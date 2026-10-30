2026-10-30 12:01 女子漾／編輯金柔葳
明明男二更讓人心動！盤點6部韓劇「意難平」男二，黃寅燁、金宣虎太讓人心疼
「男主是女主的，男二是觀眾的！」追韓劇最怕的就是愛上男二！明明顏值高、個性溫柔，還總是在女主角最需要的時候出現，偏偏愛情就是輪不到他。《女神降臨》黃寅燁、《Start-Up：我的新創時代》金宣虎，以及《請回答1988》柳俊烈，都是讓劇迷難忘的經典男二！女子漾整理6部韓劇意難平男二，看看誰是你心中最希望女主角選擇的那個人！
文章目錄
韓劇意難平男二1.《女神降臨》黃寅燁飾韓書竣
《女神降臨》除了車銀優飾演的李修豪，黃寅燁飾演的韓書竣也擄獲不少觀眾的心！韓書竣外表看似叛逆、難以親近，實際上卻相當重感情，對家人和朋友都十分照顧。
原本經常和文佳煐飾演的任朱靜鬥嘴，兩人在相處過程中逐漸產生感情。韓書竣雖然嘴硬，卻總會在朱靜需要幫助時伸出援手。尤其當他發現自己的心意後，那種想靠近卻又害怕破壞關係的矛盾，讓不少觀眾跟著心疼。即使男主角李修豪同樣深情，韓書竣依然憑藉痞帥又溫柔的魅力，成為經典男二代表。
韓劇意難平男二2.《Start-Up：我的新創時代》金宣虎飾韓志平
金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》飾演投資公司主管韓志平，外表冷靜、說話犀利，卻有著細膩溫柔的一面。年少時，他曾在徐達美奶奶的幫助下，以南道山的名字與達美通信，成為她記憶中難以忘懷的初戀。
多年後，達美遇見真正的南道山，韓志平卻只能以另一個身分陪伴她追逐創業夢想。明明自己才是當年寫信的人，卻始終難以坦率說出心意。金宣虎將韓志平的嘴硬、善良與不善表達演得相當動人，也讓這個角色成為韓劇「男二症候群」的經典代表。
韓劇意難平男二3.《請回答1988》柳俊烈飾金正煥
《請回答1988》是許多韓劇迷心中的人生神劇，而柳俊烈飾演的金正煥，更是讓人難以忘懷的角色之一。個性嘴硬又彆扭的正煥，明明喜歡著惠利飾演的成德善，卻總是把關心藏在看似不耐煩的態度裡。
無論是默默注意德善的心情，還是那些欲言又止的瞬間，都讓觀眾忍不住替他著急。尤其正煥與朴寶劍飾演的崔澤同時對德善產生感情，讓友情與愛情之間的選擇變得更加複雜。正煥最讓人心疼的地方，就是他的愛始終不夠勇敢，也讓這段青春暗戀充滿遺憾。
韓劇意難平男二4.《奶酪陷阱》徐康俊飾白仁浩
《奶酪陷阱》裡，徐康俊飾演的白仁浩是個外表帥氣、個性直率的男生，雖然說話經常帶刺，內心卻十分溫暖。曾經是鋼琴天才的他，因手部受傷被迫放棄夢想，也因此與朴海鎮飾演的劉正有著難以解開的心結。
當他遇見金高銀飾演的洪雪，兩人從一開始的互看不順眼，逐漸建立起特別的默契。白仁浩總是在洪雪感到疲憊、委屈時陪伴她，還會用自己的方式逗她開心。即使知道洪雪心中有劉正，他仍難以控制逐漸萌生的感情。這種嘴硬心軟的反差，也讓不少觀眾站上「白仁浩派」。
韓劇意難平男二5.《青春應援 Cheer Up》金賢鎮飾陳善浩
《青春應援 Cheer Up》以大學啦啦隊為背景，除了裴仁爀飾演的應援團團長朴正宇，金賢鎮飾演的陳善浩同樣讓不少觀眾心動！陳善浩出身富裕家庭，外表帥氣又帶點玩世不恭，看似對感情漫不經心，卻在遇見韓智賢飾演的都海伊後，逐漸展現認真的一面。
不同於朴正宇內斂又溫柔的個性，陳善浩喜歡一個人就勇敢表達，總是毫不掩飾對海伊的好感，也願意在她遇到困難時伸出援手。即使察覺海伊與正宇之間逐漸產生感情，仍難以輕易放下自己的心意。這份熱烈又帶點笨拙的單戀，讓陳善浩成為劇中令人心疼的男二之一。
韓劇意難平男二6.《學校2015》陸星材飾孔太光
《Who Are You－學校2015》中，陸星材飾演的孔太光是個看似玩世不恭、經常惹麻煩的富家少爺，實際上卻有著不為人知的家庭傷痛。當他遇見金所泫飾演的李恩菲，逐漸被她吸引，也成為少數知道她真實身分的人。即使恩菲身陷校園霸凌與身分祕密的困境，孔太光仍選擇站在她身邊，用自己的方式保護她。
最讓人心動的，就是孔太光總能在恩菲最無助的時候出現。比起外表的叛逆，他對恩菲的真誠與信任更加動人，也讓許多觀眾至今仍難忘這位深情男二。
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