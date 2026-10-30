2026-10-30 15:42 女子漾／編輯金柔葳
2026台灣同志遊行10/31登場！Karencici首度登花車，萬華酒吧事件再掀平權討論
2026第24屆「臺灣同志遊行」將於10月31日在台北登場！今年以「聲做伙聽，路做伙行」為主題，邀請大眾傾聽不同身分與處境的聲音。除了彩虹市集、舞台演出與遊行隊伍，歌手Karencici也將首度參與，搭上Gap花車與粉絲一起響應。近期萬華同志酒吧搜索爭議，也讓性別平權、隱私與友善空間再次受到關注。女子漾整理今年同志遊行亮點、最新議題及活動資訊，一起了解這場年度彩虹盛會。
2026同志遊行10/31登場！主題「聲做伙聽，路做伙行」
第24屆臺灣同志遊行將於10月31日舉行，今年主題為「聲做伙聽，路做伙行 Our Voices, Our Journey」，希望透過傾聽與對話，讓不同身分、處境與經驗的人有更多彼此理解的機會。今年遊行延續南、北雙路線，從台北市政府前廣場出發，繞行台北東區後返回原點。現場也規劃彩虹市集及舞台節目，民眾無須事先報名，就能自由加入遊行隊伍。
Karencici首度參加同志遊行！登上Gap花車與粉絲同樂
今年同志遊行也有明星亮點！Gap品牌大使Karencici將首度參與臺灣同志遊行，穿上品牌Pride T恤，並登上遊行花車，邀請粉絲一起關注性別平權議題。
Gap今年以「Happy Pride」為主題，迎來第10次參與臺灣同志遊行。品牌除了持續推出Pride系列服飾，也號召員工一起走上街頭。根據品牌公布的資訊，Gap花車將行經北路線，預計下午2點左右出發，沿途經過仁愛路、敦化南路、忠孝東路及逸仙路，最後返回市府廣場。活動期間與Gap花車或Karencici合照的民眾，還有機會獲得品牌準備的小禮物。
萬華同志酒吧搜索爭議！社群安全與隱私再受關注
除了遊行活動，近期台北萬華同志酒吧遭警方搜索事件，也引發社會對同志友善空間、執法程序與隱私保障的討論。事件發生於10月3日，部分同志團體質疑警方執法方式，擔心造成社群成員受到不當對待。台北市政府事後公開致歉，並表示已對相關人員進行行政懲處，後續也將研訂執法指引及社群支持措施。
由於民間團體已提出刑事告發，相關案件仍由司法機關偵辦。這起事件也提醒外界，同志社群關注的不只有婚姻權益，日常生活中的安全、尊重與隱私同樣重要。
同婚合法化7年！同志遊行持續關注多元平權
台灣自2019年實施同性婚姻制度，至今已超過7年。今年同志遊行主辦單位也在主題論述中提到，面對國際間多元、平等與共融政策的爭論，以及社會不同立場之間的分歧，希望藉由遊行促進更多對話。
今年適逢地方選舉年，政治人物與政黨參與同志遊行也受到關注。主辦單位開放政黨及候選人以平權倡議參與者身分出席，但不得在現場進行競選或拜票活動，讓遊行維持公共倡議的核心。
活動名稱：第24屆臺灣同志遊行2026臺灣同志遊行時間、地點及路線
活動日期：2026年10月31日（六）
活動地點：台北市政府前廣場
年度主題：聲做伙聽，路做伙行 Our Voices, Our Journey
活動時間：
- 12:00 彩虹市集開放
- 12:45 上半場舞台節目
- 13:00 遊行隊伍集合
- 14:05 遊行正式出發
- 16:25 下半場舞台節目
- 18:00 彩虹市集結束
- 18:40 舞台活動結束
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