【六十三歲被封上古許瑋甯的底氣？】 —— 三層樓店面換來月付十二萬孝親金，比顏值更耐看！

2026-11-16 20:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：席曼寧被網友封為「上古許瑋甯」，凍齡外貌再度引發討論。
  • 重點二：她21歲買下民生社區三層樓店住，靠房產累積長期資產。
  • 重點三：多年來每月花12萬元照顧父母，展現財務自由與孝親底氣。

▋被封上古許瑋甯的女人 ▋

　

最近，一段二十多年前的偶像劇畫面，在 Threads 上被重新翻了出來。《我永遠愛你》裡，席曼寧與林煒並肩而坐，輪廓深邃的混血臉龐，讓年輕網友忍不住留言，說她是「上古許瑋甯」。那一年她34歲，眼神明亮，笑起來帶著一點倔強。大家驚呼歲月彷彿凍結了她的容顏，像在欣賞一件被時間遺忘的藝術品。

這張臉孔的背後，還有另一個故事。報導指出，拍攝這部戲的時候，她已經是別人口中的小富婆。如今63歲的席曼寧淡出演藝圈多年，投入慈濟事業，去年10月還以慈濟藝人聯誼會成員的身分，出席了林義雄的告別式。外表曾是她被討論的焦點，真正耐人尋味的，卻是美貌之外，她手上握著的那本帳。外表會隨著年紀改變，資產的邊界，卻能一年比一年清楚。

▋二十一歲簽下的第一張地契 ▋

據報導，她21歲就在台北民生社區買下人生第一間房子，還是一棟三層樓、同時有店面與住宅的物件。對一個年輕女孩來說，這個決定需要膽識，也需要對數字的敏銳。店面可以出租，住宅可以自住，三層樓在不同階段還能做不同安排，她買下的是一個會長期替她工作的資產，和追逐流行、追逐名牌的消費邏輯，走的是兩條完全不同的路。

年輕的時候，我們總以為時間還很多，把錢花在眼前的漂亮上。她卻選擇在最容易揮霍的年紀，把第一桶金換成磚瓦與地契。許多女孩在那個年紀，忙著把薪水換成包包與旅行，她則在簽約桌前一頁一頁讀合約。多年以後再看，那些看似不浪漫的決定，才是真正替她撐起尊嚴的人。

▋每十年放手一間的節奏 ▋

她原本擁有4間房，後來每10年賣掉一間，目前只剩下淡水自住的那一間。這個節奏很耐人尋味。賣房對她而言不是慌張下的割捨，而是有計畫的安排，每一次放手，都對應著人生某個階段的需要，也讓資產在最合適的時間點，轉換成可以花用的現金。

以現行規定計算，房地合一稅依持有年限而有不同稅率：持有超過10年，稅率15%；若在2年內出售，則高達45%。懂得等待的人，自然留下更多現金。若是自住房屋，本人設籍並實際居住滿6年，還有400萬元的免稅額可以使用，超過部分稅率10%，一生只有一次機會。報導沒有交代她每一間房賣在哪一年，但留下自住的那一間，等於替自己保留了一個不必看人臉色的家。房子不會說話，卻會在最需要的時候，替主人說話。

▋每月十二萬，是愛也是帳單 ▋

她透露，近年照顧父母，每月大約要花12萬元。一年144萬，十年就是1,440萬。這個數字，足以讓許多家庭在長照這條路上捉襟見肘，也足以讓手足之間的情感出現裂縫。民法第1114條規定，直系血親互負扶養義務，孝順不只是情感，同樣是法律責任。第1115條更進一步說明，義務人有數人時，同親等者按各自的經濟能力分擔。

在許多家庭裡，女兒往往是最先站出來照顧的人，卻很少有人替她們預先準備一筆照顧基金。席曼寧未婚，沒有人能夠替她分擔，也沒有人替她決定。她把賣房換來的資金，轉成父母的照護費，不必向誰開口，也不必與誰計較。這份從容是多年耐心累積出來的結果，比任何一句漂亮的承諾，更讓人覺得踏實。

▋存了錢，也要懂得留白 ▋

她對年輕女孩提出的建議相當直接：一定要存錢，存了也不要讓人知道，不要結婚以後什麼都拿給老公看。她說自己很感恩財務自由，因為想做一件事的時候，才不必身不由己。這段話容易被誤讀成不信任婚姻，細看法條，會發現她說的是一道界線。民法第1017條規定，婚前財產與婚後財產由夫妻各自所有，不能證明是婚前財產的，推定為婚後財產；離婚時，依第1030條之1，婚後財產的差額才會平均分配。

換句話說，婚前的努力本來就屬於自己，只要不與日常開銷混在一起、紀錄清楚，就是一道看不見的防線。除了房子，她也提到保險，需要時可以解約使用。依保險法第119條，要保人終止契約，保險公司應在一個月內給付解約金，這是另一種隨時可用的彈性。愛情可以柔軟，帳本需要清晰。真正成熟的女人，不必把底氣掛在嘴邊，卻會在深夜裡，很安心地睡著。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心靈導師，但有些想法，想跟你分享。

本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。

精華 FAQ

  • 因為她過去在偶像劇中的畫面被翻出後，混血感輪廓與明亮眼神讓年輕網友驚呼她外貌凍齡，彷彿與現在的許瑋甯有相似神韻。

  • 她21歲就買下台北民生社區的三層樓店住，之後約每10年賣掉一間，將不動產轉成現金，同時保留淡水自住房，形成穩定且有彈性的資產結構。

  • 她每月約花12萬元照顧父母，顯示長照支出可觀，也凸顯財務自由的重要；文章同時強調女性要存錢、保留界線，讓婚前資產與保險成為自己的底氣。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#顏值 #許瑋甯 #席曼寧 #孝親費 #房地產

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事
往下滑看更多精彩文章
哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次

2026-11-11 12:40 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

綜藝天后小S（徐熙娣）與派翠克主持的東森綜合台《小姐不熙娣》，最新一集重磅邀請到「音樂頑童」庾澄慶哈林）踢館！縱橫演藝圈40年的哈林，這次難得現身卻與小S砲火四射。哈林不僅誤用「饅化」一詞惹得小S當場崩潰跳腳，小S更是大膽逼問他「兩段婚姻差在哪？」超真實又爆笑的互動，讓全場氣氛嗨到最高點！

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

節目一開場，兩人就互相吐槽。聊到歲月痕跡與外貌保養時，哈林感嘆女生維持狀態實在辛苦，沒想到下一秒竟對著小S脫口而出：「其實妳『饅化』情況不嚴重啦！」這句話宛如踩到地雷，讓小S氣到當場彈起來怒吼：「饅化是有在注射耶！我根本沒注射！」發現自己用錯詞的哈林連忙道歉，小S甚至直接抓起哈林的手狂拍自己的臉頰，霸氣證明雙頰「純天然、零醫美」，讓哈林笑著認證：「真的欸，妳還是很漂亮啦！」小S也感性認同哈林曾說過的「寧願優雅地老去，也不要奇怪地美麗」。

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

談起當年對「ASOS」的初印象，哈林透露是聽老友王治平提起，本以為只是普通的少女偶像，見到本人才發現這對姐妹花根本「瘋到不行」，完全顛覆當年演藝圈傳統。小S也加碼爆料一段荒謬往事，直呼當年老闆差點把她們的團名取作「嘟比嘟哇」，嚇得姐妹倆趕緊向王治平求救，最後才靈機一動改為「SOS」。小S至今仍心有餘悸地笑說：「王治平老師真的救了我們一命，不然我們現在就叫嘟比嘟哇了！」

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

節目高潮落在小S的「地獄級拷問」，她瑟瑟發抖地問道：「你覺得第一次結婚跟第二次結婚，有什麼不一樣的感覺？」全場瞬間屏息。沒想到哈林展現天王級高EQ，幽默神回：「我在想第三次……」惹得全場哄堂大笑。隨後他收起玩笑，感性表示答案都寫在歌曲《愛人》裡，「最終就是要有一個人，能完全接住你的喜怒哀樂。」

不死心的小S接著大膽追問「現在跟老婆還有性慾嗎？」哈林也毫不避諱直言「『炙熱』是很重要的一件事！」大方護愛的態度超Man，但他隨即笑嗆不想再透露更多細節，就怕被剪成短片在網路上瘋傳，兩人一來一往的犀利交鋒，也成為本集最大亮點。

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

圖片來源：東森綜合台提供
圖片來源：東森綜合台提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#婚姻 #哈林 #庾澄慶 #徐熙娣 #小姐不熙娣

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事
往下滑看更多精彩文章
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血

2026-11-07 12:24 女子漾／編輯王廷羽
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw
《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血。圖片來源：IG @disneypluskr、@linewebtoontw

Disney+韓劇再婚皇后》由申敏兒朱智勛李鍾碩李世榮主演，皇帝出軌、情婦上位、皇后霸氣改嫁的狗血劇情掀起熱議！然而原著結局更加精彩，娜菲爾再婚後竟迎來驚喜，渣夫索本修後悔莫及，菈絲塔的黑暗秘密也逐漸曝光！這篇女子漾整理《再婚皇后》原著5大結局反轉，也讓人更加好奇韓劇版會如何改編這場宮廷愛恨糾葛！

編輯推薦

注意！前方有《再婚皇后》原著小說劇透，請小心閱讀！

文章目錄

《再婚皇后》韓劇劇情簡介

娜菲爾是東大帝國深受愛戴的皇后，長年與皇帝索本修共同治理國家。她習慣以冷靜、理性的態度處理宮廷事務，卻沒想到，讓自己生活失去平衡的，竟是最親近的丈夫。索本修將逃亡奴隸菈絲塔帶回皇宮，並決定讓她成為自己的情婦，隨著皇帝的心逐漸偏向菈絲塔，娜菲爾也被迫面對婚姻破裂的現實。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當索本修提出離婚，她答應了，卻同時要求獲准再婚，嫁給西王國王子海因里，一場帝后的婚姻變故，就此牽動兩國關係，也讓娜菲爾有機會重新選擇自己的未來。

《再婚皇后》原著漫畫5大結局

《再婚皇后》原著結局1.

娜菲爾再婚竟生龍鳳胎！多年不孕傳言被打破

娜菲爾與青梅竹馬索本修結婚多年，兩人始終沒有孩子，沒想到丈夫卻因為菈絲塔懷孕，決定與她離婚，甚至打算讓情婦取代皇后之位。然而，娜菲爾早已決定不再委屈自己，在離婚審判當場宣布改嫁海因里，隨後成為西大帝國的新皇后。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

原著後續最令人驚喜的發展，就是娜菲爾竟與海因里生下一對龍鳳胎！過去她因為多年沒有懷孕，承受不少壓力與猜測，如今卻在第二段婚姻中迎來自己的孩子。經歷索本修的背叛後，娜菲爾終於擁有幸福家庭，也讓她的結局格外令人欣慰。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

《再婚皇后》原著結局2.

海因里鳥王子身分曝光！深情背後竟藏政治野心

李鍾碩飾演的海因里擁有變身成鳥的特殊能力，曾化身名叫「Queen」的鳥兒接近娜菲爾，在她遭受丈夫冷落時默默陪伴，逐漸走進她的內心。隨著兩人感情升溫，海因里也成為娜菲爾決定離開東大帝國的重要支持。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

不過，海因里其實沒有表面上那麼單純！身為西王國王子的他，同樣擁有政治野心，曾為了國家利益暗中布局，甚至讓娜菲爾對兩人的信任產生動搖。所幸經歷一連串政治危機與感情考驗後，兩人仍選擇攜手同行，海因里更成為西大帝國皇帝，與娜菲爾共同迎接新生命，收穫相對圓滿的結局。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》原著結局3.

索本修離婚竟想吃回頭草！失去皇后後悔到崩潰

索本修堪稱《再婚皇后》最讓人傻眼的角色！原來他當初要求離婚，竟然只是想讓懷孕的菈絲塔暫時坐上皇后寶座，等孩子取得皇室繼承資格後，再找機會恢復娜菲爾的皇后身分，他自以為能夠同時安排兩個女人的未來，卻完全沒想到娜菲爾根本不願接受。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

當娜菲爾在離婚審判當場宣布改嫁海因里，索本修才發現自己的計畫徹底失控，隨著菈絲塔的謊言接連曝光，他逐漸意識到自己親手毀掉了原本的婚姻，陷入強烈悔恨。原著後期，索本修更因接連打擊出現記憶混亂的情況，一度彷彿回到尚未失去娜菲爾的過去，即使後悔莫及，也無法挽回早已展開新生活的前妻。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

《再婚皇后》原著結局4.

菈絲塔小三扶正也沒用！黑暗秘密曝光後下場超慘

李世榮飾演的菈絲塔原本是逃亡奴隸，因為得到索本修寵愛而進入皇宮，甚至成功取代娜菲爾成為東大帝國皇后。然而，看似天真柔弱的她，其實一直隱瞞著不為人知的過去。原著揭露，菈絲塔曾與主人家的兒子艾倫相戀，並生下一個孩子，這段往事也成為她最害怕被揭穿的秘密。

為了保住得來不易的地位，菈絲塔不斷利用謊言掩蓋過去，甚至對可能威脅自己的人展開算計。沒想到隨著身世秘密與宮廷陰謀接連曝光，她與索本修的關係逐漸破裂，最終遭到廢黜並被囚禁，最後以服毒結束生命，曾經費盡心機想擺脫奴隸身分的她，終究沒能守住夢寐以求的皇后寶座，悲慘結局令人唏噓。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

《再婚皇后》原著結局5.

菈絲塔女兒竟非皇帝親生？親子鑑定藏驚人反轉

《再婚皇后》原著還有一段相當狗血的皇室繼承人風波！索本修當初之所以堅持與娜菲爾離婚，就是希望讓懷孕的菈絲塔成為皇后，使孩子獲得合法的皇室繼承資格。沒想到女兒出生後，宮廷竟爆發親子鑑定爭議，檢驗結果一度顯示孩子與索本修沒有血緣關係，讓菈絲塔陷入更加不利的處境。

然而，事情竟然還有反轉！原著後續揭露，親子鑑定結果曾遭人動手腳，先前的檢驗並不能代表真正的血緣關係。這場風波不僅讓菈絲塔的處境更加複雜，也讓索本修原本精心安排的繼承計畫徹底失控，他為了孩子不惜犧牲與娜菲爾多年的婚姻，最後卻連最重視的皇室血脈都陷入爭議，成為整部作品最諷刺的劇情之一。

圖片來源：IG @disneypluskr
圖片來源：IG @disneypluskr

不過，漫畫與韓劇結局不一定完全相同，究竟娜菲爾能否迎來幸福，其他角色的命運又會如何發展，就讓我們一起期待後續劇情吧！

精華 FAQ

  • 她在離婚審判中果斷改嫁海因里，之後不僅成為西大帝國的新皇后，還與他生下一對龍鳳胎，打破自己多年不孕的壓力與外界質疑。

  • 海因里表面深情陪伴娜菲爾，實際上也背負西王國王子的政治任務與野心。他的身分曝光後，讓兩人關係一度動搖，但最終仍選擇攜手面對危機。

  • 索本修原本想用離婚與再婚安排繼承人，卻被娜菲爾當場反將一軍；菈絲塔則因身世秘密、親子爭議與宮廷陰謀接連曝光，最後被廢黜囚禁並服毒身亡。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#韓劇 #結局 #李鍾碩 #申敏兒 #朱智勛 #李世榮 #再婚皇后 #漫改韓劇

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事
往下滑看更多精彩文章
黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事

2026-11-09 12:32 女子漾／編輯ANDREA

AI教父、輝達NVIDIA）執行長黃仁勳一直以來給外界「愛妻顧家」、「純愛戰士」的完美形象，沒想到這顆愛妻濾鏡一夕之間竟徹底粉碎！就在全球還沉浸在他與妻子洛麗（Lori Mills）相戀40年的浪漫神話時，黃仁勳卻在8日發出一封震撼全公司的內部信，坦承自己違背婚姻誓言、對妻子不忠。消息一出，不僅震撼科技圈，更讓無數網友直呼「不再相信愛情！」到底這段長達40年的婚姻發生了什麼事？洛麗這大半輩子的心血，難道真的「錯付」了嗎？

40年青春相伴，招牌皮衣全靠她打理

要說洛麗錯付了什麼，首先就是她毫無保留的青春與支持。兩人在17歲的大學時期相識，在黃仁勳還是個默默無聞的學生時，同樣擁有工程師背景的洛麗就陪伴在他身邊。當年為了追老婆，黃仁勳承諾30歲前要當上CEO，後來他也真的在30歲那年創辦了輝達。

圖片來源：輝達 IG
圖片來源：輝達 IG

圖片來源：美聯社
圖片來源：美聯社

圖片來源：YouTube@tvN D ENT
圖片來源：YouTube@tvN D ENT

這40年來，每當黃仁勳來台颳起旋風，洛麗總是低調地走在後頭，鮮少搶走丈夫的鋒頭。就連黃仁勳身上那件標誌性的黑色皮衣與所有的日常穿搭，都是洛麗親自採買打理的。她付出了極致的信任與照顧，換來的卻是一封向全球公開的「出軌道歉信」，這對任何一個女人來說，無疑是核彈級的心碎打擊。

不只是外遇，竟還捲入「女共諜」風暴？

如果只是一般的暈船出軌，或許還能用「一時糊塗」來解釋，但黃仁勳這次的風波卻異常複雜。根據外媒與美方情報系統指出，黃仁勳的外遇對象，疑似是輝達客戶Megaspeed的前高層黃樂（Alice Huang）。更驚人的是，美方情報系統懷疑女方可能遭中國情報機構吸收，企圖刺探輝達的核心機密，甚至協助走私先進AI晶片。

圖片來源：截自@CollinRugg / X
圖片來源：截自@CollinRugg / X

這代表洛麗不僅要面對丈夫肉體與感情上的背叛，這段婚姻的裂痕甚至被無限放大到了「國家安全」與「企業存亡」的層級。美國眾議院三大委員會主席甚至已聯名施壓，要求黃仁勳11月18日親赴國會閉門說明，輝達董事會也為此聘請外部法律顧問展開全面調查。洛麗錯付的，是她以為那個只懂科技、心思單純的丈夫，竟然捲入了如此複雜的桃色諜報網中。

律師點破殘酷現實：男人有錢多作怪

面對這樣的婚姻劇變，知名家事律師李怡貞也忍不住在社群發文痛批：「男人有錢多作怪，自古以來不會變」。李怡貞更敏銳地指出，黃仁勳過去對於身體的邊界感可能就沒有拿捏好，覺得一切似乎不單純。她也隔空向廣大的正宮喊話，遇到這種事千萬別衝動離婚，第一步應該是「保全財產」，甚至開玩笑建議正宮去環遊世界「刷爆他的副卡」。

黃仁勳在致歉信中寫道：「我對妻子不忠，傷害了她和孩子。我對自己所做的一切沒有任何藉口...希望我們的家庭能夠慢慢走出傷痛」。但一句遲來的抱歉，真的能彌補40年的真心嗎？洛麗錯付的，是她以為年輕時那個相知相惜的伴侶，在登上世界巔峰後依然能守住初衷。這場震驚全球的婚變，不僅打破了矽谷的愛情童話，也讓外界感嘆，再堅不可摧的革命情感，在金錢、權力與誘惑面前，有時竟是如此不堪一擊。

圖片來源：輝達 IG
圖片來源：輝達 IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#婚姻 #黃樂 #輝達 #機密 #黃仁勳老婆 #黃仁勳外遇 #NVIDIA #Lori Mills

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事
往下滑看更多精彩文章
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚

2026-11-05 16:57 女子漾／編輯張念慈
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。
終於等到當媽媽！許允樂懷孕圓夢喜訊藏洋蔥 張兆志當年離婚放手原因惹淚。

女星許允樂終於圓了當媽媽的夢！她與小6歲的歌手李玉璽於2025年12月登記結婚，今（5）日驚喜宣布懷孕喜訊，正式升格準爸媽。回顧許允樂的感情路，她曾因生育觀念不同，與結婚6年的前夫張兆志離婚，之後又經歷胎兒停止心跳的傷痛，如今終於等到寶寶平安成長，讓夫妻倆感動不已。李玉璽更心疼向老婆告白：「謝謝老婆，妳很勇敢，辛苦妳了。妳絕對值得這份幸運。」這段得來不易的懷孕歷程，也讓不少人為兩人感到開心。

編輯推薦

文章目錄

許允樂曾因生子觀念不同離婚！張兆志35歲就結紮

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂過去與張兆志曾是演藝圈令人稱羨的夫妻，兩人交往多年、結婚6年，卻在2023年宣布離婚，原因正是雙方對生育的期待始終無法取得共識。

許允樂一直渴望擁有自己的孩子，張兆志卻早在35歲時就決定結紮，也坦言自己始終找不到成為父親的動力。即使夫妻倆仍深愛彼此，面對人生規劃的分歧，最終還是決定和平分開。

當時張兆志曾在離婚聲明中表示，很開心許允樂終於確定自己想要孩子的心願，也感謝她在相伴10年的過程中，為這段關係做出許多讓步。他坦言曾努力想跟上妻子的想法，卻始終無法真正產生當爸爸的意願，因此選擇放手，讓彼此追求想要的人生。

其實許允樂早在28歲時就萌生凍卵念頭，希望30歲前完成，但當時因為資訊不足而暫緩，直到2022年夏天才正式完成凍卵。對於成為母親這件事，她始終沒有放棄希望。

二婚嫁小6歲李玉璽！曾懷孕卻在產檢時失去寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

離婚後的許允樂在2024年認愛小6歲的李玉璽，兩人於2025年12月登記結婚，婚後也積極準備迎接新生命。原本以為幸福終於到來，沒想到夫妻倆卻先經歷一場令人心碎的失去。

許允樂透露，婚後其實曾經懷孕，當時兩人滿心期待寶寶的到來，卻在準備聽見胎兒心跳的產檢時，被醫師告知寶寶已經停止心跳。突如其來的消息，讓夫妻倆難以接受，甚至當場崩潰。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

李玉璽回憶，手術前一晚，看著妻子獨自整理超音波照片的背影，心裡充滿難以形容的難過，卻不知道該如何安慰她。許允樂也坦言，過去曾被外界拍到臉部浮腫、身材變化，因而引發懷孕猜測，但當時的她心裡卻只能默默想著：「本來是有，但現在沒有了。」短短一句話，道盡失去孩子後的心酸。

休養半年終於再懷孕！許允樂感動喊：我們要當爸爸媽媽了

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

經歷失去寶寶的傷痛後，許允樂與李玉璽決定放慢腳步，暫停部分工作，花了約半年時間調養身體、整理心情。如今終於再次迎來懷孕喜訊，且目前胎況穩定，夫妻倆才決定正式與外界分享好消息。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

許允樂5日在社群平台公開孕肚及超音波照片，開心宣布自己懷孕了，並向肚子裡的寶寶喊話：「我們要當爸爸媽媽了！」李玉璽也分享，妻子現在每天晚上都會拿起放在床邊的超音波照片反覆觀看，讓他忍不住笑說：「原來同一張照片，真的可以看那麼多遍。」看似平凡的生活細節，卻藏著夫妻倆對寶寶滿滿的期待。

而許允樂也感性向老公告白：「謝謝你堅持的什麼都一起，恭喜你要當爸爸了。」經歷過一次失去後，如今能夠再次感受到寶寶的心跳，對兩人而言格外珍貴。

李玉璽爸爸李亞明天天拜拜！全家期待牡羊座寶寶

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

除了夫妻倆滿心期待，家人也早已準備迎接新成員。李玉璽透露，後來才知道爸爸李亞明這段期間每天都替夫妻倆拜拜，希望母子平安，而家中的媽媽們則忙著準備各種食物，把冰箱塞得滿滿的，用行動表達對許允樂的關心。

圖片來源：IG@byleway
圖片來源：IG@byleway

事實上，李玉璽婚後就曾公開透露，希望未來能擁有兩個孩子，夫妻倆也考慮等寶寶出生後再補辦婚禮。如今懷孕喜訊曝光，李玉璽透過經紀公司開心表示：「感謝大家的關心跟祝福，我們全家都會是牡羊座。」一句話也透露寶寶預計將在牡羊座生日區間出生。

回顧許允樂這一路的感情與備孕歷程，曾經因為想當媽媽而結束婚姻，也曾在重新找到幸福後經歷失去孩子的傷痛，如今終於迎來期待已久的新生命。這份得來不易的幸福，也讓夫妻倆更加珍惜即將成為父母的每一天。

#許允樂 #張兆志 #李玉璽

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳老婆究竟錯付了什麼？40年婚姻為何遇到這些事情？律師分享關鍵一事

最新文章

黃仁勳曾說：我希望你們經歷大量的痛苦和磨難！這一次，他能否死裡逃生？ —— 從洗碗工到AI教父，人生最低潮時，能不能再一次 Run, don't walk！

黃仁勳曾說：我希望你們經歷大量的痛苦和磨難！這一次，他能否死裡逃生？ —— 從洗碗工到AI教父，人生最低潮時，能不能再一次 Run, don't walk！

#黃仁勳 #人生 #台北101

精準溝通教練張宜真 2026.11.16 0
【六十三歲被封上古許瑋甯的底氣？】 —— 三層樓店面換來月付十二萬孝親金，比顏值更耐看！

【六十三歲被封上古許瑋甯的底氣？】 —— 三層樓店面換來月付十二萬孝親金，比顏值更耐看！

#顏值 #許瑋甯 #席曼寧 #孝親費 #房地產

J.T 2026.11.16 25
超級認真的品牌代言人！始源全家便利商店走透透 ——代言不只賣產品，還親自巡店幫品牌創造話題！

超級認真的品牌代言人！始源全家便利商店走透透 ——代言不只賣產品，還親自巡店幫品牌創造話題！

#全家便利商店 #品牌 #Super Junior #美食 #牛肉麵 #高雄 #全家 #始源

精準溝通教練張宜真 2026.11.16 28
一場雨，喚醒了四月雪

一場雨，喚醒了四月雪

#鹿港 #颱風

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.11.16 39
LE SSERAFIM林口演唱會驚喜連連！金采源、許允眞逛夜市巧遇粉絲，宮脇咲良中文告白

LE SSERAFIM林口演唱會驚喜連連！金采源、許允眞逛夜市巧遇粉絲，宮脇咲良中文告白

#LE SSERAFIM #演唱會 #金采源 #宮脇咲良 #許允眞 #韓國 #娛樂

女子漾／編輯王廷羽 2026.11.16 46
年末必追古裝甜爽劇《寶珠》4大看點整理！代露娃化身霸氣屠戶女，攜手「腹黑病嬌」賴偉明上演極限拉扯

年末必追古裝甜爽劇《寶珠》4大看點整理！代露娃化身霸氣屠戶女，攜手「腹黑病嬌」賴偉明上演極限拉扯

#代露娃 #賴偉明 #寶珠 #陸劇推薦 #陸劇推薦2026 #看點 #亮點 #disney+

女子漾／編輯ANDREA 2026.11.16 129
《神隱少女》25週年重返大銀幕！雙人套票525元，5款明信片、限定海報必收

《神隱少女》25週年重返大銀幕！雙人套票525元，5款明信片、限定海報必收

#神隱少女 #宮﨑駿 #吉卜力 #電影 #重映 #經典電影

女子漾／編輯王廷羽 2026.11.16 92
網評「最有古典美又有演技」陸劇女星TOP6！王楚然、田曦薇絕美出圈，冠軍根本「天選古裝人」！

網評「最有古典美又有演技」陸劇女星TOP6！王楚然、田曦薇絕美出圈，冠軍根本「天選古裝人」！

#女星 #王楚然 #田曦薇 #演技 #冠軍 #周生如故 #陸劇推薦2026 #陸劇推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.11.16 170
《七龍珠 英雄崛起》12月30日屏東登場　預售票11月16日開賣

《七龍珠 英雄崛起》12月30日屏東登場　預售票11月16日開賣

#登場 #屏東 #冒險 #屏東旅遊 #動漫 #漫畫 #展覽

新頭條Thehubnews 2026.11.16 214
從街頭磨練到雙人合唱！桃園星人秀唱出追夢路上的堅持與勇氣

從街頭磨練到雙人合唱！桃園星人秀唱出追夢路上的堅持與勇氣

#魅力 #Olivia #桃園 #新歌推薦 #音樂

新頭條Thehubnews 2026.11.16 53
18+