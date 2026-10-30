比《鼠惑》更好看的懸疑韓劇，「這部」連環殺人魔翻轉到最後！

2026-10-30 11:10 造咖
圖片來源：tvN、SBS
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最近如果你也被《鼠惑》的「到底誰才是真的？」搞得滿腦子問號，那麼這篇可以先收藏。懸疑韓劇最迷人的地方，就是編劇總有辦法讓觀眾以為自己已經猜到答案，下一秒卻直接把前面建立好的推理全部推翻。尤其《鼠惑》從身分被奪走、真假難辨，到人物之間各自藏著秘密，靠著一層又一層的線索吊足胃口；雖然前期需要一點耐心，但越看到後面，越容易陷入「好，再一集就好」的無限循環。

編輯推薦

如果你喜歡這種懸疑、犯罪、心理攻防加上高能反轉的韓劇，除了《鼠惑》之外，還有幾部真的很適合一路追到深夜。以下整理7部口碑與討論度都相當亮眼的作品，從連環殺人案、私刑正義，到時空辦案與人鬼交界，每一部都各有不同的「燒腦方式」。

1.《鼠惑》

真假身分玩到極致，越後面越容易停不下來

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

第一部要先來介紹最近很紅的《鼠惑》，柳俊烈飾演的小說家齊文宰，原本過著與世隔絕的生活，卻突然發現自己的人生像是被人整套「偷走」，銀行帳戶無法登入、指紋辨識失效，連身邊的人都不再承認他的身分。更誇張的是，還有人出現，堅稱自己才是真正的「齊文宰」。當一個人連自己的身分都無法證明時，還能剩下什麼？

圖片來源：CJ ENM／tvN
圖片來源：CJ ENM／tvN

為了查清楚究竟是誰在背後操控這一切，文宰被迫與曾經追著他討債的高利貸「老子」合作；另一方面，刑警朴淳容也因為一封神秘檢舉信加入調查。三條不同的故事線逐漸靠攏，也讓「田鼠究竟是誰」成為貫穿全劇的核心謎團。

圖片來源：CJ ENM／tvN
圖片來源：CJ ENM／tvN

《鼠惑》的特色並不是每一集都直接把答案送到觀眾面前，反而會將大量線索藏進角色、畫面與細節裡，因此前期需要一些耐心，也可能讓部分觀眾覺得資訊量偏大。但它也因此有一種很強烈的「看到結尾才知道前面在演什麼」的魅力。尤其每集結尾經常留下新的懸念，觀眾才剛準備關掉串流平台，下一秒就會忍不住想：「好啦，再看一集」然後天就亮了。推薦給喜歡身分謎團、真假難辨、層層反轉與細節推理的觀眾。

2.《家母螳螂》

連環殺人魔竟是自己的媽媽，高賢廷演技讓人不敢直視

如果要找一部能讓人一路猜「到底還有多少秘密？」的作品，《家母螳螂》絕對值得排進片單。本劇改編自法國影集《螳螂 La Mante》，由高賢廷、張東潤主演。故事從一名沉寂多年的連環殺人犯重新被捲入案件開始。23年前，鄭怡信因專門鎖定對女性及兒童施暴的加害者下手，而被警方逮捕，媒體更替她冠上「螳螂」的稱號。多年後，社會竟再次出現手法與她極為相似的模仿犯。警方為了找出真兇，只能重新向這名昔日的殺人魔尋求協助。問題是，她願意幫忙，卻提出了一個讓警方很頭痛的條件，必須讓已經成為警察的親生兒子車秀烈參與調查。

圖片來源：SBS
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對秀烈而言，這可不是普通的母子重逢。眼前這個女人不只是自己的母親，也是曾經讓社會聞之色變的連環殺人犯。當母子兩人被迫一起追查模仿犯，過去沒有被揭開的真相，也開始一點一點浮上檯面，劇情也是一路翻轉到最後。

圖片來源：SBS
圖片來源：SBS

本劇最大的亮點之一，就是高賢廷的演出。她過去曾以多部古裝、宮廷作品受到矚目，這次挑戰冷酷、危險又極具控制感的殺人犯，從眼神、表情到細微的情緒變化，都讓角色帶著一種令人不安的壓迫感。更可怕的是，這個「螳螂」並不是單純的冷血殺手。她對兒子的情感、兒子對她的排斥，以及母子之間說不清的愛與恨，讓案件之外又多了一條充滿心理張力的情感線。推薦給喜歡連環殺人案、模仿犯、心理戰與大反轉的觀眾。

圖片來源：SBS
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3.《稻草人》

真實連環殺人案改編，刑警與檢察官一路互相猜

比起單純虛構的犯罪故事，真實案件改編往往更讓人背脊發涼。《稻草人》由朴海秀、李熙俊主演，故事以韓國震撼社會的華城連續殺人案為創作基礎，案件本身在2019年才出現重大突破，因此作品也多了一層「真實世界曾經發生過」的沉重感。故事從1988年的康盛連環殺人案開始。刑警姜泰柱被調回故鄉後，投入案件調查，並與檢察官車恃穎相遇。兩人的辦案立場並不完全相同，一個更執著於追查真相，另一個則更加重視證據與程序，因此合作過程中免不了摩擦。

圖片來源：ENA
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偏偏兩人之間還有一段來自學生時代的過往。隨著調查深入，案件不只牽扯出更多受害者與可疑人物，也逐漸把兩人埋藏多年的傷痕重新挖了出來。劇情在不同時間線之間交錯推進，讓觀眾一邊追兇，一邊拼湊事件真正的全貌。而《稻草人》最有張力的地方，就是朴海秀與李熙俊之間的對手戲。

圖片來源：ENA
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兩人不是那種「我們一起破案、一路合作到底」的搭檔模式，而是合作中帶著猜疑、信任裡摻著防備。隨著案件越來越深，兩人之間的心理攻防也逐漸成為劇情的重要核心。推薦給喜歡真實案件、連環殺人案、刑警×檢察官組合的觀眾。

圖片來源：ENA
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4.《殺人者的難堪》

如果「辨識壞人」成了超能力，你會選擇殺了他嗎？

有些懸疑劇是在問「兇手是誰」，《殺人者的難堪》則更狠，直接丟出一個讓人很難回答的問題：如果你知道誰是壞人，你有資格替法律決定他的生死嗎？崔宇植飾演的大學生李湯原本只是個平凡青年，卻在一次意外中殺死了一名男子。當他得知死者竟然是連續殺人犯後，不但沒有因此陷入更深的罪惡感，反而開始認為自己做了一件「正確的事」。更離奇的是，他後來發現自己似乎擁有辨識惡人的特殊能力。於是，一個原本普通的大學生，開始把「消滅壞人」視為自己的使命。

圖片來源：Netflix
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但問題也隨之而來：如果殺人者認為自己是在伸張正義，那麼他與自己所認定的惡人，到底又差在哪裡？本劇把「私刑正義」與「法律正義」擺在同一張桌上，讓觀眾跟著角色一起陷入道德兩難。另一方面，崔宇植與孫錫久飾演的刑警之間，也形成一場非常有趣的追捕與反追捕。它不是傳統的正統刑偵劇，反而混合黑色幽默、荒謬感與犯罪元素，整體風格相當獨特。如果你喜歡不是單純「找兇手」，而是看完之後還會忍不住思考「如果是我，我會怎麼做？」的作品，《殺人者的難堪》很適合。推薦給喜歡暗黑系犯罪、道德辯證、反英雄題材的觀眾。

圖片來源：Netflix
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圖片來源：Netflix
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5.《照明商店》

前面越恐怖，後面越催淚，看到後來才發現被騙得很徹底

《照明商店》則是另一種懸疑路線。本劇改編自《Moving異能》編劇姜草的同名網路漫畫，由姜草親自操刀劇本，朱智勛、朴寶英、金雪炫、裴晟佑、嚴泰九、李姃垠、金敏荷、申銀秀等人主演。故事發生在一間看似普通的照明店。但這間店可沒有想像中那麼普通，它像是一個連接生者與亡者的特殊空間，形形色色的客人帶著各自的秘密走進店裡，而觀眾也會跟著一條條看似毫無關聯的故事線，慢慢拼出真正的全貌。前幾集的氛圍相當詭譎，角色的造型、行為以及店裡發生的事情，都會讓人忍不住懷疑這部真的好看嗎？但如果撐過前期，到了中後段，故事會逐漸出現完全不同的情感層次。

圖片來源：Disney+
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原本以為只是恐怖懸疑劇，後來卻慢慢轉向親情、友情與愛情。前面那些看似零散的人物與事件，也開始彼此連結，當真相逐漸揭開時，觀眾才會發現，這部劇真正想講的並不只是「陰間與陽間」，而是人與人之間放不下的情感。所以《照明商店》很適合那種「我本來只是想看鬼，結果最後哭到不行」的觀眾。推薦給喜歡懸疑＋靈異＋人性故事，而且不排斥看到最後哭成一團的人。

圖片來源：Disney+
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6.《惡之花》

跟你同床共枕的人，可能就是你正在追查的嫌疑犯

如果你喜歡「身邊的人才是最大謎團」這種設定，那麼《惡之花》真的很難跳過。李準基與文彩元主演的《惡之花》，把懸疑犯罪與愛情故事綁在一起，最刺激的地方就在於刑警妻子開始調查案件，卻逐漸發現丈夫可能藏著自己完全不知道的另一個人生。文彩元飾演重案組刑警車智媛，與李準基飾演的都賢秀相識相戀多年，婚後還育有女兒。表面上，這是一個溫柔顧家、疼愛妻女的丈夫。

圖片來源：tvN
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然而，隨著車智媛開始追查多年前的連環謀殺案，一些與丈夫有關的蛛絲馬跡逐漸浮現。她越查越發現，自己以為最熟悉的人，可能藏著最危險的秘密。這也是《惡之花》最讓人上癮的地方：它不只是要觀眾猜「誰是兇手」，而是把問題拉回到感情本身，如果你深愛的人被證明可能就是嫌疑犯，你會相信多年相處的記憶，還是相信眼前的證據？

圖片來源：tvN
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李準基在劇中需要同時呈現溫柔丈夫與陰暗神秘人物之間的巨大反差，情緒轉換相當細膩；文彩元則必須在「刑警的理性」與「妻子的感情」之間不斷拉扯。整部作品節奏明快，線索一環扣一環，即使已經播出多年，仍然是許多懸疑劇迷心中的必追作品。推薦給喜歡夫妻關係、身分謎團、犯罪懸疑與心理攻防的觀眾。

圖片來源：tvN
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7.《信號》

一支舊對講機，讓不同時空的刑警聯手破案

說到韓劇懸疑經典，《信號》幾乎是繞不過去的名字。金憓秀、趙震雄、李帝勳主演的《信號》，最特別的設定就是「跨越時間辦案」。故事中，一名犯罪側寫師意外取得一支老舊對講機，竟然能與15年前的重案組刑警取得聯繫。兩人身處不同年代，卻能交換線索，共同調查那些曾經被忽略的懸案。聽起來很像超自然設定，但《信號》真正厲害的地方，是它沒有只把時空穿越當成噱頭，而是利用「過去改變，現在也跟著改變」的設定，將案件與社會議題緊密結合。

圖片來源：tvN
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每當過去的一個決定被扭轉，現在就可能出現全新的結果。有時候是好消息，有時候卻可能帶來更糟糕的後果。因此觀眾不只是跟著角色找兇手，也會一路思考正義、制度、人性與真相究竟該如何被定義。更不用說劇中的案件推進非常有節奏，線索與情感同時堆疊，常常讓人看到最後才發現：「原來前面那個細節不是白放的。」對懸疑劇迷而言，《信號》之所以經典，正是因為它不只讓人猜答案，更讓人思考「如果當時能重新選一次，結局真的會不一樣嗎？」推薦給喜歡燒腦推理、時空設定、懸案與社會議題的觀眾。

圖片來源：tvN
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圖片來源：tvN
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如果你喜歡《鼠惑》這種「每個人都有秘密、每條線索都可能是陷阱」的懸疑感，那麼這7部作品可以按照自己的口味挑著追。想看連環殺人犯＋母子關係，選《家母螳螂》；喜歡真實案件與刑警、檢察官心理攻防，可以追《稻草人》；想挑戰私刑正義與道德界線，《殺人者的難堪》會很對味。

【本文為造咖授權提供】

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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#星座 #工作 #十二星座

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2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖

分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

編輯推薦

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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama

天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
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其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#星座生肖

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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

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推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

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推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

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推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

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推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

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#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
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每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

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