2026-11-02 09:26 女子漾／編輯周意軒
姊妹們久等了！《折月亮》傳11月開播，《偷偷藏不住》《難哄》三部曲全由台導操刀
追完《偷偷藏不住》《難哄》，下一部讓人心動的姊妹作也要來了！林一、盧昱曉主演的《折月亮》近期傳出將於11月播出，讓「南蕪三部曲」再度成為追劇話題。三部作品除了都改編自作家竹已的小說，還有一個共同點：劇版全由台灣導演操刀！究竟三部劇有什麼關係、各自在演什麼？女子漾一次整理，暗戀、重逢、破鏡重圓，總有一款讓你忍不住點開下一集。
《折月亮》何時播？傳出11月5日上線，正式日期仍待公布
《折月亮》近期傳出將於11月5日開播，不過，截至2026年11月1日查核時，愛奇藝官方劇集頁仍顯示預約狀態，尚未列出正式首播日期；劇方最新宣傳則已標註愛奇藝、江蘇衛視，並陸續釋出原聲帶資訊。想追劇的觀眾可以先加入片單，確切播出時間仍以官方公告為準。
「南蕪三部曲」指的是竹已筆下的《偷偷藏不住》《難哄》與《折月亮》，三部作品共享「南蕪」這個故事背景。其中，《偷偷藏不住》以妹妹桑稚為主角，《難哄》則將鏡頭轉向哥哥桑延，《折月亮》接著帶出雲厘與傅識則的戀愛故事，也被愛奇藝列為三部曲的收官之作。
《偷偷藏不住》：趙露思暗戀哥哥好友，藏在心底的喜歡終於被看見
主演：趙露思、陳哲遠｜導演：李青蓉
說到「暗戀成真」的心動感，怎麼能少了《偷偷藏不住》！趙露思飾演的桑稚，悄悄喜歡上哥哥的好友段嘉許（陳哲遠飾）。對方一次次的關心與照顧，都成為她偷偷收藏的回憶，卻也因為年齡差距與誤會，讓這份心意遲遲無法說出口。
直到桑稚成年、考上段嘉許所在城市的大學，兩人才重新靠近。她逐漸理解他笑容背後的壓力，他也開始看見長大後的她。最讓人心動的看點，就是自己小心翼翼藏著的喜歡，終於等到對方回應。
《難哄》：白敬亭、章若楠重逢變室友，嘴硬桑延藏不住在乎
主演：白敬亭、章若楠｜總導演：瞿友寧｜聯合導演：姜瑞智
《偷偷藏不住》裡讓妹妹又愛又氣的哥哥桑延，到了《難哄》終於成為愛情故事主角！白敬亭飾演桑延，章若楠則飾演與他有過青春往事的溫以凡。多年後，兩人再次相遇，還陰錯陽差成為室友，原本想保持距離，卻在同住生活中一次次打破界線。
這部劇的吸引力，在於兩個有過遺憾的人，如何重新學著靠近。桑延表面嘴硬，關心卻藏在生活細節裡；溫以凡也在相處中逐漸放下防備。喜歡久別重逢、曖昧拉扯與陪伴療癒題材的觀眾，很容易被這段感情打中。
《折月亮》：盧昱曉鼓起勇氣追白月光，林一接棒上演破鏡重圓
主演：林一、盧昱曉｜導演：張博昱
《折月亮》將主角換成不擅長社交的雲厘（盧昱曉飾），以及她高中時期就放在心上的天才少年傅識則（林一飾）。為了向父親證明自己能獨立生活，雲厘報考南蕪的研究所，並在開學前參與一場VR體驗活動，意外重遇心中的「白月光」。
面對喜歡的人，雲厘決定鼓起勇氣，展開主動追求，兩人的距離也逐漸縮短。然而，戀愛之後仍有需要磨合的現實問題，對事情的理解與處理方式不同，讓感情迎來考驗。「社恐女孩勇敢追愛」加上「分開後再次靠近」的設定，也讓這段故事兼具初戀悸動與重逢拉扯。