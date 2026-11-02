2026-11-02 12:30 睿忒
全新嘗試回歸！洗腦的〈ADDICTED〉搭配造型百變的 JISOO 全面來襲！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：JISOO 在隔月再推〈ADDICTED〉，延續為首張個人專輯暖身的宣傳節奏。
- 重點二：歌曲改走更強烈舞曲路線，副歌重複句與英文咬字引發網路正反討論。
- 重點三：MV 以黑長髮、短髮、粉髮等造型展現突破，也強化她的性感新形象。
Hi there，在9月以〈CLICK〉(2026) 進行了一次回歸的JISOO，隔了一個月後又馬不停蹄地釋出新單曲〈ADDICTED〉(2026)，看來首張的個人專輯真的是不遠了！這首〈ADDICTED〉的預熱時間不算長，大約在釋出前的一週才開始預告，老實說距離〈CLICK〉的時間也很近，所以受到的關注看起來還不如上一首單曲，並且也宣布了是以數位單曲的形式發行，不會有實體的唱片商品，所以個人猜測 JISOO 是為了要為新專輯造勢，需要一直維持討論度才這麼密集地發行單曲。
在看到〈ADDICTED〉發行前的宣傳圖片時，原本對它期待頗高，但後來聽到搶先釋出的片段後，又因為重複性高的歌詞而降低了期待值，心情在發行前幾天就不停地在這反覆中拉扯；不過不得不說 JISOO 在這首歌當中真的有做出了以 solo 身份活動以來的突破，他首次在視覺裡加進了性感風格，要知道他本人曾說過自己其實不那麼喜歡性感風格，因此也不會經常走這樣的路線，而今在〈ADDICTED〉出現這樣的形象著實讓人驚喜。
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而 JISOO 除了在視覺上給出了驚喜之外，我認為他在歌曲中的表現也是很值得探討的，首先在歌曲製作的部分就和他先前的作品有蠻大的不同，明顯地這次將舞曲的風格放到最大化，之前的歌曲或多或少會在歌曲中做出張弛有度的區別，而這次〈ADDICTED〉則是一反常態地將心裡的狂歡悸動充滿了整首歌，這同時也呼應了歌名，對於自己所愛上的對象，就好像陷入了無盡了瘋狂一般，就算對方喊聲自己的名字也會感到莫名地狂喜。
而討論度非常高的段落大概要屬副歌不斷重複的「Got me so addicted.」了吧，除了是不斷重複的洗腦段落，JISOO 的英文咬字讓人覺得評價正反兩極，有些人覺得此次的做法也許能夠重現〈FLOWER〉(2023) 的病毒式散播手法，但也有人認為他的英文咬字並不好聽、甚至有點像東南亞的腔調。無論如何我認為 JISOO 的這一手可以算非常成功，他的當務之急是引起廣泛的關注為接下來的專輯預熱，而這樣的網路討論正是他的團隊所想看到的，並且他也宣告了將以這首〈ADDICTED〉登上韓國各打歌節目進行宣傳，這樣的宣傳策略實在是很有一套啊。
網路上對於音樂方面的正反爭論，到了 MV、視覺的部分卻又同氣連枝了，畢竟在影片裡的 JISOO 太美了！接連換了黑長髮、短長髮、粉髮、貓女等造型，每一套可謂是非常精準地展現出他的美貌，尤其少見的短髮及粉髮造型，真的就像是在 MV 裡看了場屬於他自己的時裝秀，同時他也呼應了歌曲本身對於感情對象的迷戀，為了要引起對方的注意不管什麼樣的造型他都會去嘗試，這一切簡直就像是上一首單曲〈CLICK〉進階而成的瘋狂熱戀版啊！
關於 JISOO 近期積極造勢的首張個人專輯，發行時間大機率會落在明年初，他的上一張作品是迷你專輯《AMORTAGE》(2025)，當時收到了蠻正面的評價，他也是目前BLACKPINK中唯一一位還沒發行正規專輯的成員，因此相信很多目光現在都正盯著他會端出什麼樣的作品，畢竟在隊友都獲得不錯評價及成績之際，他理所當然地會成為比較的對象。個人覺得，若是 JISOO 對於新專輯的態度是像這次〈ADDICTED〉的勇於嘗試，那麼八九不離十會是張很有趣且值得深入研究的作品吧！
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🎧〈ADDICTED〉官方收聽連結：jisoo.lnk.to/addicted
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精華 FAQ
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文章認為，她在〈CLICK〉後迅速發行〈ADDICTED〉，主要是為了持續維持討論度，替即將推出的首張個人專輯暖身造勢，而不只是單純發表新歌。
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這首歌把舞曲能量放得更滿，幾乎從頭到尾都維持狂熱氛圍，不像先前作品有明顯張弛變化，副歌的重複句也讓它更偏向洗腦取向。
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因為她首次在 solo 視覺中加入性感風格，並換上黑長髮、短髮、粉髮與貓女等造型，呈現出像時裝秀般的多變面貌，展現不同於以往的形象。
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