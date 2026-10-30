2026-10-30 15:23 女子漾／編輯金柔葳
李沐《黑潮》開拍第一天就獻吻！親密戲全心投入，大讚陳澤耀給足安全感
入圍第63屆金馬獎5項大獎的愛情電影《黑潮》，將於11月13日全台上映！陳澤耀為了詮釋漁夫角色，在短短一個半月內減重近10公斤，體脂更降至10%，甚至為了一場戲份極少的撒網鏡頭苦練近2個月，敬業程度令人驚訝！這次他與李沐組成「末路CP」，兩人在片中有不少親密對手戲，李沐更透露，開拍第一天就挑戰吻戲，能夠毫無保留投入，全靠陳澤耀帶給她的安全感。
陳澤耀為《黑潮》暴瘦近10公斤！體脂降至10%
曾以《富都青年》展現演技實力的陳澤耀，這次在《黑潮》中飾演靠捕蝦維生、沉默寡言的更生人阿忠。為了貼近角色，他在一個半月內減重近10公斤，體脂降至10%，外型出現明顯變化。
事實上，陳澤耀過去曾為《富都青年》增重8公斤，之後恢復原本體態，如今又為《黑潮》減重，前後因角色需求產生約18公斤的體重變化。除了外型改造，他更提前一個半月到拍攝地生活，學習開船、捕蝦、撒網等漁村日常，希望讓自己真正融入角色。
只佔0.1%的撒網戲！陳澤耀苦練2個月磨破漁網
最讓人意外的是，陳澤耀花最多時間練習的，竟然是劇本中只佔0.1%的撒網戲！為了讓畫面更真實，他前後苦練近兩個月，第一副漁網不到一星期就被磨破，甚至主動向劇組要求第二副漁網繼續練習。
陳澤耀坦言，自己很擔心撒網動作不夠熟練，會讓觀眾無法相信他就是靠捕蝦維生的阿忠。即使只是短短的過場鏡頭，他仍希望把每個細節做到最好。除了學習漁夫技能，陳澤耀也刻意減少與劇組互動，讓自己維持阿忠沉默、習慣躲在角落觀察他人的心理狀態。
李沐開拍第一天就挑戰吻戲！大讚陳澤耀給足安全感
《黑潮》除了陳澤耀的角色轉變，他與李沐之間的情感戲同樣受到關注。李沐飾演被家人關在高腳屋中的雪虹，與陳澤耀飾演的阿忠意外相遇，兩個孤獨的人逐漸在彼此身上找到理解與溫暖。
李沐透露，自己開拍的第一場戲，就是雪虹要求阿忠「帶我出去」的情節，當天便有親密對手戲與吻戲。面對需要高度信任的表演，李沐坦言，陳澤耀讓她感到非常安心：「如果對方有遲疑的話，我也不會敢給百分之百。但我感受到他可以接收百分之百，甚至更多，所以我可以毫無負擔地拋出去。」
她也大讚陳澤耀是個很有分寸、很有禮貌的演員，讓兩人在鏡頭前能夠放心投入情緒，拍攝結束後也能自在相處。
夜闖教堂情緒爆發！陳澤耀一個舉動暖哭李沐
電影中，阿忠與雪虹夜闖教堂的情節，是兩人重要的情感戲之一。李沐透露，拍攝當天因為擔心自己無法掌握角色狀態，反覆嘗試後仍有些卡關，甚至開始焦慮，害怕耽誤劇組進度。沒想到陳澤耀察覺她的情緒，主動走過來拍拍她，讓她知道即使需要更多時間，也有人願意陪伴與支持。
這個貼心舉動讓李沐印象深刻，也幫助她放下壓力，重新投入角色。李沐更形容陳澤耀就像一位「船長」，既穩定又細膩，總能敏銳察覺身邊人的情緒。她分享，兩人曾一起開車前往馬來西亞黑風洞，途中陳澤耀只是稍微加快車速，便注意到她細微的不安，立刻主動放慢速度，讓她感受到對方的體貼。
精華 FAQ
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他為詮釋靠捕蝦維生的更生人阿忠，一個半月內減重近10公斤、體脂降至10%，還提前1個半月到拍攝地生活，學開船、捕蝦與撒網，盡量融入漁村日常。
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因為他擔心動作不夠熟練會讓觀眾出戲，所以前後苦練近2個月，第一副漁網不到1星期就磨破，還主動向劇組要求第二副繼續練習，力求真實自然。
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李沐表示，拍攝第一天就有親密對手戲與吻戲，但她感受到陳澤耀能完整接住表演，且很有分寸、禮貌，讓她不必擔心，因而能放心把情緒全拋出去。
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