2026-10-31 16:59 女子漾／編輯周意軒
時薪50倍，你敢賺嗎？Netflix《末路兼職》6亮點，李宰旭打工竟拿命換
如果有份兼職，時薪直接給你最低工資的50倍，你敢接嗎？Netflix韓劇《末路兼職》於10月30日上線，由李宰旭、高旻示、金珉河、李熹峻主演，將大家熟悉的打工日常，變成隨時可能丟命的恐怖現場。缺錢的男主角原以為找到還清債務的捷徑，沒想到薪水愈誘人，工作愈不對勁！女子漾整理6大追劇亮點，喜歡詭異規則、日常怪談與懸疑求生題材的觀眾，可以把這部放進片單。
高薪50倍的超商兼職，代價竟是自己的命
《末路兼職》故事圍繞債務纏身的青年卞革浚（李宰旭飾），他被高薪徵才傳單吸引，找上神祕的「蜘蛛人力」，接下一份報酬高達最低時薪50倍的工作。
如此夢幻的待遇，卻附帶一項要求：絕對不能向外透露工作中發生的事。等革浚踏進看似普通的便利商店，才發現這筆錢有多難賺。原本想靠打工翻轉人生，現在得先想辦法活著下班，光是設定就讓人想追問：這間公司究竟在招募員工，還是在挑選獵物？
李宰旭滿身血拚下班，狼狽模樣反差十足
這次李宰旭飾演的革浚，被生活壓得幾乎沒有選擇。官方前導海報中的他，身處凌亂的超商，滿身血跡、神情疲憊，讓人一眼看懂這份工作的危險程度。比起帥氣解決危機，這個角色更讓人好奇的是：明知眼前有問題，究竟要多缺錢，才會繼續做下去？當「趕快離職」成為觀眾最想大喊的一句話，革浚能不能轉身離開，也成了故事的懸念。
不能讓小丑離開視線，工作規則比主管還可怕
喜歡「規則怪談」的觀眾，可以留意本劇的任務設計。革浚接下的新差事，竟要求他不能讓小丑離開視線；另一份送牛奶的工作，更把薪水提高到最低工資的200倍，讓原本發誓不再冒險的他再次動搖。工作要求愈奇怪，愈讓人忍不住猜想違反規則的後果。尤其小丑明明帶著逗人開心的形象，放進這樣的情境，連「看著對方」都變成壓力十足的任務。
電影院、工地都能出事，熟悉場景變得不安心
《末路兼職》的恐怖舞台會隨著工作改變，除了超商，也涵蓋電影院、臨床試驗、建築工地與主題樂園。這類設定吸引人的地方，在於場景都離日常生活很近：下班後會去的電影院、平常路過的工地，換個時間、加上一份來路不明的工作，就可能藏著另一張面孔。隨著革浚接觸更多兼差，神祕機構背後的疑點也逐漸浮現，讓人想一路追查這些工作之間的關聯。
高旻示、金珉河加入，恐怖工作牽動身邊的人
演員陣容集結李宰旭、高旻示、金珉河與李熹峻。官方預告介紹中，李熹峻飾演的人力機構負責人，會說服猶豫的革浚接受工作，將危險包裝成難得的賺錢機會。而革浚的妹妹智允得知這間機構後，也因好奇接下夜班，讓原本屬於哥哥的恐怖經歷延伸到家人身上。當身邊的人也捲入其中，「撐完這一班就好」還能成為革浚說服自己的理由嗎？
《末路兼職》由曾編寫《殺人者的難堪》的金多珉執導，韓峻熹則負責整體創意開發，將高薪誘惑與詭異職場結合。全劇共8集，每集約33至44分鐘，已可在Netflix觀看。故事把「需要錢，所以得工作」推向極端：當薪水足以解決眼前困境，卻可能讓自己付出更大的代價，究竟該在哪一刻喊停？這道選擇題，也讓恐怖設定多了一層現實的刺痛感。