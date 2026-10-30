2026-10-30 11:28 女子漾／編輯ANDREA
睽違18年！仔仔周渝民合體柴智屏《我們的藍調時光》台版「5大必追看點」上線資訊一次看
年度壓軸台劇來啦！由「偶像劇教母」柴智屏監製、改編自韓國超人氣神劇的《我們的藍調時光》華語版，即將於12月3日在Netflix全集上架。不只把場景從濟州島搬到絕美的澎湖，超狂卡司更集結了周渝民、張鈞甯、鍾欣凌等金鐘帝后與實力派演員。
這群高中同學相隔25年重逢，各自帶著歲月的傷痕，交織出笑淚交織的治癒故事。究竟台版有哪些不容錯過的亮點？帶你一次看！
看點1：仔仔、柴智屏睽違18年發威！合體張鈞甯談虐戀
周渝民（仔仔）繼《流星花園》後，睽違18年再度與伯樂柴智屏合作！這次他拋下男神包袱，化身開貨車到處賣雜貨的超接地氣司機。這也是他與張鈞甯第三度搭檔，張鈞甯飾演婚姻觸礁的憂鬱症患者，兩人在劇中相互治癒，預告中仔仔一句「如果可以的話，我願意承受你所有的痛苦」直接爆擊心臟！
看點2：鍾欣凌「初戀」竟是搖滾天王信！
鍾欣凌化身澎湖「喊水會結凍」的霸氣海產店老闆娘，沒想到竟重逢了學生時期的初戀，搖滾天王「信」。信這次收起高亢歌喉，飾演人生跌落谷底的憂鬱男。爆笑的是，柴姐當初是「狂刷維基百科」才相中他渾然天成的下垂八字眉，而信全場不帶劇本上陣的超狂敬業態度，也讓劇組大讚挖到寶。
看點3：王柏傑為愛考潛水證！熱戀安心亞藏洋蔥
王柏傑飾演熱愛潛水的澎湖新住民，為戲還真的跑去學開船、考潛水證照！他與飾演潛水教練的安心亞在海島共譜戀曲。不過看似陽光甜美的安心亞，其實獨自照顧著自閉症妹妹，背後隱藏著不為人知的無奈與自卑，預計將逼出觀眾不少眼淚。
看點4：郭泓志、鄭人碩「死對頭變親家」
「戲劇小白」郭泓志首度參演，在菜市場賣牛雜湯，跟鄭人碩是一對成天吵鬧的歡喜冤家。沒想到兩人的兒女（邱以太、詹子萱 飾）竟然跨越世仇談起戀愛，甚至還「鬧出人命」有了愛的結晶！這對死對頭該如何為了新生命放下成見，絕對是劇中一大亮點。
看點5：澎湖美景神還原「海島治癒」氛圍
韓版滿滿的濟州島風情讓人嚮往，台版則歷時120天，將劇組拉到澎湖、嘉義、阿里山等地取景，完美打造出屬於台灣在地的海島療癒感。
《我們的藍調時光》將於11月10日在金馬影展搶先首映前2集，12月3日於Netflix一次全集上架
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