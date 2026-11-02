2026-11-02 10:56 女子漾／編輯張念慈
《狙擊蝴蝶》後變純情老師 《小城春色》5大看點：周柯宇禁慾系數學老師太犯規，王玉雯釣系拽姐反被撩
周柯宇又有新劇可以期待了！繼《狙擊蝴蝶》搭檔陳妍希上演年下戀後，這次在陸劇《小城春色》中化身禁慾系數學老師，與王玉雯組成「拽姐×純愛學霸」CP，上演長達10年的暗戀故事。該劇改編自休屠城人氣小說《恃靚行凶》，從相親重逢、雙向救贖到充滿生活感的小城日常，處處都是甜寵劇迷喜歡的元素。女子漾整理《小城春色》5大看點、劇情介紹及演員資訊，開播前先收藏！
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《小城春色》劇情介紹：相親遇上高中校友，十年暗戀終於有機會說出口
《小城春色》改編自休屠城小說《恃靚行凶》，由王玉雯飾演的「林霜」與周柯宇飾演的「周正」展開一段久別重逢的愛情故事。
林霜年輕時經歷家庭變故，獨自在外打拚多年，直到30歲終於還清債務，才決定返回家鄉小城重新生活。沒想到親友安排的相親對象，竟然是高中校友周正！如今的周正已成為一名數學老師，個性內斂沉穩，卻始終沒有忘記當年喜歡的女孩。
初次相親時，林霜對周正毫無心動感，甚至直接拒絕，卻不知道這個看似冷淡的男人，早已默默暗戀她10年。隨著兩人再次產生交集，周正開始用自己的方式靠近林霜，而林霜也在相處中逐漸放下心防，重新找回相信愛情的勇氣。
《小城春色》看點1. 周柯宇變身高冷數學老師，暗戀女主整整10年
因《狙擊蝴蝶》受到關注的周柯宇，這次在《小城春色》飾演高中數學老師「周正」，角色設定是曾經的高考狀元，個性沉穩木訥、生活規律，面對感情卻意外純情。
原來周正從高中時期就暗戀林霜，這份心意默默藏了10年。多年後兩人透過相親重逢，周正沒有急著表白，而是用細膩的關心慢慢靠近。從《狙擊蝴蝶》中主動追愛的李霧，到這次默默守候的周正，周柯宇再度挑戰深情角色，也讓劇迷期待他如何演繹這位看似老實、內心卻藏著濃烈愛意的數學老師。
《小城春色》看點2. 王玉雯挑戰釣系拽姐，還清債務返鄉開奶茶店
王玉雯這次飾演的「林霜」，是一名外表明豔、個性灑脫的女性。年輕時因家庭債務獨自在外打拚，直到30歲終於還清欠款，才決定回到家鄉，開設屬於自己的奶茶店。
林霜雖然看似自信張揚，卻因過去的生活經歷，對感情保持一定距離。劇方更以「釣系拽姐」形容她的性格，面對周正的追求，她原本只想保持距離，沒想到這位看似老實的數學老師，竟然讓她逐漸亂了心跳。兩人一個擅長掌握節奏、一個默默等待時機，反差感十足。
《小城春色》看點3. 原著《恃靚行凶》改編，女主撩人反被純情男主拿捏
《小城春色》改編自休屠城創作的晉江文學城小說《恃靚行凶》，主打「釣系拽姐×知性老實人」的反差戀愛。
官方劇情介紹將兩人的關係形容為「100%不合適」與「101%喜歡」。林霜起初對周正並沒有太多好感，甚至試圖讓這場相親不了了之，沒想到周正早已對她情根深種。原本掌握主導權的林霜，反而在周正逐漸主動後開始心慌。這種女主先撩、男主後來反攻的戀愛設定，也讓兩人的感情發展多了幾分曖昧與試探。
《小城春色》看點4. 雲南個舊實景拍攝，小城慢生活療癒感十足
《小城春色》另一個值得期待的亮點，就是充滿生活感的拍攝場景！劇組選在中國雲南省個舊市取景，當地依山傍湖，保留不少復古街道與老建築，與劇中慢步調的小城生活相當契合。
故事中的奶茶店、校園、老街與市井巷弄，都是男女主角逐漸靠近的重要場景。相較於常見的都會愛情劇，《小城春色》將鏡頭轉向熟悉的街坊日常，透過返鄉生活、重新建立人際關係，以及細水長流的陪伴，營造溫暖療癒的戀愛氛圍。
《小城春色》看點5. 《最好的我們》導演劉暢執導，殺青花絮甜蜜互動引期待
《小城春色》由曾執導《最好的我們》的劉暢掌鏡，編劇為王文通，並找來王一楠、陳小紜、施京明、高至霆、賴藝、王梓薇、龐瀚辰等演員共同演出，陣容相當豐富。
劇集於2026年7月16日開機，10月16日正式殺青，當天同步公開全陣容海報、劇情海報及殺青特輯。宣傳物料中，王玉雯與周柯宇的互動成為焦點，官方更以戒指、戀人靠近等畫面呼應兩人逐漸升溫的感情。從暗戀10年到終於有機會相愛，這對「拽姐×數學老師」CP能擦出多少火花，值得期待。
《小城春色》演員、集數及播出資訊
劇名：《小城春色》
原著小說：休屠城《恃靚行凶》
主演：王玉雯、周柯宇
其他演員：王一楠、陳小紜、施京明、高至霆、賴藝、王梓薇、龐瀚辰
導演：劉暢
編劇：王文通
集數：預計24集
播出平台：騰訊視頻／WeTV
播出日期：尚未正式定檔
最新進度：2026年10月16日殺青，進入後期製作階段