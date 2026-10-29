2026-10-29 18:20 女子漾／編輯王廷羽
《你與花火與約定》12/4上映！佐藤勝利首度獻聲、原菜乃華再配音，跨時空愛情太催淚
日本青春愛情動畫《你與花火與約定》將於12月4日在台上映！由人氣男團timelesz成員佐藤勝利首度挑戰動畫配音，攜手《鈴芽之旅》原菜乃華，演繹一段跨越時空的浪漫愛情。電影以日本知名的「長岡祭大型煙火大會」為背景，透過一幅神祕煙火畫揭開埋藏多年的約定，絢爛煙火背後更藏著動人的歷史故事。
佐藤勝利首度挑戰配音！攜手《鈴芽之旅》原菜乃華
佐藤勝利首度挑戰配音！攜手《鈴芽之旅》原菜乃華
《你與花火與約定》改編自真戶香同名小說，由《神之塔》導演鈴木慧執導，找來timelesz佐藤勝利與《鈴芽之旅》原菜乃華，分別為男女主角夏目誠、葉山煌配音。
首次挑戰動畫配音的佐藤勝利坦言，連劇本拿法都得從頭學起，如何自然呈現角色情緒也是一大挑戰。幸好製作團隊耐心指導，讓他在正式錄音前獲得兩次練習機會，也希望能用最自然的聲音詮釋角色。
一幅煙火畫藏祕密！跨時空愛情揭開命運約定
一幅煙火畫藏祕密！跨時空愛情揭開命運約定
故事講述高中生夏目誠與葉山煌意外相遇，沒想到煌的曾祖母早在她小時候，就曾預言她「總有一天會遇見夏目誠」，還留下一幅神祕的煙火畫。隨著兩人逐漸靠近，也開始追查畫作背後的祕密，一段跨越時空的約定即將揭曉。
長岡煙火藏催淚意義！原菜乃華盼傳遞和平心願
長岡煙火藏催淚意義！原菜乃華盼傳遞和平心願
電影以日本新潟縣「長岡祭大型煙火大會」為舞台，這場盛大的煙火活動除了紀念戰爭罹難者，也承載著感謝城市重建、祈願世界和平的意義。
原菜乃華透露，過去曾在YouTube看過長岡煙火，當時就被壯觀場面感動，參與電影後才進一步了解背後的歷史。她希望透過作品，讓更多年輕人認識這份心意。佐藤勝利也表示，希望未來能親自欣賞長岡煙火，並期盼世界持續和平。
除了佐藤勝利首度挑戰配音，電影主題曲也由他所屬的團體timelesz演唱。結合青春戀愛、神祕約定與絢爛煙火，《你與花火與約定》將於12月4日全台上映！
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