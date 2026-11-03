2026-11-03 10:11 女子漾／編輯張念慈
《新聊齋》卡司太狂！5大看點整理：常華森愛上百年狐妖、宋祖兒變身妖豔姥姥，6大奇案藏人性黑暗
2026古裝奇幻陸劇《新聊齋》未播先掀起話題！除了改編自蒲松齡經典小說《聊齋志異》，常華森與張淼怡上演「捉妖師愛上百年靈狐」的禁忌戀，宋祖兒更顛覆形象，挑戰妖豔又危險的樹妖姥姥；林允則在《美人首》單元一人分飾兩角，帶來充滿懸疑色彩的復仇故事。女子漾整理《新聊齋》5大看點、劇情介紹、演員陣容及播出資訊，喜歡古裝奇幻、仙俠虐戀的劇迷可以先收藏！
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《新聊齋》劇情介紹：捉妖師愛上百年靈狐，揭開人與妖的善惡界線
《新聊齋》取材自蒲松齡《聊齋志異》，以「人有妖性，妖生人心」為故事核心，透過一連串離奇案件，描繪人、妖之間的情感糾葛，以及善惡難辨的人性。
故事圍繞出身捉妖世家的白衣劍客夏飛雪（常華森飾）與百年靈狐喜悅（張淼怡飾）展開。兩人原本應該站在對立面，卻因一場深夜古寺血案意外相遇。夏飛雪發現喜悅並無害人之心，決定打破捉妖世家的規矩，出手救下她。
從互相戒備到逐漸建立信任，兩人結伴踏上奇幻旅程，也在接連發生的志怪事件中，看見人心的貪婪、執念與善良。當捉妖師開始對妖動情，這段跨越身分與立場的感情，究竟能否迎來圓滿結局？
《新聊齋》看點1. 常華森、張淼怡上演人狐救贖戀，捉妖師竟愛上百年靈狐
常華森飾演出身捉妖世家的白衣劍客「夏飛雪」，外表清冷、行事嚴謹，原本以斬妖除魔為己任，卻因一場意外與張淼怡飾演的百年靈狐「喜悅」產生交集。喜悅雖然是妖，卻擁有善良純真的心，讓夏飛雪開始重新思考人與妖之間的界線。
更令人好奇的是，夏飛雪家族世代受到短命詛咒困擾，而他原本認為喜悅與這道詛咒有關。兩人從追捕與逃亡的對立關係，逐漸成為結伴同行的搭檔，在穿越人、妖、冥三界的旅途中建立信任。當一心捉妖的劍客，遇上讓自己動搖原則的靈狐，這段充滿宿命感的關係也成為全劇最受期待的主線。
《新聊齋》看點2. 六大志怪單元登場，聶小倩、陸判經典故事重新改編
《新聊齋》採取「單元故事＋貫穿主線」的敘事方式，將《美人首》、《素秋》、《陸判》、《聶小倩》、《龍飛相公》、《小謝》六大故事串聯在一起，每個單元都有不同主角與奇幻案件，同時透過夏飛雪、喜悅的旅程連結整體劇情。
其中，《陸判》由陳若軒、李嘉琦主演，張銘恩特別出演陸判，故事圍繞書生朱爾旦與神祕判官展開，探討換心、換頭背後的人性慾望；《素秋》則由陳瑤、楊仕澤主演，融入紙人幻化與詭異宅院等志怪元素。另外，《龍飛相公》由陳小紜、張宸逍主演，《小謝》則集結楊肸子、吳宇恒、楊雨潼，讓觀眾一次欣賞不同風格的東方奇幻故事。
《新聊齋》看點3. 宋祖兒顛覆形象演樹妖姥姥，《聶小倩》經典角色大變身
宋祖兒這次特別出演《聶小倩》單元中的「樹妖姥姥」，也是《新聊齋》備受討論的角色之一。過去影視作品中的姥姥，多以陰森詭異、令人畏懼的形象登場，這次新版卻將角色重新塑造成外表年輕、妖豔又帶有危險氣息的樹妖首領。
從曝光的造型來看，宋祖兒以藍綠色系古裝搭配妖異妝容亮相，與過往甜美靈動的形象形成強烈反差。該單元另由合詩雨飾演聶小倩、高鶴元飾演寧采臣，重新演繹這段經典的人鬼情緣。宋祖兒如何詮釋兼具美貌與威脅感的反派角色，成為一大亮點。
《新聊齋》看點4. 林允一人分飾兩角，《美人首》上演血色復仇
《美人首》單元由林允、葉祖新主演，林允一人分飾「瑤華公主」與「春花」兩個角色，挑戰不同身分與性格的表演。故事圍繞一場充滿陰謀的婚禮與離奇命案展開，瑤華公主在大婚之日遭逢滅族慘劇，隨後牽扯出一段令人毛骨悚然的復仇故事。
林允這次將挑戰帶有中式恐怖色彩的角色，從公主的尊貴氣質，到舞姬的神祕魅力，展現不同人物面貌。葉祖新則飾演「裴昭」，與林允有不少重要對手戲。除了復仇情節，劇中也將透過頭顱謎案與人物之間的恩怨，帶出善惡難辨的懸疑氛圍。
《新聊齋》看點5. 《霸王別姬》美術大師操刀，打造東方志怪奇幻世界
《新聊齋》由曾執導《陪你到世界之巔》的沙維琪擔任總導演，並邀請曾參與《霸王別姬》、《十面埋伏》的美術指導霍廷霄，以及造型設計師陳同勛共同打造視覺風格，幕後製作陣容相當受到關注。
劇集將重新詮釋狐妖、樹妖、紙人與陰陽異境等經典志怪元素，透過古裝造型、場景設計及奇幻特效，呈現充滿神祕感的東方世界。相較於一般以修仙、門派爭鬥為主的仙俠劇，《新聊齋》更著重民間怪談、人性慾望與因果糾葛，除了浪漫的人妖戀情，也有驚悚、懸疑及復仇等不同故事風格。
《新聊齋》演員、集數及播出資訊
劇名：《新聊齋》
原著：蒲松齡《聊齋志異》
領銜主演：張淼怡、常華森
其他演員：林允、葉祖新、陳瑤、楊仕澤、陳若軒、李嘉琦、宋祖兒、合詩雨、高鶴元、陳小紜、張宸逍、楊肸子、吳宇恒、楊雨潼等
集數：預計40集