2026-10-31 17:40 精準溝通教練張宜真
蔣萬安、沈伯洋第一場電視辯論會，我們可以學到的精準溝通技巧 ——一場辯論，究竟要讓觀眾聽見什麼？達到甚麼目的，背後考驗的是策略
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：蔣萬安以強攻與重複訊息塑造辯論主導權。
- 重點二：沈伯洋以禮貌幽默與白話表達展現溫暖。
- 重點三：雙方透過不同溝通策略爭取各自支持族群。
——一場辯論，究竟要讓觀眾聽見什麼？達到甚麼目的，背後考驗的是策略
▋ 1. 先定位自己：今天你要扮演什麼角色？
蔣萬安這場辯論，我的感覺定位為「砲手」，攻擊力極強，火力全開，不再溫良恭儉讓。
他對沈伯洋提出一連串靈魂拷問，包括「雙城論壇是滲透的破口」、「中國飛彈打過來，對台灣有很大的幫助」，「要不是青鳥行動，台積電能佈局全球嗎？」「我比較吃廢死這一套」，「希望台北獨立公投」等。
蔣萬安試圖讓觀眾檢視沈伯洋的立場與一致性。
辯論前，先問自己：今天我要扮演的是攻擊者、防守者、政策專家，還是溫暖的溝通者？要達到甚麼目的。
角色定位不同，整場策略就會不同。
▋ 2. 定位對手，重複建立觀眾的記憶點
蔣萬安細數沈伯洋過去在雙城論壇、死刑、毒品、大罷免等議題上的立場，質疑他的一致性。
不斷重複「沈伯洋不懂市政」．
這是一種策略：透過不斷重複特定訊息，加深觀眾印象。
▋ 3. 鎖定族群，打到痛點
蔣萬安特別感謝歷任台北市長，包括黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌，也特別提到柯文哲。
他肯定柯文哲任內在大巨蛋、社會住宅、北士科等建設上的基礎，並提到延續財政紀律，上任四年減債超過400億元。
針對柯文哲遭司法追殺一事，他肯定柯在面對各項市政時仍勇於站出來、公正客觀評價，對此「深表敬佩」。
很顯然，蔣萬安對「小草」喊話，希望爭取白色力量。
▋ 4. 溫暖，也是溝通的力量
沈伯洋展現了另一種溝通風格。
一開場，他先關心蔣萬安的身體狀況。這個小動作，讓人看到他比較溫暖的一面。只是蔣萬安並沒有接住。
辯論場上充滿攻防，但候選人仍然可以保有基本的禮貌與人情味。
這也是一種溝通能力。
▋5 . 善用幽默，化解現場的緊張
沈伯洋在辯論中，主動提出希望再安排下一場辯論。
問蔣萬安有沒有機會再約一次辯論，如果現在無法決定，「晚點加LINE也可以」。
蔣萬安沒有正面承諾，只表示兩個團隊可以溝通協調，並稱今天就是一個成功的案例。
這段話非常幽默，化解現場的緊張。
幽默的好處，就是讓嚴肅的攻防多一點輕鬆，也讓觀眾記住你的表達方式。
▋ 6. 記住別人的名字，是最好的尊重
沈伯洋在開場及互動時，問候主持人、提問人，也向觀眾朋友打招呼。
更讓我有印象的是，他能清楚叫出兩位媒體提問人的名字：樊啓明、黃彥怡。
這兩位都是我過去的媒體同事。
能夠記住別人的名字，並且在適當的時候叫出來，是很棒的溝通細節。
▋ 7. 引用名人語錄，讓結尾更有力量
沈伯洋在結論時引用蔡康永的一段話：
「不用管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的生活方式的時候，你就贏了。」
這是很值得學習的結尾技巧。
好的結論，留下值得觀眾帶走的一句話。
▋ 8. 用故事打動人，讓觀眾產生情感連結
蔣萬安在結論中分享，曾經在夜市遇到一位民眾，對方很焦急地跑來對他說：
「看到你被欺負，我們都忍耐很久。」
蔣萬安藉這個故事，表達自己在意的是能為台北市做什麼，並呼籲支持者在11月28日出門投票。
這就是故事的力量。
▋ 創造金句
蔣萬安創造的對句，「說得口沫橫飛，講得面目全非。」
「洋流」當台北市長，台北市會「漂流」到哪裡？
▋ 10. 看稿、背稿，還是自然表達？
這場辯論，兩個人的表達方式有明顯差異。
蔣萬安常低頭看稿，手勢、握拳、拍胸等肢體語言，展現自信和氣場。
沈伯洋很少看稿，以白話方式闡述想法，整體表達比較輕鬆。
一個有備而來、火力全開；一個相對輕鬆、自然表達。
沈伯洋可以再多一些微笑，因為他打出的是「快樂選舉」，表情與主張之間還可以更一致。
▋ 從精準溝通角度，我的觀察
這場辯論，讓我看到兩種不同的溝通策略。
蔣萬安以執政者的角色，透過政績、過去言論、重複訊息與強烈攻防，建立自己的論述主軸。
沈伯洋則透過禮貌、幽默、故事、白話表達與名人語錄，呈現另一種溝通風格。
對蔣萬安而言，這場辯論展現了他準備的攻防策略，也讓支持者看到他不同於平常溫和形象的一面。
沈伯洋展現溫暖、輕鬆與快樂選舉主張。
不同候選人，有不同的溝通模式。
做自己。最重要。
這場電視辯論，應該可以稍微化解藍營支持者的焦慮，蔣萬安不再被挨打，自信的蔣萬安回來了。
對綠營，小水滴來說，沈伯洋可能贏，更需要步步為營，才能贏。
精華 FAQ
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他以火力全開的攻擊姿態出場，透過追問沈伯洋過去立場、重複「不懂市政」等訊息，並連結政績與柯文哲議題，試圖強化自己的論述主軸與支持者認同。
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沈伯洋以關心身體、記住提問者名字、使用白話說明與幽默邀約再辯等方式，呈現較溫暖、自然的溝通風格，也用名人語錄收束結尾，增加記憶點。
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文章認為蔣萬安藉強勢表現修復形象，讓藍營支持者感到安心；沈伯洋則維持輕鬆與快樂選舉形象，但若要勝出，綠營支持者仍需更謹慎應戰。
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