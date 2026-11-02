2026-11-02 16:12 女子漾／編輯王廷羽
Netflix 11月8部必追！霍建華、楊謹華《急診室的奇蹟》必追，《黑鴿2》強勢回歸
2026年11月Netflix片單精彩登場！霍建華、楊謹華主演《急診室的奇蹟》，揭開急診室生死救援內幕；李滄東新作《假如愛有如果》探討婚姻與慾望；《餘命一年買男人》則講述40歲女子花72萬日圓「買男人」的奇妙故事。此外，《黑鴿》第2季、《魔鬼的計謀》第3季也強勢回歸！女子漾整理8部Netflix 11月必看影劇，上線日期、劇情亮點一次看！
文章目錄
Netflix 11月片單推薦1.《急診室的奇蹟》
上線日期：2026年11月12日
霍建華、楊謹華強強聯手！《急診室的奇蹟》由《火神的眼淚》主創團隊再度打造醫療職人劇，集結蔡凡熙、詹子萱、彭千祐等演員，聚焦急診室的生死救援、醫療倫理與醫院權力鬥爭。劇中霍建華飾演急診醫學部副主任，楊謹華則化身資深主治醫師，帶領年輕住院醫師面對一場場攸關性命的挑戰。
《急診室的奇蹟》劇情簡介
央大醫院急診醫學部副主任周承俊（霍建華 飾）決定錄取成績平平的醫學系畢業生林耿明（蔡凡熙 飾），讓他與優秀的同期住院醫師唐希（詹子萱 飾）、江東彥（彭千祐 飾）一起加入急診團隊。在何宇華（楊謹華 飾）的帶領下，三人必須面對接連不斷的醫療危機、艱難的倫理抉擇，以及院內複雜的權力角力。
Netflix 11月片單推薦2.《假如愛有如果》
上線日期：2026年11月6日
韓國名導李滄東繼《燃燒烈愛》後推出新作！《假如愛有如果》集結全道嬿、薛景求、趙寅成、曹汝貞等實力派演員，以兩對社會階級懸殊的夫妻為主角，探討婚姻、慾望與人性的複雜關係。原本出於善意的關懷，隨著兩個家庭越走越近，竟逐漸演變成難以控制的情感糾葛。
《假如愛有如果》劇情簡介
浩錫因罷工失敗而失業，家庭生計全由妻子美玉苦撐。紀錄片導演藝智被浩錫的處境打動，希望透過影像替弱勢者發聲，並與丈夫尚佑邀請這對夫妻共度夏日假期。然而，隨著四人逐漸熟悉，原本看似單純的關懷開始摻雜慾望，讓兩段婚姻面臨意想不到的考驗。
Netflix 11月片單推薦3.《餘命一年買男人》
上線日期：2026年11月5日
40歲單身女子得知自己只剩一年可活，竟花72萬日圓「買男人」！《餘命一年買男人》由柴崎幸、赤楚衛二主演，以顛覆傳統愛情電影的設定，帶來一段充滿反轉的大人系灰姑娘故事。當一個習慣節省、認為戀愛不值得投資的女人，突然決定為自己任性一次，人生又會發生什麼改變？
《餘命一年買男人》劇情簡介
40歲的片倉唯向來精打細算，認為戀愛、婚姻都是不划算的投資，卻在一次免費癌症篩檢後，得知自己只剩一年生命。面對噩耗，她意外感到解脫，決定不再拚命存錢。此時，身世複雜的粉紅髮牛郎瀨名向她借錢，她竟提出用72萬日圓「買下」對方的驚人決定，兩人的奇妙關係就此展開。
Netflix 11月片單推薦4.《黑鴿》第2季
上線日期：2026年11月5日
綺拉奈特莉主演的諜報驚悚影集《黑鴿》第2季回歸！首季以間諜、暗殺與政治陰謀交織的劇情吸引觀眾，新一季危機再度升級。綺拉奈特莉飾演的海倫持續替神祕組織「黑鴿」提供國家機密，隨著丈夫即將接任首相，她的雙面人生也變得更加危險。
《黑鴿》第2季劇情簡介
經歷前一季的聖誕節悲劇後，海倫仍暗中替「黑鴿」執行任務，卻因組織內部權力鬥爭陷入危機。她再次與好友、前職業殺手山姆（班維蕭 飾）合作追查真相，沒想到過往的祕密與宿敵接連浮現。當忠誠與信任逐漸瓦解，兩人必須付出更大的代價，才能守護自己在乎的人。
Netflix 11月片單推薦5.《魔鬼的計謀》第3季
上線日期：2026年11月10日
韓國燒腦實境秀《魔鬼的計謀》第3季強勢回歸！新一季集結16位來自不同領域的高智商玩家，透過策略遊戲、心理攻防與團隊合作爭奪最終勝利。這次更安排過往的傳奇玩家與新血同場較量，究竟誰能在充滿背叛與算計的遊戲中笑到最後？
《魔鬼的計謀》第3季節目簡介
16位聰明玩家齊聚一堂，賭上金錢與自尊，展開一場高強度智力生存戰。節目以更宏大的舞台與難以預測的遊戲規則，考驗參賽者的推理能力、談判技巧及人際關係。隨著聯盟不斷改變，每個決定都可能影響最終結果，只有一人能成為贏家。
Netflix 11月片單推薦6.《青春共體》
上線日期：2026年11月11日
喜歡校園懸疑、靈異驚悚題材的觀眾別錯過！《青春共體》將故事設定在一所天主教女子學校，原本平凡的舞蹈隊入隊儀式，竟意外引發一連串詭異現象。少女們開始看見難以解釋的幻象，整座小鎮也逐漸陷入恐慌，青春期的慾望、宗教禁忌與超自然力量交織，營造令人不安的氛圍。
《青春共體》劇情簡介
萬聖節當晚，一群女學生參加舞蹈隊入隊儀式，沒想到活動突然失控，讓她們開始經歷詭異的異象。隨著事件持續擴大，少女們逐漸被罪惡感、壓抑的慾望與鬼魅幻影吞噬，原本平靜的小鎮也陷入集體歇斯底里。究竟這一切源自超自然力量，還是另有隱情？
Netflix 11月片單推薦7.《心鄉迷蹤》
上線日期：2026年11月13日
奧斯卡影后潔西卡雀絲坦主演懸疑影集《心鄉迷蹤》！她飾演一位昔日紅極一時的鄉村樂歌手，因為姪女突然失蹤，被迫結束隱居生活，重返熟悉卻又陌生的音樂圈。隨著調查深入，她逐漸發現光鮮亮麗的鄉村樂壇背後，竟藏著不為人知的黑暗祕密。
《心鄉迷蹤》劇情簡介
曾經叱吒鄉村樂壇的米絲蒂瓊斯，在星途看俏的姪女離奇失蹤後，決定返回納許維爾尋找真相。然而，調查過程不僅迫使她重新面對自己的過去，更逐步揭露音樂產業背後的複雜人際關係與陰暗面。在這座看似充滿夢想的城市裡，每個人似乎都隱藏著祕密。
Netflix 11月片單推薦8.《守護你，遇見愛》
上線日期：2026年11月18日
年底想看甜甜的愛情電影，就選這部！《守護你，遇見愛》結合保鑣戀愛、假扮情侶與聖誕節元素，由莉頓梅斯特、傑瑞帕達里基主演。原本只是為了順利完成工作而假裝相愛，沒想到兩人竟在相處過程中逐漸動心，充滿浪漫喜劇最讓人心動的曖昧橋段。
《守護你，遇見愛》劇情簡介
一名務實幹練的保鑣接下任務，護送知名演員前往蒙大拿州的一座牧場共度聖誕假期。為了順利完成行程，兩人決定假扮情侶，卻在朝夕相處下逐漸產生真正的感情。隨著隱藏的祕密接連曝光，這場原本只是逢場作戲的戀愛，也迎來意想不到的發展。
精華 FAQ
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最受矚目的台劇是11月12日上線的《急診室的奇蹟》，由霍建華、楊謹華主演，並由《火神的眼淚》主創團隊打造，聚焦急診室救援、醫療倫理與院內權力角力。
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片單中包括11月5日上線的《黑鴿》第2季，以及11月10日回歸的《魔鬼的計謀》第3季，前者延續諜報陰謀，後者則以16位高智商玩家展開燒腦競賽。
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除了醫療與諜報，還有李滄東新作《假如愛有如果》、奇幻愛情片《餘命一年買男人》、校園靈異片《青春共體》與浪漫喜劇《守護你，遇見愛》，題材相當豐富。
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