2026-11-03 10:35 女子漾／編輯金柔葳
推薦8部必看「復仇」韓劇！《財閥家的小兒子》重生奪權、《黑暗榮耀》復仇封神
被欺負就狠狠反擊！復仇韓劇總讓人越追越上癮！宋慧喬《黑暗榮耀》精心布局復仇、李帝勳《模範計程車》替受害者討公道，宋仲基《財閥家的小兒子》更重生為仇人孫子，展開奪權戰。這篇女子漾整理8部必追復仇韓劇，從校園霸凌、重生逆襲到財閥鬥爭，部部反轉不斷，讓人看得超解氣！
文章目錄
復仇韓劇推薦1.《黑暗榮耀》
主演：宋慧喬、李到晛、林智妍
說到復仇韓劇代表作，絕對少不了《黑暗榮耀》！宋慧喬飾演的文同珢，高中時遭受殘酷霸凌，多年後精心布局復仇，誓言讓加害者付出代價！她一步步揭開霸凌者背後的秘密，與林智妍飾演的惡女朴涎鎮展開精彩交鋒，兩人火藥味十足，堪稱高智商復仇韓劇經典！
復仇韓劇推薦2.《模範計程車》
主演：李帝勳、金義聖、表藝珍
《模範計程車》由李帝勳飾演前特種部隊成員金道奇，母親遭殺害後加入神祕組織「彩虹運輸」，專門替受害者復仇！劇情涵蓋職場霸凌、詐騙等犯罪案件，金道奇透過變裝、潛入與精密布局，讓惡人付出代價。李帝勳一人切換多種身分，搭配精彩動作戲，讓人越追越過癮！
復仇韓劇推薦3.《財閥家的小兒子》
主演：宋仲基、李星民、申鉉彬
被效忠多年的財閥家族背叛，醒來竟然變成仇人的孫子？宋仲基在《財閥家的小兒子》飾演順洋集團員工尹炫優，遭背叛殺害後，竟重生回1987年，成為財閥小孫子陳導俊！掌握未來資訊的他，運用投資眼光與商業策略展開復仇，捲入家族奪權鬥爭。精彩商戰搭配重生逆襲劇情，讓人越追越上癮！
復仇韓劇推薦4.《梨泰院Class》
主演：朴敘俊、金多美、權娜拉
被財閥少爺欺負，最後竟連父親都失去了！朴敘俊在《梨泰院Class》飾演朴世路，因得罪餐飲財閥而失去父親、鋃鐺入獄。出獄後，他在梨泰院開設小酒館，帶領夥伴白手起家，向長家集團展開反擊！熱血創業結合財閥復仇，看朴世路如何從人生谷底逆襲，超級勵志！
復仇韓劇推薦5.《以吾之名》
主演：韓韶禧、朴喜洵、安普賢
韓韶禧在《以吾之名》徹底拋開甜美女神形象，化身為復仇不惜賭上性命的狠角色！她飾演的尹智友親眼目睹父親遭人殺害，為了找出真兇，決定投靠黑幫老大崔武鎮，接受嚴酷訓練後，更以全新身分潛入警察組織。劇中韓韶禧有大量拳拳到肉的動作戲，打鬥場面相當精彩。隨著調查深入，她也逐漸發現事情遠比想像中複雜，究竟誰才是真正值得信任的人？
復仇韓劇推薦6.《黑道律師文森佐》
主演：宋仲基、全余贇、玉澤演
遇到不講道理的財閥，就派黑手黨律師來收拾！《黑道律師文森佐》由宋仲基飾演韓裔義大利黑手黨律師文森佐，因組織內部紛爭返回韓國，原本只想取回藏在大樓裡的黃金，卻意外捲入與大型企業的對抗。他與律師洪車瑛（全余贇 飾）聯手，運用法律策略與黑手黨手段反擊惡勢力。最過癮的就是文森佐總能用出乎意料的方法對付壞人，劇情結合犯罪、黑色幽默與復仇元素，讓人一邊緊張一邊笑出來！
復仇韓劇推薦7.《夏娃的醜聞》
主演：徐睿知、朴秉恩、柳善、李相燁
復仇最高境界，就是讓仇人親手毀掉自己的一切！《夏娃的醜聞》由徐睿知飾演李拉艾，年幼時因財閥勢力家破人亡，花費13年精心布局復仇！她設法接近仇人，逐步滲透財閥夫妻的生活，準備讓對方付出代價。徐睿知華麗造型搭配心機演技，加上豪門婚姻、危險愛情與權力鬥爭，狗血又刺激，讓人越追越上癮！
復仇韓劇推薦8.《完美的結婚公式》
主演：成勛、鄭侑敏、姜新孝
《完美的結婚公式》由鄭侑敏飾演韓怡珠，從小不受家人重視，婚後更發現丈夫愛的竟是妹妹！遭到背叛的她意外車禍重生，決定改寫命運，主動解除婚約，並與財閥繼承人徐道國（成勛 飾）展開契約婚姻，向傷害自己的人復仇！結合重生、先婚後愛與豪門鬥爭，看女主角逆襲超解氣！
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