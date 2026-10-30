2026-10-30 18:30 睿忒
短影音紅什麼？不管什麼年代的歌曲都能在這個時代再次引起風潮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：ATEEZ〈BAD〉靠成員崔傘鏡頭與震胸舞步在短影音爆紅。
- 重點二：Diana Ross經典〈Upside Down〉被用於變裝與前後對比影片。
- 重點三：BESTie〈Love Options〉翻紅後促成四位成員睽違多年重聚。
Hi there，距離上次分享短影音流行的歌曲又過了一陣子，再來分享一下近期我在各平台上觀察到的歌曲吧；不得不說在短影音上流行的歌曲不好捉摸，有時候是新歌、有時候則殺出了老歌，並且爆紅的原因也都不太一樣，因此觀察短影音趨勢也算是一件很有趣的事情。
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˙〈BAD〉ATEEZ
第一首歌相信只要應該有在網路上閒晃的各位都曾經聽過，收錄在 ATEEZ 今年中剛發行的第十五張迷你專輯《GOLDEN HOUR: Part.5》(2026) 裡、討論度在各大平台居高不下的〈BAD〉(2026)。這首歌算是近期 ATEEZ 突破既有粉絲群體的一首重要歌曲了，原先是因為成員SAN(崔傘) 的鏡頭而爆紅，在他的段落中是以震胸為主的舞蹈動作，而也正因為崔傘在這個動作時的投入和表情，讓不少粉絲覺得實在是太性感、太有魅力了，因此也就一舉紅到粉絲群體之外！
而也因為崔傘的這個片段，讓整首〈BAD〉的熱度也隨之水漲船高，並且理所當然也引起了模仿的風潮，無論男女老少，在這個看似簡單卻隱藏玄機動作裡都能夠獲得樂趣，不過要跳得讓人覺得眼睛為之一亮的卻不容易，看了一圈必須老實說，在原先 ATEEZ 的成員之外，還真的沒看到幾個那麼引人入勝的翻跳，如果真要選的話，那大概就必須得去看看和TWICE的MOMO合跳的短影片啦！
˙〈Upside Down〉Diana Ross
很意外地，傳奇女歌手 Diana Ross 的歌曲竟然也成為了短影音的熱潮！他在四十多年前收錄在專輯《Diana》(1980) 中的〈Upside Down〉，在近期被使用在短影音的變裝橋段裡，這首歌在當初發行時本就紅過一遍了，當年也占據了美國 Billboard Hot 100 單曲榜的冠軍寶座長達四週，在英國單曲榜也拿下了亞軍的好成績，並且在過去幾十年間也經歷了無數的翻唱及取樣，因此這首〈Upside Down〉可說是本身就已經是經典了。
在今年初美國影集《Stranger Things (怪奇物語)》的最終季播出後，〈Upside Down〉因為和影集中所出現的 The Upside Down (顛倒世界) 完美搭配而引發討論，加之今年中開始又發展出各路藝人、名人運用這首歌拍攝短影音，於是便獲得了更加廣泛的討論，目前主要可以看到是拍攝服裝、化妝等各種前後對比的影片，配上 Diana 這首輕快的 disco 舞曲〈Upside Down〉，也可說是很輕鬆又百搭的氛圍呢！
˙〈Love Options (연애의 조건)〉BESTie
BESTie 베스티 是在2013年所成軍的韓國女團，〈Love Options〉(2014) 則是他們發行的第二首單曲，不過因為隨著成員們和公司解約、以及各自發展音樂事業，團體在2018年也變得名存實亡。此次〈Love Options〉在短影音上翻紅，也促使了 BESTie 四位成員重聚，並預告著即將登上打歌節目、帶來特別舞台演出，在昨天已經釋出了練習室中的排練影片，時隔十年多再次合體，成員們的狀態看起來好得非常驚人，甚至用來定位的小玩偶還是同一批，讓人不禁感嘆在這個時代短影音的力量，真是能讓很多意想不到的事情發生呢。
〈Love Options〉之所以在短影音平台上翻紅，主要是靠著在副歌最後段的「Tu-du-du-tu-tu-tu-lu-tu」，這樣的洗腦段落很明顯是歌曲的亮點之一，前陣子在短影音平台上引起熱潮後，也吸引了很多前、後輩爭相翻跳，並且歌曲也開始重回韓國的各大音樂榜單，但不得不說在看過這麼多的舞蹈挑戰後，再看回 BESTie 四人重聚的版本還是最有味道啊！現在就期待他們重回舞台上的演出，會帶給大家怎麼樣的二代團情懷呢？
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最近在短影音平台上所盛行的歌曲，真的展現出了流行是不被哪個年代所限制的，光是今天這篇蒐集的三首歌就跨越了四十多年的時光，各自的發行日期也至少都相差了十年以上，這實在是讓人感嘆，短影音雖然不能被廣被認為是項好的潮流，但絕對是這個時代中影響力非常大的產物，在新歌輩出的現在，經典歌曲也都有被再次看見的機會，看著新、舊歌曲被爭相使用在短影音上，真的有種很奇妙的感覺啊！
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精華 FAQ
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主要是因為成員SAN在歌曲段落中的震胸舞步與強烈表情引發關注，片段被大量轉傳後也帶動整首歌的熱度，並掀起各種翻跳挑戰。
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這首歌先因《Stranger Things》最終季與劇中顛倒世界的概念產生連結，之後又被許多藝人和名人用在服裝、化妝等前後對比短影音中而再度走紅。
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歌曲因洗腦副歌在短影音平台爆紅後，不僅吸引前後輩翻跳，也讓BESTie四位成員重新合體，並預告將登上打歌節目帶來特別舞台。
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