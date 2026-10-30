2026-10-30 10:29 女子漾／編輯張念慈
Netflix《急診室的奇蹟》開播！8部台灣醫療神劇，《白色巨塔》20年仍經典、《麻醉風暴》反轉超燒腦
Netflix全新醫療職人影集《急診室的奇蹟》將於11月12日上線，霍建華、楊謹華睽違多年再度合作，穿上白袍挑戰急診醫師，也讓台灣醫療劇再次成為追劇焦點！其實台灣早就拍出不少精彩醫療影集，《白色巨塔》揭開醫院裡的權力鬥爭、《麻醉風暴》將醫療糾紛拍得宛如懸疑推理劇；女子漾整理8部台灣醫療劇推薦，帶你重溫那些讓人看見醫護辛酸、也重新思考生命價值的好作品！
文章目錄
- 台灣醫療劇推薦1.《急診室的奇蹟》（2026年）：霍建華、楊謹華睽違20年再合作
- 台灣醫療劇推薦2.《白色巨塔》（2006年）：言承旭、張鈞甯揭開醫院權力鬥爭
- 台灣醫療劇推薦3.《麻醉風暴》（2015年）：黃健瑋、吳慷仁追查醫療事故真相
- 台灣醫療劇推薦4.《村裡來了個暴走女外科》（2022年）：蔡淑臻化身暴走醫師，笑中帶淚超催淚
- 台灣醫療劇推薦5.《大醫院小醫師》（2000年）：藍正龍、竇智孔演出菜鳥醫師成長史
- 台灣醫療劇推薦6.《生命捕手》（2023年）：Ella陳嘉樺、王識賢挑戰第一線救命任務
- 台灣醫療劇推薦7.《生死接線員》（2019年）：揭開器官移植協調師不為人知的工作
- 台灣醫療劇推薦8.《化外之醫》（2025年）：張鈞甯、連炳發揭開移工地下醫療困境
台灣醫療劇推薦1.《急診室的奇蹟》（2026年）：霍建華、楊謹華睽違20年再合作
主演：霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐
Netflix全新台劇《急診室的奇蹟》由《火神的眼淚》主創團隊打造，以央大醫院急診室為背景，描繪醫護人員每天面對的生死考驗。霍建華飾演冷靜沉著的急診室副主任「周承俊」，楊謹華則化身個性果斷、行事作風強勢的資深醫師「何宇華」，兩人帶領蔡凡熙、詹子萱、彭千祐飾演的菜鳥住院醫師，面對接連不斷的急救挑戰。
除了分秒必爭的搶救場面，劇情也將深入醫病衝突、醫療倫理及醫院內部的權力角力。霍建華為了演好醫師角色，特別觀察醫護人員的工作習慣、苦練艱澀的醫療術語，希望讓真正的醫療人員也認可他的演出。全劇共8集，預計11月12日於Netflix一次上架。
台灣醫療劇推薦2.《白色巨塔》（2006年）：言承旭、張鈞甯揭開醫院權力鬥爭
主演：言承旭、戴立忍、張鈞甯、吳孟達、楊謹華
提到台灣經典醫療劇，絕對少不了《白色巨塔》！改編自侯文詠同名小說，故事以大型醫院為背景，言承旭飾演個性正直、重視病患的內科醫師「蘇怡華」，戴立忍則飾演野心勃勃的外科醫師「邱慶成」，兩人在醫院升遷、醫療決策及權力競爭中，走向截然不同的道路。
劇中除了醫師之間的明爭暗鬥，也描繪醫院高層的人事角力、醫病關係與感情糾葛。張鈞甯飾演的麻醉科醫師「關欣」，更與蘇怡華有著複雜的情感牽絆。即使過了20年，《白色巨塔》對權力、理想與人性的描寫依然值得回味。
台灣醫療劇推薦3.《麻醉風暴》（2015年）：黃健瑋、吳慷仁追查醫療事故真相
主演：黃健瑋、吳慷仁、許瑋甯、黃仲崑
如果喜歡懸疑推理劇，《麻醉風暴》絕對值得追！故事從一場手術意外展開，黃健瑋飾演的麻醉醫師「蕭政勳」，因病患在麻醉過程中死亡而遭到停職，原本看似單純的醫療事故，隨著調查深入，竟牽扯出醫院試圖掩蓋的秘密。
吳慷仁飾演的保險業務員「葉建德」介入調查，與蕭政勳聯手追查真相，逐漸揭開醫療體系背後的利益糾葛。全劇只有6集，節奏緊湊、反轉不斷，也深入探討醫療疏失、醫師過勞及醫院管理等議題，是台灣醫療職人劇的重要代表作。
台灣醫療劇推薦4.《村裡來了個暴走女外科》（2022年）：蔡淑臻化身暴走醫師，笑中帶淚超催淚
主演：蔡淑臻、朱軒洋、風田、杜妍
《村裡來了個暴走女外科》改編自外科醫師劉宗瑀的同名小說，由蔡淑臻飾演外科醫師「劉梓旭」，因為職場挫折來到偏鄉南南灣村行醫，沒想到迎接她的竟是醫療資源不足、居民觀念差異，以及一連串讓人哭笑不得的突發事件。
蔡淑臻一改過往優雅形象，演出脾氣火爆、說話直率的「小劉醫師」，還與朱軒洋飾演的角色發展出意想不到的感情。劇情融合醫療、喜劇與愛情元素，看似荒謬搞笑，卻也透過偏鄉病患的故事，帶出醫療資源不均與醫護人員的無奈。
台灣醫療劇推薦5.《大醫院小醫師》（2000年）：藍正龍、竇智孔演出菜鳥醫師成長史
主演：竇智孔、江祖平、藍正龍、馬志翔、馬國畢
2000年播出的《大醫院小醫師》，堪稱台灣醫療職人劇的早期代表作！故事改編自侯文詠的作品，描繪一群剛離開醫學院的年輕人，正式進入醫院展開實習生活。原本以為只要具備專業知識，就能成為好醫師，沒想到真正走進醫院，才發現課本裡學不到的事情實在太多。
劇情跟著「阿邦」、「Amigo」、「Money」等醫學院好友，經歷內科、外科、麻醉科、急診室及加護病房等不同科別的輪調。他們除了面對病患生死，也必須學習與家屬溝通、處理同事關係，在理想與現實之間逐漸成長。這部劇沒有刻意追求驚天動地的醫療奇蹟，反而以貼近生活的故事，拍出菜鳥醫師最真實的青春與迷惘。
台灣醫療劇推薦6.《生命捕手》（2023年）：Ella陳嘉樺、王識賢挑戰第一線救命任務
主演：王識賢、陳嘉樺（Ella）、柯叔元
《生命捕手》由王識賢、Ella陳嘉樺及柯叔元主演，聚焦地方醫療與緊急救護。王識賢飾演醫術高超的「杜樂生」，20年前因重大災難失去摯愛與精神導師，對醫療體制失望的他，選擇離開大醫院，隱身地方診所，以自己的方式搶救生命。
Ella則飾演個性直率的肝膽腸胃外科醫師「徐敏安」，兩人初次相遇就在公車翻覆事故現場，必須立即替傷患進行緊急處置。劇情除了描繪分秒必爭的救援行動，也透過杜樂生的過往創傷，帶出醫師如何面對失去、遺憾與自我救贖。
台灣醫療劇推薦7.《生死接線員》（2019年）：揭開器官移植協調師不為人知的工作
主演：曾少宗、劉倩妏等
《生死接線員》將鏡頭對準鮮少被戲劇描寫的「器官捐贈移植協調師」，也是台灣少見以器官捐贈制度為核心的醫療職人劇。
故事描述原本擔任婦產科護理師的「溫雨讀」，因緣際會轉任器官捐贈協調護理師。個性開朗、充滿熱情的她，起初很難適應這份必須經常面對死亡的工作，甚至一度想要放棄。隨著接觸不同病患與家屬，她逐漸理解器官捐贈背後的情感與生命意義。
比起緊張刺激的手術場面，這部劇更著重家屬如何面對失去，以及器官捐贈如何讓另一個生命獲得延續的機會，溫柔卻也格外催淚。
台灣醫療劇推薦8.《化外之醫》（2025年）：張鈞甯、連炳發揭開移工地下醫療困境
主演：張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏
2025年播出的《化外之醫》，結合醫療、犯罪懸疑與移工議題，題材相當特別。越南影帝連炳發飾演「范文寧」，原本在越南擔任醫師，為了支付母親龐大的醫療費用來台工作，卻因資格限制無法合法執業，只能暗中替移工看診。
沒想到一場氣爆意外，讓他與張鈞甯飾演的神經外科醫師「鄭琬平」相遇，兩人聯手搶救傷患，卻意外捲入醫療糾紛與犯罪勢力的糾葛。張鈞甯繼《白色巨塔》後再度披上白袍，劇中還有不少高難度的醫療救援場面。《化外之醫》透過一名外籍醫師的遭遇，探討移工就醫困境、醫療制度與法律之間的灰色地帶。
台灣醫療劇的題材越來越多元，早期《大醫院小醫師》描繪菜鳥醫師的成長，《白色巨塔》揭開醫院權力鬥爭，近年的《村裡來了個暴走女外科》、《化外之醫》則進一步關注偏鄉醫療與移工處境。這些故事讓觀眾看見，醫護人員除了需要專業能力，也必須承受無數艱難選擇。隨著《急診室的奇蹟》即將開播，喜歡醫療職人題材的劇迷，不妨先把這8部台劇加入追劇清單！