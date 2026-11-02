2027動漫推薦｜必看新番、人氣續作一次整理！《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》、《排球少年》回歸，動漫迷準備好追番了嗎？

2026-11-02 16:32 White
《葬送的芙莉蓮》第三季：黃金鄉篇2027年10月上線
《葬送的芙莉蓮》第三季：黃金鄉篇2027年10月上線

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2027年多部人氣動漫與劇場版將陸續回歸。
  • 重點二：《芙莉蓮》《膽大黨》《排球少年》最受期待。
  • 重點三：題材涵蓋奇幻、戰鬥、推理與青春熱血。


身為動漫迷，最幸福的事情之一，就是每年都有新的作品可以期待！尤其當自己喜歡的動漫宣布製作續作時，真的會忍不住開始倒數播出日期。

原本以為 2026 年的動漫陣容已經夠精彩，沒想到 2027 年也完全不輸！不只有《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》等人氣動畫回歸，還有《排球少年!!》全新劇場版，以及讓人期待的奇幻、熱血與懸疑作品。

文章目錄

不管你喜歡的是能讓人細細回味的劇情、緊張刺激的戰鬥場面，還是會讓人忍不住一集接著一集追下去的故事，都能在 2027 年找到值得期待的作品！

這次就來整理幾部2027 年值得期待的必看動漫，一起看看有哪些作品要放進追番清單吧！

2027必看動漫推薦 1｜《葬送的芙莉蓮》第三季：黃金鄉篇

預計播出：2027 年 10 月

如果要選一部我最期待的 2027 年動漫，《葬送的芙莉蓮》絕對榜上有名！

有別於一般以戰鬥、冒險為核心的奇幻動畫，《葬送的芙莉蓮》最吸引我的地方，是它用非常溫柔的方式描寫時間、回憶，以及人與人之間的情感。

故事從勇者一行人打倒魔王之後開始，對擁有漫長生命的精靈芙莉蓮來說，人類短暫的一生原本只是時間長河中的一小部分。但隨著勇者欣梅爾的離世，她才慢慢開始理解那些曾經被自己忽略的情感。

明明故事節奏不算特別快，卻總能在一些看似平凡的對話中，帶給觀眾很深的感觸。

而第三季將正式進入備受原作粉絲期待的「黃金鄉篇」，故事將圍繞強大的魔族「黃金鄉的馬哈特」展開。

這次除了更加複雜的魔法對決，相信也會延續作品一直以來對人性、情感與生命的探討。

對我來說，《葬送的芙莉蓮》不只是好看的奇幻動漫，更是一部會讓人隨著人生經歷不同，而有不同感受的作品。

2027必看動漫推薦 2｜《膽大黨》第三季：超自然戰鬥與青春戀愛再升級

動畫《膽大黨》釋出首波視覺圖和首波宣傳影片《DAN DA DAN》 - 巴哈姆特
《膽大黨》首波視覺圖

預計播出：2027 年，月份未公布

如果喜歡節奏快、畫面有特色，而且劇情永遠讓人猜不到下一步會發生什麼的動漫，那真的不能錯過《膽大黨》！

故事圍繞相信幽靈的綾瀨桃，以及相信外星人的高倉健（厄卡倫）展開。兩人因為對超自然現象抱持不同看法，意外捲入一連串不可思議的事件。

《膽大黨》最厲害的地方，就是能把恐怖、科幻、搞笑、戀愛與熱血戰鬥融合在同一部作品裡，卻完全不會讓人覺得突兀。

前一秒還在緊張刺激地戰鬥，下一秒可能突然出現讓人笑出來的橋段，接著又用角色之間細膩的情感互動，讓觀眾忍不住心動。

第三季也已經確定繼續由 Science SARU 製作，官方公開的前導視覺更出現了一位與宇宙怪獸有關的神祕少女，讓人更加好奇後續劇情。

除了期待全新的敵人與超自然事件，我自己也很想知道小桃與厄卡倫之間的感情會如何發展！

2027必看動漫推薦 3｜《排球少年!! VS 小巨人》：最讓人熱血沸騰的青春故事

排球少年！！ VS 小巨人》劇場版&特別動畫全新情報正式公開！
《排球少年！！ VS 小巨人》劇場版&特別動畫全新情報正式公開！

預計上映：2027 年，月份未公布

有些動漫就算已經看過很多次，重新打開還是會被感動，而《排球少年!!》對我來說就是這樣的作品。

故事從身材不高、卻擁有驚人彈跳力與排球熱情的日向翔陽開始，描寫他與影山飛雄，以及烏野高中排球隊一步步挑戰強敵、追逐夢想的過程。

比起單純的運動競技，《排球少年!!》更讓人喜歡的是每位角色都有自己的故事。

不只是主角，就連對手球隊的選手，也都有各自的努力、挫折與成長。

2024 年推出的《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》，讓烏野與音駒這場期待已久的對決登上大銀幕。而 2027 年即將推出的全新劇場版《VS 小巨人》，則將聚焦烏野高中與鷗台高中的春高八強賽。

日向也將迎來與另一位被稱為「小巨人」的星海光來正面交鋒的機會。

另外，官方也宣布特別動畫《排球少年!! 怪物們的去向》將於同年推出，描寫梟谷學園與狢坂高中的對決。

光是想到熟悉的角色又能在球場上奔跑，就已經讓人開始期待了！

2027必看動漫推薦 4｜《藥師少女的獨語》第三季：貓貓與壬氏迎接全新挑戰

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《藥師少女的獨語》

預計播出：2027 年 4 月，第三季第二部分

喜歡推理、宮廷故事，又帶有一點曖昧感情線的觀眾，一定對《藥師少女的獨語》不陌生。

作品以擁有豐富藥學知識的少女貓貓為主角，描寫她在後宮中運用自己的觀察力與專業知識，破解各種神祕事件。

我一直很喜歡貓貓這個角色，因為她不是傳統需要等待別人拯救的女主角，而是擁有自己的判斷力、專業能力與個性。

尤其她與壬氏之間的互動，明明沒有刻意製造太多浪漫橋段，卻總能讓人忍不住想繼續看下去。

第三季採分割兩部分播出，第一部分已於 2026 年 10 月開播，第二部分則預計在 2027 年 4 月登場。

隨著故事逐漸離開後宮、拓展到更廣闊的世界，貓貓與壬氏也將面臨新的謎團與考驗。

除了原本就精彩的推理元素，我也很期待兩人關係的後續發展！

2027必看動漫推薦 5｜《肌肉魔法使-MASHLE-》第三季：用肌肉打破魔法世界的常識

<a class=肌肉魔法使-MASHLE- 》第三季電視動畫前導視覺圖和特報影片公開2027 年開播《マッシュル-MASHLE- 三魔対争神覚者最終試験編》 - 巴哈姆特" src="https://p2.bahamut.com.tw/B/2KU/85/6de246534b3169aac6efcbb22f1wx5t5.JPG">
《肌肉魔法使-MASHLE-》第三季

預計播出：2027 年，月份未公布

如果最近想找一部可以放鬆心情，又充滿熱血戰鬥的動漫，那《肌肉魔法使-MASHLE-》絕對值得加入追番清單。

故事發生在一個以魔法能力決定社會地位的世界，偏偏主角馬修完全不會使用魔法。

但他卻憑藉超乎常人的肌肉力量，直接突破各種看似不可能的挑戰。

這部作品最有趣的地方，就是它明明有非常認真的魔法世界設定，主角卻總是能用最不講道理的方式解決問題！

看似荒謬的劇情背後，其實也有友情、努力與打破偏見的主題。

而第三季已經正式宣布將於 2027 年播出，也讓喜歡馬修一行人的觀眾，終於能期待新的冒險。

如果你喜歡輕鬆搞笑與熱血戰鬥兼具的動畫，這部真的很適合拿來調劑心情！

2027必看動漫推薦 6｜《香格里拉・開拓異境》第三季：遊戲世界的極限挑戰

情報】動畫《香格里拉・開拓異境第三季》視覺圖公開，2027年1月放送@香格里拉・開拓異境～糞作獵手挑戰神作～ 哈啦板- 巴哈姆特
《香格里拉・開拓異境第三季》視覺圖公開，2027年1月放送

預計播出：2027 年 1 月 10 日

對喜歡遊戲題材、冒險與戰鬥動畫的人來說，《香格里拉・開拓異境》也是 2027 年很值得關注的續作。

故事主角陽務樂郎是一位熱愛挑戰各種劣質遊戲的玩家，因為累積了大量特殊的遊戲經驗，在接觸高品質 VR 遊戲《香格里拉・開拓異境》後，展現出令人驚豔的操作技巧。

這部動畫的魅力，就是它真的能讓觀眾感受到玩遊戲時的成就感。

從探索未知地圖、挑戰強大的敵人，到與其他玩家組隊合作，每場戰鬥都有不同的策略與驚喜。

第三季將把焦點延伸到全新的 VR 格鬥遊戲《Galaxia Heroes: Chaos》，並描寫主角群參與全球遊戲競賽的故事。

比起一般異世界動畫，這部更強調玩家的操作技巧、戰術判斷，以及遊戲本身的樂趣。

如果本身也是遊戲愛好者，相信會特別有共鳴！

結語｜2027 年的動漫真的太值得期待！

整理完 2027 年的動漫清單，真的覺得明年的追番行程又要排滿了！

從《葬送的芙莉蓮》細膩又富有哲理的奇幻旅程，到《膽大黨》充滿想像力的超自然冒險，再到《排球少年!!》令人熱血沸騰的青春故事，每一部作品都有不同的魅力。

我自己最期待的還是《葬送的芙莉蓮》第三季，尤其是即將動畫化的「黃金鄉篇」，真的很想知道動畫會如何呈現這段精彩的故事。

當然，隨著 2027 年越來越接近，相信還會有更多新番、人氣續作與劇場版陸續公開消息。

你們最期待 2027 年哪一部動漫呢？

也歡迎分享自己心目中的必看作品，看看大家的追番清單有沒有重疊！

精華 FAQ

  • 文章重點整理了 2027 年多部人氣續作與劇場版，包括《葬送的芙莉蓮》第三季、《膽大黨》第三季、《排球少年!! VS 小巨人》以及《藥師少女的獨語》第三季等作品。

  • 內容強調 2027 年動漫題材非常多元，從溫柔細膩的奇幻、超自然戰鬥、運動熱血，到宮廷推理與遊戲冒險都有，能滿足不同類型動漫迷的追番需求。

  • 作者最期待《葬送的芙莉蓮》第三季，特別是即將動畫化的「黃金鄉篇」，因為作品不只奇幻精采，也擅長描寫時間、回憶與人際情感，帶來深刻感受。

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「用數據說話的內容創作者，用創意解決問題的Marketing Planner」 ✍️ 數位策略・內容行銷・社群經營 📍合作經歷橫跨品牌、平台與媒體專欄 工作邀約:a280847475@gmail.com

#排球少年 #動漫續作 #肌肉魔法使 #葬送的芙莉蓮 #藥師少女的獨語

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
圖片來源：萬家福、康是美

史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

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11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
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圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
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萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
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萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

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英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣
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楊洋終於回歸現偶！《等風熱吻你》6大看點，禁慾法醫愛上頂流女星 陳都靈《左耳》11年後再續前緣

2026-11-01 10:41 女子漾／編輯張念慈
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋終於回歸現代愛情劇！繼《凡人修仙傳》化身修仙者韓立後，這次在新劇《等風熱吻你》中挑戰「清冷偏執天才法醫」，搭檔陳都靈飾演的頂流女明星，上演分手多年後再度相愛的破鏡重圓故事。女子漾整理《等風熱吻你》6大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，喜歡久別重逢、極致拉扯愛情劇的觀眾可以先收藏！

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文章目錄

《等風熱吻你》看點1. 楊洋挑戰偏執天才法醫，禁慾系男神回歸

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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楊洋這次飾演的男主角「許星純」，是一名外表清冷、工作能力出眾的天才法醫。平時冷靜寡言，面對案件總能保持理性，偏偏遇到前女友付雪梨，所有自制力似乎都開始動搖。

許星純最吸引人的地方，就是他表面上看似對什麼都不在乎，內心卻對愛情有著強烈執著。年少時的分手成為他始終難以放下的心結，即使多年後再度相遇，也無法輕易將對方當成陌生人。繼《凡人修仙傳》裡沉穩謹慎的韓立後，楊洋這次將挑戰更複雜的情感戲，光是角色設定就讓不少喜歡高冷男主的劇迷期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點2. 陳都靈化身頂流女星，明豔張揚女主超有反差

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

陳都靈飾演的女主角「付雪梨」，是一名站在鎂光燈下的頂流女明星，擁有亮眼外型與成功事業，個性張揚、直率，看似什麼都不怕，內心卻藏著不願輕易示人的敏感與脆弱。

與許星純的冷靜克制相比，付雪梨在感情上更直接，也有自己的驕傲。即使多年後再次遇見舊愛，她也不願輕易低頭。這種「清冷法醫×明豔女明星」的反差設定，讓兩人每次交鋒都充滿火花，也讓陳都靈有機會展現不同於過往古裝角色的現代都會魅力。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點3. 六年後破鏡重圓，前任重逢上演極致拉扯

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純與付雪梨的愛情展開。兩人在年少時相識相戀，曾經是彼此最親密的人，卻因性格差異與現實問題，最終遺憾分手。

六年後，許星純成為專業法醫，付雪梨則成為備受矚目的女明星。原本以為早已放下彼此，沒想到命運又讓兩人重新相遇。面對曾經深愛、如今卻充滿距離感的前任，兩人一邊試探、一邊隱藏真心，明明還在意對方，卻又不願率先承認。

比起一路甜到底的愛情劇，《等風熱吻你》更著重成年男女面對過往傷害、重新建立信任的過程。究竟當年的誤會能否解開？兩人又是否有勇氣重新開始？成為全劇最讓人期待的感情主線。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
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《等風熱吻你》看點4. 《左耳》CP時隔11年再合作，青春回憶殺太驚喜

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

楊洋與陳都靈再度合作，堪稱《等風熱吻你》最具話題性的亮點之一！兩人曾在2015年電影《左耳》中分別飾演「許弋」與「李珥」，當年青澀的校園戀愛故事，至今仍是不少觀眾的青春回憶。

時隔11年，兩人從青春電影走向成年愛情劇，角色也有了截然不同的變化。楊洋從當年的校園男神，變身冷靜偏執的法醫；陳都靈則從清純乖巧的少女，挑戰個性張揚的頂流女明星。這次再度同框，兩人能否擦出新的CP火花，也成為劇迷關注焦點。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點5. 《偷偷藏不住》、《難哄》導演聯手，打造成年虐戀

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》的幕後製作陣容同樣值得期待！由曾執導《偷偷藏不住》的李青蓉，以及執導《難哄》的瞿友寧聯手掌鏡，兩位擅長描繪細膩情感的導演，這次將共同打造一段充滿遺憾與拉扯的成年愛情。

《偷偷藏不住》以青春暗戀的甜蜜氛圍受到關注，《難哄》則將久別重逢、原生家庭傷痛與雙向救贖融入愛情故事。如今《等風熱吻你》同樣具有破鏡重圓設定，男女主角更帶著複雜的過去重新相遇，導演如何呈現兩人之間的情緒張力，也讓劇迷格外期待。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

《等風熱吻你》看點6. 五月天〈終於結束的起點〉成先行曲，虐戀氛圍拉滿

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

除了男女主角與製作班底，《等風熱吻你》也在官宣時同步公開宣傳先行曲，由五月天演唱的〈終於結束的起點〉為故事增添濃厚的情感氛圍。

這首歌原本收錄於五月天2016年發行的專輯《自傳》，由阿信作詞、作曲，以感情結束後的心境為主題。如今歌曲搭配《等風熱吻你》的破鏡重圓故事，格外呼應許星純與付雪梨從相愛、分離，到多年後重新面對彼此的情感歷程。

《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博
《等風熱吻你》劇照。圖片來源：微博

#楊洋 #陳都靈 #等風熱吻你 #凡人修仙傳

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網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

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TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

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TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

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TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

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TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

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TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

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