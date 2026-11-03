2026-11-03 12:17 女子漾／編輯金柔葳
推薦8部短集數韓劇！劇情緊湊完全沒冷場 《假面女郎》反轉太狂，網：跪求下一季！
想追韓劇卻怕一入坑就熬夜？其實不少韓劇只要6至10集，就能把故事講得精彩又過癮！無論是懸疑反轉、復仇爽劇，還是甜甜的愛情故事，短集數韓劇不僅追劇負擔較小，緊湊劇情更讓人忍不住一集接一集。這篇女子漾整理10部適合週末追完的短集數韓劇，包括《殺人者的難堪》、《假面女郎》、《D.P：逃兵追緝令》等人氣作品，想趁放假一次追完整部劇，這份片單快收藏！
文章目錄
短集數韓劇推薦1.《殺人者的難堪》
主演：崔宇植、孫錫久、李熙俊
集數：8集
崔宇植飾演平凡大學生李唐，某天意外殺人後，竟發現死者是犯下多起罪行的通緝犯。隨著接連發生的命案，他逐漸察覺自己似乎擁有辨識惡人的特殊能力，卻也引來刑警張難甘（孫錫久 飾）的追查。劇情結合黑色幽默、犯罪懸疑與道德難題，究竟誰有資格決定壞人的生死？8集充滿反轉，喜歡燒腦犯罪劇的觀眾別錯過！
短集數韓劇推薦2.《假面女郎》
主演：高賢廷、Nana、李寒星、安宰弘
集數：7集
白天是平凡上班族，晚上卻戴上面具成為人氣直播主！《假面女郎》講述對外貌缺乏自信的金貌美，原本只想透過網路直播獲得關注，沒想到意外捲入犯罪事件，人生從此徹底失控。全劇透過不同時期與人物視角，揭開外貌歧視、慾望與復仇交織的故事。短短7集卻有多次劇情轉折，黑暗程度讓人看得頭皮發麻！
短集數韓劇推薦3.《D.P：逃兵追緝令》
主演：丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久
集數：第一季6集/第二季6集
丁海寅飾演二等兵安俊浩，加入專門追捕逃兵的軍中小組，與具教煥飾演的韓浩烈搭檔執行任務。原本看似單純的追捕行動，卻逐漸揭露逃兵背後令人心碎的遭遇。每個案件都帶出軍中霸凌、階級壓力與制度問題，劇情寫實又沉重。
短集數韓劇推薦4.《地獄公使》
主演：劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒
集數：第一季6集/第二季6集
當人們突然收到死亡預告，指定時間一到，就有神祕怪物現身執行「地獄宣告」，世界會變成什麼模樣？《地獄公使》以超自然現象為開端，逐步揭露宗教狂熱、群眾恐慌與人性黑暗。第一季只有6集，卻能讓人不斷思考正義、信仰與恐懼之間的關係，喜歡暗黑懸疑題材的觀眾值得一看。
短集數韓劇推薦5.《以吾之名》
主演：韓韶禧、朴喜洵、安普賢
集數：8集
韓韶禧飾演尹智友，親眼目睹父親遭到殺害後，為了查出真兇，決定加入犯罪組織接受訓練，並以全新身分潛入警界。劇中不只有緊張刺激的臥底情節，韓韶禧更挑戰大量近身格鬥與動作場面，展現截然不同的狠勁。8集一路追查真相，復仇背後的祕密也讓人越看越心驚。
短集數韓劇推薦6.《Sweet Home》
主演：宋江、李陣郁、李施昤、李到晛
集數：第一季10集/第二季8集/第三集8集
宋江飾演失去家人的高中生車賢秀，搬進老舊公寓後，世界突然爆發神祕怪物化現象，住戶們被迫聯手求生。劇中怪物造型驚悚，生存危機一波接一波，更透過不同住戶的選擇探討人性與慾望。第一季10集，適合喜歡末日、驚悚與群像故事的劇迷。
短集數韓劇推薦7.《少年法庭》
主演：金憓秀、金武烈、李星民
集數：10集
金憓秀飾演對少年犯抱持強烈批判態度的法官沈恩錫，在少年法庭審理一件件令人震驚的案件，逐漸揭開犯罪背後複雜的家庭與社會問題。劇情不刻意美化犯罪，也不迴避制度困境，每個案件都充滿討論空間。10集透過不同案件帶出司法與人性的拉扯，喜歡社會議題劇的觀眾值得收藏。
短集數韓劇推薦８.《殺人者的購物中心》
主演：李棟旭、金慧峻、徐現宇、趙漢善
集數：第一季8集/第二季8集
叔叔過世後，竟有一群職業殺手找上門！《殺人者的購物中心》由金慧峻飾演鄭智安，從小由叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）撫養長大，沒想到叔叔突然離世，她才發現叔叔經營的購物中心竟暗藏驚人祕密，更因此成為殺手追殺的目標！劇情透過現在與過去交錯敘事，逐步揭開叔叔的神祕身分，搭配槍戰、近身搏鬥與高能反轉，緊張到讓人不敢快轉！喜歡動作懸疑韓劇的觀眾，絕對會一追就停不下來！
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