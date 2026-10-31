旅行收納盒推薦｜不只收頸枕，旅行配件與日常小物也能一起帶著走｜Travel Blue 藍旅

AI重點 文章重點整理： 重點一： Travel Blue 頸枕收納盒可裝頸枕與多種小物。

Travel Blue 頸枕收納盒可裝頸枕與多種小物。 重點二： 六種顏色與掛勾設計兼具實用和穿搭感。

六種顏色與掛勾設計兼具實用和穿搭感。 重點三：180 度掀開盒蓋，整理與取物都很方便。

身為自由工作者，我會依照當天的行程準備隨身物品。去咖啡廳工作，包包裡少不了耳機和充電線；教課或參加活動時，又得帶上當天會用到的用品。這些東西單看都不大，如果沒有整理好，想用的時候就得在包裡翻找半天。

除了方便收納之外，我也很在意搭配性，尤其收納盒掛在背包或行李箱外側時，顏色就成了穿搭的一部分。

之前購入 Travel Blue 藍旅的頸枕套組時，我就注意到隨附的收納盒也能用來裝其他小物。這加上好看又有質感的六種顏色可以挑選，讓我除了用來收納頸枕，也會拿來整理工作和旅行時常帶的東西。

Travel Blue 藍旅評價 ｜從飛行經驗出發的英國旅行配件品牌故事

Travel Blue 是創立於 1987 年的英國品牌。品牌的起點來自創辦人一次不太舒適的飛行經驗，在長途航程中的不適，讓他意識到當時市面上缺乏兼顧舒適與實用性的旅行配件，因此開始打造以旅行者需求為出發點的產品。

從倫敦發展至今，Travel Blue 的產品已遍及全球多個國家，持續專注於設計貼近移動情境的旅行裝備。在台灣的機場以及部分百貨商場也能看到品牌的銷售據點，對經常出入機場或旅行的人來說並不陌生。

Travel Blue 也是我很喜歡的旅行配件品牌，他們家的頸枕、 親膚烤漆斜背包、 耳塞、 眼罩還有頸枕收納盒，都是陪伴我出國旅行必備。

Travel Blue 頸枕收納盒開箱｜收納配件也能很好看，六種顏色隨心搭配

Travel Blue 的頸枕收納盒共有六種顏色：極致灰、鼠尾草綠、暗夜黑、雲朵白、莫藍迪藍與櫻花粉。六個顏色排在一起，各有不同的感覺。收納盒採方形設計，EVA 材質的盒身搭配輕盈且耐磨，搭配帶有細緻的布料紋理的亞麻布，簡約又不失設計感。

盒體附有掛勾設計，可以固定在背包或行李箱上，外出旅行時攜帶起來更加便利外，還可以成為穿搭的一部分，隨當天的穿著挑選喜歡的顏色。

Travel Blue 頸枕收納盒只能裝頸枕？從旅行、工作到塔羅用品都用得上

旅行時，我通常會帶好幾個收納盒。其中一個裝頸枕，掛在行李箱提把上，搭車或搭飛機想休息時，伸手就能拿到。其他的則用來分裝衣物和各種用品。打包時一盒盒檢查，也比較不容易漏東漏西。

以前外出時，耳機、行動電源和充電線常散在包包裡，要用的時候總得找一下。現在我把它們裝在同一個收納盒裡，不管是去工作室，還是換個包包出門，直接整盒帶上就好。

我還有一個收納盒，固定用來放塔羅牌和塔羅布。教課或外出占卜時帶著走，到了現場一起拿出來，就能準備開始。

Travel Blue 頸枕收納盒好用嗎？180 度掀開，想找的小物一眼就看到

Travel Blue 頸枕收納盒還有一個我很喜歡的設計：盒蓋可以 180 度掀開。打開後，裡面放了什麼一眼就能看清楚。無論是耳機、充電線和行動電源，還是塔羅牌與塔羅布，都能依照自己的習慣擺放；想拿其中一樣，也不用把其他東西全部取出來。

旅行時若遇到需要打開行李查驗的情況，掀開盒蓋就能查看內容物。平常打包、確認有沒有帶齊東西，也一樣方便。

Travel Blue 頸枕收納盒評價｜旅行與日常外出都方便

現在出門前，我會先想想今天要去哪裡，再拿起對應的收納盒。旅行時，裝頸枕的那一盒掛在行李箱提把上，路上想休息就能隨手拿到；去咖啡廳工作，帶上耳機、行動電源和充電線；教課或占卜，則拿裝著塔羅牌與塔羅布的那一盒。

此外，我還很喜歡它可以完整掀開的設計。出門前打開看一眼，就能確認需要的用品有沒有帶齊；到了現場，也能直接找到要拿的東西。

對經常旅行，或是每天需要帶不同用品出門的人來說，這樣分盒整理相當方便。六種顏色也讓我能依照當天的包包和穿著挑選，將收納盒變成隨身搭配的一部分。

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品牌資訊

Travel Blue｜官網｜粉絲專頁｜IG

延伸閱讀｜Travel Blue 旅行配件系列分享

如果對 Travel Blue 的旅行配件有興趣，也可以參考我之前分享的另一篇開箱文章。這篇文章介紹的是 Travel Blue 的「旅途有型禮盒」，除了寧靜頸枕之外，還包含親膚烤漆斜背包、眼罩與飛行耳塞等配件，從收納到休息都能一次準備完成，整體更偏向完整的旅行裝備組合。

👉旅行收納配件開箱｜帶著親膚烤漆斜背包輕便出發，寧靜頸枕陪伴沉靜旅途｜Travel Blue 旅途有型禮盒