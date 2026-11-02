2026-11-02 15:56 女子漾／編輯ANDREA
「上古許瑋甯」席曼寧激吻林煒爆紅！63歲單身超狂現況曝光...關於她的5件事
最近Threads上瘋傳一段29年前的老台劇片段，男女主角在瀑布下濕身激吻、甚至大尺度「觸診乳癌」，讓全網直呼「以前的劇也太敢拍」！不僅男主角林煒被封為「上古許光漢」，擁有深邃混血五官的女主角席曼寧，更是被網友大讚根本是「上古時代的許瑋甯」！究竟這位昔日以「花系列」惡女走紅、擁有超兇火辣身材的女神，現在過得如何？今天就一起來盤點席曼寧再度爆紅的原因，以及關於她的5件超狂事蹟！
最近爆紅的原因：超前衛大尺度台劇與「台灣第一美胸」
近日網友挖出席曼寧過去與林煒主演的戲劇《我永遠愛你》，劇中她發現自己罹患乳癌，竟在與林煒恩愛時要求對方幫忙「觸診」，兩人在瀑布下親密擁吻，林煒更動情大喊「妳的胸部好美！」激情指數破表。除此之外，網友更挖出她早年在綜藝節目上，穿著深V性感空姐裝、在綜藝大哥張菲面前彎腰「倒奶」問要喝什麼的超兇畫面，這份極致性感立刻在兩岸三地掀起暴動，也讓她再度成為話題焦點。
關於席曼寧的5件事：
1. 「花系列」惡女專門戶，深邃混血臉龐美翻
擁有荷蘭血統的席曼寧，年輕時的美貌極具侵略性，立體輪廓與絕佳氣質讓她成為當年《花系列》的御用「惡女」。雖然經常在劇中使壞，但那一顰一笑依然迷倒無數觀眾，如今被網友封為「上古許瑋甯」絕對當之無愧！
2. 21歲買房投資，霸氣實現「財富自由」
別以為女神只會演戲，她的理財頭腦更是驚人！席曼寧早在21歲時，就憑藉精準眼光在民生社區買下第一間3層樓店面兼住宅。她透露自己的致富秘訣是「每10年賣一間房」，原本手握4間房產的她，賣掉3間後剩下的積蓄足以讓她無憂無慮生活40年，現在只留一間淡水的房子自住，徹底實現財富自由。
3. 堅持不婚不生，奉勸女人「偷存錢別讓老公知道」
今年63歲的席曼寧至今未婚，交過許多男友卻從未嚮往婚姻。因為家裡有5個小孩，她從小看父母帶孩子覺得太累，不願被家庭束縛犧牲自由。她曾霸氣吐露金句：「男人是麻煩」，甚至在分享財務自由的重要性時直言：「偷存錢千萬別讓老公知道」，超前衛的思想讓許多現代女性都深感佩服。
4. 洗盡鉛華，淡出螢光幕化身慈濟師姐
曾經在演藝圈呼風喚雨的她，因為常年拍戲弄壞身體，近年已完全淡出演藝圈，將生活重心轉往慈濟當志工與修習佛法。她不僅負責導覽介紹上人志業，連煮飯、掃廁所、擦地板等工作都親力親為，平時沒事就喝咖啡放空、打坐，享受簡單又逍遙的下半輩子。
5. 大愛無私！規劃身後遺產全數捐出
席曼寧目前每個月要支出12萬元照顧八旬父母，但她早已對生死與財富看得很開。她坦言，在盡完奉養父母的孝道後，已經打定主意未來會將名下剩餘的所有財產全數捐給慈濟做公益。將小愛化為大愛，灑脫又豁達的人生觀令人動容。
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