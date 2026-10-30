2026-10-30 17:18 女子漾／編輯黃冠婷
小7聯名又要搶爆！米飛兔28吋行李箱、迷你相機登場，咖波竟開起商店街！99元就能收藏
7-ELEVEN聯名新品又來燒荷包！11月4日下午3點起，兩大人氣角色「miffy米飛兔」與「貓貓蟲咖波」同步推出全店精品集點活動。米飛兔以「漫遊歐洲生活」為主題，一口氣推出30款限定周邊，包括28吋行李箱、迷你數位相機、換裝絨毛娃娃及復古翻頁鐘；咖波則走台味路線，推出可拼接成商店街的公仔盒玩、運動造型迴力車，還有只要99元的熱炒對杯組。女子漾整理兩大聯名必收商品、價格及活動時間，收藏控快來看看！
7-ELEVEN米飛兔聯名：前6排名必收限定周邊，最低199元起
7-ELEVEN推出「miffy漫遊歐洲生活」系列，以米飛兔經典藍白配色結合簡約歐洲風格，打造30款居家、旅行周邊，包含收納用品、生活家電、絨毛娃娃及外出配件。這次特別挑出6款值得關注的新品，兼顧實用性與收藏樂趣。
米飛兔28吋上掀式行李箱｜2,499元
採用上掀式設計，不必完全攤開行李箱就能拿取物品，搭配擴充拉鍊、三段式拉桿及萬向輪，適合出國旅行使用。
米飛兔迷你數位相機｜799元
小巧機身搭配米飛兔探頭造型，附有記憶卡，內建12款可愛相框，支援即拍即看，外出旅行也能隨手記錄回憶。
米飛兔30cm坐姿絨毛娃娃｜399元
經典坐姿娃娃附有藍色、白色兩套可替換洋裝，能依照心情替米飛兔換裝，適合喜歡收藏玩偶的粉絲。
米飛兔立體公仔翻頁鐘｜599元
復古翻頁鐘結合米飛兔立體公仔，兼具時間顯示與居家裝飾功能，擺在書桌或床頭都很可愛。
米飛兔5開折疊收納箱50L｜799元
50L大容量搭配五面開啟設計，方便收納衣物、玩偶及生活雜物，不需工具即可組裝。
米飛兔抱枕毯｜599元
結合抱枕與毛毯兩種用途，收起來不占空間，適合放在辦公室、沙發或車上，隨時都能使用。
7-ELEVEN咖波聯名：台味商店街盒玩、99元熱炒對杯必收
除了米飛兔，7-ELEVEN也同步推出「貓貓蟲咖波百味」系列，將台灣街頭文化融入超過30款限定周邊，從熱炒店、商店街到戶外用品，都能看見咖波與好友們的可愛身影。
咖波熱炒對杯組｜99元
這次最容易入手的就是熱炒對杯組，一組包含2款杯子，採圓潤杯口與加厚杯底設計，充滿台灣熱炒店風格，加價購只要99元。
咖波百味公仔盒玩｜共7種主題
以台灣日常生活為靈感，推出「請支援收銀」、「發財車」、「水狗行」、「狗汁店」等7種趣味主題，最特別的是公仔場景還能互相拼接，組成一整條迷你商店街。
咖波運動造型迴力車｜199元
共有4款造型，包括咖波籃球、咖波足球、兔兔網球及狗狗排球，當筆加價購199元即可收藏。
咖波戶外露營拖車
戶外露營拖車可承載最高60公斤物品，適合出遊時搬運露營用品或其他隨身物品。
咖波拔蘿蔔藏食嗅聞墊
咖波化身紅蘿蔔造型，打造適合毛孩使用的藏食嗅聞墊，讓寵物在尋找零食的過程中增加互動樂趣。
7-ELEVEN米飛兔、咖波聯名活動時間一次看
miffy漫遊歐洲生活活動開跑：2026年11月4日下午3點
門市快閃購：11月4日下午3點至11月15日晚間11點59分
購買方式：當筆消費不限金額，報會員手機即可購買
小7集點卡：11月16日下午3點起，6點加價購，僅販售快閃購剩餘數量
商品價格：199元起
貓貓蟲咖波百味活動開跑：2026年11月4日下午3點
商品數量：超過30款
熱炒對杯組：99元
運動造型迴力車：199元
其他商品價格及活動辦法：依7-ELEVEN官方公告為準
兩大系列皆為限量商品，實際販售數量與活動內容依7-ELEVEN官方公告為準。
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