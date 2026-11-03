2026赤馬紅羊劫，是末日預言還是恐嚇行銷？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「赤馬紅羊劫」被包裝成預言，也被用來做恐懼行銷。

「赤馬紅羊劫」被包裝成預言，也被用來做恐懼行銷。 重點二： 文章強調命理說法缺乏可驗證證據，應回到現實判斷。

文章強調命理說法缺乏可驗證證據，應回到現實判斷。 重點三：台海與能源風險需看可查證數據，不能只靠年份標籤下結論。

▋你最近應該滑到過這種內容

3/24那天，我在《我們不是金魚腦》這個YT頻道，看見「世界末日還是恐嚇行銷？看穿2026『赤馬紅羊劫』背後的荒謬真相！」這部影片，因為最近在瀏覽短影片時，不管是YouTube也好、臉書也好，三不五時就會跳出「赤馬紅羊劫」這幾個字，實在很好奇它到底在說什麼，於是點進去看了，然後就有了這篇觀後感。

「2026赤馬紅羊劫，很多人撐不過去。」

「現在不準備，到時候會來不及。」

點進去之後，通常還會接一句——「如果你願意，我可以幫你看。」

你以為那是天機，其實那是一個很完整的流程：先丟出年份製造不確定，再用專有名詞增加可信度，最後留下個別解法做收口。

你在看預測的同時，也正在被帶進一個設計好的銷售漏斗。在這個年代，恐懼本身，就是最容易變現的商品。

這種結構，其實在房地產市場也很常見。

「現在不買，以後更貴。」

「再不賣，行情就要反轉。」

換個場景，換個話術，本質沒有太大差別。多數人以為自己在判斷市場，其實是在回應情緒。當情緒被放大，買賣雙方的判斷也可能受到影響，甚至偏離原本的市場條件。

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當人開始害怕，判斷會受到什麼影響？





這不是什麼玄學，而是再基本不過的心理機制。

當未來變得模糊，人們容易因為焦慮而改變判斷方式，更傾向相信那些「看起來有答案的人」。但恐懼不一定讓人失去理性，關鍵還在於我們是否有足夠的資訊可以判斷。

這也是為什麼，每逢局勢緊張，總會有人翻出古籍、排列天象、重新詮釋那些帶有神秘感的詞彙。

你會開始想：是不是有什麼我沒掌握到的訊息？

一旦這個念頭出現，你就已經站在門口了。

有人稱這是命理，有人稱這是天機。

但把外層語言拿掉，它更接近一種市場結構：需求是焦慮，供給是解答，價格，通常不低。

你會看到有人開直播解流年，也會看到有人開始販售各種「避劫方案」。

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古人說的「劫」，究竟從哪裡來？





所謂「赤馬紅羊」，指的是2026丙午年與2027丁未年。南宋柴望曾在《丙丁龜鑑》中整理歷代丙午、丁未年的災異與變故，試圖從歷史事件中尋找規律。

不過，歷史上確實發生過災難，不代表這些災難是由特定年份造成的。

如果把時間拉長，很多被稱為「劫數」的時期，都能在現實中找到脈絡。

人口成長、資源分配、權力轉移、經濟循環。當承載能力開始吃緊，社會自然會出現震盪與重組。

影片中的大耕老師提到了「三元九運」，這是一套以180年為完整週期的傳統風水時間架構。

他認為，中國歷代王朝的興衰，與土地能夠承載多少人口有關。當人口超過土地的供養能力，社會就容易發生動亂。

人口與資源的壓力，確實可以作為研究歷史變遷的一個角度。但目前沒有可靠證據顯示，三元九運原本就是用來解釋人口承載能力，也不能證明王朝興衰存在180年的固定規律。

只是當這些現象被包裝成天命，就多了一層讓人難以質疑的權威感。

當你看不懂、也難以驗證時，很容易把判斷交出去。

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關於命理師，有一個較少被討論的角度









影片中，大耕老師提出了一個很有趣的說法：華人世界最厲害的命理師都在台灣。

理由是什麼？

因為那些沒有算到文化大革命、沒能及時離開中國的命理師，早就被淘汰了。

這段話在節目裡帶著玩笑與嘲諷的意味，但如果認真追究，就會發現問題不少。

首先，命理師的能力要如何排名？其次，一個人能不能在政治動亂中生存，涉及的因素很多，怎麼能直接歸因於算命準不準？

文化大革命期間，傳統術數與民間信仰確實受到打壓。但目前沒有可靠史料能證明，台灣的命理師是經過這樣的能力篩選才留下來的。

不過，這段談話倒是讓我想到另一件事：當命理師把自己的能力說成可以判斷局勢、提前布局，我們究竟該如何檢驗他的預測？

▋把

視角拉回現實，比任何預言都更清楚





真正影響未來的，還有許多正在發生、可以觀察的現實變數。

影片中，大耕老師談到賴清德、柯文哲、黃國昌與蔣萬安，也對未來的政治發展提出自己的判斷。

其中，他特別看好蔣萬安，認為蔣萬安如果能在國家認同與兩岸議題上提出足以凝聚不同立場選民的主張，就可能成為未來國民黨的重要領導人物。

這是一種政治預測，不是已經發生的結果。至於能不能實現，還得看當事人的實際行動、政黨布局與選民反應。

長期在第一線，你會看到一個很現實的畫面：同一個社區、同一排戶型，有人因為焦慮降價求售，也有人在同一時間加碼進場。

市場從來不是單一方向，只有情緒，會讓人誤以為答案只有一種。

這些變化，本身就是「局勢」。

不需要天象，也正在發生。

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對岸的訊號，同樣值得觀察





2026、2027這些時間點，被許多說法反覆放大。但更值得注意的，是那些已經發生、可以查證的事件。

例如2026年中國兩會期間，解放軍與武警代表人數較2023年減少，高階軍官的人事異動也引起外界關注。

大耕老師據此推測，中國軍方與最高領導層之間可能存在嚴重分歧，甚至認為中國內部的權力衝突，可能降低對台動武的意願。

不過，軍方人事整肅與出席人數減少，並不能直接證明內部即將發生衝突，更不能據此認定台海已經安全。

美國情報機構在2026年的評估指出，中國領導層目前沒有設定2027年入侵台灣的固定時間表，但解放軍仍持續發展相關軍事能力。

換句話說，「具備動武能力」與「已經決定動武」是兩回事。至於中國內部權力變化會讓對外政策更加保守，還是產生其他風險，目前都不能直接下定論。

▋再談一個常被放大的恐嚇點：能源

「台灣沒油、沒電」這類說法很常見。

影片中，大耕老師拿日本與台灣的原油運輸路線比較，認為台灣因為分散進口來源，受到荷姆茲海峽局勢影響的程度相對較低。

根據日本經濟產業省及台灣經濟部能源署公布的資料，2025年日本約有93%的進口原油經過荷姆茲海峽，台灣則約為62%。台灣這項比例在2015年為73%，顯示近十年間確實有所下降。

至於台灣的天然氣，經荷姆茲海峽的進口比例則從2015年的47%降至2025年的34%。原油與天然氣的運輸依賴度不同，不能混為一談。

不過，這裡比較的是原油運輸路線，不能直接推論整體能源安全。天然氣的儲備與替代供應能力，都必須另外計算。

因此，日本與台灣面對的能源風險確實不同，但不能只靠一項比例，就認定哪個國家比較安全。





▋所

以，2026到底代表什麼？

如果從市場角度看，它代表波動。從情緒角度看，它代表不確定。

從行銷角度看，它是一個很好用的年份標籤。

但如果換一個更核心的問題——你現在的判斷，是基於資訊，還是基於恐懼？

客戶最常問的，其實不是價格，而是時機。但時機這件事，往往取決於你相信什麼樣的敘事。

當你相信風險正在擴大，你會保守；當你相信機會正在形成，你會行動。

同一組數據，可以導出完全不同的決策。而當你做出決定的那一刻，你所站的位置，也會影響你接下來看到的世界。





▋最後

，把焦點拉回自己

當環境變動，有人選擇進場，有人選擇退場，也有人選擇觀望。

差別不在於選擇本身，而在於你是否清楚自己的依據。

如果決策建立在恐懼上，你很容易成為別人劇本裡的一部分。如果思考還在，你會看到另一種畫面：同樣的訊息，有人被帶走，有人開始拆解。

同樣的年份，有人急著找答案，有人開始質疑問題。

當很多人在問「會不會出事」，市場上已經有人在問另一個問題：「如果真的出現變化，我要站在哪一邊？」

你可以選擇等待答案，也可以開始調整位置。

市場從來不缺預言。缺的是願意自己判斷的人。

同樣一個2026，有人看到災難，有人看到機會。

有些人等答案，有些人調整位置。

市場最後留下來的，往往是能在混亂裡保持判斷的人。









——萬家鄉