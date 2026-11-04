2026-11-04 06:38 女子漾／編輯桑泥
Netflix《餘命一年買男人》11 月 5 日上線：柴咲幸砸 72 萬日圓買下男公關赤楚衛二，展開「大人系」關係！
Netflix 最新日本電影《餘命一年買男人》由柴咲幸、赤楚衛二雙主演，故事從一紙 72 萬日圓的契約開始，描寫一名向來精打細算的 40 歲單身女子，在得知自己只剩一年壽命後，決定拋開過去的生活原則，買下帥氣男公關的時間，卻意外展開一段超出預期的關係。
《餘命一年買男人》劇情：罹癌只剩一年，她決定不再存錢
《餘命一年買男人》改編自吉川都里子的同名小說，原作曾獲第 28 屆島清戀愛文學獎。故事主角「片倉唯」是一名 40 歲的單身女性，平時最大的興趣就是存錢，為了準備退休生活，她刻意避開戀愛、結婚等在她眼中不划算的選擇，過著規律節儉的日子。
然而一次免費癌症篩檢卻徹底改變她的人生，她被告知只剩下一年可活，面對突如其來的消息，她沒有陷入想像中的恐懼，反而產生一種意外的解脫感：既然人生所剩無幾，也就不必再為未來省錢了。
就在這時，粉紅色頭髮的男公關「瀨名」突然向她借錢，過去連小錢都要猶豫半天的女主角，這次竟然果斷拿出 72 萬日圓，直接下定決心「買」下跟男公關相處的時間！
柴咲幸、赤楚衛二雙主演：從金錢契約發展出意外情感
瀨名原本只是片倉唯以金錢換來的陪伴對象，兩人之間的關係也始於一場看似不對等的交易，然而隨著相處時間增加，兩人從一開始單純的金錢契約，到一起逛街、看電影、實現各種小小心願，在陪伴與傾聽中慢慢卸下心防，成為彼此生命中最溫柔的支柱。
不是悲傷絕症片！以輕鬆日常笑看生命的「揮霍哲學」
不同於傳統絕症題材從頭哭到尾的壓抑氛圍，《餘命一年買男人》以輕快、溫馨又略帶幽默的步調，探討當「未來」突然變短時，金錢與生活的價值究竟會如何翻轉？那 72 萬日圓買下的不只是一個人的時間，更是一個人終於允許自己去享受生活、去愛與被愛的勇氣。
《餘命一年買男人》將於 2026 年 11 月 5 日 Netflix 上線
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