2026-11-02 15:32 女子漾／編輯ANDREA
2026「脆友」最愛陸劇TOP7！《蘭香如故》譚松韻大女主逆襲太爽，這部N刷也不膩
最近在threads（脆）上的陸劇討論度簡直要沸騰啦！除了一大波熱播中的爆款神劇，還有不少讓脆友們N刷出不去、瘋狂安利的寶藏好劇。這回為大家整理了「2026脆友最愛陸劇TOP7」，包含譚松韻與劉學義強強聯手的《蘭香如故》、丁禹兮霸氣護妻的《花開錦繡》，還有武俠口碑神作《蓮花樓》也憑藉超強長尾效應強勢霸榜！快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！
推薦陸劇1. 蘭香如故
主演：譚松韻、劉學義
脆友們狂推的《蘭香如故》絕對是2026古裝劇的超級黑馬！譚松韻飾演遭逢滅門慘案的大學士府千金沈嘉蘭，化名「許蘭香」以丫鬟身分進入林府，憑藉傲骨與智慧步步為營，最後與劉學義飾演的林錦岐解開退婚誤會並結為夫妻。網友大讚這部劇「女主智商全程在線，不靠男人靠自己」，看譚松韻從小丫鬟逆襲成為當家主母，還替家族洗刷冤屈，劇情緊湊爽度破表！兩人的宿命感與極致的智性戀更是好嗑到不行，讓人一追就停不下來！
推薦陸劇2. 逐玉
主演：張凌赫、田曦薇
誰能抗拒天生神力的屠戶女與傲嬌侯爺的超香設定！《逐玉》改編自人氣小說《侯夫人與殺豬刀》，田曦薇一改甜妹形象，飾演性格潑辣堅韌的殺豬女樊長玉，為保家業與張凌赫飾演的落難武安侯謝征契約假結婚。脆友最愛看兩人從市井假夫妻到後來奔赴戰場的情感堆疊。田曦薇後期更成長為獲封「簪花將軍」的帥氣女將，帥氣度滿分，搭配張凌赫溫柔隱忍又暗中腹黑復仇的氣質，這對高顏值CP的化學反應讓網友直呼「這部絕對是今年必追古裝」！
推薦陸劇3. 入青雲
主演：侯明昊、盧昱曉
仙俠粉絕對不能錯過這部極具創新的《入青雲》！侯明昊飾演罪囚出身、充滿野心的極星淵鬥者紀伯宰，而盧昱曉則飾演中毒後化身舞姬潛伏的堯光山女戰神明意。兩人不僅要互相隱藏真實身分「披馬甲」談戀愛，在試探與交鋒中鬥智鬥心，更從互相算計的對手變成並肩作戰的靈魂伴侶。脆友大讚《入青雲》的打戲與特效極具東方美學，雙強設定與相愛相殺的拉扯感真的讓人欲罷不能，完全是今年仙俠劇的顏值與演技天花板！
推薦陸劇4. 花開錦繡
主演：丁禹兮、鄧恩熙
《花開錦繡》由丁禹兮搭檔鄧恩熙，上演一場刺激的古代公路逃亡愛情！鄧恩熙飾演被設局陷害私通的名門千金傅庭芸，絕望中遇上丁禹兮飾演的底層私鹽販子趙凌，兩人結成利益同盟假扮夫妻，一路向西北逃亡。脆友們最愛這部劇「在生死邊緣瘋狂試探」的刺激感，丁禹兮的草莽痞帥感魅力爆棚，與鄧恩熙在逆境中相互扶持、最終輔佐男主躋身朝堂的雙向奔赴，充滿打破封建階級的爽感，被封為「2026最好看的亂世傳奇」！
推薦陸劇5. 早春晴朗
主演：井柏然、孫千
現代職場情感劇《早春晴朗》上線後火速霸榜，更在Netflix全球熱門節目排名創下超高收視紀錄！井柏然飾演毒舌冷酷的廣告創意鬼才欒念，與孫千飾演的北漂職場新人尚之桃展開長達六年的隱秘地下戀情。這部劇真實刻畫了高壓職場與北漂族的辛酸，感情線更是極限拉扯。脆友評價：「這根本是成年人必看的職場愛情教科書！」看兩人從地下戀、分手，到多年後重逢展開追妻之路，情感細膩且極具共鳴。
推薦陸劇6. 蜜語紀
主演：鍾漢良、朱珠
「凍齡男神」鍾漢良搭檔氣質女神朱珠，這對熟齡CP一出場就自帶高級感！《蜜語紀》講述朱珠飾演的家庭主婦許蜜語在遭遇丈夫婚外情背叛後，毅然從酒店底層清潔員做起，一路逆襲成大堂經理與銷售精英，並與鍾漢良飾演的酒店總經理紀封展開成熟理性的職場戀情。脆友表示看朱珠手撕渣男與綠茶真的太解氣，而鍾漢良在劇中默默守護、霸氣護妻的模樣更是蘇到骨子裡！絕對是今年必看的熟齡女性成長爽劇。
推薦陸劇7. 蓮花樓
主演：成毅、曾舜晞
雖然是2023年播出的劇，但《蓮花樓》至今仍是Threads上網友狂推的「人生必看神作」！成毅飾演的李蓮花，從天下第一的李相夷變成放下一切的遊醫，與曾舜晞飾演的方多病聯手屢破奇案。不僅武打戲行雲流水，懸疑推理的劇情更是一絕。許多脆友表示「每到劇荒就想重刷《蓮花樓》」、「成毅的李蓮花是永遠的白月光」，這種驚人的長尾魅力，讓它無懸念登上2026的最愛榜單！
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