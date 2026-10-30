2026-10-30 10:08 推坑人妻
【2026年11月】韓劇清單： 《再婚皇后》宮鬥封神！李滄東威尼斯得獎作、日韓跨國緝凶：13部初冬必追強檔看點全解析
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：11月韓劇陣容豪華，宮鬥、懸疑、戀愛、歷史題材齊發。
- 重點二：《再婚皇后》與李滄東威尼斯得獎電影成最大話題焦點。
- 重點三：Netflix、Disney+、tvN、ENA等平台同步推出多部強檔。
邁入初冬 11 月，韓國影視市場迎來年度總結算級別的震撼檔期！各大電視台與國際串流巨頭（Netflix、Disney+）全數拿出底牌陣容：從席捲全球 29 億點閱的現象級宮廷漫改、威尼斯影展得獎巨作、硬核跨國犯罪懸疑，到高智商死亡生存戰與超人氣戀綜續集。以下為影迷精選整理 11 月份最具話題性的 13 部影視新作，無論是韓劇、電影、綜藝等，都會帶大家精準掌握神級卡司與核心看點。
2026年11月必看韓劇1：《再婚皇后 재혼 황후》
主演：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮
開播時間：11月4日 / Disney+ 全球獨家
改編自全球瀏覽量破 29 億的現象級同名網漫，由《皮諾丘》、《雖然30但仍17》導演趙秀元執導。故事講述東大帝國近乎完美的皇后娜菲爾（申敏兒 飾），遭迷戀逃亡奴隸菈絲塔（李世榮 飾）的皇帝索本修（朱智勛 飾）強行逼迫離婚。然而娜菲爾冷靜迎戰，當場同意離婚並宣布改嫁西王國王位繼承人海因里（李鐘奭 飾），拉開了一場震動整個大陸的宮廷權謀復仇大戲。
2026年11月必看韓劇2：《獨一無二的浪漫 유일무이 로맨스》
主演：朴秀英（Joy）、金賢鎮、申譞洙、姜娜言
開播時間：11月9日 / TVING
「雙向救贖＋同居羅曼史」的經典心動公式！改編自 NAVER 評分高達 9.9 的同名大勢網路漫畫。故事描述對生活失去熱情、在便利商店打工的無名女網紅「林唯一」（朴秀英 飾），因緣際會下意外成為當紅頂級巨星「柳無二」（金賢鎮 飾）的偽裝貼身助理。兩人同住一個屋簷下，一邊要隱瞞公眾與狗仔的瘋狂追逐，一邊在彼此千瘡百孔的心靈中找回生活的勇氣與心動。
2026年11月必看韓劇3：《BOSS的甜蜜誘惑 보스의 노골적 취향》
主演：成勛、吳世英、李正信
開播時間：11月11日 / ENA 水木劇
改編自 NAVER 高人氣網路小說《老闆的露骨取向》。講述只迷信數據、演算法與大模型的 AI 科技財閥總裁（成勛 飾），為了拯救父親丟給自己瀕臨破產的娛樂公司，四處尋找一張獨立唱片中的神秘神級嗓音，意外與地下獨立樂團熱血女主唱（吳世英 飾）交織出心動火花。
2026年11月必看韓劇4：《熱烈的告別 뜨거운 안녕》
主演：姜勳、趙賢哲、金政振、李伊潭
開播時間：11月11日 / tvN 水木劇
被譽為韓版《喜劇開場》！編導以細膩溫暖的小人物視角，真實刻畫當代青年在夢想與現實麵包之間的掙扎，笑中帶淚且後座力十足。 故事圍繞在一個名為「阿修羅」的底層無名搞笑三人組展開。隊長姜泰口（姜勳 飾）空有熱情卻屢屢碰壁，隊友（趙賢哲、金政振 飾）也各自面臨十年愛情長跑與現實生計的殘酷考驗。就在他們準備放棄喜劇夢之際，一位跌入人生谷底的菁英女子（李伊潭 飾）意外成為他們的狂熱頭號粉絲，在互相撫平傷口中重拾向前走的力量。
2026年11月必看韓劇5：《文武 문무》
主演：李玹旭、張赫、金剛于、朴星雄
開播時間：11月14日 / KBS 2TV 大河劇
KBS 斥巨資打造的第35部正統大河歷史劇。由擅長宏大敘事的金英兆導演掌鏡，講述弱小的新羅國第30代君主文武王（李玹旭 飾），在權臣與外敵環伺的亂世中力挽狂瀾，先後擊潰強敵百濟與高句麗，更在羅唐戰爭中浴血奮戰奪勝，最終達成三國統一大業的波瀾壯闊一生。
2026年11月必看韓劇6：《碰撞搜查線 2：憤怒之路 크래시 시즌2》
主演：李民基、郭善英、許城泰
開播時間：11月16日 / ENA 月火劇（Disney+ 同步）
創下 ENA 歷年收視奇蹟的交通犯罪調查組（TCI）強勢歸來！延續第一季暢快淋漓的破案風格，由原班人馬繼續深入調查利用自動駕駛漏洞行兇、高速公路幽靈連環撞車與大型保險詐欺等高科技新型交通犯罪。
2026年11月必看韓劇7：《罪藍之路 푸른길》
主演：孫錫求、永山瑛太、金新綠、崔成恩、鄭在詠
開播時間：11月20日 / Netflix 全球獨家
由《D.P：逃兵追緝令》導演韓俊熹執掌大旗的跨國犯罪懸疑影集。首爾地方警察廳機動搜查隊刑警（孫錫求 飾），與日本東京都警視廳第一搜查課刑警（永山瑛太 飾），在海的兩岸分別追查一樁離奇的連環死亡命案，進而牽扯出橫跨韓日兩國暗黑歷史的龐大陰謀。
2026年11月必看韓劇8：《好搭檔 2 굿파트너 2》
主演：張娜拉、金惠奫
開播時間：11月20日 / SBS 金土劇
由真正離婚律師崔唯娜親自執筆的現象級法庭劇回歸第二季！經歷過婚變風暴的王牌明星律師車恩京（張娜拉 飾），在自立門戶後遇上了行事大膽、正義感爆棚但情感極度充沛的新生代熱血律師（金惠奫 飾），兩位性格截然不同的女性律師在法庭上再次聯手為委託人討回公道。
2026年11月必看韓劇9：《代考風暴 대리수능》
主演：裴賢聖、車康潤、朴允浩
開播時間： 11月23日 / TVING 同步
由新銳導演與實力派懸疑編劇聯手打造，直指韓國最神聖卻也最扭曲的「大學修學院能力試驗（高考）」。故事講述一名天賦異稟、記憶力過人但背負家暴與巨額家庭債務的天才高中生（裴賢聖 飾），為了替病危妹妹籌措手術費，鋌而走險接受江南頂級江南私塾的秘密委託，化身替江南財閥二代考取名校的「影子槍手」。當考場鈴聲響起，一場牽扯全國警察署、教育高官與財閥集團的巨大偽造作弊風暴正式引爆。
2026年11月必看韓劇10：《Nine to Six 나인 투 식스》
主演：朴敏英、陸星材、高洙
開播時間：11月25日 / JTBC 水木劇
「浪漫喜劇女王」朴敏英再度展現完美的時裝職場穿搭， 改編自人氣職場劇《理智派生活》。講述汽車公司法務組組長姜伊智（朴敏英 飾）是個極度理性的工作狂，認為婚姻只是荷爾蒙的騙局；直到遇上了法學院畢業、擅長料理且內心細膩溫暖的年下珠寶設計師韓善宇（陸星材 飾），在朝九晚六的職場壓迫下展開相互扶持的心靈成長。
2026年11月必看韓影：《假如愛有如果 가능한 사랑》
主演：全道嬿、薛景求、趙寅成、曹汝貞
開播時間：11月6日 / Netflix 全球獨家
韓國傳奇名導李滄東繼《燃燒烈愛》後睽違多年的自編自導大銀幕神作，更一舉斬獲第83屆威尼斯影展「銀獅評審團大獎」。故事描述兩對看似生活優渥體面的中產階級夫妻，因一場跨國獨立紀錄片的拍攝計劃而意外相遇。在遠離日常的封閉空間裡，原本被道德與教條掩蓋的階級偽善、婚姻裂痕與隱密慾望如野火般蔓延。
坎城影后全道嬿、大滿貫影帝薛景求、國民男神趙寅成與青龍影后曹汝貞的殿堂級演技交鋒！李滄東導演用極具壓迫感的手術刀式鏡頭，一層層剝開當代人對愛與佔有的病態執念。
2026年11月必看韓綜1：《魔鬼的計謀: 死亡重啟 데블스플랜: 데드어게인》
開播時間：11月10日 / Netflix 全球獨家
由韓國燒腦綜藝教父鄭中淵PD打造的現象級智鬥真人秀正式進入全新賽季。本季副標題命名為「死亡重啟（Dead Again）」，規則迎來極端反轉——被淘汰的玩家不再直接出局，而是被關入宛如煉獄的「地下暗室」，需藉由更嚴苛的心心理戰與背叛博弈爭取復活機會。 必看！！！給我看)))))))))
2026年11月必看韓綜2：《戀愛兄妹2 연애남매 시즌2》
主持：韓惠珍、Code Kunst、薇娟、Jonathan、Patricia
開播時間：11月中旬開播（日期未定） / Wavve
開創素人戀綜新維度的《戀愛兄妹》第二季原班製作團隊回歸！手足們隱瞞血緣關係共同入住合宿小屋，一邊要在異性面前替自己的兄弟姊妹「牽線助攻」，一邊又要看著自己的家人在眼前談戀愛或遭遇修羅場。延續第一季兼具「原生家庭治癒淚點」與「男女曖昧心動反差」的獨特魅力。手足之間上一秒毒舌吐槽、下一秒暗自心疼的真實化學反應，絕對是初冬最具話題度的下飯神綜！
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精華 FAQ
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文章首推《再婚皇后》、跨國犯罪懸疑《罪藍之路》、法庭劇《好搭檔 2》與職場戀愛《Nine to Six》。這幾部作品題材差異大，且各自擁有平台與卡司優勢。
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李滄東的《假如愛有如果》被描述為睽違多年的自編自導大銀幕新作，並拿下威尼斯影展銀獅評審團大獎。電影聚焦兩對夫妻在封閉空間中，揭開階級偽善與婚姻裂痕。
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內文指出11月是韓國影視市場的年度級檔期，電視台與串流平台全面出招，從漫改宮鬥、歷史大河劇到生存競賽與戀綜續集，類型豐富，競爭也特別激烈。
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