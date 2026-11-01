2026-11-01 09:32 享民頭條
直擊日韓殿堂！知名設計學院組團帶學員親臨動畫、K-POP幕後現場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：赫綵設計學院2026年規劃日本與韓國參訪團。
- 重點二：帶學員深入動畫公司與K-POP音樂製作現場。
- 重點三：結合實務課程與海外交流培養創作專業力。
記者/葉佳欣報導
學習設計與創作，不該只停留在教室裡。赫綵設計學院持續拓展國際學習資源，2026年規劃日本動畫參訪團與全新韓國首爾音樂創作參訪團，帶領學員走進日本動畫產業及韓國 K-POP 音樂製作現場。透過業界講師帶隊、跨國專業場域參訪與文化交流，讓學員近距離觀察國際創作流程，將課堂所學延伸至真實產業環境。
學習不只在教室，讓創作與世界接軌
赫綵長期重視實務導向的設計教育，除了專業課程與作品集培訓，也持續透過海外參訪、產業交流拓展學員視野。過去曾舉辦日本、新加坡設計參訪團，帶領學員走訪當地設計與文化場域。今年以日本動畫製作與 K-POP 音樂製作為主題，規劃兩條專業參訪路線，讓學習與國際產業接軌。
日本動畫參訪團：走進動漫殿堂，學第一線製作技術
赫綵今年延續日本動畫海外交流經驗，於3月舉辦東京參訪團，特別邀請台灣原創數位多媒體藝術總監涂國雄老師帶領日本動漫職人養成班學員，走訪杉並動畫博物館、動畫公司、中野百老匯、東京國際動漫博覽會、藤子・F・不二雄博物館、池袋 Sunshine City 及東映動畫博物館等場域。從動畫歷史、製作環境到動漫文化，讓學員近距離觀察日本動畫產業，汲取角色設計與影像創作靈感。
韓國首爾音樂參訪團：全新開團，深入 K-POP 製作現場
根據韓國文化觀光研究院數據，K-POP 海外銷售額已正式突破 1.2377 兆韓元。今年7月赫綵全新推出「首爾音樂製作參訪團」，由 O.P Music Studio 負責人、曾參與 IU、Rosé、BOL4 等歌手專輯製作與編曲的資深 K-POP 製作人吳旻駿（Darren）帶隊，走訪 OUBA Music、ggack Studio 等專業音樂工作室，認識韓國音樂製作流程與產業分工，從創作實務到風格養成與韓國流行音樂文化薰陶，拓展學員國際視野、並與 K-POP 正統製作團隊深入對談、面對面學習。
從國際產業接軌，培養完整音樂製作實力
看見國際音樂產業的運作，更要具備將靈感化為作品的能力。赫綵數位音樂製作系列課程以實務創作為核心，從零基礎出發，涵蓋 Logic Pro 數位編曲、MIDI 樂器編寫、詞曲創作、錄音配唱、混音後製及 AI 音樂應用，並由業界音樂製作人親自指導，帶領學員掌握完整音樂製作流程，是台灣最專業的學習音樂創作學習管道。
課程更結合專業錄音室實戰、原創 DEMO 製作與成果發表，讓學員不只學會操作軟體，更能獨立完成詞曲、編曲與錄音作品，初學者也可以從頭開始學習製作技術，逐步累積個人創作實力。從韓國 K-POP 產業參訪到專業課程訓練，赫綵希望幫助每位熱愛音樂的人，將興趣轉化為專業能力，朝音樂製作人、詞曲創作者及影視遊戲配樂等方向發展。
精華 FAQ
-
文章指出，赫綵在2026年規劃日本動畫參訪團與韓國首爾音樂創作參訪團，分別聚焦動畫產業與K-POP製作現場，讓學員直接接觸國際創作流程。
-
日本團走訪杉並動畫博物館、動畫公司、中野百老匯、東京國際動漫博覽會等地，透過實地觀察動畫歷史、製作環境與文化脈絡，汲取角色設計與影像創作靈感。
-
韓國團由資深K-POP製作人帶隊，參訪OUBA Music、ggack Studio等工作室，讓學員了解音樂製作分工、創作實務與風格養成，並與正統製作團隊面對面交流。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數