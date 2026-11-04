2026-11-04 09:32 女子漾／編輯張念慈
楊洋、陳都靈睽違11年再續前緣！《等風熱吻你》6年虐戀，男神陣容太豪華、《嫁金釵》毛林林也傳參演
陸劇男神楊洋終於要回歸現代偶像劇了！繼2023年《我的人間煙火》後，楊洋傳出將攜手陳都靈主演新劇《等風熱吻你》，兩人繼2015年電影《左耳》後，睽違11年再度合作，上演「高冷法醫愛上頂流女明星」的破鏡重圓戀情。更讓劇迷期待的是，新劇傳出由《難哄》導演瞿友寧與《偷偷藏不住》導演李青蓉聯手執導，還集結喬振宇、徐正溪、毛林林等實力派演員助陣，消息曝光後引發關注！
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楊洋、陳都靈睽違11年二搭！《左耳》青澀CP再續前緣
楊洋與陳都靈早在2015年電影《左耳》就曾合作，當年兩人都還帶著青澀氣息，如今各自在演藝圈闖出成績，時隔11年傳出再度搭檔，也讓不少粉絲期待兩人擦出全新火花。
楊洋近年接連主演《凡人修仙傳》、《雨霖鈴》等作品，這次若確定接演《等風熱吻你》，將是他繼2023年《我的人間煙火》後，睽違3年再度挑戰現代愛情劇。陳都靈則憑藉《長月燼明》、《雁回時》等作品累積人氣，兩人再度合作的消息，成為新劇最受矚目的話題之一。
《等風熱吻你》劇情曝光！禁慾法醫愛上頂流女明星
《等風熱吻你》改編自作家唧唧的貓同名小說，故事圍繞性格張揚的女明星「付雪梨」與外表冷淡的法醫「許星純」展開。兩人年少時曾有過一段轟轟烈烈的戀情，卻因誤會與現實阻礙走向分手。六年後再度相遇，付雪梨已成為光芒四射的頂流女星，許星純則成為冷靜理性的法醫。看似早已放下過去的兩人，其實始終無法忘記彼此。
隨著重逢後的相處，過往未解的心結逐漸浮現，兩人也在互相試探與拉扯中，再次被彼此吸引。高冷禁慾男主角遇上明豔直球女明星，加上久別重逢、破鏡重圓等經典愛情元素，讓原著改編消息備受期待。
《難哄》《偷偷藏不住》雙導演傳聯手！甜寵劇迷期待值拉滿
除了男女主角備受關注，《等風熱吻你》的幕後製作陣容也相當吸睛。據陸媒報導，新劇傳出將由台灣導演瞿友寧與李青蓉共同執導。瞿友寧曾執導《難哄》，李青蓉則執導《偷偷藏不住》，兩部作品皆改編自人氣愛情小說，擁有不少忠實劇迷。
若雙導演合作消息成真，《等風熱吻你》也將成為兩人攜手打造的另一部現代愛情劇。原著中充滿情感拉扯的重逢戀情，如何透過鏡頭呈現男女主角之間的曖昧張力，也成為外界關注焦點。
《等風熱吻你》配角陣容太豪華！喬振宇、徐正溪、嚴寬傳加盟
《等風熱吻你》不只男女主角話題十足，網傳配角名單更集結多位古裝男神，包括喬振宇、徐正溪、嚴寬、王祖一等人。其中，喬振宇近期在《美人余》飾演心機深沉的狄立人，將反派角色的算計與野心詮釋得相當鮮明；徐正溪則在《玉簟秋》飾演金仲方，憑藉成熟穩重的氣質吸引觀眾目光。
此外，曾在《逐玉》演出的嚴寬，以及《一甌春》演員王祖一，也出現在網傳參演名單中。若這批男神確定同框，光是演員陣容就足以讓不少劇迷期待。
《嫁金釵》毛林林也傳參演！程瀟加入增添看點
女配角方面，近期因《嫁金釵》受到關注的毛林林，也傳出將加入《等風熱吻你》。毛林林在《嫁金釵》中飾演田曦薇的母親，劇中因女兒遭人掉包而被迫分離多年，母女重逢後的情感戲成為觀眾討論焦點。這次傳出參演現代愛情劇，也讓人好奇她將挑戰什麼樣的新角色。
另一位受到關注的女演員則是程瀟，過去曾演出《大夢歸離》、《玉茗茶骨》等作品。隨著多位熟面孔陸續出現在網傳名單中，《等風熱吻你》的選角消息持續受到關注。
楊洋西裝眼鏡造型曝光！陳都靈紅色玫瑰禮服超驚豔
除了劇情與卡司，楊洋、陳都靈近日流傳的首波造型照也掀起話題。楊洋身穿淺藍色襯衫搭配黑色西裝，戴上銀框眼鏡，整體造型充滿成熟冷冽的氣質，與原著中高冷法醫許星純的形象頗為契合。
陳都靈則以一襲紅色玫瑰立體裝飾禮服亮相，搭配黑色腰帶勾勒腰身，展現明豔又優雅的女明星氣場。兩人的造型一冷一熱，也讓粉絲更加期待正式劇照與同框畫面。
目前《等風熱吻你》實際上線日期，仍有待劇組正式公布。不過，光是楊洋、陳都靈睽違11年的合作話題，加上原著的六年重逢虐戀設定，就已讓這部新劇成為備受關注的待播陸劇之一。