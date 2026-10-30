2026-10-30 09:36 MM
懸疑科幻陸劇《仿生迷蹤》嚴浩翔飾演AI高材生，搭檔歐陽娣娣陷入科技迷局
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嚴浩翔首度主演科幻懸疑劇，化身AI高材生宋揚。
- 重點二：歐陽娣娣飾演覺醒仿生人艾達，與男主聯手破案。
- 重點三：劇情結合2045年科技陰謀、反轉伏筆與人性探討。
由「時代少年團」嚴浩翔與歐陽娣娣攜手主演的陸劇《仿生迷蹤》絕對是近期最讓人期待的科幻懸疑作品！
故事直接把時間線拉到近未來的 2045 年，不只大玩賽博朋克式的科技懸疑，更融合了燒腦探案與人性探討。嚴浩翔首次扛起主演也絲毫不怯場，展現科技天才的聰明與清晰思維；歐陽娣娣化身最美仿生人，雖為機器人但表演卻完全不木訥。
本篇文章將為大家介紹《仿生迷蹤》故事簡介、角色介紹，以及劇情亮點，喜歡科幻懸疑的觀眾千萬不要錯過！
戲劇資訊
類型：科幻、懸疑、時裝短劇
播出平台：LiTV線上影視
故事簡介
2045年，AI高材生宋揚（嚴浩翔 飾演）因遭陷害為殺害前女友母女的通緝犯，被迫潛伏查案。他結識覺醒的家政仿生人艾達（歐陽娣娣 飾演），兩人聯手破獲多起科技懸案，驚覺一切竟源於 Cedar集團高管柳穎的仿生人複製體......
角色介紹
宋揚（嚴浩翔 飾演）
AI高材生，頭腦聰明且性格冷靜，被陷害殺害前女友母女後逃亡，與仿生人艾達一同追查真相。
艾達/陸家薇（歐陽娣娣 飾演）
自我意識覺醒的仿生人。因一次拯救計畫，與宋揚從對立到合作，一同拯救仿生人革命浩劫。
嚴浩翔 × 歐陽娣娣「人機」拉扯感爆棚
這次嚴浩翔飾演的高智商程式天才「宋揚」，而歐陽娣娣則飾演自我意識覺醒的家政仿生人「艾達」。一個是智商超群、冷靜清醒的高材生，一個是行動力極強、逐漸擁有情感的仿生人。兩人攜手破獲多起科技懸案，在逃亡與辦案的過程中從試探到信任，更以「人類 × 仿生人」充滿強烈拉扯感的新穎人設設定，讓《仿生迷蹤》除了破案看點，更增添了情感的共鳴！
反轉再反轉！伏筆密集的燒腦劇本
作為一部科幻懸疑劇，《仿生迷蹤》在節奏控制上非常俐落，完全不拖泥帶水。每一集都暗藏線索與伏筆，甚至連角色的隨口一句對話都可能是解開真相的關鍵。原以為只是單純的謀殺陷害案，沒想到在層層剝繭後，竟挖出Cedar 集團的驚天陰謀，這種「環環相扣、層層反轉」的劇本設計，讓你好奇心被勾起，每集都猜不到下一步的行動！
科幻懸疑外殼下，對「人機共存」的深度探討
除了燒腦的探案過程，《仿生迷蹤》還傳遞了倫理與人性的探討。當仿生人擁有了自我意識，他們究竟算是機器還是生命？
劇中艾達從最初單純執行指令的家政機器人，在案件中學習情緒共感，到最後與宋揚建立情感連結。「仿生人」可能是科技主宰世界的威脅，但也能如同艾達一樣自我覺醒，與同伴共享喜怒哀樂，甚至付出所有。整部劇除了帶來視覺震撼、爽快節奏的劇情外，也留給觀眾無盡的餘韻與思考。
精華 FAQ
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故事設定在2045年，嚴浩翔飾演的宋揚遭陷害成為通緝犯，必須潛伏查案，並與覺醒的仿生人艾達合作，逐步揭開Cedar集團背後的仿生人複製體陰謀。
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嚴浩翔飾演AI高材生宋揚，個性冷靜、頭腦清晰，負責推進查案；歐陽娣娣飾演家政仿生人艾達／陸家薇，從執行指令到覺醒自我意識，成為關鍵同伴。
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《仿生迷蹤》主打燒腦節奏、密集伏筆與多次反轉，同時透過人類與仿生人的合作關係，深入探討科技倫理、自我意識與人機共存的情感議題。
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