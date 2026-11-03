2026-11-03 09:45 女子漾／編輯金柔葳
被性騷擾還要自己離職？綾瀨遙《正義女聲》揭日本真實案件，3女聯手反擊職場惡主管
日本影后綾瀨遙主演新片《正義女聲》將於12月31日在台上映！電影靈感來自日本首宗職場性騷擾訴訟，講述一名女子遭主管羞辱、騷擾，甚至被逼離職，決定勇敢提告。綾瀨遙化身熱血律師，攜手FIRST SUMMER UIKA、松本穗香，挑戰一場幾乎不可能勝訴的官司。這篇女子漾整理《正義女聲》5大看點、真實事件背景、演員陣容及上映資訊，帶你認識這場撼動日本社會的女性反擊戰。
《正義女聲》劇情介紹
故事發生在1989年的日本，當時社會普遍認為女性工作只是結婚前的過渡，職場中的性別歧視與騷擾經常被視為理所當然。綾瀨遙飾演的律師「朝日道子」，熱心善良，經常接下報酬不高、卻能幫助弱勢的案件。某天，她遇見遭受職場不公平對待的女子「惠」（FIRST SUMMER UIKA 飾），對方不僅遭主管羞辱與騷擾，還因惡意謠言失去熱愛的工作。
惠決定控告公司與主管，卻連新人律師栞（松本穗香 飾）都認為毫無勝算。面對質疑，道子仍毅然接案，攜手婦女團體為女性權益發聲。
《正義女聲》電影5大看點
看點1. 改編日本首宗職場性騷擾訴訟，真實事件震撼社會
《正義女聲》最受矚目的亮點，就是故事靈感來自1980年代末日本首宗職場性騷擾訴訟。當年日本正處於泡沫經濟時期，女性在職場遭遇不平等待遇，往往難以獲得支持。這場訴訟挑戰當時的社會觀念，也成為推動日本職場性騷擾防治制度的重要契機，見證女性勇敢爭取權益的歷程。
看點2. 綾瀨遙化身熱血律師，挑戰幾乎不可能勝訴的官司
曾主演《魚干女又怎樣》、《海街日記》的綾瀨遙，這次在《正義女聲》中飾演律師朝日道子。角色雖然面臨事業與家庭的雙重壓力，卻依然願意替弱勢發聲，即使明知道官司勝算不高，也堅持替受害女性爭取公平。綾瀨遙透露，得知電影取材自真實事件時深感使命感，希望透過作品傳遞這段歷史，鼓勵觀眾勇敢踏出改變的第一步。
看點3. FIRST SUMMER UIKA演受害女子，遭主管散播謠言被逼離職
曾在大河劇《致光之君》中飾演清少納言的FIRST SUMMER UIKA，這次挑戰電影中的重要角色「惠」。熱愛寫作的惠原本擁有喜歡的工作，卻因主管惡意散播不實謠言，被迫離開職場。面對職場不公，她決定尋求律師與婦女團體協助，正式提告，也揭露當時女性承受的性別歧視與職場壓力。
看點4. 松本穗香演新人律師，從反對訴訟到重新思考性別歧視
松本穗香飾演的新人律師「栞」，原本不認同朝日道子總是接下報酬不高的案件，甚至認為這場性騷擾官司根本不可能獲勝。然而，隨著自己也親身經歷因性別而起的不友善對待，栞開始重新思考職場中的不公平現象。三位女性各自有不同的處境與立場，也讓這場律政攻防增添更多情感層次。
看點5. 重現1989年日本泡沫經濟，女性如何打破職場潛規則
除了法庭上的攻防，《正義女聲》也透過服裝、場景及美術設計，重現1980年代末日本泡沫經濟時期的社會氛圍。當時女性常被期待結婚後回歸家庭，職場上的性別歧視也容易被合理化。電影將鏡頭對準一群勇於挑戰社會常規的女性，呈現她們如何在輿論壓力下，堅持為自己的權益發聲。
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