【六十三歲被封上古許瑋甯的底氣？】 —— 三層樓店面換來月付十二萬孝親金，比顏值更耐看！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 席曼寧被網友封為「上古許瑋甯」，凍齡外貌再度引發討論。

席曼寧被網友封為「上古許瑋甯」，凍齡外貌再度引發討論。 重點二： 她21歲買下民生社區三層樓店住，靠房產累積長期資產。

她21歲買下民生社區三層樓店住，靠房產累積長期資產。 重點三：多年來每月花12萬元照顧父母，展現財務自由與孝親底氣。

▋被封上古許瑋甯的女人 ▋

最近，一段二十多年前的偶像劇畫面，在 Threads 上被重新翻了出來。《我永遠愛你》裡，席曼寧與林煒並肩而坐，輪廓深邃的混血臉龐，讓年輕網友忍不住留言，說她是「上古許瑋甯」。那一年她34歲，眼神明亮，笑起來帶著一點倔強。大家驚呼歲月彷彿凍結了她的容顏，像在欣賞一件被時間遺忘的藝術品。

這張臉孔的背後，還有另一個故事。報導指出，拍攝這部戲的時候，她已經是別人口中的小富婆。如今63歲的席曼寧淡出演藝圈多年，投入慈濟事業，去年10月還以慈濟藝人聯誼會成員的身分，出席了林義雄的告別式。外表曾是她被討論的焦點，真正耐人尋味的，卻是美貌之外，她手上握著的那本帳。外表會隨著年紀改變，資產的邊界，卻能一年比一年清楚。

▋二十一歲簽下的第一張地契 ▋

據報導，她21歲就在台北民生社區買下人生第一間房子，還是一棟三層樓、同時有店面與住宅的物件。對一個年輕女孩來說，這個決定需要膽識，也需要對數字的敏銳。店面可以出租，住宅可以自住，三層樓在不同階段還能做不同安排，她買下的是一個會長期替她工作的資產，和追逐流行、追逐名牌的消費邏輯，走的是兩條完全不同的路。

年輕的時候，我們總以為時間還很多，把錢花在眼前的漂亮上。她卻選擇在最容易揮霍的年紀，把第一桶金換成磚瓦與地契。許多女孩在那個年紀，忙著把薪水換成包包與旅行，她則在簽約桌前一頁一頁讀合約。多年以後再看，那些看似不浪漫的決定，才是真正替她撐起尊嚴的人。

▋每十年放手一間的節奏 ▋

她原本擁有4間房，後來每10年賣掉一間，目前只剩下淡水自住的那一間。這個節奏很耐人尋味。賣房對她而言不是慌張下的割捨，而是有計畫的安排，每一次放手，都對應著人生某個階段的需要，也讓資產在最合適的時間點，轉換成可以花用的現金。

以現行規定計算，房地合一稅依持有年限而有不同稅率：持有超過10年，稅率15%；若在2年內出售，則高達45%。懂得等待的人，自然留下更多現金。若是自住房屋，本人設籍並實際居住滿6年，還有400萬元的免稅額可以使用，超過部分稅率10%，一生只有一次機會。報導沒有交代她每一間房賣在哪一年，但留下自住的那一間，等於替自己保留了一個不必看人臉色的家。房子不會說話，卻會在最需要的時候，替主人說話。

▋每月十二萬，是愛也是帳單 ▋

她透露，近年照顧父母，每月大約要花12萬元。一年144萬，十年就是1,440萬。這個數字，足以讓許多家庭在長照這條路上捉襟見肘，也足以讓手足之間的情感出現裂縫。民法第1114條規定，直系血親互負扶養義務，孝順不只是情感，同樣是法律責任。第1115條更進一步說明，義務人有數人時，同親等者按各自的經濟能力分擔。

在許多家庭裡，女兒往往是最先站出來照顧的人，卻很少有人替她們預先準備一筆照顧基金。席曼寧未婚，沒有人能夠替她分擔，也沒有人替她決定。她把賣房換來的資金，轉成父母的照護費，不必向誰開口，也不必與誰計較。這份從容是多年耐心累積出來的結果，比任何一句漂亮的承諾，更讓人覺得踏實。

▋存了錢，也要懂得留白 ▋

她對年輕女孩提出的建議相當直接：一定要存錢，存了也不要讓人知道，不要結婚以後什麼都拿給老公看。她說自己很感恩財務自由，因為想做一件事的時候，才不必身不由己。這段話容易被誤讀成不信任婚姻，細看法條，會發現她說的是一道界線。民法第1017條規定，婚前財產與婚後財產由夫妻各自所有，不能證明是婚前財產的，推定為婚後財產；離婚時，依第1030條之1，婚後財產的差額才會平均分配。

換句話說，婚前的努力本來就屬於自己，只要不與日常開銷混在一起、紀錄清楚，就是一道看不見的防線。除了房子，她也提到保險，需要時可以解約使用。依保險法第119條，要保人終止契約，保險公司應在一個月內給付解約金，這是另一種隨時可用的彈性。愛情可以柔軟，帳本需要清晰。真正成熟的女人，不必把底氣掛在嘴邊，卻會在深夜裡，很安心地睡著。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心靈導師，但有些想法，想跟你分享。

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