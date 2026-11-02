2026-11-02 16:32 White
2027動漫推薦｜必看新番、人氣續作一次整理！《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》、《排球少年》回歸，動漫迷準備好追番了嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2027年多部人氣動漫與劇場版將陸續回歸。
- 重點二：《芙莉蓮》《膽大黨》《排球少年》最受期待。
- 重點三：題材涵蓋奇幻、戰鬥、推理與青春熱血。
身為動漫迷，最幸福的事情之一，就是每年都有新的作品可以期待！尤其當自己喜歡的動漫宣布製作續作時，真的會忍不住開始倒數播出日期。
原本以為 2026 年的動漫陣容已經夠精彩，沒想到 2027 年也完全不輸！不只有《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》等人氣動畫回歸，還有《排球少年!!》全新劇場版，以及讓人期待的奇幻、熱血與懸疑作品。
文章目錄
不管你喜歡的是能讓人細細回味的劇情、緊張刺激的戰鬥場面，還是會讓人忍不住一集接著一集追下去的故事，都能在 2027 年找到值得期待的作品！
這次就來整理幾部2027 年值得期待的必看動漫，一起看看有哪些作品要放進追番清單吧！
2027必看動漫推薦 1｜《葬送的芙莉蓮》第三季：黃金鄉篇
預計播出：2027 年 10 月
如果要選一部我最期待的 2027 年動漫，《葬送的芙莉蓮》絕對榜上有名！
有別於一般以戰鬥、冒險為核心的奇幻動畫，《葬送的芙莉蓮》最吸引我的地方，是它用非常溫柔的方式描寫時間、回憶，以及人與人之間的情感。
故事從勇者一行人打倒魔王之後開始，對擁有漫長生命的精靈芙莉蓮來說，人類短暫的一生原本只是時間長河中的一小部分。但隨著勇者欣梅爾的離世，她才慢慢開始理解那些曾經被自己忽略的情感。
明明故事節奏不算特別快，卻總能在一些看似平凡的對話中，帶給觀眾很深的感觸。
而第三季將正式進入備受原作粉絲期待的「黃金鄉篇」，故事將圍繞強大的魔族「黃金鄉的馬哈特」展開。
這次除了更加複雜的魔法對決，相信也會延續作品一直以來對人性、情感與生命的探討。
對我來說，《葬送的芙莉蓮》不只是好看的奇幻動漫，更是一部會讓人隨著人生經歷不同，而有不同感受的作品。
2027必看動漫推薦 2｜《膽大黨》第三季：超自然戰鬥與青春戀愛再升級
預計播出：2027 年，月份未公布
如果喜歡節奏快、畫面有特色，而且劇情永遠讓人猜不到下一步會發生什麼的動漫，那真的不能錯過《膽大黨》！
故事圍繞相信幽靈的綾瀨桃，以及相信外星人的高倉健（厄卡倫）展開。兩人因為對超自然現象抱持不同看法，意外捲入一連串不可思議的事件。
《膽大黨》最厲害的地方，就是能把恐怖、科幻、搞笑、戀愛與熱血戰鬥融合在同一部作品裡，卻完全不會讓人覺得突兀。
前一秒還在緊張刺激地戰鬥，下一秒可能突然出現讓人笑出來的橋段，接著又用角色之間細膩的情感互動，讓觀眾忍不住心動。
第三季也已經確定繼續由 Science SARU 製作，官方公開的前導視覺更出現了一位與宇宙怪獸有關的神祕少女，讓人更加好奇後續劇情。
除了期待全新的敵人與超自然事件，我自己也很想知道小桃與厄卡倫之間的感情會如何發展！
2027必看動漫推薦 3｜《排球少年!! VS 小巨人》：最讓人熱血沸騰的青春故事
預計上映：2027 年，月份未公布
有些動漫就算已經看過很多次，重新打開還是會被感動，而《排球少年!!》對我來說就是這樣的作品。
故事從身材不高、卻擁有驚人彈跳力與排球熱情的日向翔陽開始，描寫他與影山飛雄，以及烏野高中排球隊一步步挑戰強敵、追逐夢想的過程。
比起單純的運動競技，《排球少年!!》更讓人喜歡的是每位角色都有自己的故事。
不只是主角，就連對手球隊的選手，也都有各自的努力、挫折與成長。
2024 年推出的《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》，讓烏野與音駒這場期待已久的對決登上大銀幕。而 2027 年即將推出的全新劇場版《VS 小巨人》，則將聚焦烏野高中與鷗台高中的春高八強賽。
日向也將迎來與另一位被稱為「小巨人」的星海光來正面交鋒的機會。
另外，官方也宣布特別動畫《排球少年!! 怪物們的去向》將於同年推出，描寫梟谷學園與狢坂高中的對決。
光是想到熟悉的角色又能在球場上奔跑，就已經讓人開始期待了！
2027必看動漫推薦 4｜《藥師少女的獨語》第三季：貓貓與壬氏迎接全新挑戰
預計播出：2027 年 4 月，第三季第二部分
喜歡推理、宮廷故事，又帶有一點曖昧感情線的觀眾，一定對《藥師少女的獨語》不陌生。
作品以擁有豐富藥學知識的少女貓貓為主角，描寫她在後宮中運用自己的觀察力與專業知識，破解各種神祕事件。
我一直很喜歡貓貓這個角色，因為她不是傳統需要等待別人拯救的女主角，而是擁有自己的判斷力、專業能力與個性。
尤其她與壬氏之間的互動，明明沒有刻意製造太多浪漫橋段，卻總能讓人忍不住想繼續看下去。
第三季採分割兩部分播出，第一部分已於 2026 年 10 月開播，第二部分則預計在 2027 年 4 月登場。
隨著故事逐漸離開後宮、拓展到更廣闊的世界，貓貓與壬氏也將面臨新的謎團與考驗。
除了原本就精彩的推理元素，我也很期待兩人關係的後續發展！
2027必看動漫推薦 5｜《肌肉魔法使-MASHLE-》第三季：用肌肉打破魔法世界的常識
預計播出：2027 年，月份未公布
如果最近想找一部可以放鬆心情，又充滿熱血戰鬥的動漫，那《肌肉魔法使-MASHLE-》絕對值得加入追番清單。
故事發生在一個以魔法能力決定社會地位的世界，偏偏主角馬修完全不會使用魔法。
但他卻憑藉超乎常人的肌肉力量，直接突破各種看似不可能的挑戰。
這部作品最有趣的地方，就是它明明有非常認真的魔法世界設定，主角卻總是能用最不講道理的方式解決問題！
看似荒謬的劇情背後，其實也有友情、努力與打破偏見的主題。
而第三季已經正式宣布將於 2027 年播出，也讓喜歡馬修一行人的觀眾，終於能期待新的冒險。
如果你喜歡輕鬆搞笑與熱血戰鬥兼具的動畫，這部真的很適合拿來調劑心情！
2027必看動漫推薦 6｜《香格里拉・開拓異境》第三季：遊戲世界的極限挑戰
預計播出：2027 年 1 月 10 日
對喜歡遊戲題材、冒險與戰鬥動畫的人來說，《香格里拉・開拓異境》也是 2027 年很值得關注的續作。
故事主角陽務樂郎是一位熱愛挑戰各種劣質遊戲的玩家，因為累積了大量特殊的遊戲經驗，在接觸高品質 VR 遊戲《香格里拉・開拓異境》後，展現出令人驚豔的操作技巧。
這部動畫的魅力，就是它真的能讓觀眾感受到玩遊戲時的成就感。
從探索未知地圖、挑戰強大的敵人，到與其他玩家組隊合作，每場戰鬥都有不同的策略與驚喜。
第三季將把焦點延伸到全新的 VR 格鬥遊戲《Galaxia Heroes: Chaos》，並描寫主角群參與全球遊戲競賽的故事。
比起一般異世界動畫，這部更強調玩家的操作技巧、戰術判斷，以及遊戲本身的樂趣。
如果本身也是遊戲愛好者，相信會特別有共鳴！
結語｜2027 年的動漫真的太值得期待！
整理完 2027 年的動漫清單，真的覺得明年的追番行程又要排滿了！
從《葬送的芙莉蓮》細膩又富有哲理的奇幻旅程，到《膽大黨》充滿想像力的超自然冒險，再到《排球少年!!》令人熱血沸騰的青春故事，每一部作品都有不同的魅力。
我自己最期待的還是《葬送的芙莉蓮》第三季，尤其是即將動畫化的「黃金鄉篇」，真的很想知道動畫會如何呈現這段精彩的故事。
當然，隨著 2027 年越來越接近，相信還會有更多新番、人氣續作與劇場版陸續公開消息。
你們最期待 2027 年哪一部動漫呢？
也歡迎分享自己心目中的必看作品，看看大家的追番清單有沒有重疊！
精華 FAQ
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文章重點整理了 2027 年多部人氣續作與劇場版，包括《葬送的芙莉蓮》第三季、《膽大黨》第三季、《排球少年!! VS 小巨人》以及《藥師少女的獨語》第三季等作品。
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內容強調 2027 年動漫題材非常多元，從溫柔細膩的奇幻、超自然戰鬥、運動熱血，到宮廷推理與遊戲冒險都有，能滿足不同類型動漫迷的追番需求。
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作者最期待《葬送的芙莉蓮》第三季，特別是即將動畫化的「黃金鄉篇」，因為作品不只奇幻精采，也擅長描寫時間、回憶與人際情感，帶來深刻感受。
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