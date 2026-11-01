Netflix《末路兼職》分集劇情1～8集！李宰旭高薪打工變搏命，失蹤父親真相曝光

如果打工時薪是一般工作的50倍，你敢接嗎？Netflix韓劇《末路兼職》由李宰旭、高旻示、金珉河、李熹峻主演，講述負債青年接下神祕機構介紹的高薪兼差，卻接連遇上難以解釋的恐怖事件。原本只想賺錢還債，怎麼連活著下班都成了奢望？全劇共8集，女子漾整理各集劇情重點，帶你看懂這場愈做愈不對勁的打工冒險。

AI摘要 文章摘要整理： 《末路兼職》共8集，講述卞革浚為還債接下高薪打工，接連捲入怪物、獻祭與陰間危機，並與妹妹追查父親失蹤真相，最終在異世界重逢。

以下依官方分集簡介整理，涉及各集情節設定。

《末路兼職》第1集：超商同事竟然不是人

被債務追著跑的卞革浚（李宰旭 飾），透過「蜘蛛人力」找到一份超商大夜班工作，值班時間為晚間10點至隔天早上6點。報酬高得令人心動，工作手冊上的規定卻讓人愈看愈不安：不能擅自離開、倉庫傳出聲音也別進去，甚至連遇到怪物時該拿什麼防身，都寫得清清楚楚。另一名兼職生到場後，革浚原以為終於有人可以作伴，沒想到對方的舉止逐漸失常。他重新翻閱手冊，才驚覺自己漏看了最關鍵的提醒——第二名兼職生根本不是人！

《末路兼職》圖片來源：官方

眼前的同事化為巨大鼠怪，革浚只能倉皇尋找防身工具，在店內拚命逃竄。直到天亮，危機才終於解除。他熬過第一個夜班，也親身明白：這份薪水，真的得拿命來賺。

《末路兼職》第2集：載送小丑，竟成殺戮現場的司機

經歷超商驚魂後，革浚提出要求，希望下一份工作能安排在白天，地點最好開放一點。老闆替他找來載送表演者的差事，乍看只是開車接送，似乎比大夜班安全得多。偏偏這次的乘客是一名詭異小丑，工作還附帶奇怪規則：不能讓小丑離開自己的視線。革浚很快見識到對方的殘暴，甚至被迫參與一場攸關生死的抽牌遊戲。

他僥倖保住性命，將小丑送抵活動地點，卻沒能阻止接下來的慘劇。現場陷入殺戮與火海，革浚只能在驚恐中反覆告訴自己，一切都不是真的。這份工作的代價，開始超出他一個人能承受的範圍。

《末路兼職》第3集：送牛奶限時一小時，超時就回不了家

接連遭遇怪事，革浚已經知道蜘蛛人力有問題，但現實工作的壓榨與金錢壓力，仍讓他再次向高薪低頭。這次，他接下前往大樓送牛奶的差事，報酬提高到最低工資的200倍。上工前，警衛特別提醒，務必在一小時內送完，否則可能再也走不出去。革浚照著門牌逐戶配送，卻遇到消失的房號、滿是「444」的樓層，以及怎麼搭都到不了目的地的電梯。

《末路兼職》圖片來源：官方

當牆壁浮現眼睛、黑霧逐漸逼近，高旻示飾演的神祕女子留下的名片，成了他脫困的關鍵。然而，送到最後一戶時，牛奶瓶意外破裂，時限也隨之耗盡。革浚轉動門把，踏入的已經是另一個世界。

《末路兼職》第4集：妹妹闖進午夜電影院，為救哥哥踏入陰間

革浚失去聯絡後，妹妹智允（金敏荷 飾）循著哥哥留下的訊息，找上蜘蛛人力。為了追查他的下落，她也接下兼差，前往一間午夜仍在放映恐怖片的電影院。比起哥哥的驚慌，智允面對異常顯得更冷靜，卻依然躲不過接連出現的危機。身穿風衣的怪客、逼人回答問題的神祕男子，都讓這個夜班充滿威脅。

《末路兼職》圖片來源：官方

她試圖前往放映室中止怪事，卻發現裡頭滿是血跡；再次出現的風衣怪客，更露出布滿眼球的駭人面孔。智允利用火焰反擊，隨後找到隱藏通道，為救哥哥進入陰間，兄妹的處境也因此逆轉。

《末路兼職》第5集：臨床試驗藏寄生怪物，兄妹聯手逃命

為了找回妹妹，革浚冒用他人身分，混入一場醫院臨床試驗。他懷疑研究人員提供的藥丸有問題，刻意避開服藥，卻沒料到真正的陷阱藏在飲水裡。智允也輾轉來到同一間醫院，兄妹終於重逢，卻雙雙身陷危險。革浚鼻腔突然鑽出疑似水蛭的生物，他忍痛將其拉出，怪物隨即附上其他人，靠吸血迅速膨脹。

《末路兼職》圖片來源：官方

醫院的試驗逐漸失控，智允還在其他樓層發現更多令人毛骨悚然的蟲體。兄妹只能趁混亂尋找出口，驚險逃離大樓。這場重逢沒有讓人鬆一口氣，反而讓他們看見蜘蛛人力背後更深的恐怖。

《末路兼職》第6集：工地牆內藏屍，父親失蹤線索浮現

革浚開始追查父親的下落，接下一份報酬高達1600倍的工地工作。當他與另一名工人奉命拆除抗議布條時，對方突然墜樓，工頭卻阻擋救援，讓其他工人憤而離開。革浚為了線索留下，隨後在地下室發現藏有大量遺體的牆壁。原來，工地發生的死亡事件，背後牽涉以人命換取財富的獻祭說法；工頭將犧牲工人的性命，視為讓後代持續獲利的手段。

《末路兼職》圖片來源：官方

更令革浚震驚的是，父親最後的工作地點也在這裡。工頭透露，父親並非在現場死亡，而是離奇消失。這項消息，讓革浚決定繼續追查。

《末路兼職》第7集：穿上大野狼布偶裝，捲入樂園廝殺

神祕女子告訴革浚，遊樂園裡藏有通往陰間的門。為了尋找父親，他主動要求接下樂園工作；蜘蛛人力老闆則拋出新的誘惑，聲稱只要通過最後考驗，就有機會轉為正職。革浚穿上大野狼布偶裝，原以為只是參與遊行，卻被迫與扮成三隻小豬的人廝殺。童話角色的可愛外表下，是一場殘酷的生存競爭，樂園也迅速淪為血腥戰場。

另一方面，神祕女子的過去逐漸浮現，她與早年的紡織廠勞工抗爭及犧牲有關。革浚逃離混戰後，竟又來到令他難以忘懷的電視節目現場，童年創傷與眼前的惡夢開始交疊。

《末路兼職》第8集：重逢父親，才懂那筆錢有多沉重

「爸爸的奇蹟」曾是革浚一家參加過的電視節目，也是他始終難以釋懷的回憶。父親在鏡頭前不斷挑戰、失敗，成為眾人取笑的對象；原本想替家裡改善生活的期待，最後留下羞辱與傷痛。

《末路兼職》圖片來源：官方

回到遊樂園的危局，神祕女子要求革浚打開那扇門，讓被掩蓋的事情有機會曝光。對峙之中，蜘蛛人力老闆被她推入門後，去向未明。革浚則在另一個世界找到父親。父親將辛苦賺來的錢交到他手上，並催促他離開，不願兒子繼續困在這裡。一路追逐高薪的革浚，終於親手接住父親留下的血汗錢，也看見父親為這個家付出的代價。

《末路兼職》圖片來源：官方