旅行收納盒推薦｜不只收頸枕，旅行配件與日常小物也能一起帶著走｜Travel Blue 藍旅

2026-10-31 21:22 黛•Adele的生活隨筆

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Travel Blue 頸枕收納盒可裝頸枕與多種小物。
  • 重點二：六種顏色與掛勾設計兼具實用和穿搭感。
  • 重點三：180 度掀開盒蓋，整理與取物都很方便。

身為自由工作者，我會依照當天的行程準備隨身物品。去咖啡廳工作，包包裡少不了耳機和充電線；教課或參加活動時，又得帶上當天會用到的用品。這些東西單看都不大，如果沒有整理好，想用的時候就得在包裡翻找半天。

除了方便收納之外，我也很在意搭配性，尤其收納盒掛在背包或行李箱外側時，顏色就成了穿搭的一部分。

之前購入 Travel Blue 藍旅的頸枕套組時，我就注意到隨附的收納盒也能用來裝其他小物。這加上好看又有質感的六種顏色可以挑選，讓我除了用來收納頸枕，也會拿來整理工作和旅行時常帶的東西。

Travel Blue 藍旅評價 ｜從飛行經驗出發的英國旅行配件品牌故事

Travel Blue 是創立於 1987 年的英國品牌。品牌的起點來自創辦人一次不太舒適的飛行經驗，在長途航程中的不適，讓他意識到當時市面上缺乏兼顧舒適與實用性的旅行配件，因此開始打造以旅行者需求為出發點的產品。

從倫敦發展至今，Travel Blue 的產品已遍及全球多個國家，持續專注於設計貼近移動情境的旅行裝備。在台灣的機場以及部分百貨商場也能看到品牌的銷售據點，對經常出入機場或旅行的人來說並不陌生。

Travel Blue 也是我很喜歡的旅行配件品牌，他們家的頸枕、 親膚烤漆斜背包、 耳塞、 眼罩還有頸枕收納盒，都是陪伴我出國旅行必備。

Travel Blue 頸枕收納盒開箱｜收納配件也能很好看，六種顏色隨心搭配

Travel Blue 的頸枕收納盒共有六種顏色：極致灰、鼠尾草綠、暗夜黑、雲朵白、莫藍迪藍與櫻花粉。六個顏色排在一起，各有不同的感覺。收納盒採方形設計，EVA 材質的盒身搭配輕盈且耐磨，搭配帶有細緻的布料紋理的亞麻布，簡約又不失設計感。

盒體附有掛勾設計，可以固定在背包或行李箱上，外出旅行時攜帶起來更加便利外，還可以成為穿搭的一部分，隨當天的穿著挑選喜歡的顏色。

Travel Blue 頸枕收納盒只能裝頸枕？從旅行、工作到塔羅用品都用得上

旅行時，我通常會帶好幾個收納盒。其中一個裝頸枕，掛在行李箱提把上，搭車或搭飛機想休息時，伸手就能拿到。其他的則用來分裝衣物和各種用品。打包時一盒盒檢查，也比較不容易漏東漏西。

以前外出時，耳機、行動電源和充電線常散在包包裡，要用的時候總得找一下。現在我把它們裝在同一個收納盒裡，不管是去工作室，還是換個包包出門，直接整盒帶上就好。

我還有一個收納盒，固定用來放塔羅牌和塔羅布。教課或外出占卜時帶著走，到了現場一起拿出來，就能準備開始。

Travel Blue 頸枕收納盒好用嗎？180 度掀開，想找的小物一眼就看到

Travel Blue 頸枕收納盒還有一個我很喜歡的設計：盒蓋可以 180 度掀開。打開後，裡面放了什麼一眼就能看清楚。無論是耳機、充電線和行動電源，還是塔羅牌與塔羅布，都能依照自己的習慣擺放；想拿其中一樣，也不用把其他東西全部取出來。

旅行時若遇到需要打開行李查驗的情況，掀開盒蓋就能查看內容物。平常打包、確認有沒有帶齊東西，也一樣方便。

Travel Blue 頸枕收納盒評價｜旅行與日常外出都方便

現在出門前，我會先想想今天要去哪裡，再拿起對應的收納盒。旅行時，裝頸枕的那一盒掛在行李箱提把上，路上想休息就能隨手拿到；去咖啡廳工作，帶上耳機、行動電源和充電線；教課或占卜，則拿裝著塔羅牌與塔羅布的那一盒。

此外，我還很喜歡它可以完整掀開的設計。出門前打開看一眼，就能確認需要的用品有沒有帶齊；到了現場，也能直接找到要拿的東西。

對經常旅行，或是每天需要帶不同用品出門的人來說，這樣分盒整理相當方便。六種顏色也讓我能依照當天的包包和穿著挑選，將收納盒變成隨身搭配的一部分。

👉Travel Blue 頸枕收納盒購買連結


品牌資訊

Travel Blue｜官網粉絲專頁IG

延伸閱讀｜Travel Blue 旅行配件系列分享

如果對 Travel Blue 的旅行配件有興趣，也可以參考我之前分享的另一篇開箱文章。這篇文章介紹的是 Travel Blue 的「旅途有型禮盒」，除了寧靜頸枕之外，還包含親膚烤漆斜背包、眼罩與飛行耳塞等配件，從收納到休息都能一次準備完成，整體更偏向完整的旅行裝備組合。

👉旅行收納配件開箱｜帶著親膚烤漆斜背包輕便出發，寧靜頸枕陪伴沉靜旅途｜Travel Blue 旅途有型禮盒

精華 FAQ

  • 除了頸枕，它也很適合收納耳機、充電線、行動電源等日常小物，甚至能放塔羅牌與塔羅布，讓旅行、工作或教課時都能整盒帶著走。

  • 它採方形 EVA 盒身，輕盈耐磨，外層有亞麻布質感，並附掛勾可固定在背包或行李箱外側；盒蓋還能 180 度掀開，拿取物品很直覺。

  • 因為它能把不同情境要帶的物品分盒整理，出門前一眼就能確認是否帶齊，到了現場也能快速拿取，加上 6 種顏色可搭配穿搭，實用又有質感。

黛•Adele的生活隨筆

黛•Adele的生活隨筆

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#推薦 #行李 #旅行箱 #收納整理

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最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama

天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
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網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

網評陸劇「顏值與演技雙霸」男星TOP6！張凌赫、王鶴棣皆上榜，冠軍根本零死角神顏！

2026-10-24 11:13 女子漾／編輯ANDREA
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近年來陸劇男神輩出，但能在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，光有臉蛋可不夠！大部分男演員往往有顏值就沒演技，而有演技的通常又被吐槽顏值不夠，兩者兼具的真的是演藝圈稀缺的寶藏呀！最近網友們熱烈討論，盤點出那些不僅長在大家審美點上，還靠著超強「眼技」與蘇感征服觀眾的陸劇男星。這次一起來看看網評「有顏又有演技」的男神TOP6，究竟是誰迷倒了萬千少女心！

TOP 6：丞磊

憑藉古裝短劇《虛顏》嶄露頭角，並在《雲之羽》中大放異彩的丞磊，絕對是近年竄紅最快的古裝男神之一。他的氣質自帶一股高冷禁慾感，特別適合演繹霸氣、冷漠的角色。在話題劇《成何體統》中，丞磊穩定的演技大受網友好評，無論是冷冽的眼神還是細膩的情感拉扯，都讓他充滿了迷人的蘇感，與女演員搭檔更是CP火花四濺！

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TOP 5：侯明昊

出道多年的侯明昊早年多以時裝劇為主，但近年他在《護心》、《玉茗茶骨》與《入青雲》等古裝劇中的表現令人驚艷。屬於「濃顏系」長相的他，五官精緻搶眼，英氣中又帶著秀氣，幾乎沒有任何短板與死角。最難得的是，侯明昊不僅顏值高，演戲也相當容易讓觀眾代入，是流量偶像中公認演技很不錯的一位。

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TOP 4：檀健次

提到顏值演技雙修，絕對不能漏掉檀健次！許多網友大讚他是「古裝比時裝更出色」的類型，穿上古裝瞬間仙氣爆棚。他在現象級爆款劇《長相思》中一人分飾相柳與防風邶，將高冷霸氣與風流倜儻詮釋得淋漓盡致。檀健次不需要多餘的台詞說愛，單靠眼神就能傳達出深藏心底的情義與真心，完全把角色給演活了，獲得了書粉與劇粉的一面倒好評！

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TOP 3：王鶴棣

以《蒼蘭訣》霸氣「尊上」一角爆紅的王鶴棣，是公認的濃顏系大帥哥。他的五官深邃立體，一雙眼睛自帶超強電力，無論是古裝扮相還是私下穿西裝都帥得讓人移不開眼。王鶴棣自帶一股不會被埋沒在人群裡的搶眼魅力，近期手握《大奉打更人》等超級重點劇，爆發力與強大的男主氣場完全不容小覷。

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TOP 2：張凌赫

今年以《逐玉》再度迷倒大批觀眾的張凌赫，有著讓人無法抗拒的「初戀感」。他是典型的淡顏系帥哥，皮膚白皙、眉眼溫柔俊朗。從《蒼蘭訣》的長珩仙君、《寧安如夢》到《逐玉》，張凌赫只要碰上美感在線的導演，就能展現出驚為天人的無死角神顏，怎麼拍都好看，讓他人氣不斷往上攀升。

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TOP 1：肖戰

拿下冠軍的就是當之無愧的頂流男神肖戰！從2019年《陳情令》一路帥到近期的《藏海傳》，肖戰的顏值幾乎從來沒有翻車過，被網友盛讚是「零死角帥哥」。他笑起來溫柔治癒，一雙眼睛彷彿會說話，古裝時裝都能完美駕馭，長這麼帥不火真的沒天理！不僅長相是神級帥，肖戰在多部作品中不斷打磨出的細膩演技，更是讓他穩坐顏值與實力兼具的金字塔頂端！

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