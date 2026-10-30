2026-10-30 11:11 女子漾／編輯金柔葳
推薦6部必追「穿越台劇」！《想見你》虐心封神、《1989一念間》愛上媽媽的閨蜜
如果人生能重來一次，你最想改變什麼？穿越劇一直是台劇迷心中的經典題材，除了讓人心動的跨時空愛情，還有燒腦懸疑、命運反轉，以及那些來不及說出口的遺憾！全新台劇《微醺大飯店1980s》即將登場，黑嘉嘉意外穿越回1986年，還遇見年輕時的外公施柏宇，奇幻設定讓人期待。這次女子漾整理6部必追穿越台劇，包括許光漢、柯佳嬿主演的《想見你》，以及邵雨薇《1989一念間》、李國毅《1006的房客》等經典作品，喜歡時空交錯、虐心愛情的劇迷快收藏！
文章目錄
穿越台劇推薦1.《微醺大飯店1980s》
主演：李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚
《微醺大飯店1980s》改編自沉浸式劇場IP，故事以1980年代的高雄港都為背景，黑嘉嘉飾演的Z世代女孩曲欣，意外從2026年穿越到1986年，來到繁華熱鬧的微醺大飯店，還遇見施柏宇飾演的年輕外公魏仕倫。
除了跨時空祖孫情，李國毅飾演的飯店總經理葉浩軍，與邵雨薇飾演的未婚妻劉曉萍、蔡思韵飾演的香港女星梁如嫣，也將展開錯綜複雜的感情糾葛。黑嘉嘉更為戲剪短髮、染上粉紅髮色，挑戰叛逆少女形象。奇幻穿越加上豪門愛情與家族秘密，讓這部新劇話題十足！
穿越台劇推薦2.《想見你》
主演：柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟
說到台灣穿越神劇，絕對少不了《想見你》！故事描述柯佳嬿飾演的黃雨萱，始終無法走出男友王詮勝離世的傷痛，某天意外穿越回1998年，成為與自己長相相同的高中女生陳韻如，並遇見許光漢飾演的李子維，以及施柏宇飾演的莫俊傑。
隨著故事推進，人物之間的關係與時空謎團逐漸浮現，讓觀眾忍不住跟著推理。《想見你》最厲害的地方，就是將青春愛情、懸疑命案與時間循環巧妙結合，搭配伍佰經典歌曲〈Last Dance〉，至今仍是許多劇迷心中的必追神作。
穿越台劇推薦3.《1989一念間》
主演：張立昂、邵雨薇、蔡黃汝
《1989一念間》是不少台劇迷的青春回憶！張立昂飾演的金融界金童陳澈，因一場意外從2016年穿越回1989年，意外認識邵雨薇飾演的證券業菜鳥葉真真，兩人在朝夕相處下逐漸產生感情。
沒想到，陳澈竟然在過去遇見22歲的母親陳雅娟，還有機會追查自己一直不知道的父親身世。面對可能改變未來的選擇，他該如何守護愛情？張立昂與邵雨薇的高甜互動，加上充滿懷舊氛圍的80年代場景，讓這部穿越愛情劇至今仍值得重溫。
穿越台劇推薦4.《1006的房客》
主演：李國毅、謝欣穎、謝坤達、黃騰浩、許光漢
如果喜歡帶有懸疑推理元素的穿越劇，推薦一定要看《1006的房客》！李國毅飾演的律師柯震宇，因故搬進一間老舊公寓，卻發現每天晚上10點06分，房間竟會與四個月前的時空重疊，讓他遇見謝欣穎飾演的記者程家樂。
原本生活在不同時間的兩人，因神祕的時空融合產生交集，還意外捲入一樁命案。隨著調查深入，更多人物秘密接連浮現，愛情與懸疑交織的劇情相當燒腦。值得一提的是，李國毅在《微醺大飯店1980s》再度參與穿越題材，這次卻換上霸道總經理身分，令人期待他的全新演出。
穿越台劇推薦5.《已讀不回的戀人》
主演：鍾承翰、蔡黃汝、邱昊奇、小薰
如果有一天，你收到一封來自未來的簡訊，會選擇相信嗎？《已讀不回的戀人》以跨時空通訊為主軸，描述鍾承翰飾演的自行車選手馮影，與蔡黃汝飾演的季紫琪，因太陽黑子異象而產生跨越時間的連結。
隨著來自未來的訊息逐漸應驗，兩人發現每一次選擇，都可能對未來造成意想不到的影響。這部劇結合運動競技、浪漫愛情與蝴蝶效應，讓原本看似平凡的戀情，多了幾分命運難以掌握的揪心感。
穿越台劇推薦6.《回到愛以前》
主演：姚元浩、魏蔓、王思平、陳乃榮
《回到愛以前》是經典虐戀穿越台劇之一！魏蔓飾演的芭蕾舞者徐海琳，與姚元浩飾演的陸希唯原本相愛，卻因一場意外失去摯愛。悲痛欲絕的她獲得重返過去的機會，希望能改變悲劇，讓心愛的人重新活下來。
然而，當時間重新開始，原本熟悉的愛情卻走向不同方向，陸希唯甚至愛上了其他人。當你有機會拯救最愛的人，卻可能因此失去彼此的愛情，究竟該怎麼選擇？充滿命運捉弄與情感拉扯的劇情，特別適合喜歡虐心愛情故事的觀眾。
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