2026-11-02 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】踩瓦片的真正意義：不是破煞，是給爸媽一份心安
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：踩瓦片原為古代趨避邪祟的婚俗動作。
- 重點二：現代婚禮中它更象徵讓父母安心與祝福。
- 重點三：文章主張婚禮儀式重點在情感連結與心安。
每逢備婚旺季，總能看見準新娘為了要不要踩瓦片與長輩拉鋸，年輕人覺得穿著厚重婚紗踩瓦片危險又老套，長輩卻堅持少了這個步驟心裡過不去。
如果單從歷史考證來看，踩瓦片本質確實是一門目的性極強的古代趨避術，古人藉由踩碎陶土瓦片，象徵粉碎邪祟與阻礙，但問題是，現代生活早已沒有荒山野獸與舊式門檻，為什麼這個看似過時的小動作，依然能如此頑強地流傳在各大婚禮現場？
定洋堂認為，文化若想活得長久，當原始功能消失時，它就必須長出新的靈魂。
這片薄薄的紅瓦能存活至今，正是因為它找到了最強大的現代價值，為父母求一份心安。
回想迎娶當天拜別父母的場景，平時不善言詞的父母，在牽起妳的手送出家門時，媽媽往往會噙著淚光、湊近耳邊反覆小聲叮嚀，待會下車踩瓦片，一定要用力踩破喔。
在父母眼裡，那一聲清脆的碎裂聲響，從來不是在破除什麼玄虛的曆法煞氣，他們真正想破解的，是女兒出嫁後能不能被善待、會不會吃苦、能不能過得幸福的終極焦慮，父母用一輩子的牽掛，把說不出口的萬般祝福與不捨，全寄託在那片小小的瓦片上。
如果有人再問起踩瓦片到底是什麼意思？妳可以笑著告訴他，這是在破解爸媽怕我過得不順遂的焦慮煞。
所以，婚禮上的這片瓦到底踩不踩？當然踩，帶著滿滿的感謝用力踩下去，踩碎父母的擔憂，換來全家人的心安與釋懷，這才是傳統儀式最動人的力量。
搞懂了迎娶禮俗，接下來就是定下大喜之日了，正在規劃婚期的新人，不妨也可以開始著手搜尋了解 2027、2028 結婚好日子 的黃道吉日，提早佈局婚宴場地與新秘攝影，備婚才能優雅不慌亂。
【大家來聊聊】回想起婚禮上那些繁瑣的規矩，哪一個瞬間讓妳突然讀懂了父母的心？
- 選 1：踩瓦片時，聽到媽媽小聲提醒要用力踩破的那一秒
- 選 2：丟下扇子車子開動時，從後照鏡看到媽媽潑水潑到哭出來
- 選 3：拜別父母講謝詞時，平常嚴肅的爸爸突然轉過身去擦眼淚
妳被哪個儀式瞬間打動過？快來留言區分享那份專屬於妳的溫暖記憶吧～
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精華 FAQ
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從歷史考證來看，踩瓦片原本是一種趨避術，藉由踩碎陶土瓦片來象徵粉碎邪祟與阻礙，帶有祈求婚禮順利、避開不祥的傳統意涵。
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文章認為，當傳統的原始功能消失後，踩瓦片之所以延續，是因為它轉化為新的情感價值，成為父母對女兒出嫁後能否幸福、是否被善待的心安寄託。
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文章建議新人可以帶著感謝用力踩下去，因為踩碎的不只是瓦片，更是父母對女兒未來的焦慮；這個動作代表接住祝福，也讓全家人獲得安定與釋懷。
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