龍生九子個個不像爸？神獸家族的身世之謎

AI重點 文章重點整理： 重點一： 本文梳理「龍生九子」的來源，指出並無唯一標準名單。

本文梳理「龍生九子」的來源，指出並無唯一標準名單。 重點二： 明孝宗曾考問李東陽九子名目，促成相關記載流傳。

明孝宗曾考問李東陽九子名目，促成相關記載流傳。 重點三：九子被連結到樂器、兵器、碑刻、屋脊等傳統器物。

龍生九子，子子不同。

我其實不太記得第一次是在什麼地方、什麼情境下聽到這一句，但後來比較有印象的，是在綠痕的小說《九龍策》裡讀到「九龍奪嫡」。

當然，綠痕的《九龍策》描寫的是架空宮廷裡的皇子爭位；歷史上的「九子奪嫡」，則多指清朝康熙晚年，幾位皇子為了繼承皇位而展開的角力。這些故事和神話裡「龍生九子」的九個龍子，完全是兩碼子事。

只是同樣有個「九」字，難免讓我聯想在一起。

如果古代有社群媒體，龍王一家大概三天兩頭就會登上熱搜。

堂堂神獸至尊，生出九個兒子，竟然個個長相不同，性格更是天差地遠！有的喜歡音樂，有的脾氣暴躁，有的熱愛登高望遠，還有的膽小得要命，偏偏又有一副大嗓門。

這究竟是什麼神奇的遺傳基因？

更有趣的是，民間還流傳著一種說法：龍王的九個兒子，分別是他與牛、狼、鳳凰、蛤蟆、獅子、烏龜、老虎、龍及魚所生。

嗯...我的老天爺啊！龍王的交友圈未免太廣了吧？

不過，這份跨物種婚配名單比較接近後世的趣味演繹，目前還找不到可靠的古籍支持。真正值得研究的，是古人如何把九種神獸的不同性格，安排進日常生活、建築裝飾與禮儀器物裡。

如果用現代企業管理的角度來看，龍王一家簡直是古代最強的家族企業，各個部門人才濟濟，連人力資源管理都做得有模有樣。

而且，這份神獸家族名單，居然還跟明朝皇帝的一場臨時考試有關！

▋皇帝突然出考題，連內閣大臣都答不出來

「龍生九子，不成龍，各有所好。」

這句流傳數百年的俗語，背後藏著一段有趣的明代掌故。

明朝弘治年間，明孝宗朱祐樘曾經透過宮中宦官，向內閣大臣李東陽詢問：傳說中的龍生九子，究竟是哪九個？各自有什麼特徵？

這問題聽起來像茶餘飯後的冷知識，但皇帝親自發問，可就不能隨便回答了。

偏偏李東陽一時還真答不出完整名單！

根據他在《懷麓堂集》卷七十二〈記龍生九子〉中的記載，自己年輕時曾在雜書裡看過相關說法，但事出突然，實在沒辦法把九個名字全部想起來。

他先去詢問翰林編修羅玘，對方只提供五、六個名字；接著又向吏部官員劉績請教，這才取得一份記錄，總算能夠回覆皇帝。

但最妙的是，連李東陽自己都不知道，這份名單最早究竟出自哪本書。

皇帝的問題是回答了，史料來源卻還是一筆糊塗帳。

更有意思的是，明代另一位著名文人楊慎，在《升菴集》卷八十一〈龍生九子〉中，也記載了這段皇帝考問的故事，卻列出了另一份九子名單。

兩份名單的名稱、排序，甚至部分神獸的特性，都不完全相同。

所以，我們今天熟悉的「龍生九子」，並沒有一套所有古籍都認可的標準家譜。

接下來，先按照李東陽記載的順序，暫時把九個龍子稱為老大到老九，看看這一家子究竟有多奇特。至於出生順序是不是也如此，古籍可沒有交代。

▋第一組：琴頭、兵器、屋角與大鐘，四兄弟各有各的怪癖

身為這份名單中的第一位，囚牛的興趣十分文雅。

他平生最愛音樂，對打鬥、殺戮似乎毫無興趣。李東陽記載，古代胡琴琴頭上的獸形裝飾，就被認為是囚牛的形象。

龍王家的長子，居然成了樂器上的裝飾。這麼說來，九個兄弟裡面，大概就屬他最有藝術氣質了。

跟大哥相比，老二睚眥可就難搞多了。

他生性好殺，形象凶猛，彷彿隨時準備衝出去跟人決鬥。古人便將他的形象安排在刀柄等兵器上，藉由凶猛的獸形增添威嚇氣勢。

說到這裡，大家應該會想到一句成語：「睚眥必報」。

「睚眥」原本就有怒目而視的意思，後來用來形容連極小的怨恨都要報復。這個成語不必然源自龍子的傳說，但兩者的凶狠形象確實十分契合。

如果說老二喜歡打架，那麼老三嘲風就是個天生的冒險家。

他平生好險，特別喜歡待在高處、險要的地方。古人便將他的形象與殿堂屋角上的走獸聯繫起來，讓他在高處守望四方。

如果仔細觀察中國傳統宮殿、廟宇的屋頂，會發現某些屋脊或簷角上排列著各式神獸。

這些裝飾除了藝術價值，也具有禮制與守護象徵。不過，傳統建築上的脊獸種類、排列與名稱各有歷史演變，不能把每一尊屋角神獸都認成嘲風。

前面三位兄弟，一個愛音樂、一個愛打架、一個愛爬高，到了老四蒲牢，故事就更有趣了。

根據古代文獻記載，蒲牢是一種生活在海邊的神獸，最害怕鯨魚。只要受到鯨魚威脅，便會發出巨大的吼聲。

這個傳說的年代相當久遠。

《文選》收錄的東漢班固〈東都賦〉，有一句「於是發鯨魚，鏗華鐘」。唐代李善為這段文字作注時，引用更早的薛綜注解，提到了蒲牢畏鯨的故事。

古人便把蒲牢的形象鑄在鐘上，又把撞鐘的木杵做成鯨魚的形象，希望鐘聲像蒲牢受驚時的吼叫一樣響亮。

等等。

這不就等於天天用人家最害怕的東西去撞他嗎？

到底是哪位古人想出來的「職場體驗」啊？明知員工心理陰影面積巨大，還偏要把恐懼來源做成撞木——蒲牢每天上班的心情，想必相當崩潰。

不過，就古代器物文化而言，蒲牢與鯨魚的組合，確實展現了相當精彩的象徵想像。





▋第二組：佛座、石碑與監獄，神獸也有文武之分

前面幾位兄弟忙著演奏、打鬥、登高和吼叫，老五狻猊卻有截然不同的興趣。

他喜歡坐著。

沒錯，就是坐著。

狻猊的形象近似獅子，古代文獻也常將兩者聯繫起來。李東陽記載，因為狻猊平生好坐，所以佛座上的獅子形象，被視為他的遺像。

但如果翻開楊慎的《升菴集》，又會發現另一種說法。

楊慎的九子名單裡，有一位叫作「金猊」的神獸，形似獅子，喜歡煙火，因此被安置在香爐上。

這也反映出不同版本的龍子傳說，如何逐漸與佛教藝術、香爐及獅形裝飾融合。

試想，一位神獸天天端坐在香煙繚繞的香爐上，看著人間香客來來往往，好像也挺符合他的個性。

只是若嚴格按照李東陽的記載，狻猊最初被安排的位置，應該是佛座。

接下來的老六霸上，後世常稱霸下，則完全是另一種路線。

他力大無窮，最喜歡負重。李東陽認為，古代石碑底座上的獸形裝飾，就是他的形象。

如果曾經參觀古代廟宇、墓園或碑林，或許會看見一種造型特殊的石碑底座：下面有隻像龜的大型神獸，背上馱著厚重石碑。

這便是俗稱的「龜趺」。

某些後世傳說還描述，霸下曾經仗著神力四處搬山，後來被大禹制服，協助治水，立下功勞。這段故事帶有後世神話演繹的色彩，李東陽原本的記載並沒有這些情節。

但不管怎麼說，讓力大無窮的神獸負責馱碑，倒是相當符合他的特長。

而石碑原本就具有記錄功德、事件、歷史或人物事蹟的功能，由神獸背負，也增添了長久保存記憶的象徵。

只是這位龍族六少爺，恐怕永遠沒有退休的一天。

幾百年、幾千年過去了，背上的石碑依然沉重。霸下大概是龍王家族裡唯一一位「鐵飯碗吃到飽，但永無退休日」的苦力社畜。

至於老七狴犴，外貌近似老虎，性格威猛，喜歡訴訟與辨別爭端。

古人便讓他進入司法體系。李東陽記載，監獄門上的獅子頭裝飾就與狴犴有關，其他傳說則常把他描繪成具有虎形特徵的威嚴神獸。

古代司法場所相當重視權威形象，門口放置凶猛神獸，也能形成強烈的視覺威懾。還沒進門，就先感受到幾分威嚴。

不過，說狴犴喜歡訴訟，並不代表古籍已經把他塑造成現代意義的公正法官。將他視為正義的象徵，是後人依據司法意涵逐漸發展出的理解。

說完司法界，終於輪到龍族的文化人。

老八屓屭，在今日流傳的九子名單裡，也常見「負屭」等相關寫法。

按照李東陽的記載，這位龍子平生好文，因此他的形象被安排在石碑兩旁，化為盤繞碑文的龍形裝飾。

這裡又出現一個很有趣的兄弟組合。

老六喜歡負重，負責在石碑底下承擔重量；老八喜歡文章，負責陪伴碑面上的文字。

一個靠勞力，一個靠文采，兩兄弟合作，構成了碑刻藝術中令人印象深刻的文化象徵。

可是，這裡還有一個容易混淆的問題。

李東陽《懷麓堂集》的傳本文字，將喜歡文章、位於碑文兩旁的神獸寫作「屓屭」；楊慎卻以「贔屭」稱呼形似龜、喜歡負重的神獸，也就是石碑底下的龜趺。

兩個名稱的字形十分相近，相關稱呼與職責在後世記載中又經常交錯，難怪介紹霸下、贔屭與負屭時，很容易讓人看得一頭霧水。

看來龍王家族的人事檔案，早在幾百年前就已經有版本管理的問題了。

▋第三組：老么坐鎮屋脊，負責最令人擔憂的火災問題

終於輪到龍王家的小兒子。

老九蚩吻，在後世傳說中常見螭吻、鴟吻等相關名稱，經常與古建築屋脊兩端的獸形裝飾聯繫在一起。

李東陽記載，他的特性是「好吞」，因此被安排在殿宇屋脊上。楊慎的版本則稱他為螭吻，強調他喜歡登高遠望。

兩種說法雖然不同，卻都與屋頂上的神獸裝飾有關。

為什麼古人如此重視屋脊上的神獸？

原因之一，可能與傳統建築最令人擔憂的問題有關：火災。

中國古代許多大型宮殿與廟宇大量使用木材建造，一旦起火，往往會造成嚴重損失。

因此，人們逐漸賦予屋頂上的螭吻、鴟吻等獸形裝飾辟邪、鎮火與守護建築的象徵意義。

根據《臺灣民俗文物辭典》對螭吻的介紹，古代還有一種說法，認為螭吻與海中具有水性的神獸有關，能夠辟除火災。

另有傳說描述，東海有一種形似鴟鳥的魚，能夠噴浪降雨，因此古人將牠的形象安置在屋脊上。

這些故事逐漸與屋頂裝飾融合，使螭吻成為傳統建築上相當具有代表性的守護神獸。

從造型上看，螭吻早期常呈現龍首魚尾的形象，後來又逐漸發展出張口咬住屋脊的樣式。

如果把目光拉回臺灣，還會發現另一件有趣的事。

根據國史館臺灣文獻館的〈蚩尾〉介紹，早期閩南式寺廟屋頂上的蚩尾，曾經維持著龍頭魚身、尾部高高上揚的造型。到了清代中葉，魚身上的魚鰭逐漸消失，取而代之的是向四方伸展的龍爪，後來又演變出四爪著地的行龍形象。

這些變化，也逐漸發展成臺灣傳統廟宇常見的雙龍搶珠、雙龍護塔等屋頂裝飾。

所以，即使同樣是龍形神獸，不同地方、不同年代的建築，也可能呈現截然不同的樣貌。當然，廟宇也可能經過修繕或重建，若想判斷建築年代，還得搭配其他資料查證。

光是看一個屋頂，竟然就能挖出這麼多故事。

站在不動產仲介的角度，古人替螭吻安排的這份工作，其實就是古代版的「建築安全防護方案」。

幾百年前人們寄望神獸鎮火，到了現代，我們有了更實在的安全防線：住宅用火災警報器裝了沒？逃生通道暢通嗎？電線插座是否老化？

這些問題，都比屋頂上有沒有神獸更值得留意。

螭吻可以替屋子討個吉利，但總不能把整棟房子的消防安全都交給龍王家的老么吧？

▋龍生九子，究竟是神獸家族，還是古人的集體想像？

整理完這九個龍子的故事，我發現最有趣的地方，還是在於他們與古代生活器物之間的連結。

音樂、兵器、屋角、大鐘、佛座、香爐、碑刻、監獄大門、屋脊……

這些原本分散在不同場所的獸形裝飾，經過文人的整理與民間傳說的演變，逐漸形成一個性格鮮明的神獸家族。

而且，這個家族的成員名單，還不斷隨著時代變化。

如果仔細比較李東陽與楊慎的記載，就會發現兩人雖然都說「龍生九子」，列出的名單卻並不完全相同。

李東陽有愛音樂的囚牛、好險登高的嘲風，以及喜歡文章、盤繞在碑文兩旁的屓屭；楊慎則列入了喜歡飲食的饕餮、喜歡水的蚣蝮，以及形似螺蚌、喜歡閉門的椒圖。

連兩套名單裡共同出現的神獸，名字、形象或職責也未必完全一致。

這不免讓人懷疑：所謂「龍生九子」，會不會是古人根據原本就存在的獸形裝飾與傳說，逐漸整理出來的一套神獸家族故事？從目前能夠查到的文獻來看，這確實是值得考慮的解釋。

而且傳統文化裡的「九」，往往具有表示多數的意味，未必都要理解成精確的九個。因此，「龍生九子」也不一定從一開始就有固定九位成員。

若說古人真的先替九個兒子做完性向測驗，再決定工作崗位，恐怕就太抬舉古代人力資源部門了。

但我還是很喜歡這樣的故事安排，因為它讓那些看似遙遠的古代藝術，突然有了容易理解的性格。

下次走進古蹟、廟宇或傳統建築時，不妨抬頭看看屋頂，留意門上的獸形裝飾，或觀察石碑底座究竟有沒有一隻辛苦扛著重量的神獸。

或許，我們就能在這些細節裡，找到龍王家族的身影。

不過，查了半天，我還是對最初的那個問題很好奇：龍王究竟跟誰生了這九個兒子？

這個問題，恐怕連李東陽都答不出來。畢竟，他連九子的名單都得四處找人打聽呢！

龍王的家譜或許永遠查不清楚，但幾百年來，他的孩子們早已住進人間的屋簷、鐘聲與碑文裡。

——萬家鄉