【爸爸摔斷頸椎說想死，家人怎麼辦？】 —— 床邊那個人先垮了，十年六百萬的帳單竟沒人算過！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 跌傷癱瘓的父親聲請安樂死，引發生命自主爭議。

跌傷癱瘓的父親聲請安樂死，引發生命自主爭議。 重點二： 床邊照顧者多為女性，長期承擔沉重身心與時間成本。

床邊照顧者多為女性，長期承擔沉重身心與時間成本。 重點三：文章提醒及早規劃預立醫療、信託與長照保障。

新竹有位六十多歲的老先生，在工廠做了一輩子，退休沒幾年，走路時跌了一跤。頸椎第三節到第七節受傷，頸部以下的四肢僵麻，神經一路萎縮，人近乎全癱，連大小便都無法自己決定。聲請書裡，他用一句很輕的話形容自己：像活著的死人。

這句話讀到第二遍，會讓人想起家裡的某位長輩。也許是一輩子不肯麻煩別人的父親，也許是把最好的菜都夾給孩子的母親。他們習慣了給，不習慣被照顧。身體一旦失去動作的能力，最先塌下來的往往是自尊。

他去年向新竹地方法院聲請，請求法院准許他行使合法安樂死的權利。二審駁回，最高法院也駁回抗告。近日，他委託律師遞狀憲法法庭，成為全台第一件安樂死憲法訴訟。這個案子怎麼走，沒有人能先下結論。生命的自主要怎麼界定，社會本來就該慢慢談。

可是在判決書與辯論之外，有一個畫面值得多看一眼：病床旁邊，還坐著一個人。

▋她沒有簽過任何契約，卻接下了全部 ▋

在多數家庭裡，這個人常常是女人。她可能是女兒，可能是媳婦，也可能是結婚三十年的太太。沒有人開過家庭會議，也沒有人白紙黑字約定過什麼。只是在某個晚上，大家的目光自然落到她身上，有人說了一句：妳比較細心。

從那天起，她的日子被切成兩小時一格。兩小時翻一次身，免得長褥瘡。固定時間協助排泄、擦拭、換尿布。餵食要先試水溫，要看吞嚥，吃慢了怕涼，吃快了怕嗆。夜裡手機放在枕頭邊，白天請假陪診，提著一袋文件在各個櫃檯之間來回跑。

她把睫毛膏收進抽屜，把同學會的邀約一次次回絕，把原本打算投出去的履歷壓在最底下。朋友起初還會問候，後來也不問了。家人看見的是「爸爸有人顧了，真好」，沒有人看見，她在浴室關上門、開著水龍頭，讓自己哭三分鐘，再擦乾臉走出來。

這份工作沒有薪水，沒有休假，也沒有人跟她交班。她不是不累，只是每次想喊累，就想到那是自己的爸爸、自己的媽媽，怎麼好意思開口。

▋愛要有現金流，才走得了十年 ▋

接下來談錢。以下是行情概算，實際依個案與地區而定。聘請一位外籍看護，薪資、就業安定費、保險與吃住加總，每月約三萬到三萬五。看護請假或離境，找本國看護補位，全日一天約兩千五到三千五。若送進重症護理機構，每月約四萬到六萬。再加上成人紙尿褲、抽痰耗材、氣墊床、營養品與回診交通，每月多出一、兩萬並不稀奇。

保守抓每月五萬，一年是六十萬，十年就是六百萬。全癱的人不一定很快離世，這是長期失能最容易被低估的地方：身體動不了，帳單卻一天都不會停。許多家庭把勞保與勞退加起來，也不過三、四百萬，遇上重度失能，往往五年就見底。

接下來的順序，很多人都看過。先動活存，再解定存，然後保單借款，房子抵押，最後輪到孩子的教育金。被叫去簽字的，常常還是床邊那一位。她簽下的不只是一張借據，也是自己往後十年的退休金。

法院駁回聲請，是因為現行法律沒有明文，刑法第二百七十五條對受囑託殺人設有刑責，醫師與家屬都不敢越線。法律守住了生死的界線，卻沒有任何一條條文，每個月替床邊的人匯一筆照護費。

▋躺著的人，心裡也在算帳 ▋

躺在床上的人，心裡也有一本帳。他數得出每個月流出去多少錢，知道今天是誰請了假，看得見女兒眼下的黑眼圈又深了一圈。身體不能動，腦袋卻清清楚楚，這份清楚最折磨人。

不少長輩不太說話，只是慢慢不肯吃飯，或在半夜輕輕講一句：不要救我了。聽的人心口一緊，嘴上罵著別亂講，轉身在廁所偷偷掉淚。沒有人想聽見這句話，也沒有人真的想放手。說出這句話的人，多半是怕自己變成全家人肩上的重量。

我們都會走到那一天。今天幫媽媽翻身的妳，二十年後也可能是被翻身的那個人。妳希望自己的女兒，用什麼樣子站在床邊？是眼眶泛紅、盯著存摺算數字，還是能安心握著妳的手，只管陪妳說話？

這兩種畫面的差別，不在孩子孝不孝順，在妳有沒有在清醒的時候，替她留一條路。

▋趁手還能握筆，寫一封不用開口的信 ▋

所以我想邀請妳，趁手還能握筆、腦袋還清楚，替自己寫一封不需要開口的信。

第一段，預立醫療決定。依病人自主權利法，符合法定臨床條件的人，可以事先決定是否接受維生醫療。它要經過諮商與簽署，無法臨時補辦，也不等同積極安樂死，這點必須分清楚。

第二段，意定監護契約。依民法第一千一百一十三條之二，妳可以自己指定將來替妳做決定的人，免得親戚在病床前爭話語權。

第三段，安養信託。依信託法，把現金與失能險給付交付信託，約定每月撥付看護費，專款專用，讓照顧的人不必月初為了錢開口。第四段，翻開保單，看失能與長照給付的認定條件，別等到理賠時，才發現門檻高到進不去。

這些文件沒有一點浪漫，卻是我見過最溫柔的愛。

它在說：我愛你們，所以我先把路鋪好，不讓你們拿人生替我付帳。

如果這篇文章讓妳想起了某個人，請傳給她，也傳給床邊那個人。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是政府官員，但有些想法，想跟你分享。

本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。