直擊日韓殿堂！知名設計學院組團帶學員親臨動畫、K-POP幕後現場

2026-11-01 09:32 享民頭條
2026 海外遊學計畫雙路線啟動！日本動畫職人帶路、韓國音樂全新開團，由業界講師親自帶隊，讓設計教育接軌國際產業現場。圖/赫綵設計學院提供
2026 海外遊學計畫雙路線啟動！日本動畫職人帶路、韓國音樂全新開團，由業界講師親自帶隊，讓設計教育接軌國際產業現場。圖/赫綵設計學院提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：赫綵設計學院2026年規劃日本與韓國參訪團。
  • 重點二：帶學員深入動畫公司與K-POP音樂製作現場。
  • 重點三：結合實務課程與海外交流培養創作專業力。

記者/葉佳欣報導

學習設計與創作，不該只停留在教室裡。赫綵設計學院持續拓展國際學習資源，2026年規劃日本動畫參訪團與全新韓國首爾音樂創作參訪團，帶領學員走進日本動畫產業及韓國 K-POP 音樂製作現場。透過業界講師帶隊、跨國專業場域參訪與文化交流，讓學員近距離觀察國際創作流程，將課堂所學延伸至真實產業環境。

學習不只在教室，讓創作與世界接軌

赫綵長期重視實務導向的設計教育，除了專業課程與作品集培訓，也持續透過海外參訪、產業交流拓展學員視野。過去曾舉辦日本、新加坡設計參訪團，帶領學員走訪當地設計與文化場域。今年以日本動畫製作與 K-POP 音樂製作為主題，規劃兩條專業參訪路線，讓學習與國際產業接軌。

日本動畫參訪團：走進動漫殿堂，學第一線製作技術

赫綵今年延續日本動畫海外交流經驗，於3月舉辦東京參訪團，特別邀請台灣原創數位多媒體藝術總監涂國雄老師帶領日本動漫職人養成班學員，走訪杉並動畫博物館、動畫公司、中野百老匯、東京國際動漫博覽會、藤子・F・不二雄博物館、池袋 Sunshine City 及東映動畫博物館等場域。從動畫歷史、製作環境到動漫文化，讓學員近距離觀察日本動畫產業，汲取角色設計與影像創作靈感。

在 OUBA Music 學習旋律創作與混音，於 ggack Studio 體驗專業錄音配唱，並走訪首爾音響博物館、DDP 與清溪川，從創作到潮流文化一次貼近首爾音樂現場。圖/赫綵設計學院提供
在 OUBA Music 學習旋律創作與混音，於 ggack Studio 體驗專業錄音配唱，並走訪首爾音響博物館、DDP 與清溪川，從創作到潮流文化一次貼近首爾音樂現場。圖/赫綵設計學院提供

韓國首爾音樂參訪團：全新開團，深入 K-POP 製作現場

根據韓國文化觀光研究院數據，K-POP 海外銷售額已正式突破 1.2377 兆韓元。今年7月赫綵全新推出「首爾音樂製作參訪團」，由 O.P Music Studio 負責人、曾參與 IU、Rosé、BOL4 等歌手專輯製作與編曲的資深 K-POP 製作人吳旻駿（Darren）帶隊，走訪 OUBA Music、ggack Studio 等專業音樂工作室，認識韓國音樂製作流程與產業分工，從創作實務到風格養成與韓國流行音樂文化薰陶，拓展學員國際視野、並與 K-POP 正統製作團隊深入對談、面對面學習。

從國際產業接軌，培養完整音樂製作實力

看見國際音樂產業的運作，更要具備將靈感化為作品的能力。赫綵數位音樂製作系列課程以實務創作為核心，從零基礎出發，涵蓋 Logic Pro 數位編曲、MIDI 樂器編寫、詞曲創作、錄音配唱、混音後製及 AI 音樂應用，並由業界音樂製作人親自指導，帶領學員掌握完整音樂製作流程，是台灣最專業的學習音樂創作學習管道。

課程更結合專業錄音室實戰、原創 DEMO 製作與成果發表，讓學員不只學會操作軟體，更能獨立完成詞曲、編曲與錄音作品，初學者也可以從頭開始學習製作技術，逐步累積個人創作實力。從韓國 K-POP 產業參訪到專業課程訓練，赫綵希望幫助每位熱愛音樂的人，將興趣轉化為專業能力，朝音樂製作人、詞曲創作者及影視遊戲配樂等方向發展。

精華 FAQ

  • 文章指出，赫綵在2026年規劃日本動畫參訪團與韓國首爾音樂創作參訪團，分別聚焦動畫產業與K-POP製作現場，讓學員直接接觸國際創作流程。

  • 日本團走訪杉並動畫博物館、動畫公司、中野百老匯、東京國際動漫博覽會等地，透過實地觀察動畫歷史、製作環境與文化脈絡，汲取角色設計與影像創作靈感。

  • 韓國團由資深K-POP製作人帶隊，參訪OUBA Music、ggack Studio等工作室，讓學員了解音樂製作分工、創作實務與風格養成，並與正統製作團隊面對面交流。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#動畫 #首爾 #韓國

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秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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#星座 #工作 #十二星座

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2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
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分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

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文章目錄

分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
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天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
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獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
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其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

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TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

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TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

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TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

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TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

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TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

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觀《蘭香如故》前十集有感（一）：原來，人與人之間的溫度是這樣的

觀《蘭香如故》前十集有感（一）：原來，人與人之間的溫度是這樣的

2026-10-25 16:59 蒔緣‧鹿角腓腓
ChatGPT生成圖：雪落蘭香‧溫度如故
ChatGPT生成圖：雪落蘭香‧溫度如故

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：劇評從《蘭香如故》前十集體會人與人之間的溫度。
  • 重點二：溫度不在動聽話語，而在困境中仍惦記他人。
  • 重點三：雪夜施援手與贈衣取暖，凸顯具體而真實的人情。

讀過無數作者所寫的散文與小說，也曾試著透過文字描寫人與人之間的情感。可是，每當寫到人情、關懷，或是人與人之間的「溫度」時，我總覺得這樣的描述有些空泛，甚至帶著幾分虛幻，彷彿只是一種美好的想像，卻不一定真實存在於生活之中。

觀看真人戲劇、短劇，乃至於近年出現的AI劇時，我偶爾也會有類似的感受。明明劇情裡有人情，有感動，也有人在關鍵時刻，願意為另一個人付出，可是，「人與人之間的溫度」究竟是什麼？它到底存在於哪些細節裡？有時候，即使看完了一個故事，我似乎仍然說不清楚。

直到最近觀看《蘭香如故》，只看了前十集，卻意外地讓我對這個問題，有了更具體的理解。

原來，所謂人與人之間的溫度，未必是說了多少動聽的話，也不一定要有多麼轟轟烈烈的情節。它可能是在生死交關之際，仍然惦記著另一個人的處境；可能是在自身並不富裕、生活也不安穩的時候，依然願意向陌生人伸出援手；也可能是在明知會冒著風險的情況下，依然選擇保護一個與自己沒有血緣關係的人。

那些原本抽象的情感，因為劇中人物做出了具體的選擇，於是有了形狀，也有了重量。

在目前看到的劇情中，有幾個情節，讓我對這份「溫度」有了更深的體會。

生死交關之際，仍然惦記著另一個人

本來，人在面對生死關頭時，首先想到的往往是自己尚未完成的心願、最放不下的人，以及即將面臨的命運。

可是，林錦岐在即使自身已經面臨重大危機的時刻，仍然能顧及曾經議過親的沈嘉蘭生死。雖然未獲家主的首肯，對沈家提出實質的幫助，但這份顧念，已經讓我感受到人與人之間的溫度。

很多時候，一個人是否在乎另一個人，不必等到他親口說出深情的話語。當他自身也處於困境，卻仍然記得對方的難處，那份惦念，便有了不同的分量。

或許，人情的溫度就藏在這樣的細節裡：即使自己的處境已經不容易，心裡仍然留有另一個人的位置。

大雪紛飛之中，向無助的人伸出援手

沈嘉蘭與母親在大雪紛飛之際，向剛被醫館趕出來、求助無門的許萬全一家伸出援手。

大雪本身已經帶著寒冷的意象，面對懷中病重、奄奄一息的女兒，許萬全一家所感受到的寒意，恐怕不只是天氣帶來的，更是身處困境時的無助。

見狀，嘉蘭母親給予銀兩，叮囑快帶孩子看病；而嘉蘭亦吩咐奴婢，取來自己備用的厚衣，給病弱的蘭香披上禦寒。

那一刻，原本寒冷的雪地，彷彿出現了一道能融化冰雪的暖陽。對身處困境的許萬全一家而言，這不只是物質上的援助，更是一份能真切感受到的溫暖。

文BY蒔緣觀劇

精華 FAQ

  • 因為劇中人物的選擇把抽象情感變成可見細節，例如危急時仍惦記他人、在困境中援助陌生人，讓作者感受到人與人之間的溫度是真實存在的。

  • 林錦岐即使自身身陷重大危機，仍惦記曾議親的沈嘉蘭與沈家處境，雖未獲家主首肯而無法給出實質幫助，但這份不忘他人的心意很動人。

  • 她們在大雪中見到被醫館趕出的許萬全一家後，嘉蘭母親給銀兩並叮囑快帶孩子就醫，嘉蘭也命婢女拿出厚衣替病弱的蘭香禦寒，傳遞溫暖。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#小說 #戲劇 #大雪 #劉學義 #譚松韻 #蘭香如故

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