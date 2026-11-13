【胡瓜爆兒子美股賺8位數，卻讓女友等被求婚3年？】 —— 董座千金的婚前帳本，比胡釋安的8位數更該先攤開！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 胡瓜爆料胡釋安美股獲利達8位數，引發關注。

胡瓜爆料胡釋安美股獲利達8位數，引發關注。 重點二： 文章聚焦董座千金與婚前財產、嫁妝界線。

文章聚焦董座千金與婚前財產、嫁妝界線。 重點三：解析海外所得、遺產稅與夫妻財產制風險。

▋被起底的人，手上沒有麥克風 ▋

10月29日，花蓮，《胡來旅行社》第二季記者會。胡瓜、胡小禎、胡釋安與特派員Emma一字排開，三代同堂的畫面熱鬧又溫暖。胡瓜當場爆料，兒子投資美股，獲利「滾到8位數去了」，胡釋安在一旁苦笑，只丟出一句：「不要聽他亂講！」全場笑成一片，數字卻已經傳遍了網路。

鎂光燈全打在父子身上，另一個人沒有出現。胡釋安前陣子在社群罕見曬出與交往3年多女友的合照，網友立刻展開起底，說她是董座千金。胡瓜與胡釋安都表示，並不清楚這個身分。至於婚事，胡釋安的回答是順其自然，有下一步會跟大家說，胡瓜也補充目前還沒談到結婚。

一個女孩陪了一個人三年，在新聞裡卻只剩下一個標籤。標籤替她加了分，也替她加了重量。外界會猜她家有多少資產，會猜她是不是要嫁進另一個有錢的家，會猜她看上的是人還是那個8位數。這些猜測不用付一毛錢，卻會一路跟著她。

當一段感情被放進大眾的視線，最該先守住的，是當事人手裡那本只有自己看得懂的帳。名字被討論的時候，帳本必須在自己手上。

▋8位數的另一頭，是一張稅單 ▋

數字很迷人，但帳面和落袋是兩件事。美股賣出的價差，在台灣算海外所得，沒賣出就不用報，賣出了就要算。依《所得基本稅額條例》，個人全年海外所得合計達100萬，就要併入基本所得額申報，扣掉750萬免稅額之後，超過的部分按20%課稅，實際金額以當年度公告為準。

我拿一個假設的數字讓你看。某人綜所稅淨額200萬，當年賣出美股，已實現獲利1000萬，兩者相加1200萬，減750萬後剩450萬要課稅，乘上20%是90萬，扣掉原本約30萬的綜所稅，五月就要補約60萬。這只是示意，不是胡釋安的真實申報。同樣的1000萬獲利，如果分兩年賣出，每年都壓在免稅額以內，補稅可能直接歸零。

股息又是另一刀。美國在發放前先預扣30%，台灣與美國之間沒有降低這個稅率的協定，所以標示5%的殖利率，實拿只剩3.5%。更少人想到的是傳承，台灣人直接持有美股，過世時超過6萬美元的部分要課美國遺產稅，最高稅率40%，台灣這邊另有遺產稅，免稅額是1333萬。

這些聽起來是投資人自己的事，真到了結婚那天，卻會變成兩個人共同要面對的事。枕邊人有8位數的海外帳戶，另一半至少該知道它放在哪家券商、誰有權限、出事時要找誰。

▋千金的嫁妝，別和小開的股票混在一起 ▋

民法第1017條講得很白：婚前財產各自所有，婚後財產也各自所有，不能證明屬於誰的，推定為夫妻共有。這句話對兩邊都公平。胡釋安婚前買進的美股，是他的。女方婚前存下的錢、家裡給的嫁妝、父母贈與的股權或不動產，也是她的。但前提是，拿得出證明。

我見過太多家庭，婚前各有一筆錢，婚後全放進同一個帳戶，過了十年，誰也說不清哪一塊是誰的。美股帳戶尤其麻煩，入金日期、買進成本、配息紀錄，一旦斷了線，要重建就很費力。婚前先把對帳單、匯款憑證、贈與契約，整理成一個資料夾，兩個人各留一份，是最便宜的保險。

如果想要把界線畫得更乾脆，還有一個工具。夫妻可以在婚前或婚後，以書面約定夫妻財產制，選擇分別財產制，再向法院辦理登記，這是民法第1007條與第1008條的規定。沒有登記，不能對抗第三人。很多人聽到這個會皺眉，覺得像防賊。我的看法剛好相反，錢的邊界畫清楚了，兩個人才能放心把心思放在感情上。

被外界稱為董座千金的女孩，家裡可能有家業要顧，男方有8位數的帳戶要管。兩條河流往同一個家流，水位要事先量好。

▋離婚的那一天，誰的帳比較厚？ ▋

談婚姻的退場，大家都覺得晦氣，成熟的人卻知道，保護機制要在最壞的時刻才看得出價值。民法第1030條之1規定，法定財產制關係消滅時，夫妻現存婚後財產扣除債務後的差額，應平均分配。簡單說，婚後財產比較少的一方，可以向比較多的一方，請求補足差額的一半。

這條法律保護的，常常是那個為家庭放慢腳步的人。她可能辭掉工作照顧長輩，可能陪著先生走過低潮，沒有薪水，也沒有投資收益，卻讓另一半能在外面放心衝。但請注意，因繼承或其他無償取得的財產，與慰撫金，不列入分配。娘家給的股權、不動產若沒有分開記，日後就容易吵成一團。

還有一個很多人忽略的條文。第1030條之3規定，夫妻為了減少對方的分配，在法定財產制關係消滅前5年內處分財產，要追加計算。想在離婚前偷偷轉走資產的人，這一條就等在那裡。反過來說，婚後賺到的美股價差與配息，都會算進婚後財產，要不要分、怎麼分，帳本就是證據。

這些條文看起來冰冷，卻是替兩個人守住公平的底線。法律不會問你愛不愛對方，它只看你拿得出哪些紀錄。

▋留給自己的三張底牌 ▋

第一張，是屬於自己名下的帳戶。不管對方有多少錢，女孩都該有一個只用自己的名字開的戶頭，裡面放的是3到6個月的生活費，也就是緊急預備金。這筆錢不是為了離開誰，是為了在任何情況下，都能自己做決定。

第二張，是自己的保單。依保險法第112條，約定於被保險人死亡時給付給指定受益人的保險金，不得作為被保險人的遺產。醫療險與壽險受益人填誰，要想清楚，也要讓家人知道保單存在。很多人過世後，家人是靠一封信才發現有保單，錢拖了半年才領到。金額大的時候，也要留意最低稅負制，與實質課稅的風險，細節請交給專業人士。

第三張，是一份讓家人找得到的資產清冊。券商名稱、帳號、保單號碼、不動產位置，寫在一個人找得到的地方，密碼不寫，但交代誰知道怎麼處理。再補一個小提醒，依遺產及贈與稅法第20條，配偶相互贈與的財產不計入贈與總額，婚後可以安心使用，婚前則不適用。長輩給結婚基金時，每人每年244萬的免稅額，分年給最划算。

胡釋安說順其自然，我也覺得很好。感情可以順其自然，帳本卻要白紙黑字。一個清醒的女孩，不必對誰設防，只需要知道自己名下有什麼，將來要留給誰。這份清楚，就是她站在任何人身邊，都不會失去的底氣。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心靈導師，但有些想法，想跟你分享。

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