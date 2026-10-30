2026-10-30 13:49 女子漾／編輯金柔葳
金音17頒獎陣容太狂！大象體操攜BTS RM合作音樂人登台，黃瑞豐父女首度合體
第17屆金音創作獎將於10月31日在臺北流行音樂中心登場，典禮倒數之際再公開兩大驚喜！金獎樂團大象體操將攜手曾與BTS隊長RM合作的韓國音樂團體Balming Tiger成員元震Wonjin，帶來限定跨國共演，讓團員直呼「追星成功」！頒獎陣容同樣星光熠熠，Tizzy Bac、陳嫺靜、鶴The Crane等逾20組音樂人齊聚，更有「臺灣鼓王」黃瑞豐與女兒黃霏霏首次同台頒獎。女子漾整理金音17六大亮點、演出陣容與直播資訊，一起看看今年典禮有哪些驚喜！
文章目錄
金音17亮點1. 大象體操追星成功！攜手BTS RM合作音樂人元震Wonjin
今年金音創作獎最受矚目的演出之一，就是大象體操與韓國音樂人元震Wonjin的跨國合作！元震所屬的Balming Tiger曾與BTS隊長RM、Yaeji、日本團體ATARASHI GAKKO!及音樂大師細野晴臣合作，擁有獨特的跨曲風音樂風格。
沒想到，大象體操鼓手嘉欽與吉他手凱翔本來就是Balming Tiger的粉絲！得知有機會與偶像同台，團員興奮直呼「緣分太奇妙，夢想成真！」為了這次演出，他們還特別研究元震的個人作品與聲線變化，預告合作歌曲將讓觀眾意想不到。大象體操這次除了擔任頒獎人，也將登台表演，堪稱本屆典禮最忙碌的樂團之一。
金音17亮點2. 黃瑞豐父女首次同台！「這輩子第一次」共同頒獎
被譽為「臺灣鼓王」的黃瑞豐，曾獲金音創作獎傑出貢獻獎肯定，今年將與女兒黃霏霏首次同台，攜手頒發「最佳樂手獎」。過去黃霏霏總是以經紀人身分在台下照應父親，這次終於能一起站上舞台，讓黃瑞豐格外開心，直呼：「能和女兒同台，是這輩子第一次！」
談到對入圍音樂人的祝福，黃瑞豐也送上鼓勵：「努力、毅力、實力，一切都屬於自己。」父女攜手頒獎，也成為今年典禮別具意義的世代傳承畫面。
金音17亮點3. Tizzy Bac、陳嫺靜、鶴The Crane齊聚！逾20組音樂人回娘家
今年金音創作獎邀集逾20組歷屆得主、入圍者及音樂界代表組成「黃金頒獎團」，包括Tizzy Bac、大象體操、椅子樂團、陳嫺靜、鶴The Crane、李權哲、鄭雙雙、舒米恩、戴曉君、陳以恆、FunkyMo等人。
爵士音樂人蘇郁涵、許郁瑛也將參與頒獎，日本迷幻搖滾樂團Tempalay及韓國音樂人元震Wonjin同樣名列頒獎陣容。此外，馬念先將頒發「最佳創作歌手獎」，顏社創辦人迪拉則與杜宗祐搭檔頒發嘻哈類獎項。橫跨獨立搖滾、嘻哈、爵士、原住民族音樂及電子音樂的豪華陣容，讓今年典禮宛如一場音樂人的大型同學會。
金音17亮點4. 大象體操化身最強應援團！一句玩笑竟催生入圍專輯
除了跨國演出，大象體操還有一項重要任務，就是替入圍「最佳樂手獎」的長笛家鄭宇泰加油！鄭宇泰是大象體操長年合作的音樂夥伴，曾陪伴樂團前往美國、加拿大、日本等地巡演。吉他手凱翔透露，過去巡迴途中曾不斷鼓勵鄭宇泰製作一張令人驚豔的長笛專輯，原本只是開玩笑「挖坑給老師跳」，沒想到鄭宇泰竟反過來邀請大象體操參與製作。
最後由凱翔擔任專輯製作人、嘉欽製作其中兩首歌曲，凱婷也參與演出，共同完成《氣孔生成維度》。如今作品成功入圍金音創作獎，大象體操也準備在典禮現場全力替好友應援。
金音17亮點5. 迪拉想凹新人獎金！得獎竟要請吃燒肉還打包
今年頒獎嘉賓還藏著不少趣味巧合！顏社創辦人迪拉將與杜宗祐共同頒發嘻哈類獎項，而旗下新人方品融（Pearl Fang）恰好憑首支單曲入圍「最佳嘻哈歌曲獎」，有機會上演老闆親手頒獎給旗下藝人的畫面。被問到如果方品融真的得獎會怎麼辦，迪拉幽默表示，沒想到她第一首單曲就能入圍，已經相當幸運。如果真的抱回獎座，他還打算要求方品融拿獎金請大家吃燒肉，甚至要打包一份給她的狗「哺機」！
金音17亮點6. 蘇郁涵有望自己頒給自己？笑喊找許郁瑛求救
金音17亮點6. 蘇郁涵有望自己頒給自己？笑喊找許郁瑛求救
爵士音樂人蘇郁涵今年憑藉《Over The Moons》獲得「評審團獎」，同時入圍「最佳爵士專輯獎」與「最佳爵士歌曲獎」，還將擔任典禮頒獎人，一口氣身兼多重身分。被問到如果真的發生「自己頒獎給自己」的有趣場面，蘇郁涵笑說，自己還沒想過這種情況，希望當天能放鬆享受演出與頒獎。如果真的遇上，應該會向搭檔許郁瑛求救，請她幫忙處理！
典禮日期：2026年10月31日（六）2026第17屆金音創作獎相關資訊
典禮地點：臺北流行音樂中心表演廳
活動時間：17:30 觀眾進場 / 17:45～19:00 後台直擊 / 19:00～22:30 頒獎典禮
演出陣容（非演出順序）：
日本樂團Tempalay、元震Wonjin × 大象體操、國語作業簿DJ賴皮 × 李英宏 × 鄭雙雙、FunkyMo × 陳以恆 feat. 林予晞、戴曉君 × 蘇郁涵 feat. TBT泰武古謠傳唱、最佳現場演出獎得主That's My Shhh
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