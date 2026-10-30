2026-10-30 10:16 女子漾／編輯金柔葳
《微醺大飯店1980s》7大主演命運交錯！施柏宇深情守護邵雨薇、黑嘉嘉跨時空認親
台劇《微醺大飯店1980s》正式宣布12月6日開播！集結李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚7大卡司，故事以1980年代高雄港都為背景，結合穿越、愛情與懸疑元素。最新預告中，黑嘉嘉意外穿越40年，李國毅則化身霸道總經理，與蔡思韵上演曖昧情節，讓飾演未婚妻的邵雨薇看完直呼想捏他的腿！究竟這間神祕飯店藏著哪些秘密？
《微醺大飯店1980s》改編沉浸式劇場，穿越1986年高雄
《微醺大飯店1980s》改編自「驚喜製造」沉浸式劇場IP，由金鐘獎編劇吳洛纓操刀、《商魂》導演洪子鵬執導。故事從黑嘉嘉飾演的曲欣意外穿越時空展開，她從2026年來到1986年的高雄，踏入象徵港都繁華夜生活的「安娜琪夜總會」，遇見一群各懷秘密的人物。
七位主角因緣際會齊聚微醺大飯店，在愛情、親情與人生遺憾中交織出跨越世代的故事。預告中，邵雨薇好奇問「脆是什麼？」黑嘉嘉竟回應「等妳老了就知道」，充滿反差的對話也成為一大笑點。
李國毅再演霸總！蔡思韵主動調情，邵雨薇吃醋喊捏腿
李國毅睽違多年再度挑戰霸總角色，飾演接手父親飯店事業的總經理葉浩軍，身邊已有邵雨薇飾演的未婚妻劉曉萍，卻又與蔡思韵飾演的香港當紅女星梁如嫣糾纏不清。
預告中，面對蔡思韵主動調情，李國毅流露動搖神情，讓邵雨薇在高雄電影節首映後忍不住吃醋質問：「你們到底是什麼關係？」更開玩笑表示：「我剛邊看超想捏李國毅的腿！你表情真的給我收斂一點。」戲裡戲外都充滿火花。
施柏宇、王碩瀚化身暖男，黑嘉嘉與李沐跨時空相遇
除了豪門三角戀，施柏宇飾演的飯店經理魏仕倫，默默守護著劉曉萍；王碩瀚則化身純情音樂才子簡家輝，暗戀蔡思韵飾演的梁如嫣，陪伴對方逛夜市、遊樂場，兩人展現不同風格的暖男魅力。
另一大亮點是施柏宇與黑嘉嘉飾演的角色，竟是來自不同時空的祖孫！而李沐飾演的春子也將從過去穿越到未來，與黑嘉嘉發展出意想不到的關係，為劇情增添更多懸念。
黑嘉嘉為戲剪髮染粉紅頭，挑戰叛逆少女
黑嘉嘉這次突破以往形象，為戲剪髮、染上粉紅髮色，還搭配鼻環造型，化身古靈精怪的曲欣。由於角色個性叛逆、自由奔放，與她平時的形象差距極大，黑嘉嘉還特別上肢體課調整表演方式。
她笑說自己從小到大都沒有叛逆過，因此能透過角色體驗平常不敢做的事，甚至講出許多荒謬台詞，讓她演得相當過癮。施柏宇也透露，黑嘉嘉只要完成妝髮，就會瞬間變成另一個人，模樣相當二次元。
精華 FAQ
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該劇宣布12月6日開播，故事設定在1980年代的高雄港都，並以神祕飯店為核心舞台，融合穿越、愛情與懸疑元素，帶出多線交錯的人物命運。
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黑嘉嘉飾演從2026年穿越到1986年的曲欣，為戲剪髮並染成粉紅髮色，還搭配鼻環與叛逆造型，和她以往形象差異極大。
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李國毅飾演飯店總經理葉浩軍，與未婚妻邵雨薇有婚約，卻又和蔡思韵飾演的香港女星曖昧糾纏，讓邵雨薇在首映後吃醋直呼想捏他的腿。
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