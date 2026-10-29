2026-10-29 18:33 女子漾／編輯王廷羽
《藍色海洋的傳說》申原昊轉型創作歌手！攜台灣女星蒲禾菲拍新歌MV，台北夜景浪漫入鏡
曾演出韓劇《藍色海洋的傳說》、《20世紀少男少女》的韓國男星SHIN WONHO申原昊，近年轉型全方位創作歌手，10月28日推出全新數位單曲〈Day＆Night〉，更驚喜選在台北拍攝MV！他透露，創作歌曲時腦中浮現的街景，竟與台北夜晚的氛圍不謀而合，讓他直呼「感受到一種奇妙的緣分」，這次還找來台灣導演鄭立曜與女演員蒲禾菲合作，為新歌增添浪漫氣息。
申原昊新歌MV台北取景！霓虹夜景成浪漫背景
申原昊新歌MV台北取景！霓虹夜景成浪漫背景
曾是韓國男團CROSS GENE成員的申原昊，如今以創作歌手身分持續推出音樂作品。這次新歌〈Day＆Night〉特別選在台北拍攝MV，由導演鄭立曜掌鏡，並邀請曾入選2024年台北電影節「非常新人」的蒲禾菲擔任女主角。
MV透過台北街頭的霓虹燈、夜景與光影變化，呈現歌曲中的戀愛氛圍。申原昊透露，創作時想像的場景竟與台北街道自然重疊，讓他覺得格外有緣，也希望未來有機會再次回台合作。
首次合作台灣團隊！申原昊聽見一句話超感動
首次合作台灣團隊！申原昊聽見一句話超感動
首次與鄭立曜、蒲禾菲合作，申原昊透露，兩人都曾對他說「這首歌真的很好聽」，讓他相當開心。他認為，這份喜愛也反映在MV的拍攝手法與演員細膩的表情中，直呼：「身為創作者，沒有比這更開心的事了！」申原昊也稱讚台灣拍攝團隊與舞者相當出色，整個拍攝過程氣氛溫暖愉快，期待未來能再次回到台北創作。
申原昊親自包辦詞曲！〈Day＆Night〉唱出戀愛失眠心情
申原昊親自包辦詞曲！〈Day＆Night〉唱出戀愛失眠心情
申原昊今年9月推出的〈Super Star〉MV觀看次數已突破300萬次，這次新歌〈Day＆Night〉則以「午夜收到訊息後睡不著」為靈感，描繪戀愛中反覆想念對方、心情一路延續到白天的甜蜜悸動。
歌曲融合House曲風與輕快節奏，申原昊不僅參與作詞、作曲及製作，更獨立完成整首日文歌詞，展現創作實力。〈Day＆Night〉已於10月28日中午在各大音樂平台上架，MV也同步公開。
精華 FAQ
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他在10月28日推出新單曲〈Day＆Night〉，並特別選在台北拍攝MV，透過城市夜景、霓虹燈與光影變化，營造出與歌曲相呼應的浪漫戀愛氛圍。
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MV由台灣導演鄭立曜掌鏡，並找來曾入選2024年台北電影節「非常新人」的蒲禾菲擔任女主角，讓整體作品更具台灣在地風格與情感張力。
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這首歌以「午夜收到訊息後睡不著」為靈感，融合House曲風與輕快節奏，申原昊不僅參與作詞、作曲與製作，還獨立完成整首日文歌詞。
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