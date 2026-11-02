2026-11-02 14:53 女子漾／編輯黃冠婷
上古許光漢、許瑋甯都找到了！林煒、席曼寧30年前神顏翻紅，激吻片瘋傳
Threads最近掀起一波「上古男神」考古熱潮！57歲資深演員林煒因近30年前的台劇片段意外翻紅，濃眉大眼、斯文氣質與靦腆笑容，讓年輕網友驚呼神似許光漢，直接封他為「上古許光漢」。更讓人意外的是，他當年在《我永遠愛你》與席曼寧的激情吻戲，如今看來依舊火辣，連女主角也被封為「上古許瑋甯」。面對突如其來的爆紅，林煒本人也親自回應，還笑說要回去查家譜！
57歲林煒是誰？昔日「花系列」男神帥到現在
林煒1989年被知名製作人周遊發掘，憑藉俊秀五官與高挑身材走紅，成為90年代台灣「花系列」電視劇的代表性男星，曾演出《青蓮花》、《七夕花》、《女人花》等作品。
近期有網友在Threads翻出林煒年輕時的戲劇畫面，發現他戴上眼鏡、露出靦腆笑容的模樣，竟與許光漢有幾分神似。除了高顏值引發討論，當年的復古穿搭與斯文氣質，也讓不少年輕觀眾重新認識這位昔日台劇男神。
30年前吻戲太火辣！林煒、席曼寧雙雙翻紅
這波考古熱潮也讓1997年播出的《我永遠愛你》重新受到關注。劇中林煒與席曼寧有不少情感糾葛，兩人在校園擁吻、瀑布下親密互動的畫面被網友翻出，讓年輕觀眾驚訝當年台劇的拍攝尺度。
而與林煒搭檔的席曼寧，也因深邃五官與混血氣質，被網友封為「上古許瑋甯」。兩位昔日男神、女神相隔近30年再次成為社群焦點，連帶讓《花系列》掀起一波懷舊追劇潮。
被封「上古許光漢」本人笑了！林煒：要回去查家譜
對於突然被年輕世代封為「上古許光漢」，林煒接受東森新聞訪問時，笑說兩人確實有幾分神韻相似，但認為許光漢比較帥，還開玩笑表示要回去查家譜，看看彼此是否有親戚關係。
他也對舊作重新受到關注感到開心，沒想到多年以前的戲劇，至今仍能吸引年輕觀眾。至於未來是否再拍戲，林煒表示自己仍有戲癮，不排斥接演新作品。
林煒淡出演藝圈轉戰科技業！如今是AI公司執行長
林煒近年逐漸將事業重心轉向科技產業，投入AI與VR相關技術研發，並與女友Cora共同經營科技公司，從昔日當紅小生轉型為企業經營者。
不過，這波Threads考古熱潮，也讓他的演員身分重新被看見。隨著《我永遠愛你》再次受到討論，民視戲劇館YouTube頻道也開啟馬拉松直播，讓年輕觀眾有機會重新欣賞這部經典台劇。
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