比《鼠惑》更好看的懸疑韓劇，「這部」連環殺人魔翻轉到最後！

最近如果你也被《鼠惑》的「到底誰才是真的？」搞得滿腦子問號，那麼這篇可以先收藏。懸疑韓劇最迷人的地方，就是編劇總有辦法讓觀眾以為自己已經猜到答案，下一秒卻直接把前面建立好的推理全部推翻。尤其《鼠惑》從身分被奪走、真假難辨，到人物之間各自藏著秘密，靠著一層又一層的線索吊足胃口；雖然前期需要一點耐心，但越看到後面，越容易陷入「好，再一集就好」的無限循環。

如果你喜歡這種懸疑、犯罪、心理攻防加上高能反轉的韓劇，除了《鼠惑》之外，還有幾部真的很適合一路追到深夜。以下整理7部口碑與討論度都相當亮眼的作品，從連環殺人案、私刑正義，到時空辦案與人鬼交界，每一部都各有不同的「燒腦方式」。

1.《鼠惑》

真假身分玩到極致，越後面越容易停不下來

圖片來源：Netflix

第一部要先來介紹最近很紅的《鼠惑》，柳俊烈飾演的小說家齊文宰，原本過著與世隔絕的生活，卻突然發現自己的人生像是被人整套「偷走」，銀行帳戶無法登入、指紋辨識失效，連身邊的人都不再承認他的身分。更誇張的是，還有人出現，堅稱自己才是真正的「齊文宰」。當一個人連自己的身分都無法證明時，還能剩下什麼？

圖片來源：CJ ENM／tvN

為了查清楚究竟是誰在背後操控這一切，文宰被迫與曾經追著他討債的高利貸「老子」合作；另一方面，刑警朴淳容也因為一封神秘檢舉信加入調查。三條不同的故事線逐漸靠攏，也讓「田鼠究竟是誰」成為貫穿全劇的核心謎團。

圖片來源：CJ ENM／tvN

《鼠惑》的特色並不是每一集都直接把答案送到觀眾面前，反而會將大量線索藏進角色、畫面與細節裡，因此前期需要一些耐心，也可能讓部分觀眾覺得資訊量偏大。但它也因此有一種很強烈的「看到結尾才知道前面在演什麼」的魅力。尤其每集結尾經常留下新的懸念，觀眾才剛準備關掉串流平台，下一秒就會忍不住想：「好啦，再看一集」然後天就亮了。推薦給喜歡身分謎團、真假難辨、層層反轉與細節推理的觀眾。

2.《家母螳螂》

連環殺人魔竟是自己的媽媽，高賢廷演技讓人不敢直視

如果要找一部能讓人一路猜「到底還有多少秘密？」的作品，《家母螳螂》絕對值得排進片單。本劇改編自法國影集《螳螂 La Mante》，由高賢廷、張東潤主演。故事從一名沉寂多年的連環殺人犯重新被捲入案件開始。23年前，鄭怡信因專門鎖定對女性及兒童施暴的加害者下手，而被警方逮捕，媒體更替她冠上「螳螂」的稱號。多年後，社會竟再次出現手法與她極為相似的模仿犯。警方為了找出真兇，只能重新向這名昔日的殺人魔尋求協助。問題是，她願意幫忙，卻提出了一個讓警方很頭痛的條件，必須讓已經成為警察的親生兒子車秀烈參與調查。

圖片來源：SBS

對秀烈而言，這可不是普通的母子重逢。眼前這個女人不只是自己的母親，也是曾經讓社會聞之色變的連環殺人犯。當母子兩人被迫一起追查模仿犯，過去沒有被揭開的真相，也開始一點一點浮上檯面，劇情也是一路翻轉到最後。

圖片來源：SBS

本劇最大的亮點之一，就是高賢廷的演出。她過去曾以多部古裝、宮廷作品受到矚目，這次挑戰冷酷、危險又極具控制感的殺人犯，從眼神、表情到細微的情緒變化，都讓角色帶著一種令人不安的壓迫感。更可怕的是，這個「螳螂」並不是單純的冷血殺手。她對兒子的情感、兒子對她的排斥，以及母子之間說不清的愛與恨，讓案件之外又多了一條充滿心理張力的情感線。推薦給喜歡連環殺人案、模仿犯、心理戰與大反轉的觀眾。

圖片來源：SBS

3.《稻草人》

真實連環殺人案改編，刑警與檢察官一路互相猜

比起單純虛構的犯罪故事，真實案件改編往往更讓人背脊發涼。《稻草人》由朴海秀、李熙俊主演，故事以韓國震撼社會的華城連續殺人案為創作基礎，案件本身在2019年才出現重大突破，因此作品也多了一層「真實世界曾經發生過」的沉重感。故事從1988年的康盛連環殺人案開始。刑警姜泰柱被調回故鄉後，投入案件調查，並與檢察官車恃穎相遇。兩人的辦案立場並不完全相同，一個更執著於追查真相，另一個則更加重視證據與程序，因此合作過程中免不了摩擦。

圖片來源：ENA

偏偏兩人之間還有一段來自學生時代的過往。隨著調查深入，案件不只牽扯出更多受害者與可疑人物，也逐漸把兩人埋藏多年的傷痕重新挖了出來。劇情在不同時間線之間交錯推進，讓觀眾一邊追兇，一邊拼湊事件真正的全貌。而《稻草人》最有張力的地方，就是朴海秀與李熙俊之間的對手戲。

圖片來源：ENA

兩人不是那種「我們一起破案、一路合作到底」的搭檔模式，而是合作中帶著猜疑、信任裡摻著防備。隨著案件越來越深，兩人之間的心理攻防也逐漸成為劇情的重要核心。推薦給喜歡真實案件、連環殺人案、刑警×檢察官組合的觀眾。

圖片來源：ENA

4.《殺人者的難堪》

如果「辨識壞人」成了超能力，你會選擇殺了他嗎？

有些懸疑劇是在問「兇手是誰」，《殺人者的難堪》則更狠，直接丟出一個讓人很難回答的問題：如果你知道誰是壞人，你有資格替法律決定他的生死嗎？崔宇植飾演的大學生李湯原本只是個平凡青年，卻在一次意外中殺死了一名男子。當他得知死者竟然是連續殺人犯後，不但沒有因此陷入更深的罪惡感，反而開始認為自己做了一件「正確的事」。更離奇的是，他後來發現自己似乎擁有辨識惡人的特殊能力。於是，一個原本普通的大學生，開始把「消滅壞人」視為自己的使命。

圖片來源：Netflix

但問題也隨之而來：如果殺人者認為自己是在伸張正義，那麼他與自己所認定的惡人，到底又差在哪裡？本劇把「私刑正義」與「法律正義」擺在同一張桌上，讓觀眾跟著角色一起陷入道德兩難。另一方面，崔宇植與孫錫久飾演的刑警之間，也形成一場非常有趣的追捕與反追捕。它不是傳統的正統刑偵劇，反而混合黑色幽默、荒謬感與犯罪元素，整體風格相當獨特。如果你喜歡不是單純「找兇手」，而是看完之後還會忍不住思考「如果是我，我會怎麼做？」的作品，《殺人者的難堪》很適合。推薦給喜歡暗黑系犯罪、道德辯證、反英雄題材的觀眾。

圖片來源：Netflix

圖片來源：Netflix

5.《照明商店》

前面越恐怖，後面越催淚，看到後來才發現被騙得很徹底

《照明商店》則是另一種懸疑路線。本劇改編自《Moving異能》編劇姜草的同名網路漫畫，由姜草親自操刀劇本，朱智勛、朴寶英、金雪炫、裴晟佑、嚴泰九、李姃垠、金敏荷、申銀秀等人主演。故事發生在一間看似普通的照明店。但這間店可沒有想像中那麼普通，它像是一個連接生者與亡者的特殊空間，形形色色的客人帶著各自的秘密走進店裡，而觀眾也會跟著一條條看似毫無關聯的故事線，慢慢拼出真正的全貌。前幾集的氛圍相當詭譎，角色的造型、行為以及店裡發生的事情，都會讓人忍不住懷疑這部真的好看嗎？但如果撐過前期，到了中後段，故事會逐漸出現完全不同的情感層次。

圖片來源：Disney+

原本以為只是恐怖懸疑劇，後來卻慢慢轉向親情、友情與愛情。前面那些看似零散的人物與事件，也開始彼此連結，當真相逐漸揭開時，觀眾才會發現，這部劇真正想講的並不只是「陰間與陽間」，而是人與人之間放不下的情感。所以《照明商店》很適合那種「我本來只是想看鬼，結果最後哭到不行」的觀眾。推薦給喜歡懸疑＋靈異＋人性故事，而且不排斥看到最後哭成一團的人。

圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+

6.《惡之花》

跟你同床共枕的人，可能就是你正在追查的嫌疑犯

如果你喜歡「身邊的人才是最大謎團」這種設定，那麼《惡之花》真的很難跳過。李準基與文彩元主演的《惡之花》，把懸疑犯罪與愛情故事綁在一起，最刺激的地方就在於刑警妻子開始調查案件，卻逐漸發現丈夫可能藏著自己完全不知道的另一個人生。文彩元飾演重案組刑警車智媛，與李準基飾演的都賢秀相識相戀多年，婚後還育有女兒。表面上，這是一個溫柔顧家、疼愛妻女的丈夫。

圖片來源：tvN

然而，隨著車智媛開始追查多年前的連環謀殺案，一些與丈夫有關的蛛絲馬跡逐漸浮現。她越查越發現，自己以為最熟悉的人，可能藏著最危險的秘密。這也是《惡之花》最讓人上癮的地方：它不只是要觀眾猜「誰是兇手」，而是把問題拉回到感情本身，如果你深愛的人被證明可能就是嫌疑犯，你會相信多年相處的記憶，還是相信眼前的證據？

圖片來源：tvN

李準基在劇中需要同時呈現溫柔丈夫與陰暗神秘人物之間的巨大反差，情緒轉換相當細膩；文彩元則必須在「刑警的理性」與「妻子的感情」之間不斷拉扯。整部作品節奏明快，線索一環扣一環，即使已經播出多年，仍然是許多懸疑劇迷心中的必追作品。推薦給喜歡夫妻關係、身分謎團、犯罪懸疑與心理攻防的觀眾。

圖片來源：tvN

7.《信號》

一支舊對講機，讓不同時空的刑警聯手破案

說到韓劇懸疑經典，《信號》幾乎是繞不過去的名字。金憓秀、趙震雄、李帝勳主演的《信號》，最特別的設定就是「跨越時間辦案」。故事中，一名犯罪側寫師意外取得一支老舊對講機，竟然能與15年前的重案組刑警取得聯繫。兩人身處不同年代，卻能交換線索，共同調查那些曾經被忽略的懸案。聽起來很像超自然設定，但《信號》真正厲害的地方，是它沒有只把時空穿越當成噱頭，而是利用「過去改變，現在也跟著改變」的設定，將案件與社會議題緊密結合。

圖片來源：tvN

每當過去的一個決定被扭轉，現在就可能出現全新的結果。有時候是好消息，有時候卻可能帶來更糟糕的後果。因此觀眾不只是跟著角色找兇手，也會一路思考正義、制度、人性與真相究竟該如何被定義。更不用說劇中的案件推進非常有節奏，線索與情感同時堆疊，常常讓人看到最後才發現：「原來前面那個細節不是白放的。」對懸疑劇迷而言，《信號》之所以經典，正是因為它不只讓人猜答案，更讓人思考「如果當時能重新選一次，結局真的會不一樣嗎？」推薦給喜歡燒腦推理、時空設定、懸案與社會議題的觀眾。

圖片來源：tvN

圖片來源：tvN

如果你喜歡《鼠惑》這種「每個人都有秘密、每條線索都可能是陷阱」的懸疑感，那麼這7部作品可以按照自己的口味挑著追。想看連環殺人犯＋母子關係，選《家母螳螂》；喜歡真實案件與刑警、檢察官心理攻防，可以追《稻草人》；想挑戰私刑正義與道德界線，《殺人者的難堪》會很對味。

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