2026-10-30 10:04 女子漾／編輯張念慈
Netflix《急診室的奇蹟》7大看點！霍建華苦練醫療術語、楊謹華霸氣救人
Netflix全新台劇《急診室的奇蹟》將於11月12日上線！由霍建華、楊謹華領銜主演，攜手蔡凡熙、詹子萱、彭千祐組成急診醫療團隊，光是卡司就讓人期待。這次霍建華化身冷靜沉著的急診室副主任，為了演好醫師角色，不僅實際觀察醫護人員工作，還苦練艱澀的醫療專業術語。女子漾整理《急診室的奇蹟》7大看點、劇情介紹、演員角色及播出資訊，開追前先收藏！
文章目錄
《急診室的奇蹟》看點1：台灣首部急診室核心醫療職人劇
《急診室的奇蹟》以央大醫院急診室為背景，描繪醫護人員每天面對的生死考驗。除了分秒必爭的急救現場，劇情也深入醫病關係、醫療倫理、醫療糾紛及院內權力鬥爭。故事從急診室副主任周承俊（霍建華飾）破格錄取成績平平的林耿明（蔡凡熙飾）開始，三位新進住院醫師加入後，面對接連不斷的醫療危機，也逐漸理解救人背後的責任與現實。
《急診室的奇蹟》看點2：霍建華挑戰急診醫師，苦練醫療術語
霍建華飾演急診醫學部副主任「周承俊」，面對危急病患總能迅速判斷，展現沉著專業的一面。為了讓角色更貼近真實醫師，他在拍攝前實際與醫師交流、觀察醫護人員的動作與工作習慣。
最新花絮中，霍建華還得一口氣說出心電圖、心肌酵素、血液氣體分析等醫療術語，順利完成拍攝後忍不住笑喊「真難唸！」他坦言，演出職人角色最大的挑戰，就是讓觀眾相信自己真的具備這項專業，也希望獲得醫療人員認可。
《急診室的奇蹟》看點3：楊謹華化身反骨女醫師，霸氣壓制鬧事病患
楊謹華飾演資深急診醫師「何宇華」，個性果斷又帶點反骨，面對緊急狀況毫不猶豫。預告中，她遇上失控鬧事的病患，直接俐落閃避攻擊、將對方壓制在病床上，展現強勢的一面。不過，何宇華也有不輕易示人的脆弱。楊謹華表示，她更在意角色什麼時候開始撐不住，以及明明難過卻仍選擇先完成工作的心理狀態，讓這位看似堅強的女醫師更有層次。
《急診室的奇蹟》看點4：霍建華、楊謹華睽違20年再合作
霍建華與楊謹華睽違約20年再度合作，也是本劇的一大話題。兩人在劇中分別飾演急診室副主任與資深主治醫師，一個沉穩冷靜、一個直率果敢，帶領年輕醫師面對各種突發狀況。兩位實力派演員這次穿上白袍，不只有緊張的搶救戲碼，也將呈現資深醫師面對後輩、病患及醫療制度時的不同立場。
《急診室的奇蹟》看點5：蔡凡熙、詹子萱、彭千祐組成菜鳥醫師團
除了資深醫師，三位新進住院醫師的成長也是劇情重點。蔡凡熙飾演的「林耿明」雖然成績吊車尾，卻充滿熱情，第一天就因插管失誤遭病患嘔吐物噴濺，菜鳥日常相當狼狽；詹子萱飾演的「唐希」能力優秀，選擇急診科背後藏有家庭因素；彭千祐飾演的「江東彥」則是全班第一的高材生，個性冷淡又有自己的堅持。
三人能力與個性截然不同，將在一次次挫折中學習合作，也逐漸找到成為醫師的初衷。
《急診室的奇蹟》看點6：急診室醫病衝突，揭開醫護人員的無奈
急診室裡最難處理的，有時不只有病情。正式預告出現病患家屬激動質問、醫療團隊與時間賽跑，以及搶救後仍無法挽回生命的場面。當醫師盡了全力，卻無法保證每個病患都能活下來，該如何面對家屬的情緒？當醫療資源有限，又該如何做出抉擇？劇情透過醫療糾紛與倫理難題，呈現白袍背後的壓力與無力感。
《急診室的奇蹟》看點7：《火神的眼淚》主創團隊再拍職人劇
曾打造《火神的眼淚》的主創團隊，再次將鏡頭對準高壓職業現場。《急診室的奇蹟》由李志薔執導、黃靖祖擔任編導、李良玉監製，延續職人劇對專業工作與人性困境的關注。這次故事舞台轉向醫院急診室，除了搶救生命的緊張節奏，也將帶出醫療制度、團隊信任及醫師的職業信念。喜歡《火神的眼淚》寫實職場題材的觀眾，可以列入11月追劇清單。
Netflix《急診室的奇蹟》 影集資訊
導演：李志薔
編導：黃靖祖
監製：李良玉
主演：霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐等
上線日期：2026年11月12日
集數：共8集（一次全集上架）