率是抓每 1.5 ~ 2 個月一次，太密集會太尬聊，拉太久會搔不到癢處（如：會來不及蒐集負面資訊或觀感等）。之前有朋友問我：「1-on-1 真的有必要？我 I 人，部屬 I 人，好尷尬，最怕空氣突然安靜......」。

「尷尬也是一個溝通的現場，有講話比沒講話好。不要平常沒對焦，等到狀況失控、或者離心離德，真的就來不及了。重點不是要不要做 1-on-1，重點是做了這件事的「WHY」跟「Benefits」。」我回答。

坦白說，尷尬事小，最殘酷的是，我曾經不只一次在 1-ON-1 中「被離職」，同事甚至會這樣說：

「老闆，我本來就想跟你提離職了，剛好你約 1-ON-1，我想，擇日不如撞日，今天就告訴你......」

然而，仔細想想，會提離職的同事早就準備好了，跟 1-ON-1 並沒有直接關係，並沒有必要往心裡去。

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二、你是在「管理」團隊，還是在「領導」人心？

很多新手主管剛上任時，常會有一個疑惑：「管理」跟「領導」，難道不是同一件事嗎？

在職場上，這兩個詞常被混為一談，但我習慣把它們刻意分開：

👉 管理（Management），是職位與權責賦予你的。 它的本質很具體：把流程訂好、把資源分配好、把專案進度管好。你領這份薪水、站在這個位置，你就擁有管理的權力。

👉 領導（Leadership），是你的影響力與尊重贏得的。 它非常「形而上」——沒有任何一個職位能直接賦予你領導力。唯有當團隊成員真心覺得：「這個主管在幫我解決問題」、「他在帶我走正確的路」、「他有在為我的職涯著想」，那一刻，你才算得上是一個領導者。

職位讓你成為「管理者」，影響力讓你成為「領袖」。

管理是把事情做對；領導是帶領人心走向對的方向。 隨著職涯往高處走，試著問問自己：下屬聽你的話，是因為你的職稱，還是因為你的影響力？

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三、世代差異：從老是說「不行」到「試試看」

還記得我在某間公司時，有個同 Team 的新鮮人對我們當時的共同主管提出一個大膽的點子：

「老闆，我們這次新品上市能不能不要只是印 DM？我覺得可以試試直播試吃，會更有趣。不，乾脆不要印 DM 好了，沒人看，好浪費錢。」

在當時，那種想法算是「離經叛道」。傳統主管的直覺是：「這不行，誰要看直播？」但我們的主管卻有心胸，選擇讓那個「小屁孩」「小規模」試驗，設定一個「安全框架」：只在特定通路先試，成本控制在最小。

結果呢？雖然直播效果不算驚人，但卻帶來意外的顧客互動，甚至有幾位觀眾隔天真的來門市消費。更重要的是，那位新人因為被允許嘗試，從此更願意主動提出點子。

這就是李河泉老師在《帶心管理學》中說的：當部屬提出新方法，主管若能從「不行」改成「試試看」，並設計可控的安全框架，團隊就會進入「創新循環」。

回頭看，這和我過去文章裡寫過的「慣性思維 vs. 逆思維」是一樣的道理。慣性會讓我們說「不行」，逆思維則提醒自己問：「如果試了，會怎樣？」有時候，管理不在於立刻成功，而在於能不能點燃一個人願意再試的勇氣。

《哈佛商業評論》：組織與個人最危險的，不是缺乏策略，而是無法察覺原本的策略已不再有效。

「這是 SOP」、「大家都這樣做」、「公司規定」、「找往例如此」這些都是我們在不同組織會聽到的答案，經常一秒被惹惱。我們自己都不爽了，何況乎活蹦亂跳的 Z 世代？

有一次參與產品開發，明知某項設計可以優化，卻因為「主管說照流程走比較穩」、「過去也是這樣處理」而作罷。結果，不出所料，收到的仍是消費者一樣的負評。

不是沒人看見問題，而是沒人質疑流程。不是沒人發現貓膩，而是沒人挺身而出。

我在那件事情之後，變成在合理的尺度內，爭取作法上能彈性些、不死硬。為了熱鬧，我鼓勵部屬主動拋出想法、提案、問題，只要是對公司有益，不存在任何錯誤的想法、提案、問題。

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四、洗心革面：捨說教改引導

在新創公司時，我帶過一個實習生。他第一天就跟我說：「為什麼我們要每天實體晨會？超沒效率，能不能改成線上 Standup 就好？」

傳統企業可能會覺得這是「不懂規矩」，甚至「挑釁」。但我想起書裡的一句提醒：新世代對規範的挑戰，不等於不尊重，而是追求彈性與效率。

我答應讓他小範圍嘗試。結果一週後，我們發現 standup 的效率更高，大家更願意分享「真實進度」而非「場面話」。

這段經驗讓我想到自己在〈閱讀空氣＋洞察人心的溝通課〉心得裡寫過的一句話：

👉 「有時候，表面上的頂嘴，其實是一種溝通邀請。」

員工挑戰規範，主管若只是用「規定就是規定」堵住，只會讓關係越走越遠。但若能先聽，再引導，就可能把「抱怨」轉化成「改進的起點」。

心理學上有個名詞叫做「畢馬龍效應」（Pygmalion Effect），後來應用在管理上，也就是「管理者對部屬的期待，會影響部屬的表現。若管理者告訴部屬他們能勝任某些工作並可獲致成功，部屬通常能超越管理者的期待而且做得更好。」

一體兩面，若管理者技巧不好，很可能會搞得部屬不爽、委屈，不僅不成事，對自己的評價和觀感也會降低；但若管理者能善用激勵的方法，增強部屬自信，他們的潛能也會被激發出來，生產力因而隨著提高。總歸而言，管理者要求部屬「Engagement」（敬業投入）時，應該明確地與 Team-Member 進行「期待同步」的流程：

• STEP 1: 管理者應透過開放式傾聽與暢談，先了解並接受 Team-Member 「對自身的期待」；

• STEP 2: 管理者根據 Team-Member 提供的資訊，結合對其背景、專業、能力與個性的洞察，提出「對該名 Team-Member 的期待」，此期待應該明確、具體、量化、可達成，並設有時間長度。

• STEP 3: Team-Member 可能接受、抗拒、猶豫、不置可否，但管理者需要以開放的心胸接受反饋或者反提案，最終雙方「同步期待」，並開始執行。

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五、溝通密碼：交換「使用說明書」

在 Gogoro 門市管理時，我常遇到這樣的情況：我覺得已經講清楚標準，結果交付回來的東西還是「不是我要的」。

後來我才明白，問題不在於能力，而在於「猜」。部屬猜主管的期待，主管猜部屬的心思，雙方都在浪費能量。

《帶心管理學》（Chapter 4 -- 〔我給了，卻不是你要的？交換自我使用說明書〕）建議，主管應該主動公開「管理使用說明書」：我重視什麼、底線是什麼、什麼情況下希望你自己解決、什麼時候要立刻告訴我。

當我開始這樣做，很多誤會自然消失。

👉 「清楚說出期待，比事後抱怨更有力量。」

很多時候，員工不是不想做好，而是不知道你要的「好」是哪一種。

舉另外一個例子 -- 過去作為中階主管，對於單位內的有效會議及開會守則，我有一套自定義。假設公司表定工時是：08:30-12:15 / 13:30-17:00，若不是天塌下來或火燒屁股的事情，我約同事會議的7大原則是：

👉 1. 早上9:30後才開始約會議

我不吃早餐5年了，但同事需要填飽肚子，把早餐解決、沖杯咖啡，心穩定了、肚子飽了，再開始談事情，不遲。

👉 2. 中午休息到13:30，14:00 後再開始約會議

午休之後，大家都需要醒腦。腦醒了、心平衡了，再開始談。

👉 3. 下午最後一場約會議的時間是16:00，約束自己在17:00前結束

讓自己跟同事在結束一天的工作前，有60-90 分鐘的「彈性時間」來復盤、清掃Email及趕報告死線，而不是陷溺在會議中。

👉 4. 週一早上原則上不約會議

禮拜一中午前，告段落；禮拜一中午後，超展開。

👉 5. 不開週會，或流於形式的「例行會議」

有需要，再開會；沒需要，放自由。

👉 6. 約會議以15分鐘為單位，而非30分鐘

👉 7. 1-on-1會議一定要做，頻率為每1.5個月一次

最後，作為一個自轉能量強、創意發想多的主管，我也認為有必要讓同事知道6 個使用守則 —

🚀 我的想法很多，但我可能是錯的，如果你說服了我，我們就照你說的做；

🚀 我的想法很多，即便我可能錯了，但若你說服不了我，我們就照我說的做。做錯了，我會扛下責任；

🚀 我的要求很多，但不是每一項都非常急，我們可以一起討論先後順序；

🚀 我的要求很多，但不是每一項都是金科玉律，如果你說服了我，我們可以不做。有時候，減法管理更為高明；

🚀 我的意見很多，但有時候你比我專業，我可能是錯的，我期待你反將我一軍；

🚀 我的時程很緊，但也許我沒有顧全到你還有其他更緊急的事情，請務必跟我討論。在舒服的節奏上做事，很重要；

🚀 我的時程很緊，那是根據當下的賽局判斷，但我們要有動態思維，隨時調整，因為世界不一定會跟你納許均衡。

這個時代，很多年輕人的「邊界感」很強，我們這些老人有時候會有點吃驚 --「咦？這樣做，或這樣說，也不行嗎？」但彼此謀合、彼此尊重，「邊界感」也不是壞事，畢竟工作的本質還是把事情做好，不是？

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六、如何避免倚老賣老？5 招「不顯老」

李河泉老師在 Chapter 3 --〔不是吃不了苦！打破世代誤解與迷思〕舉出有年輕員工因為被「直呼全名」就老大不爽，因為他一輩子沒有被直呼名諱過，因此非常不舒服。「年輕世代從小就跟爸媽平起平坐，因此，當他們進入職場時，在意的不是大人說的話，而是態度。他們習慣了被尊重。」河泉老師提醒。

另外，河泉老師也提醒「職場老人」不要倚老賣老，那要如何不老氣橫秋，只談往年英勇事蹟呢？2025 我讀過最棒的一本書 --《從內做起》（Developing the leader within you 2.0，P. 363-364） 提到，「要未來更好，要持續自我成長，要避免老態龍鍾」，有 5 個刻意「不顯老」的方法：

▍ 「問問題」── （大部分的）老人都沒有好奇心。問問題代表你仍然對萬物好奇，代表你依舊對生命感興趣；

▍ 「提高卓越標準」── （大部分的）老人會降低標準，因為他們累了，覺得「這樣就可以了」。不顯老，我們，得持續提高標準；

▍ 「以人為中心」── （大部分的）老人會變得自我中心，倚老賣老，談過去的豐功偉業，談現在的疾病和醫療。我們，應該關注他人；

▍ 「注意姿態」── （大部分的）老人會彎腰駝背，看起來就是老邁。我們，應該把腰桿挺直；

▍ 「聚焦在今日」──（大部分的）老人因今日了我無生趣，會談論往昔彎腰駝背。我們，應該聚焦當下。

因此，做主管的，若能勤於「對部屬問問題」，激發想像；「對自己提高卓越標準」，不要得過且過，應該持續學習；「以同事為中心」，他們好，你就好；「注意姿態」，把腰桿挺直，心態就正確；「聚焦在此時此刻」，並且規劃未來，究責、檢討過去意義不大，把經驗作為未來成功的基石，對你、對同仁、對團隊，才有意義。

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七、影響力領導：認同、參與、改變

在前公司擔任要職時，有一次團隊做了一篇百萬曝光的貼文。年輕同事滿臉驕傲地說：「主管，你看！觸及超高！」但我心裡卻清楚，沒有轉單，終究不算成功。

如果我直接潑冷水，說「這沒有用」，那一定會傷了團隊的心。於是我先肯定他的努力，接著邀請他一起討論：「要不要試試把這些流量導去活動頁面？我們一起設計一個轉換機制。」

《帶心管理學》裡的「認同、參與、改變」原則，正是這樣：先認同，再邀請參與，最後推動改變。

管理不在於責罵，而在於透過同理、肯定，接著用影響力引導方向。這讓我再次體會，影響力比權力持久。

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八、主管自我能量：放過同仁，也放過自己

《從內做起》（Leadership from the Inside Out）（頁 93-95）一書中提及另一個有趣的觀點 ─ 領導者應該「保留餘裕」，跟「自我能量管理」有異曲同工之妙。那麼，領導者為何需要「保留餘裕」？因為 ─

▍餘裕，可以增進自我察覺的能力

▍餘裕，可以提供思考的空間

▍餘裕，可以讓我們恢復精力

作為領導者，必須從時間、精力、管理等等維度，「保留餘裕」。不管是用來自我察覺或者觀察同仁的心情或表現；用來思考、反省或是與夥伴們溝通、對話；甚至只是好好下班、恢復精力，尊重同仁的「非工作時間」，都能將狀態維持得更好。「領導者的餘裕」──

▍能讓你的心情更穩定，好好跟同事說話，你的團隊也會更「心理安全」；

▍能讓你的腦袋更清晰，好好對同事交辦，你的團隊也會更「聰明工作」；

▍能讓你的力量更乾淨，好好向同事鼓勵，你的團隊也會更「持久作戰」。

管理自己的能量＝管理自己的狀態。

在學習成為更稱職的主管的路上，讀到林國榮老師〔「狀態學」時代來臨：為什麼領導力的下一步是內在覺醒？〕一文，十分有感。快速摘要文章重點如下：

👉 領導力正從「效率導向」轉向「內在狀態導向」。

👉 領導力的下個階段，不是效率，而是覺醒。

👉 「狀態」，是指一個人當下的思維、情緒、精神、行動是否一致。當外部環境充滿變動，若內在狀態失衡，再多的知識、再高的能力，都可能無法轉化為成果。

👉 「狀態學」是一種務實的內在技術，幫助人們回到真實的自己，並從內在層面提升影響力與應對變化的能力。

👉 狀態學三堂課：「確認（Recognize）」、「reset（重設）」、「重拾信念(faith)」。

👉 「狀態學」強調個人覺察、自我調頻、穩定情緒，是領導者應具備的核心能力。

👉 從「掌控」走向「自我覺醒」的領導力，成為新世代領袖最關鍵的能力。

👉 好的領導力源自覺察，而非單靠執行與產出。

👉 「狀態學，不是要改變自己成為別人，而是面對真實的自己，並且轉化成更好(Transform)的人。」

👉 領導者需練習讓自己回到「中心狀態」，進而影響他人。

👉 狀態決定能量，能量影響關係與績效。

👉 狀態學強調如何在日常生活中實踐，真正改變行為模式，關心的是「當世界失序，你能不能站穩在自己的主場？」

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林國榮老師的「狀態學」主要應用在以下領域：

* 領導者與管理階層： 幫助領導者提升內在穩定性，更好地應對挑戰，並透過自身狀態影響團隊氛圍與績效。

* 個人成長與自我管理： 協助個人提升自我覺察能力，管理情緒與壓力，並在變動的環境中保持清晰的判斷力。

* 職場應對： 在 AI 與遠距工作時代，持續學習與調整狀態被視為職場人士不可或缺的能力，擁有穩定正向的狀態才能脫穎而出。

衍伸來說，若根據「狀態學」的核心觀點，聚焦上述第一項「領導與管理」的哲學，以下是領導者在實踐上的 Do’s & Don’ts 指南：

✅ Do's：領導者應該做的事

👉 每日覺察自己的情緒與能量狀態，建立穩定的內在中心。

👉 用開放而非反應式的態度面對壓力與挑戰。

👉 創造心理安全的團隊氛圍，允許情緒與狀態被表達。

👉 用真實與覺察的存在影響他人，而不是只靠指令或數據。

👉 練習冥想、靜心或呼吸法，作為日常狀態調頻工具。

❌ Don'ts：領導者應避免的事

👉 忽略自己的狀態，硬撐著帶領團隊。

👉 用過度控制或批評的方式處理問題，造成更多焦慮。

👉 將領導力等同於「解決問題的機器」，而忽略人與人之間的情緒流動。

👉 忽視內在能量的消耗，長期處於過勞與失衡。

👉 以績效為唯一標準，壓抑真實感受與關係品質。

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九、每天提醒自己，你是夢想推進者，不是破壞者。請成為部屬的啦啦隊。

你難道不想聽到別人說：「在別人都不看好我、看低我時，因為這個人相信我，我才能成功。」——《與人同贏領導力》

專欄作家雪尼·哈里斯（Sydney J. Harris）說：「人們希望被賞識，而非被拿來利用。希望被看作是一個完整的人，而非用來提升別人自信的道具。希望自己本身就受重視，而非滿足他人需要工員。」假設你想替人增加價值，首先就必須尊重他們。................（出自：《與人同贏領導力》，國際領導力大師約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell），頁37）

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卓越的領導力，本質上是一場「以人為本」的能量傳遞。領導者不該是冷漠的命令傳遞者，而應當成為團隊的「夢想推進者」，透過深刻的同理、積極的鼓舞與富足的心態，為他人創造價值並賦能。具體可以從下面 4 點實踐：

1.見樹亦見林：從尊重個體出發的主動傾聽

真正的領導始於對「人的價值」的尊重。部屬不該被當成實現個人目標的工具，而是需要被看作完整的個體。這意味著管理者必須放下高高在上的指揮官心態，轉為「主動傾聽者」。正如麥可·艾伯拉蕭夫艦長在《這是你的船》中所體悟到的，第一線的同仁往往擁有最寶貴的洞察，當領導者願意卸下權威、認真聆聽，部屬便不再只是執行指令的無名個體，而是懷抱希望與潛力的夥伴。

2.賦予 3A 能量：成為部屬的夢想啦啦隊

領導者需要隨時切換心智雷達，主動給予團隊成員「3A 待遇」——關注（Attention）、肯定（Affirmation）與欣賞（Appreciation）。心理學研究指出，即時的稱讚與鼓勵能瞬間提升個人的心理與身體能量，而冷漠與批判則會壓抑潛能。如同《呆伯特》作者史考特·亞當斯在屢遭退稿時，因編輯格列斯比的一句肯定而質變躍升；當領導者給予他人無條件的信任與機會，人們往往能超越自我期待，創造出驚人的成果。

3.抱持富足心態：以慷慨開創更大價值

要成為持續給予的推進者，領導者必須擺脫「匱乏心態」。零和博弈的心態讓人緊握資源、心生防備；而「富足心態」則讓人相信機會與資源源源不絕。抱持富足心態的領導者不害怕付出，因為他們明白「開創」遠比「爭奪」更能帶來突破，當你慷慨地為他人增加價值，生命與團隊終將回饋更豐碩的果實。

4.感染力的藝術：用真誠與連結帶動團隊

最後，一個能打動人心的領導者，如同優秀的說故事者，展現出熱忱、自然與暖心的特質。他們不靠冷冰冰的講稿或條文，而是透過真誠的眼神接觸、幽默感以及讓全員參與的溝通方式，將願景轉化為共鳴。

當你每天提醒自己成為夢想的推進者而非破壞者，你便能在他人不被看好時提供關鍵的支撐。到了生命的關鍵時刻，最珍貴的成就莫過於聽到同仁誠摯地說：「因為當初你相信我，我才能成功。」

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【真實案例三】

《見多了職場聚散，為什麼只有他的離開，讓人遺憾？》

當你離開某間公司，你不捨嗎？

當你離開某間公司，會有人替你感到不捨嗎？

當某人離開某間公司，你不捨嗎？

當某人離開某間公司，他會惦記你嗎？

離職，是幾乎每天都在發生的事情。

加入這間公司三年過半，確實經常目睹同事離職－單位的、跨單位的；認識的、不認識的；合作過的、沒合作過的；高階的、基層的；敬佩的、嫌惡的。

熟到不行的、半生不熟的、裝熟的、想裝熟裝不起來的；有感情的、沒感情的。

我不知道你如何看待同事的離職，我可能老了，多半的人離職，我沒感覺，無關痛癢。

可能看過無數案例，覺得每個人都有獨立的人生、特殊的職涯，離職的原因千百萬種，無須深究，亦不得爬梳。

但偏偏，以為自己閱人無數，他的離開，依舊讓你動情－不捨、可惜、替他開心，甚至帶點，羨慕。

你也許會好奇？他是怎麼樣的人？

他是一個領袖嗎？

他是一個甚麼樣子的領袖？

他能力強嗎？專業含金量高嗎？

他對待部屬如何？開明嗎？

《當一個好主管離職，下屬心理安全感的 7 題檢測都是滿分》

我曾經看過一個關於「心理安全感的自我檢測」的靈魂拷問，透過這 7 道題，我們都可以檢視個體在某一家公司的心理狀態：

🔘 如果你在團隊裡犯了一個錯，會對你造成不利？

🔘 即便面對棘手議題，團隊成員依然能夠提出問題？

🔘 團隊裡的人有時會拒絕接受別人與眾不同的意見？

🔘 在這個團隊中，「冒險」是安全的嗎？

🔘 很難向這個團隊的其他成員尋求幫助？

🔘 團隊中沒有人會故意貶低我的努力？

🔘 在這個團隊中，我獨特的技能與才華可以得到重視與發揮？

我可以負責任地說，跟他工作時，以上七題，都是滿分：

🔘 如果你在團隊裡犯了一個錯，會對你造成不利？

答：完全不會。如果我犯錯，我從沒有擔心他會對我貼標。我把事情解決了，妥當了，繼續往前走。

🔘 即便面對棘手議題，團隊成員依然能夠提出問題？

答：面對責難或高壓時，我依然敢於提問，把癥結搞清楚，回歸底層邏輯，我跟他，都知道，這樣才能解決問題。而不是用力在錯的方向上。然後回頭，互相怨懟。

🔘 團隊裡的人有時會拒絕接受別人與眾不同的意見？

答：他帶領的團隊，這很少見，所以他下面的 one-down，都要練習雅量。

🔘 在這個團隊中，「冒險」是安全的嗎？

答：在這個環境中，「冒險」不一定安全；但在這個團隊中，「冒險」是安全的。你懂嗎？他明明可以要求團隊成員保守，但他卻鼓勵大家「冒險」。他幾乎鼓勵任何開創性的作法，我很少有印象他擋著我做任何對組織對的事情。

🔘 很難向這個團隊的其他成員尋求幫助？

答：他打造一個開放的文化，我們知道，開口不一定能得到他人的幫助，但我們不會羞於提出。

🔘 團隊中沒有人會故意貶低我的努力？

答：他珍惜我的努力，也珍惜其他人的努力。他很常說謝謝，偶爾會請客。他話不多，也不是口沫橫飛那種型，但你知道，對於你協助團隊達成的成就，他絕對心懷感謝。

🔘 在這個團隊中，我獨特的技能與才華可以得到重視與發揮？

答：在這個團隊中，我可以全然做自己。我 100% 獨特的技能與才華都得到重視與發揮。那是一段很舒爽又很鬆弛的工作經驗。不用擔心老闆的看法與砲火，本身就是一件超級稀有的事情，不是？

《什麼是頂級的主管？一個讓我滿分的領導者》

所以，你也許會好奇？他是怎麼樣的人？

他是一個領袖嗎？

他是一個甚麼樣子的領袖？

他能力強嗎？專業含金量高嗎？

他對待部屬如何？開明嗎？

如果你真心想知道，我會這樣回答──

「他嗎？整體來說，他的狀態穩定、不搞內鬥、不會內耗；我能夠直言不諱、做我自己，不怕事事觸怒或冒犯他；他也經常對事不對人，直接回饋意見；不微管理，但該出手時絕不遲疑。作為一個領導者，他的整體『狀態』，我很喜歡。」

《3 個月，他讓我從「不得不」變成「心甘情願」】》

〔從內做起 Developing the leader within you 2.0〕的第 41 頁描述「領導力的 5 個層次」：

1. 職位(權力：人跟隨你 是因為他們不得不。)

2. 認可(關係：人跟隨你 是因為他們自願的。)

3. 生產(成果：人跟隨你 是因為你為組織所做的一切。)

4. 立人(複製：人跟隨你 是因為你為他們所做的一切。)

5. 巔峰(尊敬：人跟隨你 是因為你的為人和信念。)

他當上我老闆的 1 個月，我因為他的「職位」，不得不跟隨他；但後續只過了 3 個月，我便光速地完成了「認可」、「生產」、「立人」三個階段。我跟隨他，是因為我自願，也是因為他為組織以及我們所做的一切。講「尊敬」好像有點言過其實了，但我「喜歡」他，也「推崇」他做為一名領袖。

謝謝他，也祝福他。

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結論：To 管理者──對部屬保持彈性，讓自己保持穩定

價值觀 - 不是你可以完成的一些行動，而是你的一套理念。包括：你想要過著怎樣的生活、希望成為哪一種人，以及你有哪些原則等等。如果生命是一趟旅程，價值觀則是你所選擇的路線。這條路線永遠沒有盡頭。它只是你旅行的一種方式。進一步說，「價值觀」，就是你所做的事情、你做事的態度，以及你做事的動機，和你是什麼樣的人無關，也和你的財富、學識、地位，或成就無關。～〈只想過得快樂，卻愈來愈沒勁？英國人氣心理師Julie Smith：為了真正在乎的事，痛並快樂著才更有意思〉，FIFTY PLUS

職場沒有萬用 SOP，也沒有完美無瑕的團隊。當世代在變、規則在變，管理者最核心的功課，其實是「對部屬保持彈性，讓自己保持穩定」。

當你不再拿舊時代的尺去丈量新世代的步調，當你懂得在安靜中創造熱鬧、在對話中找回信任，管理就不再是一場心力交瘁的控制，而是一場彼此成就的旅程。

說到底，價值觀是我們選的路，而人與人的相遇與離散，是這條路上最真實的風景。無非對錯，沒有輸家。

做一個真誠的管理者，也做一個明理成熟的大人。

別人在哪裡整頓職場都好，我們只求在自己的主場裡，站得夠穩、活得夠真、愛得夠深。

最後，也想跟前部屬 M 跟前主管 K 說一句：「花若芬芳，蝴蝶自來；後會有期，江湖再見。」

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最後，回頭看這些年帶過的團隊、送走的夥伴，我漸漸明白：管理最難的，從來不是解決事情，而是照顧好彼此的「狀態」。

讀《蛤蟆先生去看心理師》時，裡面提到的人生 4 大座標，其實就是每個管理者與職場人在不同階段的投影：

* A. 我不好，你好：剛當主管時的焦慮，總覺得是自己沒帶好，討好著每個人，隨時準備道歉。

* B. 我好，你不好：站在高處檢視一切，看年輕世代不順眼，動輒批判、愛挑剔，覺得大家都不夠專業。

* C. 我不好，你也不好：面對「安靜離職」與職場體制的無力感，心累到想隨便擺爛，乾脆一起毀滅。

* D. 我好，你也好：終於懂得放下執念，接納自己的極限，也尊重夥伴本來的樣子，平靜、自在，且彼此信任。

很多時候，我們以為自己在「帶人」，其實我們只是在不同座標之間來回折返。當一個同仁選擇離開，或者一個世代決定整頓職場，那不過是他正在為自己尋找能把自己安頓好的「區域」。

你呢？不管你是管理者、被管理者、Z 世代、還是 X/Y 世代，你在哪一區？又正準備前往 A/B/C/D 哪一區安身立命？