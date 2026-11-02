2026-11-02 23:21 知識星
TENGA 台灣十週年「今TEN乾杯」！聯手 Draft Land 玩轉酒吧日常
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：TENGA 台灣十週年以「今TEN乾杯」跨界酒吧慶祝。
- 重點二：聯手 Draft Land 推出聯名調酒、棋局與限定展覽。
- 重點三：串聯熱炒店與小吃部，延伸社群尋寶與抽獎活動。
台灣 TENGA 十歲了，這次要玩個過癮！迎接在台十週年，TENGA 以「今TEN乾杯」為主題，攜手人氣汲飲式酒吧品牌 Draft Land，串聯台北、台中共三間店鋪，推出十週年限定聯名調酒、趣味西洋棋與十週年限定展，將品牌一貫的幽默與創意帶進酒吧日常。酒局、棋局還不夠，這次連台式餐桌也一起加入慶祝行列！TENGA 不僅串聯多間熱炒店，更攜手融合台式小吃與餐酒館風格的純愛小吃部推出限定聯名套餐。並結合「FIND MY TENGA」社群尋寶與十週年限定好禮，邀請消費者從下班小酌到好友聚餐，在熟悉的生活場景中感受 TENGA 的玩心，一起舉杯歡慶十週年，今 TEN 通通有局！
自 2016 年 11 月進軍台灣市場以來，TENGA 始終以「扭轉大眾對於性的刻板印象」為品牌理念，透過創新設計與多元體驗，讓大眾以更健康、自在的態度認識成人用品。從線上銷售到 2020 年起陸續開設 TENGA SHOP，持續拉近與消費者的距離。如今迎來十週年，不只是回顧過去，更是品牌邁向下一階段的起點。透過「今TEN乾杯」跨界企劃，TENGA 將品牌創意帶進酒吧、餐桌與朋友相聚的日常場景，讓消費者以更輕鬆、有趣的方式認識 TENGA。
迎接十週年，TENGA 攜手 Draft Land 串聯信義、忠孝及台中草悟道三間店，推出十週年限定聯名調酒「TENGA MATE」。以象徵活力的山竹瑪黛茶為風味靈感，融合葡萄柚的清爽酸香、康普茶的清新氣息與蜂蜜的柔和甜味，交織出層次豐富的酸甜果香。加入草莓琴酒後，更添莓果香氣與輕盈微醺的口感。從原料選擇到風味設計，巧妙呼應 TENGA 充滿活力與探索精神的品牌形象，讓消費者從味蕾開始感受十週年的跨界玩心。除了聯名調酒，TENGA 也將品牌創意延伸至經典桌遊！Draft Land 信義店特別推出以 TENGA CUP 為棋子設計靈感的趣味西洋棋，將品牌經典造型融入棋盤遊戲，讓消費者在輕鬆對弈的過程中，感受 TENGA 獨有的幽默與玩心。活動期間，消費者可憑身分證借用，邀請朋友一起體驗。
Draft Land 忠孝店則以 「TENGA 十週年限定展」為主題，揭開 TENGA 商品開發的幕後秘辛，並展出歷年經典聯名限定商品，帶領消費者一窺從創意發想、設計研發到產品誕生的幕後故事，感受品牌對創新設計的堅持與玩心。
十週年乾杯，當然不能少了最有台灣味的聚餐文化！除了 Draft Land 的微醺調酒，TENGA 也將十週年慶祝活動延伸至多間台式熱炒店，透過 TENGA 主題熱炒杯與店內限定宣傳佈置，讓熟悉的聚餐場景多了幾分意想不到的趣味。
不只熱炒店，TENGA 更攜手融合台式小吃與餐酒館風格的純愛小吃部，推出「純愛今TEN蟹蟹你」期間限定聯名套餐，以軟殼蟹料理搭配特製飲品，為十週年增添另一種風味。從酒吧的微醺小酌、熱炒店的熱鬧乾杯，到純愛小吃部的特色餐飲體驗，TENGA 透過不同的餐飲文化，讓「今TEN乾杯」成為朋友相聚時，一個值得舉杯的有趣理由。
不只好喝、好玩，十週年限定好禮也要帶回家！11 月 1 日至 11 月 30 日活動期間，消費者於 Draft Land 或純愛小吃部購買指定聯名商品，並依各店活動辦法完成 Threads 貼文分享任務，即可獲得 TENGA 十週年限定掛鍊杯及大禮包抽獎券，讓每一次乾杯都有機會收穫更多驚喜！除了聯名消費活動，TENGA 更將指定合作店鋪化身為趣味尋寶場域，推出「FIND MY TENGA」十週年社群互動活動，邀請消費者在參與店家中尋找隱藏的 TENGA 元素。只要拍攝照片或影片，公開分享至指定社群平台並完成活動任務，即可獲得 TENGA 十週年限定 CUP 一個，數量有限，送完為止。無法親自到場的消費者也別錯過，因為生活中的每個小驚喜，都值得乾一杯！TENGA推出線上活動「今TEN乾杯！你的日常也有局！」，完成指定社群任務，週週抽十週年CUP。從聯名消費到社群尋寶，TENGA 將實體場域中的品牌體驗延伸至社群平台，邀請更多消費者加入這場十週年生日派對。從微醺酒局、趣味棋局到熱鬧飯局，TENGA 透過不同形式的跨界合作，讓品牌走進更多日常生活場景。無論是與好友舉杯乾杯，或是在聚會中尋找隱藏彩蛋，都能以自己的方式參與「今TEN乾杯」，讓十週年不只是品牌的重要里程碑，更成為與台灣消費者共同創造的美好回憶。
展望下一個十年，TENGA 台灣總經理岩田直樹表示：「感謝台灣消費者十年來的支持，讓我們有機會持續嘗試不同的品牌創意。十週年對我們而言不只是重要的里程碑，更是下一個階段的起點。未來，我們將持續探索品牌與生活的更多連結，讓 TENGA 所傳遞的正向、自由與玩心，以更自然、有趣的方式融入人們的日常生活。」
精華 FAQ
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本次以「今TEN乾杯」為主題，結合酒吧、餐桌與社群互動，透過輕鬆有趣的跨界合作，讓消費者在熟悉的日常場景中認識 TENGA 的品牌玩心。
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雙方串聯台北信義、忠孝與台中草悟道 3 間店，推出聯名調酒「TENGA MATE」、以 TENGA CUP 為靈感的趣味西洋棋，以及展示品牌開發故事的 10 週年限定展。
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活動期間在 Draft Land 或純愛小吃部購買指定商品並完成 Threads 任務，可獲限定掛鍊杯與抽獎券；另可參加「FIND MY TENGA」尋寶活動，獲得限定 CUP。
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