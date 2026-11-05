陽光女子合唱團票房突破7.5億，為何引爆政治爭議？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 電影票房破7.5億，卻因中國宣傳用語引發爭議。

電影票房破7.5億，卻因中國宣傳用語引發爭議。 重點二： 政府補助約1800萬，讓補助責任與追回款項受關注。

政府補助約1800萬，讓補助責任與追回款項受關注。 重點三：版本刪改與藝人表態，放大觀眾對信任與立場疑慮。





我的大學科系是 電影 ，學的專業是幕後製作。雖然畢業之後並沒有從事相關工作，但對於電影作品，我始終保持著一定的關注。

去年的金馬影展，有好些影片我都很想看，但最終只看了「大濛」。「陽光女子合唱團」一片，雖然很受好評，可某種說不上來的預感，始終讓我提不起勁去看它。

然後就在3/31這一天，我看到這部影片當時的最新消息。那一瞬間，我其實愣了一下。接著才是在「筱君台灣ＰＬＵＳ」的YT頻道上，看見完整內容。

我既震驚，也很難不感到憤怒。

我一直覺得，做內容的人，多少都會面對一個問題——有些東西能做，但不一定該做。當創作開始只剩市場計算、受眾拆分、風險評估，時間一拉長，整個環境的判斷標準也會跟著改變。

所以我寫下這篇文章，做為學習紀錄，也分享給你們。

▋那一巴掌，真的打在觀眾臉上

有些電影，散場之後會留下餘韻；有些電影，散場之後只剩下一種被冒犯的感覺。

從上映時的評價與票房來看，《陽光女子合唱團》原本似乎屬於前者。

上映時，它幾乎踩在所有會賣的點上：本土情感、女性敘事、議題包裝，加上熟悉的演員臉孔。

票房一路突破 7.5 億元新台幣，漂亮到讓人很難不相信——這是一部被市場與情感同時認可的作品。

我想，其中應該也有不少觀眾，是帶著支持台灣電影的心情走進戲院。

三月下旬，一切翻面。

據當時媒體報導，《陽光女子合唱團》的官方微博，在中國上映前的宣傳中使用了「中國台灣地區」六個字。

那一刻，其實很多人不是生氣，是先愣住。然後才慢慢意識到——自己剛剛支持的，可能不是同一件東西。

7.5億是數字。

那六個字，是記憶。

這兩件事，不會互相抵銷。

▋1800萬補助，責任該怎麼算

如果只是市場操作，也許還有人願意用「現實考量」去理解。但資金來源，讓問題變得更難忽視。

文化部、台北市政府、桃園市政府，合計補助約 1800 萬元新台幣。

定位很清楚——扶植本土文化。

然而，當一部接受台灣政府補助的電影，在海外宣傳時出現這樣的政治表述，補助機關與製作團隊之間的責任界線，就值得重新檢視。

錢的來源，決定責任的重量。

如果從法律角度看，爭議已經浮出水面。政府補助有其政策目的，也有相應的核定條件與契約義務。問題在於，電影進入海外市場後的宣傳方式，是否涉及違反原有補助條件？如果涉及，主管機關又能依據哪些法規或契約條款要求返還補助款？

文化部在3月29日表示，已請劇組儘速了解並說明，也將邀集相關單位與產業代表討論因應機制。

外界關注的焦點很單純：這 1800 萬，有沒有機會追回？

如果補助制度缺乏足夠明確的約束，公共資金就可能變成替市場風險買單的工具。補助與責任之間，應該存在對等關係。

至於電影獲利後依規定返還輔導金，與因違反補助條件而被追回款項，法律性質並不相同。

這讓我想到委託關係本身。屋主把房子交給仲介，其實就像把一筆資產交給專業管理。如果拿了委託，卻做出讓資產價值受損的行為，市場最後一定會用價格或時間反映回來。

規範不明確的地方，最後都會變成灰色操作的空間。

▋電影的選擇，是創作還是市場調整

除了宣傳文字，電影本身的版本差異，也讓焦點回到創作。

據媒體報導與試映觀眾的說法，中國上映版本對女同志伴侶共同收養孩子的情節進行刪減與修改，原本的伴侶關係也被改成較為模糊的「姊妹情」。不過，目前尚未取得兩地正式版本的完整比對資料，實際修改範圍仍有待確認。

林孝謙後來公開回應，表示中國市場的宣傳文案由當地發行單位主導，微博文字並非台灣製作團隊撰寫。

但這也讓我產生另一個疑問：當電影進入不同市場，宣傳文案與電影版本的決策權，是否掌握在同一批人手中？如果製作團隊對其中某些環節沒有決定權，又該如何界定責任？

問題不在修改，而在於修改到什麼程度。

當一個作品可以為了市場調整到連靈魂都不一樣，那觀眾原本相信的「創作初衷」，還剩多少？

在台灣以情感打動觀眾，到了對岸，宣傳文字卻換了一套說法。同一部電影，兩種呈現。

當作品為了不同市場不斷調整，原本的創作方向也可能逐漸模糊。

當作品可以被調整到失去原本的樣子，觀眾也會開始重新定義這部作品。

這種「不同市場不同說法」，在不動產領域其實也看得到。對屋主一套說法，對買方另一套說法，短期也許有效，但長期一定會反噬。

市場可以接受專業差距，很難接受立場反覆。

▋藝人形象，能撐多久

演員的部分，把情緒再往上推了一層。

陳意涵在台灣累積的形象，是親和、自然的國民女神。但在2024年播出的中國綜藝節目中，她曾自稱「來自中國台灣」；同年也曾轉發涉及「只有一個中國，不支持台獨」的相關貼文。

這些都是電影爭議發生前的事情，卻在這次事件中重新受到關注。

藝人要面對市場與現實，沒有標準答案。但當兩邊形象落差過大，觀眾會開始重新評估。

信任不是慢慢流失的，通常是一瞬間斷掉的。

在不動產交易裡，類似的狀況其實並不少見。

一個細節沒講清楚，一句話讓人感覺不對，原本有機會成交的案子，會在幾分鐘內直接停住。然後買方就默默地消失了。

這種情況，我自己遇過不只一次。前一刻還在談價格，下一刻只因為一句話，整個案子就停下來。

很多破局，沒有激烈衝突，只是信任突然不見了。形象可以經營很久，但崩掉通常不需要太多時間。

▋如果沒有界線，下一次會更大

這次事件之所以延燒，不只是因為一部電影，而是揭開了一個更大的問題——當創作、資本、政治交織時，界線在哪裡？

如果缺乏明確規範，未來遇到類似的「兩種版本、兩種說法」，主管機關又該如何處理？如果補助條件沒有清楚界定海外發行與宣傳的責任，類似爭議就可能反覆出現。如果信任可以被反覆消耗，市場最後會變得冷淡。

很多人在意的，不只是那六個字，而是一種態度。

很常被忽略的一點是，信任一旦建立，價格才有討論空間。

不論是文化產品，還是資產交易，都是一樣的邏輯。

▋最後，關於選擇

對岸市場的紅利確實存在，而且規模巨大。

這點沒有人否認，但選擇從來不只是經濟計算。

你可以選擇市場，也可以選擇方式。你可以調整策略，也可以保留底線。

這些選擇，最後都會回到同一個問題——你希望自己成為什麼樣的創作者、什麼樣的公眾人物。

在我的工作裡，其實也是一樣。

每一筆交易，都會遇到選擇——價格怎麼談、資訊怎麼講、立場站在哪一邊。

有些做法可以讓成交更快，但未必走得長。

做仲介久了會發現，信任一旦錯位，後面再怎麼補，都會慢一拍。

真正能留下來的，不是成交速度，而是別人願不願意再把資產交給你。

《陽光女子合唱團》留下的，不只是一個票房數字。

更多人記住的，是那六個字出現的瞬間。

那一瞬間，票房還在，但信任已經不在同一個位置。

——萬家鄉