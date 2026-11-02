2026-11-02 11:20 女子漾／編輯黃冠婷
BBC《藍色星球3》拍到不可思議！橫跨五大洋、捕捉176種生物，揭開深海神祕世界
BBC經典自然紀錄片《藍色星球》系列睽違9年推出全新第三季！《藍色星球 III》將於11月2日晚間8點在BBC Earth首播，由迎來百歲的傳奇自然紀錄片解說員大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）再度獻聲。製作團隊歷時4年半、橫跨五大洋及超過37個國家，累積超過2100個拍攝日，捕捉176種以上海洋生物與59段精彩故事。這次更找來奧斯卡配樂大師漢斯季默打造音樂，帶領觀眾探索從熱帶海域到幽暗深海的神祕世界。
《藍色星球3》睽違9年回歸！100歲大衛艾登堡再度獻聲
2001年首播的《藍色星球》，以壯觀的海洋影像帶領觀眾認識海底生態，2017年推出第二季後，如今終於迎來《藍色星球 III》。
最令人感動的是，今年迎來100歲的大衛艾登堡爵士再度擔任旁白。他回憶，25年前替第一季配音時，從未想過自己能在百歲之年繼續參與第三季。
大衛艾登堡表示，海洋始終充滿令人驚嘆的生命，新一季不僅揭露更多未知生物，也讓人重新理解保護海洋的重要性，能夠參與製作令他感到驕傲與開心。
橫跨五大洋拍攝2100天！800人團隊捕捉176種海洋生物
《藍色星球 III》是BBC Studios自然歷史部門年度旗艦製作，拍攝規模相當驚人！團隊歷時4年半，足跡遍及超過37個國家，與逾350個科研機構、社群及專家團隊合作，參與人數超過800人。
製作團隊累積超過2100個拍攝日，其中水下攝影時間超過2000小時，研究數千個潛在故事後，最終精選59段精彩篇章，記錄超過176種海洋生物。
透過全新攝影技術，觀眾將能近距離觀察海洋巨獸、罕見微型生物，以及過去難以捕捉的深海生存畫面。
漢斯季默再度操刀配樂！攜手英國歌手Jade打造原創歌曲
除了震撼的海洋影像，音樂也是《藍色星球 III》的重要亮點。
奧斯卡配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）繼前作後再度參與系列音樂製作，這次攜手Bleeding Fingers Music作曲團隊成員Thom Lukas，打造原創歌曲〈Into The Deep (Seas Cry)〉。
歌曲邀請英國歌手Jade Thirlwall演唱，以電影感十足的音樂編排，襯托海洋世界的壯闊與神祕。
《藍色星球3》全6集！探索熱帶海域、極地與幽暗深海
《藍色星球 III》全系列共6集，每集約60分鐘。前5集將依序深入不同海洋棲息地，最後一集則聚焦人類與海洋的未來。
第1集《熱帶海域》（Tropical Seas）探索熱帶海洋生態，觀察豐富物種如何在充滿競爭的環境中生存。
第2集《遼闊遠洋》（Open Ocean）走進廣闊的開放海域，揭開海洋生物在遼闊水域中的生存方式。
第3集《四季海洋》（Seasonal Seas）觀察季節變化如何影響海洋環境，以及生物如何因應不同時節。
第4集《極地海洋》（Polar Waters）深入寒冷極地，探索海洋生物在嚴峻環境中的生存策略。
第5集《幽暗深海》（The Deep）潛入陽光難以抵達的深海世界，揭開罕見生物與神祕海底生態。
第6集：海洋的未來將視角延伸至海洋保育，探討人類如何與海洋共存，守護地球的蔚藍生態。
BBC製作團隊11/9來台！台北大巨蛋秀泰影城舉辦特映會
隨著《藍色星球 III》在台首播，BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林（Jonny Keeling）也將於11月9日造訪台灣，出席台北大巨蛋秀泰影城特映會及映後座談。
屆時他將與觀眾分享幕後拍攝故事，讓影迷進一步了解這部橫跨五大洋的自然紀錄片如何完成。特映會相關資訊可關注「BBC Earth 中文」官方粉絲專頁。
《藍色星球3》播出時間、平台一次看
節目名稱：《藍色星球 III》（Blue Planet III）
首播日期：2026年11月2日
播出時間：每週一晚間20:00
集數：全6集，每集約60分鐘
電視頻道：BBC Earth（有線電視18頻道、中華電信MOD 252頻道）
串流平台：MyVideo、Hami Video、CATCHPLAY+
音樂：漢斯季默、Bleeding Fingers Music
喜歡自然紀錄片、海洋生物或壯闊攝影畫面的觀眾，不妨跟著《藍色星球 III》，再次探索地球最神祕的藍色世界。
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