【婚俗解惑】踩瓦片的真正意義：不是破煞，是給爸媽一份心安

2026-11-02 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
定洋堂婚俗解惑：踩瓦片的真正意義是什麼？圖解新娘迎娶踩碎瓦片與父母落淚牽掛，詮釋儀式不是迷信破煞、而是踩碎父母擔憂換來心安的深層文化親情價值
定洋堂婚俗解惑：踩瓦片的真正意義是什麼？圖解新娘迎娶踩碎瓦片與父母落淚牽掛，詮釋儀式不是迷信破煞、而是踩碎父母擔憂換來心安的深層文化親情價值

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：踩瓦片原為古代趨避邪祟的婚俗動作。
  • 重點二：現代婚禮中它更象徵讓父母安心與祝福。
  • 重點三：文章主張婚禮儀式重點在情感連結與心安。

每逢備婚旺季，總能看見準新娘為了要不要踩瓦片與長輩拉鋸，年輕人覺得穿著厚重婚紗踩瓦片危險又老套，長輩卻堅持少了這個步驟心裡過不去。


如果單從歷史考證來看，踩瓦片本質確實是一門目的性極強的古代趨避術，古人藉由踩碎陶土瓦片，象徵粉碎邪祟與阻礙，但問題是，現代生活早已沒有荒山野獸與舊式門檻，為什麼這個看似過時的小動作，依然能如此頑強地流傳在各大婚禮現場？

定洋堂認為，文化若想活得長久，當原始功能消失時，它就必須長出新的靈魂。

這片薄薄的紅瓦能存活至今，正是因為它找到了最強大的現代價值，為父母求一份心安

回想迎娶當天拜別父母的場景，平時不善言詞的父母，在牽起妳的手送出家門時，媽媽往往會噙著淚光、湊近耳邊反覆小聲叮嚀，待會下車踩瓦片，一定要用力踩破喔。

在父母眼裡，那一聲清脆的碎裂聲響，從來不是在破除什麼玄虛的曆法煞氣，他們真正想破解的，是女兒出嫁後能不能被善待、會不會吃苦、能不能過得幸福的終極焦慮，父母用一輩子的牽掛，把說不出口的萬般祝福與不捨，全寄託在那片小小的瓦片上。

如果有人再問起踩瓦片到底是什麼意思？妳可以笑著告訴他，這是在破解爸媽怕我過得不順遂的焦慮煞。

所以，婚禮上的這片瓦到底踩不踩？當然踩，帶著滿滿的感謝用力踩下去，踩碎父母的擔憂，換來全家人的心安與釋懷，這才是傳統儀式最動人的力量。

搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。



【大家來聊聊】回想起婚禮上那些繁瑣的規矩，哪一個瞬間讓妳突然讀懂了父母的心？

  • 選 1：踩瓦片時，聽到媽媽小聲提醒要用力踩破的那一秒
  • 選 2：丟下扇子車子開動時，從後照鏡看到媽媽潑水潑到哭出來
  • 選 3：拜別父母講謝詞時，平常嚴肅的爸爸突然轉過身去擦眼淚

妳被哪個儀式瞬間打動過？快來留言區分享那份專屬於妳的溫暖記憶吧～








#踩瓦片 #婚俗文化 #定洋堂 #結婚好日子 #迎娶儀式

精華 FAQ

  • 從歷史考證來看，踩瓦片原本是一種趨避術，藉由踩碎陶土瓦片來象徵粉碎邪祟與阻礙，帶有祈求婚禮順利、避開不祥的傳統意涵。

  • 文章認為，當傳統的原始功能消失後，踩瓦片之所以延續，是因為它轉化為新的情感價值，成為父母對女兒出嫁後能否幸福、是否被善待的心安寄託。

  • 文章建議新人可以帶著感謝用力踩下去，因為踩碎的不只是瓦片，更是父母對女兒未來的焦慮；這個動作代表接住祝福，也讓全家人獲得安定與釋懷。

定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄

定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄

「定洋堂」備婚焦慮除錯專欄，我們以科學視角與大數據邏輯解讀傳統習俗，專精結正統結婚擇日、八字合婚、入厝擇日、多派別姓名學，將繁瑣複雜的民俗轉化為清晰的SOP，婚禮是甜蜜冒險，別成沉重負擔，把我當成你婚禮籌備路上最懂心情的專業朋友，陪你從容圓滿走向新階段。

#新娘 #婚禮 #長輩 #感情 #婚姻 #結婚 #擇日

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
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#星座 #工作 #十二星座

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2026-10-30 16:06 女子漾／編輯金柔葳、周意軒
圖片來源：萬家福、康是美
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史努比控快看！萬家福11月1日限定推出「史努比大容量便當盒」，持中國信託uniopen聯名卡消費滿799元，就能以1元加購！康是美也推出23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊，包括開關夜燈、馬克杯、後背包等，單筆消費滿388元即可加價購買。女子漾整理兩大通路優惠、商品價格及活動資訊，一次看懂！

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桂冠×史努比湯圓登場！開心果、蕈菇滷肉鹹甜都滿足

圖片來源：桂冠
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桂冠攜手史努比家族推出3款聯名湯圓，以濁水溪糯米搭配六道傳統工法，打造Q彈外皮，包入各具特色的鹹甜內餡。

- 開心果湯圓：西班牙開心果搭配全豆研磨開心果醬、馬斯卡彭起司與卡士達，堅果香濃郁。

- 蕈菇滷肉湯圓：台灣豬、在地蕈菇加入紅蔥頭與醬油慢燉，呈現台式鹹香。

- 提拉米蘇湯圓：馬斯卡彭起司融合UCC咖啡粉、可可與淡淡酒香，打造大人系甜點風味。

11/6起買組合包，送史努比造型湯匙

圖片來源：桂冠
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圖片來源：桂冠
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「史努比湯圓派對」組合包將於11月6日起全台限量開賣，內含「芝麻包餡小湯圓」與「花生晶彩小圓子」，並附贈1支史努比家族造型湯匙，共有5款造型，包含1款隱藏版，粉絲可以期待！

史努比優惠1. 萬家福11月1日限定！滿799元享1元加購便當盒

史努比大容量便當盒只要1元！萬家福將於11月1日推出限定加購活動，只要持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元，就能再加1元換購「史努比大容量便當盒」乙個。這款便當盒擁有1000ml大容量，搭配304不鏽鋼內膽，無論上班帶便當、學生午餐或戶外野餐都很實用，兼顧可愛外型與日常需求。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福自8月起，每月1日都推出史努比1元加購好物，8月是大容量保冷袋、9月為多功能旅行兩用變形包，10月則推出旅行收納包，11月換成大容量便當盒。不過要注意，這項優惠只有11月1日一天，且必須使用指定信用卡，商品數量有限，各門市配額不同，想換購的粉絲記得提前確認活動條件。

圖片來源：萬家福
圖片來源：萬家福

萬家福史努比1元加購資訊

- 活動日期：2026年11月1日
- 活動門檻：持中國信託uniopen聯名卡，於賣場內單筆刷卡消費滿799元
- 加購商品：史努比大容量便當盒（1000ml）
- 加購價格：1元
- 注意事項：數量有限，依各門市實際配額為準

史努比優惠2. 康是美23款「SNOOPY暖冬小日常」周邊登場

康是美自10月23日至11月19日推出「SNOOPY暖冬小日常」，以英倫格紋結合史努比、歐拉夫及胡士托等角色，帶來23款居家用品、餐具、玩偶及外出包款。活動期間單筆消費滿388元，即可用199元至699元加購指定商品。

居家小物：

最吸睛的「SNOOPY開關造型夜燈」採大型開關設計，輕按即可切換柔光，還具備磁吸安裝功能，加購價529元。「旋轉收納盒」採分層設計，附有掀蓋鏡面，加購價199元；「收納籃二入組」299元、「壓克力萬年曆」249元，以及防滑設計的「萬用墊」299元，也適合居家或辦公使用。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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餐桌用品：

餐具系列結合史努比圖案與英倫格紋，包括「陶瓷馬克杯二入組」299元、「陶瓷盤二入組」499元，以及「陶瓷筷四入組」259元，適合日常用餐或搭配居家擺設。

圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

圖片來源：康是美
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玩偶與保養小物：

喜歡絨毛小物的粉絲，可以留意「SNOOPY夾式玩偶」299元及「玩偶吊飾」399元，適合裝飾包包。「歐拉夫與胡士托造型髮帶二入組」299元，方便洗臉、化妝時固定頭髮；「歐拉夫造型擦手巾」則為199元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
圖片來源：康是美

英倫格紋包款：

包款系列以英倫格紋搭配史努比元素，包括翻蓋設計的「後背包」699元、輕巧「彎月包」399元、「肩背包」399元，以及適合通勤的「電腦包」499元。另外還有可吊掛、拆卸的「多功能收納袋」329元，方便整理旅行用品。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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通勤配件：

通勤小物則有可切換單杯、雙杯模式的「雙杯飲料提袋」199元、「摺疊購物袋」299元、「摺疊傘提袋組」399元，以及「票卡夾」199元、「伸縮票卡零錢包」199元。「隨身鏡磁吸支架」結合手機支架與鏡子功能，加購價229元。

圖片來源：康是美
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圖片來源：康是美
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康是美SNOOPY暖冬小日常活動資訊

活動日期：2026年10月23日至11月19日
活動通路：康是美實體門市、線上門市eShop
活動門檻：單筆消費滿388元
加購價格：199元至699元
商品數量：全系列23款，數量有限、售完為止

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#便當 #桂冠 #史努比 #萬家福 #康是美 #聯名卡 #SNOOPY

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2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

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TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

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TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

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TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

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TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

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TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

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觀《蘭香如故》前十集有感（一）：原來，人與人之間的溫度是這樣的

觀《蘭香如故》前十集有感（一）：原來，人與人之間的溫度是這樣的

2026-10-25 16:59 蒔緣‧鹿角腓腓
ChatGPT生成圖：雪落蘭香‧溫度如故
ChatGPT生成圖：雪落蘭香‧溫度如故

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劇評從《蘭香如故》前十集體會人與人之間的溫度。
  • 重點二：溫度不在動聽話語，而在困境中仍惦記他人。
  • 重點三：雪夜施援手與贈衣取暖，凸顯具體而真實的人情。

讀過無數作者所寫的散文與小說，也曾試著透過文字描寫人與人之間的情感。可是，每當寫到人情、關懷，或是人與人之間的「溫度」時，我總覺得這樣的描述有些空泛，甚至帶著幾分虛幻，彷彿只是一種美好的想像，卻不一定真實存在於生活之中。

觀看真人戲劇、短劇，乃至於近年出現的AI劇時，我偶爾也會有類似的感受。明明劇情裡有人情，有感動，也有人在關鍵時刻，願意為另一個人付出，可是，「人與人之間的溫度」究竟是什麼？它到底存在於哪些細節裡？有時候，即使看完了一個故事，我似乎仍然說不清楚。

直到最近觀看《蘭香如故》，只看了前十集，卻意外地讓我對這個問題，有了更具體的理解。

原來，所謂人與人之間的溫度，未必是說了多少動聽的話，也不一定要有多麼轟轟烈烈的情節。它可能是在生死交關之際，仍然惦記著另一個人的處境；可能是在自身並不富裕、生活也不安穩的時候，依然願意向陌生人伸出援手；也可能是在明知會冒著風險的情況下，依然選擇保護一個與自己沒有血緣關係的人。

那些原本抽象的情感，因為劇中人物做出了具體的選擇，於是有了形狀，也有了重量。

在目前看到的劇情中，有幾個情節，讓我對這份「溫度」有了更深的體會。

生死交關之際，仍然惦記著另一個人

本來，人在面對生死關頭時，首先想到的往往是自己尚未完成的心願、最放不下的人，以及即將面臨的命運。

可是，林錦岐在即使自身已經面臨重大危機的時刻，仍然能顧及曾經議過親的沈嘉蘭生死。雖然未獲家主的首肯，對沈家提出實質的幫助，但這份顧念，已經讓我感受到人與人之間的溫度。

很多時候，一個人是否在乎另一個人，不必等到他親口說出深情的話語。當他自身也處於困境，卻仍然記得對方的難處，那份惦念，便有了不同的分量。

或許，人情的溫度就藏在這樣的細節裡：即使自己的處境已經不容易，心裡仍然留有另一個人的位置。

大雪紛飛之中，向無助的人伸出援手

沈嘉蘭與母親在大雪紛飛之際，向剛被醫館趕出來、求助無門的許萬全一家伸出援手。

大雪本身已經帶著寒冷的意象，面對懷中病重、奄奄一息的女兒，許萬全一家所感受到的寒意，恐怕不只是天氣帶來的，更是身處困境時的無助。

見狀，嘉蘭母親給予銀兩，叮囑快帶孩子看病；而嘉蘭亦吩咐奴婢，取來自己備用的厚衣，給病弱的蘭香披上禦寒。

那一刻，原本寒冷的雪地，彷彿出現了一道能融化冰雪的暖陽。對身處困境的許萬全一家而言，這不只是物質上的援助，更是一份能真切感受到的溫暖。

文BY蒔緣觀劇

精華 FAQ

  • 因為劇中人物的選擇把抽象情感變成可見細節，例如危急時仍惦記他人、在困境中援助陌生人，讓作者感受到人與人之間的溫度是真實存在的。

  • 林錦岐即使自身身陷重大危機，仍惦記曾議親的沈嘉蘭與沈家處境，雖未獲家主首肯而無法給出實質幫助，但這份不忘他人的心意很動人。

  • 她們在大雪中見到被醫館趕出的許萬全一家後，嘉蘭母親給銀兩並叮囑快帶孩子就醫，嘉蘭也命婢女拿出厚衣替病弱的蘭香禦寒，傳遞溫暖。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#小說 #戲劇 #大雪 #劉學義 #譚松韻 #蘭香如故

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