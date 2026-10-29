開口即戰場--宅鬥劇（二）：一張嘴，撐起整個深宅的權謀

2026-10-29 17:29 蒔緣‧鹿角腓腓
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：宅鬥劇中的一張嘴，能成為攻防兼備的權謀武器。
  • 重點二：溫柔綿裡藏針、當眾拆謊與道德綁架最常見。
  • 重點三：流言傳播與臨場甩鍋，常用來翻盤並嫁禍他人。

古代的華人社會大多是幾代同堂類型的大家族，發展到最後，成為一個宗族；同宗同族便有「族長」的權威勢力。而宗族之下，每個大大小小的家庭，便有自己的「家主」。

因此，古代婦女的生活空間與言行舉止，往往受到宅院規矩與禮教約束所牽絆。而深宅大院裡的日常，看似只是柴米油鹽、家長里短，實際上卻可能處處暗藏角力。

挑撥、立威、諂媚、掌家、爭寵、結黨、爭權、諫言、教導、較勁……每一件事都可能成為一場沒有硝煙的交鋒。久而久之，一張嘴便練出了多種用途。

她們的嘴，是用來「綿裡藏針」的

宅鬥高手從不一定要大聲喧嘩。她們可以滿臉堆笑，說話親切溫柔，甚至處處替人著想；然而，細細品味，那些看似關心的話語，可能句句帶刺、又可能暗藏機鋒，讓人聽了不舒服，卻又難以當場發作。

真正厲害的高手與人言語交鋒，從來不是把話撂得多狠，而是明明帶著刺，卻仍能披著溫柔的外衣。

她們的嘴，像是寺裡開過光的。

反派開始茶言茶語、顛倒黑白時，有些伶俐的丫環、護主的配角，或是見慣風浪的嬤嬤，往往能立刻抓住對方話裡的漏洞，以邏輯嚴密、直指要害的言辭，當眾揭穿對方的假面具。

幾句話下來，原本佔盡上風的人，瞬間竟啞口無言，反倒被釘在恥辱柱上。

這種時候，觀眾看得最是過癮。畢竟，面對顛倒是非的人，最後出現能把話說清楚、把道理講明白的人，簡直就是替觀眾出了口氣。

她們的嘴，三言兩語就能把黑的說成白的。

在深宅大院裡，流言蜚語往往是毀掉一個人最快、成本最低的武器。

不管是暗地搬弄是非，還是借刀殺人，只要懂得利用府裡的下人、愛傳閒話的人，或是在主母耳邊煽風點火，就能將一件小事添油加醋，編排成另一個版本。

一句話傳出去，經過幾個人的轉述，就可能變了樣；一件原本無傷大雅的小事，也可能被說得十惡不赦。

只要掌握了話語的傳播方向，就有機會翻手為雲、覆手為雨，甚至輕而易舉地毀掉一個人的清譽。

她們的嘴，也很會說出道德綁架的大道理

「家族榮譽」、「孝道」、「規矩」、「為你好」這些話隨時隨地都能搬出來。

不管是族中爵位的繼承，還是攸關家族利益的聯姻，只要把大道理說得夠漂亮，就能將個人的私心包裝成眾人的利益，把不合理的安排說成理所當然。

至於當事人的意願與感受，反倒成了可以犧牲、可以忽略的部分。

有時候，最難反駁的不是對方說得多麼有理，而是對方早已站上道德制高點，讓你連開口反駁，都彷彿成了不懂事、不孝順、不顧全大局的人。

她們的嘴，在危機關頭，還能用來顛倒黑白、瞬間甩鍋。

前一刻可能還在暗中算計別人，下一刻面對掌權者出現，立刻紅了眼眶、滿臉委屈，把自己包裝成最無辜、最不知情的人。

三言兩語就將自己從始作俑者變成受害者，對手反倒成了罪魁禍首。一口大黑鍋，就這麼扣了上去。不得不說，這種臨場應變的本事，若用在正途，或許算是一種能力；偏偏放在宅鬥劇裡，往往就成了讓人恨得牙癢癢的反派技能。

總結而言

宅鬥劇裡的「嘴」，根本不只是用來吃飯的，更像是一座全天候運轉的武器庫：可以攻擊、可以防守，可以拉攏人心，也可以顛倒是非；能柔能剛，能進能退，必要時還能把責任推得一乾二淨。

少了這張嘴，宅鬥劇的精髓，恐怕真的要少掉一大半！

而宅鬥只是開始。

當爭鬥的場域從深宅大院轉向更高、更複雜的權力中心，角色面對的對手、需要顧忌的規矩，以及一句話可能引發的後果，都將有所不同。

下一篇，看看宮鬥裡的角色，又是如何憑著一張嘴，在更深的權力漩渦中見招拆招。

文 by 蒔緣觀劇

精華 FAQ

  • 因為在深宅大院中，言語不只是溝通工具，更能用來攻擊、防守、拉攏人心與推卸責任，幾乎左右角色在宅鬥中的勝負。

  • 常見手法包括綿裡藏針的溫柔話術、當眾拆穿謊言、散播流言、搬出孝道與家族利益施壓，以及危機時迅速甩鍋。

  • 文章先總結宅鬥劇中語言的權謀功能，再鋪陳下一篇將進入更複雜的宮鬥劇，探討角色如何在更高層權力漩渦中運用話術。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#反派 #宮鬥 #戲劇 #宅鬥 #權謀劇

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

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最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

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2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖
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分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama

天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

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網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

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